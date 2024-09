Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Test: Der günstige Geheimtipp 2024?

Das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 bietet eine kompakte und preiswerte Lösung für all jene, die nach einem Einsteiger-Tablet suchen. Mit einem 8,7 Zoll großen Display, solider Leistung und einem attraktiven Preis richtet sich dieses Gerät besonders an Nutzer, die viel unterwegs sind oder ein günstiges Tablet für einfache Aufgaben benötigen.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G bei* Amazon

Das neue preiswerte Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 kostet aktuell gerade einmal rund 100 Euro und schafft es in einigen Punkten sogar neue Maßstäbe in diesem Preissektor zu setzen. Auch wenn es von der äußeren Optik hinter der Konkurrenz liegt, zeigt es klar, dass das Innere eines Tablets zählt.

Neben der von uns getesteten Variante mit 4GB RAM und 64GB Speicher gibt es das Tablet auch mit 128GB Speicherplatz sowie 6GB RAM und in den Farben Graphite Gray und Sky Blue. Der Speicherplatz ist zudem laut Xiaomi bis auf 2TB via Micro-SD erweiterbar.

Außerdem kann das Tablet wahlweise mit WLAN oder 4G Konnektivität erworben werden. Letztere Variante bietet einen SIM-Kartensteckplatz

Xiaomi Redmi Pad SE8.7: Helles Display mit starken Farben

Das 8,7 Zoll große Display mit dem Seitenverhältnis von 5:3 und einer HD-Auflösung von 1340*800 Pixeln punktet mit einer bemerkenswerten Helligkeit von 500 Nits, die sich im Outdoor-Modus des Tablets sogar auf 600 Nits erhöhen lassen und damit 100 Nits heller werden als das aktuelle iPad mini (6. Generation).

Die Helligkeit ist angenehm und so lässt sich das Tablet auch im Freien gut benutzen. Darüber hinaus punktet das Redmi Pad SE 8.7 mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90Hz, die das Display schnell und flüssig machen.

Die 10-Bit Farbtiefe des Displays ist an sich keine Neuheit, jedoch wirken die Farben des Pads durchaus kontrastreich und ausgewogen gesättigt. In den Einstellungen können zudem verschiedene Farbmodi konfiguriert werden.

Pixel oder unscharfe Rundungen sind aus der Nähe selbstverständlich leicht zu erkennen, jedoch aus normaler Distanz nur sehr selten aufgefallen. Insgesamt macht das Display einen für den Preis hervorragenden Eindruck und wirkt sehr hochwertig.

Überzeugende Leistung trotz älteren Prozessors

Im Xiaomi Pad SE 8.7 ist ein etwas älterer MediaTek Helios G85 Octa-Core Prozessor verbaut, welcher zunächst eine schwache CPU-Performance vermuten lässt. In den Benchmark Tests wird dies bestätigt, da schneidet das Tablet ähnlich wie das Lenovo Tab M9 ab und wird von dem Samsung Galaxy Tab A9 abgehängt, welches den neueren Helios G99 Prozessor besitzt.

Beim Testen machte das Redmi Pad SE 8.7 jedoch einen soliden Eindruck. Schnelles switchen zwischen verschiedenen Apps war flüssig möglich und auch Picture-in-Picture Videos konnten parallel dazu ruckelfrei abgespielt werden. Das Galaxy Tab A9 hatte hier im Vergleich häufiger mal einen Hänger, sodass sich das Xiaomi in der Realität schneller anfühlte.

Auch Spiele machen Spaß

Grafikaufwendige Spiele, wie PubG Mobile oder Asphalt Legends Unite laufen flüssig, jedoch wird die Grafikqualität stark verringert und lässt sich bei PubG nicht höher als HD stellen.

Trotzdem war das Spielen möglich ohne bemerkbare Einschränkungen auf den Spielfluss oder die Dynamik des Spiels. Weniger aufwendige Spiele hingegen funktionieren auch optisch reibungslos und machen Spaß. So konnten wir zum Beispiel Agar.io oder Hay Day ohne große Grafik- oder Performanceeinschränkungen spielen.

