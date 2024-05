Surface Pro 11 mit Snapdragon X Elite & 120 Hz OLED-Display vorgestellt

Das brandneue Windows-Convertible will es mit Apples neuem iPad Pro M4 aufnehmen und überzeugt mit einigen erstklassigen Alleinstellungsmerkmalen wie KI Funktionen und einem waschechten Desktop-Betriebssystem.

Das Surface Pro 11 kombiniert eine flotte Performance, lange Akkulaufzeit und KI-Funktionen mit einem schicken, flexiblen Design. Microsofts Copilot-KI ist nun standardmäßig mit von der Partie.

Das steckt drin

Das jüngste Surface Pro wird wahlweise vom Snapdragon X Plus- oder dem noch leistungsstärkeren Snapdragon X Elite-Prozessor befeuert, durch den es laut Microsoft 90 Prozent schneller als das Surface Pro 9 sein soll.



Zudem unterstützt das Gerät bis zu drei externe 4K-Displays und bietet zwei USB 4-Anschlüsse. Außerdem ist Wi-Fi 7 an Board und es ist im Laufe dieses Jahres zusätzlich optional in einer 5G-Version erhältlich.

Dank Snapdragon X Elite soll das Surface Pro eine Akkulaufzeit von 14 Stunden beim Abspielen von Videos und 10 Stunden beim Surfen im Web ermöglichen.

Optionales OLED-Display



Beim 13-Zoll-Bildschirm habt ihr die Wahl zwischen einem konventionellen LCD-Display und einem OLED-Display mit HDR- und 120-Hz-Support. Die Auflösung beträgt 2.880 x 1.920 Pixel und die OLED-Version liefert naturgemäß noch bessere Kontrast-, Schwarz- und Farbwerte.



Zudem bietet das neue Surface Pro eine weitwinklige HD-Frontkamera, bei der es sich um die bisher beste Surface-Kamera handelt. KI-gestützte Windows Studio-Effekte wie automatische Rahmen und Hintergrundeffekte halten euch dabei im Fokus, selbst wenn ihr euch bewegt. Mit der 10 MP Ultra-HD-Rückkamera mit Autofokus könnt ihr zudem 4K-Videos aufzeichnen.

Leicht zu reparieren

Das Surface Pro 11 soll darüber hinaus aus mehr recycelten Materialien als das Surface Pro 9 bestehen, einschließlich 72 Prozent recyceltem Inhalt im Gehäuse.

Zudem soll das Gerät wartungsfreundlich und leicht zu reparieren sein. Es enthält viele austauschbaren Komponenten, einschließlich der Hauptplatine, des Akkus, der Kameras und mehr.

Überarbeitete Tastatur und neue Stift-Funktionen

Die neue, abnehmbare Surface Pro Flex-Tastatur wurde komplett überarbeitet und soll für ein angenehmes Tippgefühl sorgen und stabiler sein als zuvor. Auch das Touchpad ist nun größer und verfügt über eine anpassbare Haptik. Außerdem gibt es einen integrierter Stifthalter für den Slim Pen, der so sicher geladen und aufbewahrt werden kann. Das Schreib- und Zeichengefühl soll sich dank KI-Funktionen besser anfühlen als zuvor und euch zum Beispiel noch präzisere Schattierungen ermöglichen.

Preis und Speicheroptionen

Das Microsoft Surface Pro 11 ist ab 1.199 Euro mit LCD-Display und 256 GB Speicherplatz sowie 16 RAM erhältlich. Optional könnt ihr das Surface Pro mit LCD-Bildschirm auch mit 512 GB SSD für 1449 Euro bestellen.

Wollt ihr mehr Speicherplatz, müsst ihr euch für die teurere OLED-Variante entscheiden, die auch in einer Version mit 1 TB verfügbar it.

Die aktuell teuerste Version mit OLED-Display, 32 GB RAM und 1 TB SSD kostet 2449 Euro.

Die Surface Pro-Versionen mit 5G erscheinen erst im Laufe dieses Jahres.

Gute Alternative: Surface Pro 10 Business

Wenn ihr aufgrund von möglichen Kompatibilitätsproblemen kein Modell mit ARM Chip haben möchtet, empfehlen wir euch das Surface Pro 10 Business, das wir bereits ausführlich getestet und ebenfalls für sehr gut befunden haben.