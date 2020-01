Das beste Microsoft Surface Pro 7 Zubehör: Meine Empfehlungen

Das Microsoft Surface Pro 7 ist das derzeit beste Windows Tablet auf dem Markt. Richtig spannend ist es aber erst mit dem passenden Zubehör, insbesondere der Tastatur und dem Stift. Ich habe mir für das Tablet aber auch eine Hülle gekauft und nutze eine extra Maus, externe SSDs und einige Adapter. Ich bin Andrzej für TabletBlog.de und hier ist das Zubehör, das ich mit dem Surface Pro 7 benutze.

Übrigens: Bis auf das USB C Zubehör funktioniert alles auch mit dem Surface Pro 6 bis hin zum Pro 4 und in den meisten Fällen auch weiter runter.

Microsoft Type Cover

Ich denke jeder, der ein Surface Pro hat, sollte sich dafür das Microsoft Type Cover kaufen, denn ohne Tastatur macht es keinen wirklichen Sinn zu einem Windows Tablet zu greifen. Das Type Cover ist eine Tastatur, die über einen magnetischen Anschluss mit dem Tablet verbunden wird. Oben hat es eine magnetische Leiste, sodass man sie leicht anwinkeln kann. Dadurch liegt die Tastatur nicht flach auf dem Tisch und das Schreibgefühl ähnelt einem normalen Notebook. Zusammengeklappt schützt die Tastatur das Display, nicht aber die Rückseite.

Obwohl Microsoft genau das gleiche Type Cover bereits seit Jahren anbietet, halte ich es für die beste offizielle Tastatur für ein Tablet. Die von Apple und Samsung sind deutlich schwächer. Obwohl das Type Cover so flach ist, hat man das Gefühl auf einer echten Tastatur und keiner Tablet Tastatur zu schreiben. Sie ist normalgroß, die Tasten lassen sich ordentlich herunterdrücken, und sie fühlt sich wertig an. Ja, die Tasten haben sogar eine Hintergrundbeleuchtung. Das Touchpad ist insgesamt gut, könnte aber etwas größer sein – aber naja, so viel Platz dafür ist ja nicht vorhanden.

Das einfache Type Cover ist schwarz und besteht aus einem stoffähnlichen Material – letztendlich natürlich Kunststoff. Es kostet rund 150 Euro. Für rund 180 Euro könnt ihr auch das Microsoft Signature Type Cover bekommen. Das wird in verschiedenen Farben angeboten und ist mit einem Alcantara-Material überzogen.

Microsoft Surface Pen

Viele interessierten sich für das Tablet wegen der Stift Unterstützung. Und dafür braucht ihr den Microsoft Surface Pen. Das ist ein aktiver Stylus, der druckempfindlich ist und 4096 Druckpunkte unterstützt. Er hat einen Button oben und einen an der Seite. Die Spitzen kann man austauschen. Zwar kann man den Surface Pen magnetisch an dem Tablet befestigen, doch wird er über eine Batterie mit Strom versorgt, die man gelegentlich wechseln muss.

Der Stylus ist richtig gut umgesetzt und ich denke für die meisten lohnt es sich zu dem offiziellen Stift zu greifen. Ihr könnt den Surface Pen in verschiedenen Farben bestellen. Mit rund 110 Euro ist der UVP-Preis sehr teuer, doch oft könnt ihr ihn etwas günstiger bekommen.

Inateck Filz Tasche

Ich arbeite viel Unterwegs und um das Surface Pro vor Kratzern zu schützen, habe ich mir die Inateck Filz Tasche geholt. In die passt das Tablet inklusive Tastatur sehr gut rein und ist von allen Seiten geschützt. Schön ist, dass für das Netzteil eine separate kleine Tasche dabei ist.

Die Inateck Filz Tasche sieht gut aus, ist ordentlich verarbeitet und hat bei Amazon über 1000 überwiegend positive Bewertungen. Deswegen und weil sie nur rund 16 Euro kostet habe ich mich für die entschieden und es bisher nicht bereut.