Trotz des älteren Prozessors schafft das Pad hier eine Menge und kann sehr gut mit der Konkurrenz mithalten. Es eignet sich wunderbar für Gelegenheitsspiele, wobei auch der große Akku entscheidend von Vorteil ist.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7: Software

In puncto Updates gibt es von Xiaomi keine Information oder Versprechen, jedoch vermuten wir, dass es mindestens zwei Versionsupdates und einige Sicherheitsupdates bekommen wird, wie es auch bei den letzten beiden Xiaomi Tablets der Fall war.

Aktuell läuft auf dem Gerät Android 14 mit Xiaomis HyperOS Oberfläche und setzt auf einen geringen grundlegenden Funktionsumfang. So ist es zum Beispiel nicht möglich, zwei Apps nebeneinander zu öffnen. Allerdings kommt dies der Performance des Pads zugute.

Langes Streamen dank großem Akku

Ein weiterer Punkt, in dem das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 hervorsticht, ist ein großer Akku mit 6650mAh. Dieser kann laut Xiaomi mit einem 18W-Netzteil geladen werden, das allerdings separat gekauft werden muss.

Der Akku hält bei Wiedergabe eines HD-YouTube-Videos bei voller Bildschirmhelligkeit (kein Outdoormodus) und 90Hz Bildwiederholrate ganze 10,5 Stunden, was ein beeindruckendes Ergebnis ist. Das Galaxy Tab A9 hingegen kam bei gleichen Bedingungen nur auf 6,75 Stunden.

Durch das helle, farbenfrohe Display und den großen Akku ist Videostreaming in HD und mit Widevine L1 Klassifikation auf dem Pad gut möglich. Die integrierten Lautsprecher bieten passablen Sound für diese Preisklasse, der durch die Dolby-Atmos-Integration meist angenehm klingt.

Wahrnehmbar ist Dolby-Atmos allerdings nur, wenn man mit dem Gesicht in unmittelbarer Nähe des Displays ist, was in der Realität selten der Fall sein wird.

Kunststoffgehäuse mit klapprigen Knöpfen

Schon beim Auspacken fiel negativ auf, dass Xiaomi bei dem Design ausschließlich auf ein Kunststoffgehäuse setzt, das nur mittelmäßig wirkt. Die Rückseite ist leicht geriffelt, was die Griffigkeit verbessert, jedoch das Pad auch nicht edler macht.

Zudem sind alle Knöpfe etwas klapprig beim Bedienen. Am oberen Bildschirmrand ist zentriert eine Ohrmuschel für die 4G-Variante oder Online-Calls eingebaut und neben dem veralteten USB-C 2.0 Anschluss findet sich auch ein 3,5mm AUX-Anschluss für Kopfhörer oder Headsets. Auffallend ist außerdem das ungewöhnliche Design der Rückkamera.

Nette Kamera

Die Rückkamera des Pads besitzt 8 und die Frontkamera 5 Megapixel. Videos können bei beiden Kameras mit 1080p und 30 FPS aufgenommen werden. In Bezug darauf, was man bei diesem Preis erwarten kann, machen beide Kameras einen passablen Eindruck.

Bei genügend Licht lassen sich Bilder und Selfies machen, die sich sehen lassen und der Videomodus ist beispielsweise mit einer Teleprompter-Funktion ausgestattet, die es erlaubt beim Filmen Texte vom Bildschirm abzulesen. Bei wenig Licht performt die Kamera schlecht. Die Bilder rauschen sehr stark und im Nachtmodus wirken sie sehr verwaschen.

Fazit

Das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 punktet mit einem bemerkenswert schönen und schnellen Display, einem großen Akku und einer vollkommen soliden Performance. Allerdings bietet das Tablet keinen hohen Funktionsumfang und ist nur mittelmäßig verarbeitet.

Es eignet sich gut für unterwegs und für alle Apps mit niedrigem oder mittelmäßigem Grafikanspruch. Wenn ihr ein günstiges und solides 8 Zoll Tablet sucht, ist das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 eine hervorragende Wahl. Aber wie gesagt, es ist ein Einsteiger-Tablet.

Möchtet ihr ein hochwertigeres Premium-Gerät haben, empfehlen wir das Apple iPad Mini 6 oder Lenovo Legion Tab Y700. Wer jedoch beispielsweise nach einem Tablet sucht, um auf Reisen Filme zu streamen, Sprachen zu lernen oder auch gelegentlich etwas spielen will, für den ist das Redmi Pad SE 8.7 eine sehr gute Wahl.