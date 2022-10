Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Test: Ein Samsung Flaggschiff-Killer?

Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ist ein 12 Zoll Android-Tablet, das direkt gegen die Flaggschiffe von Samsung und Apple antritt. Es bietet ein hochauflösendes 120Hz Display, einen schnellen Snapdragon 870 Chipset, aktuelle Software, sowie einen optionalen Stift und eine Tastaturhülle. Mit unter 500 Euro ist es deutlich günstiger als die Konkurrenz. Wo liegt also der Haken? Das erfahrt ihr in diesem Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Test.

Beginnen wir direkt mit dem größten Nachteil und das ist die Verfügbarkeit. Zumindest derzeit ist das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 nur in China erhältlich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch nicht mehr für den internationalen Markt angekündigt wird. Möchtet ihr es kaufen, müsst ihr es also importieren. Das geht zwar erstaunlich einfach und oft auch schnell, doch gehe ich dabei immer davon aus, keinen guten Support zu bekommen. Und im Garantiefall bin ich sicherlich auch auf mich alleine gestellt.

Positiv ist hingegen, dass wir für den vergleichsweise günstigen Preis ziemlich viele Features bekommen. Schauen wir uns das Tablet mal an.

Hardware und Leistung

Im Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 870 Prozessor, der von 6GB bis zu 12GB RAM unterstützt wird – je nachdem, welche Version ihr wählt. Außerdem könnt ihr zwischen 128GB bis zu 512GB internen Speicher wählen. Eine Variante mit 5G oder 4G gibt es derzeit nicht.

Benchmarks wie Geekbench 5 zeigen, dass die Leistung deutlich unter dem Apple iPad Pro liegt. Das ist zu erwarten. Die CPU-Performance ist aber fast so gut wie beim Samsung Galaxy Tab S8+, jedoch ist dort die Grafikleistung ein gutes Stück besser. Das Xiaomi ist etwas flotter als das Lenovo Tab P12 Pro, welches ein weiterer Konkurrent mit dem gleichen Chipset ist. Dieses Android-Tablet ist auch flotter als das Xiaomi Book S 12.4, das ein sehr ähnliches Gerät mit Windows 11 ist. Und natürlich ist es flotter als Mittelklasse-Geräte wie das Galaxy Tab S7 FE.

Im 3D Mark Wild Life Test, der die Grafikleistung testet, sind die Ergebnisse sehr ähnlich. Zwar ist es leistungsstärker als Mittelklasse-Tablets, doch bleiben das Galaxy Tab S8+ und iPad Pro schneller.

Oft wird gesagt, dass Benchmarks nicht die Realität widerspiegeln. Aber meiner Erfahrung nach repräsentieren zumindest Grafikbenchmarks immer meine Spiele-Tests. So konnte ich die Grafik bei Fortnite beispielsweise auf Episch setzen, die Framerate auf 60 und die 3D-Auflösung auf 100% und es läuft okay. Ab und zu gibt es mal Ruckler. Damit es richtig flüssig läuft, lohnt es sich die 3D-Auflösung runterzuschrauben. Das Galaxy Tab S8+ läuft hingegen mit höchsten Einstellungen flüssiger und genau das zeigen auch die Benchmarks.

Bei PUBG Mobile performt das Tablet wunderbar, auch wenn man die Grafik auf UltraHD setzt. Dieser Shooter läuft sehr flüssig und schaut auch super aus. Und das bedeutet, dass das Pad 5 Pro 12.4 ein gutes Spiele-Tablet ist. Ja, die Top-Konkurrenten von Apple und Samsung sind besser, aber real fällt das nur bedingt auf.

Für alles andere ist die Leistung ausgezeichnet. Android selbst und alle Apps, die ich ausprobiert habe, laufen wunderbar, inklusive anspruchsvollem Multitasking. Ich habe viel in Microsoft Word geschrieben und auch wenn YouTube im Hintergrund läuft und ich zwischendurch Chrome oder andere Apps öffne und zwischen ihnen wechsle, habe ich keine Stotterer gemerkt. Es ist also auch mit der 6GB RAM-Version, die ich habe, gut für Multitasking geeignet.

Mit dem VN Video Editor habe ich außerdem einen Video-Render-Test durchgeführt. Um ein 9-Minuten 4K Video zu rendern braucht das Xiaomi nur ein klein wenig länger als das Galaxy Tab S8+. Ich denke das liegt daran, dass die App die CPU anstelle der GPU zum Rendern benutzt. Sonst hätte das Samsung merkbar schneller sein müssen.

Display und Lautsprecher

Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 hat ein 12,4 Zoll großes Display und es ist ein normaler LCD. Mit 2560 x 1600 Pixel ist die Auflösung schön hoch, sodass Texte und Icons scharf ausschauen. Mir gefällt auch, dass wir ein 120Hz Panel bekommen, denn dadurch schauen Animationen sehr flüssig aus. Möchtet ihr bisschen Akkulaufzeit einsparen, könnt ihr in den Einstellungen auch 60Hz auswählen.

Fast alle Eigenschaften des Bildschirms finde ich sehr gut. Mit 500 Nits ist es zwar nicht so hell wie ein iPad Pro, wohl aber so hell wie das iPad Air. Farben schauen gut aus, der Kontrast ist hoch und es ist vollständig laminiert. Als ich es mit dem Super AMOLED Panel des Galaxy Tab S8+ und dem Liquid Retina XDR Display des 12,9 Zoll iPad Pro verglichen habe, ist mir jedoch sofort aufgefallen, dass die Schwarzwerte bei Xiaomi nicht so gut sind. Das ist zu erwarten, denn es ist ein klassischer LCD. Im Vergleich zur Konkurrenz schaut das Schwarz dadurch vor allem im Dunkeln eher wie Grau aus.