TUTUO USB C Stick

Es ist das erste Surface Pro mit einem USB C Anschluss, doch hat das Pro 7 weiterhin auch einen USB Typ A Port. Ihr könnt also so ziemlich jedes USB-Zubehör mit dem Tablet benutzen. Da ich auf all meine Geräte häufig Bilder und Videos von meiner Kamera lade, benutze ich einen TUTUO USB C Stick, der einen SD und MicroSD-Kartenleser, sowie einen USB 3.0 Typ A Port in einem vereint. Mit dem Surface Pro funktioniert fast jeder Kartenleser, es muss ja keiner mit USB C sein. Aber der von TUTUO funktioniert auch mit Smartphones, Android Tablets und dem iPad Pro. Er kostet rund 10 Euro.

Übrigens: Unter dem Klappständer des Tablets sitzt ein MicroSD-Kartenslot. Dieser TUTUO Stick macht also nur Sinn, wenn ihr große SD-Karten auslesen möchtet.

VAVA 9-in-1 USB C Hub

Je nachdem welche Art von Zubehör ihr an euer Surface Pro 7 anschließen möchtet, kann ein komplexerer USB C Hub Sinn machen. Ich benutze nur ab und zu mal externe Monitore oder eine kabelgebundene Internetverbindung. Aber wenn ich das tue, benutze ich in letzter Zeit mit allen Tablets den VAVA 9-in-1 USB C Hub. Der vereint drei USB Type A Ports, einen HDMI-Ausgang, einen LAN-Anschluss, einen USB C Port und sogar einen Kopfhöreranschluss in einem Hub. Der Kopfhöreranschluss ist für Tablets wie das Surface Pro X oder iPad Pro spannend. Aktuell kostet das VAVA 9-in-1 USB C Hub rund 50 Euro.

Logitech Marathon M705 Maus

Das Tastatur Cover ist gut genug, sodass ich keine separate Tastatur brauche. Zu Hause am Schreibtisch arbeite ich aber gerne mit einer richtigen Maus. Ich benutze die Logitech Marathon M705 Maus, die mit dem Surface sehr gut funktioniert. Sie ist angenehm groß, die Batterie hält sehr lange, und sie kostet unter 30 Euro. Aber klar, so ziemlich jede Maus sollte funktionieren.

Microsoft Xbox Wireless Controller

Wenn ihr mit eurem Tablet nicht nur arbeiten, sondern gelegentlich auch das ein oder andere Spiel zocken möchtet, könnt ihr überlegen ob ihr ein Gamepad anschließen möchtet. Ich benutze dafür den Microsoft Xbox Wireless Controller, der sehr gut funktioniert und rund 50 Euro kostet.

Wichtig zu wissen ist, dass das Surface Pro 7 ein ganz normales Windows Gerät ist. Ihr könnt damit also so ziemlich jedes Zubehör benutzen, das auch mit eurem PC oder Laptop funktioniert. Andere Controller und Joysticks funktionieren also auch.

Samsung & SanDisk externe SSDs

Ich arbeite nur noch mit mobilen Geräten, also Notebooks oder Tablets. Und da fest eingebauter Speicher nicht nur teuer, sondern irgendwann auch begrenzt ist, speichere ich meine Fotos und Videos meistens auf externen SSDs. Die sind schnell genug, sodass ihr hochauflösende Videos davon problemlos in Programmen wie Adobe Premiere Pro bearbeiten könnt. Und in Photoshop und Lightroom sowieso.

Wie ihr seht, habe ich eine ganze Reihe an externen SSDs von Samsung und SanDisk. Beide sind meinen Tests zufolge gleichgut. Mal sind die einen im Angebot und mal die anderen – schaut also, welche gerade günstiger sind. Für 1TB zahlt man gerade knapp über 150 Euro.