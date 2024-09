Xiaomi Redmi Pad SE 8.7: So wirkt das Kompakt-Tablet im Unboxing

Zum Redmi Pad SE 8.7 haben wir bereits einiges geschrieben und können euch das kompakte Android-Tablet des chinesischen Herstellers Xiaomi nun endlich im Unboxing präsentieren. Spannend ist das günstige und damit vor allem für Einsteiger interessante Redmi Pad SE 8.7 aufgrund seines HD+ Displays. Dieses hat zwar „nur“ eine Auflösung von 1340 x 800 Pixeln (entspricht 179 ppi), unterstützt aber eine flüssige Bildwiederholrate von 90 Hz und erreicht standardmäßig eine Helligkeit von 500 Nits. Im Outdoor-Modus schafft der Bildschirm sogar 600 Nits und ist damit weitaus heller als viele andere Geräte in dieser Preisklasse, wie das Samsung Galaxy Tab A9.

Bei der Hardware haben wir es mit MediaTeks Helio G85 CPU zu tun, die je nach Konfiguration in Kombination mit 4 oder 6 GB RAM und 64 bis 128 GB internem Speicherplatz kommt. Den Speicher könnt ihr mittels microSD-Speicherkarte um bis zu 2 TB erweitern. Optional ist das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 auch als 4G LTE Cellular-Version erhältlich. Mit dieser könnt ihr Mobilfunkdaten nutzen, um unterwegs im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben oder auf Netflix und Co. Filme und Serien zu streamen. Abgerundet wird das Paket durch eine Hauptkamera mit 8 Megapixeln und LED-Blitz sowie eine 5MP-Frontkamera für Videocalls, über die sich das Tablet zudem per Gesichtserkennung entsperren lässt.

Verpackt ist das Ganze in ein 373 g leichtes Kunststoffgehäuse mit einer Dicke von 8,8 mm, welches neben dem bereits angesprochenen microSD-Kartenslot über einen USB-C-2.0-Anschluss sowie einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss verfügt. Als Betriebssystem läuft auf dem Redmi Pad SE 8.7 Android 14 mit Xiaomis leicht abgewandelter HyperOS-Oberfläche. Die erinnert ein wenig an eine Mischung aus Android und iPadOS, lässt sich aber wunderbar bedienen. Erfreulicherweise sind so gut wie alle Google-Apps bereits vorinstalliert und müssen nicht wie bei Import-Geräten von Xiaomi umständlich per Side Load installiert werden. Das Redmi Pad ist offiziell für den deutschen Markt erhältlich und dementsprechend ausgestattet.

Wir sind gespannt, wie sich Xiaomis neues Tablet im Test schlagen wird. Der erste Eindruck ist keineswegs negativ. Den Geekbench 5 Benchmark haben wir bereits auf dem Redmi Pad SE 8.7 laufen lassen, wo wir es neben anderen Tablets mit dem Galaxy Tab A9 von Samsung und dem Lenovo Tab M9 als direkten Konkurrenten vergleichen.