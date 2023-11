Samsung Galaxy Tab A9 vs. A9+ Vergleich: Was ist der Unterschied?

Wenn es um die Wahl eines neuen Tablets geht, bietet Samsung in jeder Preisklasse gleich mehrere Optionen. Zwei neue Modelle sind das Samsung Galaxy Tab A9 und das Galaxy Tab A9+. Obwohl der Name beinahe identisch klingt, gibt es wichtige Unterschiede, die beide Tablets voneinander unterscheiden.

In diesem Vergleich zwischen dem Galaxy Tab A9 und A9+ stellen wir beide Geräte in Bezug auf Design, Display, Leistung, Kamera, Akkulaufzeit, Konnektivität und Preis gegenüber. Also ran an die Datenblätter und lasst uns gemeinsam herausfinden, welches Tablet besser zu euren Anforderungen passt.

Samsung Galaxy Tab A9 vs. Tab A9+: Ein schneller Überblick Die Tablets unterscheiden sich in Bezug auf die Bildschirmgröße. Während das Tab A9 ein 8,7-Zoll-Display besitzt, verfügt das A9+ über ein größeres 11-Zoll-Display.

Das Tab A9+ hat mit dem Snapdragon 695-Prozessor mehr Power als der Mediatek Helio G99-Chipsatz im Tab A9.

Das Tab A9 gibt es nur mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher, während das Tab A9+ sowohl mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher als auch mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher erhältlich ist.

Das Galaxy Tab A9+ verfügt über eine 5-MP-Frontkamera, während das Tab A9 mit 2 Megapixeln auskommt.

Das Galaxy Tab A9+ kommt auch in einer 5G-Variante und hat einen größeren Akku als das Tab A9

Samsung Galaxy Tab A9 vs. A9+ Vergleich

Samsung Galaxy Tab A9 vs. Tab A9+ Vergleichstabelle

Größe und Gewicht

Das erste, was euch vermutlich auffällt, ist der Unterschied in Größe und Gewicht. Das Galaxy Tab A9 ist das leichtere Gerät und wiegt lediglich 332 Gramm. Mit Maßen von 211 x 124,7 x 8 mm ist es zudem ziemlich kompakt. Das Tab A9+ hingegen ist mit 480 Gramm etwas schwerer und mit Abmessungen von 257,1 x 168,7 x 6,9 mm auch etwas größer. Dafür fühlt es sich dank des Slim-Design hochwertiger an.

Bildschirm

Auf den ersten Blick liegt der auffälligste Unterschied zwischen dem Galaxy Tab A9 und A9+ in der Bildschirmgröße. Die Standardversion Tab A9 verfügt über ein 8,7 Zoll großes Display, während das A9+ mit einem größeren 11″-IPS-Display ausgestattet ist. Der Bildschirm des Galaxy Tab A9+ ist aber nicht nur geräumiger, sondern bietet auch höhere Full-HD-Auflösung sowie eine bessere Bildwiederholfrequenz von 90 Hz im Vergleich zu den standardmäßigen 60 Hz des Samsung Galaxy Tab A9.

Galaxy Tab A9+

Auch optisch sind beide Geräte leicht zu unterscheiden. Das Galaxy Tab A9 hat im Querformat gehalten etwas dickere Seitenränder, während das Tab A9+ über eine gleichmäßige Randbreite rund um den Bildschirm verfügt. Dieses schlanke Design verleiht dem Galaxy A9+ im Vergleich zu seinem kleineren Gegenstück ein moderneres und ansprechenderes Aussehen.

Leistung

Das normale Galaxy Tab A9 verwendet einen MediaTek Helio G99 Chip, der für die Basics wie Streaming und Surfen konzipiert ist. Für komplexere Anwendungsgebiete ist er nicht geeignet. Das Tab A9+ hingegen nutzt einen Snapdragon 695 Prozessor mit etwas mehr Rechenleistung, mit dem ihr auch Spiele spielen und Fotos bearbeiten könnt. Superschnell sind zwar beide nicht, aber der Snapdragon 695 hat gegenüber dem MediaTek G99 SoC definitiv die Nase vorn. Das Galaxy Tab A9 gibt es in den Varianten WiFi only und WiFi+4G LTE mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher, während das Tab A9+ mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher in den Varianten WiFi only und WiFi+5G LTE erhältlich ist.

Kamera

Das Samsung Galaxy Tab A9 verfügt über eine 8-Megapixel-Rückkamera, welche bei guten Lichtverhältnissen recht ordentliche Aufnahmen machen kann. Außerdem hat es eine 2-MP-Frontkamera, die für Videotelefonate und gelegentliche Selfies ebenfalls ausreichend ist.

Das Galaxy Tab A9+ hat ebenfalls eine 8-MP-Rückkamera, aber die Frontkamera hat ein Upgrade auf 5 Megapixel bekommen. Obwohl die Kamera damit auf dem Papier besser ist als die des Tab A9, ist die Qualität der Frontkamera des Tab A9+ aber nicht so gut und kann bei schlechten Lichtverhältnissen sogar etwas körnig wirken. Wir konnten das Tab A9+ bereits in die Finger bekommen. Mehr über unseren ersten Eindruck zum Samsung Galaxy A 9+ erfahrt ihr in diesem Hands-on-Review.

Akkuleistung

Beide Tablets verfügen über eine Schnellladefunktion. Mit seinem 5100-mAh-Akku kommt das Tab A9 bei gelegentlicher Nutzung mit einer nur Ladung gut durch den Tag. Das Galaxy Tab A9+ verfügt angesichts des größeren Displays und der höheren Auflösung über einen etwas leistungsfähigeren Akku mit 7040 mAh. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass es in puncto Akkulaufzeit hinter dem kleineren Schwestermodell zurückbleibt.

Zusätzliche Funktionen

Zum Abschluss schauen wir auf die Konnektivität. Hier bieten beide Tablets je nach Modell optional LTE-Unterstützung, sodass ihr auch dann online bleiben können, wenn kein WLAN verfügbar ist. Während sich das Tab A9 mit 4G LTE begnügt, geht das Tab A9+ mit optionaler 5G-Unterstützung noch einen Schritt weiter, was ein noch schnelleres Surferlebnis verspricht. Das etwas teurere Tab A9+ bietet zudem einige weitere Features. Für bessere Klangqualität besitzt es vier Lautsprecher im Vergleich zu den zwei Lautsprechern des normalen Tab A9.

Preis und Verfügbarkeit

Was den Preis angeht, ist das Galaxy Tab A9 die budgetfreundlichere Option. Das Modell mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz kostet rund 179 Euro. Die 5G-Version kostet 219 Euro. Das Galaxy Tab A9+ beginnt bei 249 Euro für die Wi-Fi-Variante. Wenn ihr die 5G-Variante haben wollt, müsst ihr rund 299 Euro berappen. Beide Tablets sind derzeit bereits in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich und werden voraussichtlich bald auch in Europa verfügbar sein.

Übersetzt von Christopher Tamcke, englischer Originalartikel auf unserer Partnerseite mynexttablet.com