Bestes Microsoft Surface Pro 9 Zubehör: Meine Empfehlungen

Das Microsoft Surface Pro 9 ist ein Tablet, das man theoretisch zwar ohne Zubehör benutzen kann, aber so richtig Sinn macht das nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich viel Zubehör damit benutze und genau das stelle ich euch jetzt vor – von Tastaturen über Mäuse bis hin zu USB C Hubs, Monitoren und sogar einen Rucksack.

Ich habe diese Zubehöre entweder ausgewählt, weil sie speziell für das Pro 9 gemacht sind, oder sehr preiswert sind, oder aber von Webseiten wie Wirecutter für das beste Produkt der Kategorie empfohlen werden. In der Beschreibung habe ich alles verlinkt. Ich habe mir übrigens all dieses Zubehör genauso wie das Surface selbst gekauft, es gibt keinen Sponsor oder so.

Microsoft Signature Keyboard

Microsoft Signature Keyboard bei* Amazon

Das in meinen Augen wichtigste Zubehör für das Surface Pro 9 ist das Microsoft Signature Keyboard, also das offizielle Tastatur Cover von Microsoft. Es wird magnetisch mit dem Tablet verbunden, bietet einen Ladeplatz für den Slim Pen 2 und schützt das Display. Es ist eine richtig gute Tastatur, die angenehm groß ist, eine Hintergrundbeleuchtung hat, und auch das Touchpad funktioniert wunderbar.

Microsoft Slim Pen 2

Slim Pen 2 bei* Amazon

Fast genauso wichtig ist der Microsoft Slim Pen 2. Zwar funktioniert das Tablet auch mit den Vorgängern, doch ist der Slim Pen 2 der beste Stift, den Microsoft derzeit herstellt. Er wird kabellos aufgeladen, ist sehr präzise, liegt gut in der Hand und hat einen Vibrationsmotor eingebaut. Der Stift funktioniert super mit OneNote, Photoshop und Zeichenapps.

Wichtig zu wissen ist, dass wenn ihr das Signature Keyboard nicht habt, ihr ein extra Slim Pen 2 Ladegerät für 35 Euro dazukaufen müsst.

SPARIN Display-Schutzfolie

Sparin Schutzfolie bei* Amazon

Um das 13 Zoll große Display zu schützen, habe ich mir die SPARIN Schutzfolie geholt. Der Touchscreen wird zwar mit Gorilla Glas geschützt, aber wenn ich ein Tablet häufig benutze, sind fast immer kleinere Kratzer auf dem Display und das möchte ich vermeiden. Diese Schutzhülle ist preiswert und sollte ausreichen. Den Stylus könnt ihr natürlich weiterhin benutzen.

Fintie Hülle für Surface Pro 9

Fintie Pro 9 Case bei* Amazon

Um das Gehäuse zu schützen, habe ich mir die Fintie Hülle fürs Surface Pro 9 geholt. Klasse finde ich hier, dass Fintie genau die gleichen Farben wie Microsoft anbietet und somit konnte ich zu meinem grünen Surface die grüne Hülle bestellen. Es ist eine Hartschalen Hülle, die Ausstanzungen für die Anschlüsse hat und auch das Tastatur Cover ist damit noch kompatibel. Sie sollte das Tablet gut schützen.

Inateck Tasche für 13 Zoll Laptops

Inateck Tasche bei* Amazon

Wenn ich verreise, habe ich noch die Inateck 13 Zoll Laptoptasche in Blau. Die ist auch mit anderen 13 Zoll Geräten kompatibel und ist weich gepolstert. Mit dabei ist auch eine extra Tasche für das Netzteil oder anderes Zubehör wie Mäuse oder Adapter.

Anker 555 USB-C 8-in-1 Hub

Anker 555 USB C Hub bei* Amazon

Das Tablet hat nur zwei USB C Anschlüsse, braucht ihr andere Ports, müsst ihr also ein Dock oder ein USB C Hub benutzen. Mir ist das Surface Dock 2 mit über 200 Euro zu teuer. Stattdessen benutze ich den Anker 555 USB C Hub, der 8 Anschlüsse in einem vereint. Ihr könnt darüber externe Monitore per HDMI, Ethernet, SD und MicroSD-Karten, aber auch weiteres USB C und USB A Zubehör anschließen.

Uni USB C SD-Kartenleser

Uni USB C Kartenleser bei* Amazon

Braucht ihr nur einen SD oder MicroSD-Kartenleser, dann habe ich noch den Uni USB C SD-Kartenleser. Den benutze ich oft auch mit iPads und anderen Tablets und er funktioniert natürlich auch mit dem Pro 9. Falls ihr Fotos von einer Kamera oder so auslesen möchtet, braucht ihr einen solchen, da Microsoft ja leider den MicroSD-Kartenslot entfernt hat.

Logitech MX Master 3S

Logitech MX Master 3S bei* Amazon

Meine Maus ist derzeit die Logitech MX Master 3S und ich habe sie per Bluetooth mit dem Tablet verbunden. Ihr könnt aber auch diesen Dongle in Kombination mit dem Hub benutzen. Die MX Master 3S wird von vielen empfohlen und deswegen habe ich sie auch. Sie funktioniert wunderbar und ist auf Dauer bequemer als ein Touchpad.

Logitech K780 Tastatur

Logitech K780 bei* Amazon

Wenn ich das Surface Pro 9 zu Hause an meinem Monitor benutze, verwende ich auch eine ordentliche Desktop-Tastatur und das ist die Logitech K780. Da es ein Windows-Tablet ist, ist natürlich nahezu jede Tastatur kompatibel. Ich hab diese hier nur, weil ich sie auch mit anderen Geräten wie meinem Laptop, iPads und Android-Tablets benutze.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Headphones 700 bei* Amazon

Microsoft hat nicht nur den MicroSD-Kartenslot, sondern auch den Kopfhöreranschluss entfernt. Und somit müsst ihr Bluetooth-Kopfhörer benutzen oder welche per USB C Adapter anschließen. Da mittlerweile alle Flagschiff-Geräte keinen Audioanschluss mehr haben, bin ich komplett auf kabellos umgestiegen.

Meistens benutze ich dafür die Bose Noise Cancelling Headphones 700, die zwar recht teuer sind, aber von den meisten Webseiten sehr gute Reviews haben. Ich bin oft unterwegs, in Zügen, Cafes und so und deswegen benutze ich welche, die Umgebungsgeräusche unterdrücken. Seid ihr nur zu Hause, braucht ihr das eher nicht.

Sony WF-1000XM4

Wenn mir die Bose 700 zu groß sind oder ich zwischendurch auch im Fitness Studio bin, nehme ich die Sony WF-1000XM4 mit. Die habe ich ebenfalls mit dem Pro 9 ausprobiert und sie funktionieren wunderbar. Und genauso wie die Bose habe ich sie, weil sie von vielen Webseiten empfohlen werden.

SanDisk Extreme 2TB SSD

SanDisk 2TB SSD bei* Amazon

Ich habe mir das Pro 9 mit einer 256GB SSD geholt, weil all meine Daten meistens sowieso auf externen SSDs liegen. Ich habe verschiedene von SanDisk und Samsung und die neuste ist eine SanDisk Extreme 2TB SSD, die per USB C angeschlossen wird.

Dell S2722QC 27” 4K-Monitor

Dell S2722QC bei* Amazon

Möchtet ihr mit dem Surface Pro 9 einen Desktop-PC ersetzen, dann macht es Sinn einen externen Monitor anzuschließen. Ich benutze den Dell S2722QC Monitor, das ist ein 27 Zoll Bildschirm mit 4K-Auflösung. Den könnt ihr direkt per USB C oder aber per HDMI und einem Dock anschließen. Das Tablet kommt damit gut klar.

Diesen Monitor habe ich gewählt, weil er von Wirecutter als bester 4K-Monitor empfohlen wird.

PeakDesign Everyday Backpack 15L Zip V2

PeakDesign Everday 15L Zip V2 bei* Amazon

Das nächste Zubehör habe ich sehr häufig mit dem Pro 9 benutzt aber ich denke es ist nur für Fotografen interessant. Auch wenn ich mal keine Kamera dabei habe, benutze ich den PeakDesign Everday 15L Zip Rucksack. Da passt eine Kamera mit ein paar Objektiven rein und hinten gibt es ein Laptopfach, in das das Pro 9 perfekt hineinpasst und zwar inklusive Tastatur Cover.