HDR Videos schauen auf YouTube super aus – naja, wie gesagt, abgesehen von dem nicht so tiefen Schwarz. Bei Netflix kann man jedoch kein HDR schauen und sogar Filme sind in HD nicht drin. Das Tablet hat nämlich ein Widevine Level von L3 und das bedeutet, dass ihr Netflix nur in SD schauen könnt. Ändern würde sich das vermutlich erst, wenn es international erscheint – aber wie gesagt, davon gehe ich nicht aus.

Abgesehen davon ist es ein hervorragendes Entertainment-Tablet. Der Bildschirm schaut super aus und die Lautsprecher sind ebenfalls gut. Wir bekommen vier Lautsprecher an den Seiten und die Tonqualität ist so gut, dass mir im Vergleich zu den ebenfalls sehr guten Lautsprechern des Galaxy Tab S8+ kein Unterschied aufgefallen ist.

Xiaomi Smart Pen

Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 funktioniert mit genau dem gleichen Xiaomi Smart Pen, den ihr auch fürs Xiaomi Pad 5 und sogar dem Xiaomi Book S 12.4 Windows-Tablet kaufen könnt. Ich finde es super, dass wir den gleichen Stift mit drei verschiedenen Tablets benutzen können. Bei einigen Konkurrenten ist das nämlich nicht immer so.

Xiaomis Stift ist druckempfindlich, hat zwei Buttons an der Seite, und wird per Induktion oben auf dem Tablet aufgeladen. Ähnlich wie beim Apple Pencil und anders als beim Samsung S Pen ist die Spitze des Stylus hart.

Ich habe eine Künstlerin mit dem Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 und Samsung Galaxy Tab S8+ und dessen Stiften herumspielen lassen. Sie hat das Xiaomi anstelle des Samsungs mit der weichen Spitze bevorzugt. Das ist natürlich Geschmacksache, zeigt aber, dass bessere Technologie auf dem Papier in der Realität von Konsumenten nicht immer so wahrgenommen wird.

Aus meiner Sicht, der ständig neue Tablets testet, ist das Galaxy Tab S8+ für Handschrift und Zeichnungen besser geeignet. Das liegt hauptsächlich daran, dass der S Pen sofort und direkt reagiert, während beim Xiaomi das Geschriebene dem Stift etwas hinterherhinkt. Zumindest wenn ihr schnell zeichnet. Manchmal liegt das an einer geringeren Bildwiederholungsrate, doch in diesem Fall haben beide 120Hz. Ich denke Samsung hat bessere Software.

Und ich denke genau das trifft allgemein zu. Samsung hat zahlreiche Features für den S Pen und dazu gehören die richtig gute Samsung Notes Apps und die S Pen Befehle. Xiaomi hat auch ein paar Features für den Stift. Ihr könnt schnell eine neue Notiz starten und ein Screenshot erstellen und beschriften. Aber Xiaomis Notizen-App schaut wie eine schlechte Kopie von Apple Notes aus. Es ist okay, aber langfristig würde ich sie nicht nutzen.

Ihr könnt natürlich zahlreiche andere Notizen-Apps installieren. Nebo funktioniert beispielsweise wunderbar und mit Apps wie Sketchbook könnt ihr auch gut zeichnen. Insgesamt gesehen funktioniert der Xiaomi Smart Pen sehr gut. Er liegt bequem in der Hand, reagiert präzise, und ich habe gerne damit geschrieben. Es ist ein netter Stift, den ich empfehlen kann. Aber im direkten Vergleiche finde ich den S Pen besser. Wie gesagt, das ist Geschmacksache.

Software: Android 12 und MIUI

Ab Werk läuft auf dem Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Android 12 und darauf sitzt die MIUI in Version 13. In der Vergangenheit war Xiaomi nicht so gut mit Updates. Sie werden aber besser, denn das ein Jahr alte Xiaomi Pad 5 hat gerade ein großes Softwareupdate bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie es bei diesem 12 Zoll Tablet handhaben werden. Vor allem dann nicht, wenn tatsächlich keine internationale Version erscheint.

Solange es nicht offiziell in Europa erscheint, fehlt ab Werk auch der Google Play Store. Zumindest standardmäßig. Einige Shops installieren den für euch und so war es bei meinem Modell. Wenn ihr es von einem Shop bestellt, der das nicht macht, müsstet ihr den aber selbst installieren können. Dass der Play Store fehlt, ist wichtig zu wissen.

Nun, auf dem Tablet läuft Android und mit dem Google Play Store verhält es sich genauso wie jedes andere Android Tablet auch. Ich konnte fast alle Apps installieren, die ich wollte. Anfangs schlug die Installation von Chrome immer fehl, aber nach einem Update funktionierte es. Opera und Chrome Beta funktionierten von Anfang an.

Netflix, YouTube, Microsoft Office, Amazon Prime Video, Adobe Lightroom, OneNote und all die Spiele, die ich ausprobiert habe, funktionieren. Genauso wie auf einem normalen Android Gerät.

Xiaomi unterstützt Multitasking gut. Ihr könnt Apps in einer Mehrfensteransicht öffnen und eine dritte in einem frei beweglichen Fenster darüber legen. So kann man es auch gut mit Maus und Tastatur nutzen. Ein Desktopmodus wird nicht unterstützt. Ich habe die PC Mode App installiert, aber die funktioniert nicht.

Zwar ist es Android, aber das Interface ist stark angepasst. Oft schaut es aus wie eine Mischung aus Android und iPadOS. Die Xiaomi Notes App schaut aus wie Apple Notes und auch die frei beweglichen Fenster ähneln stark iPadOS. Es sind noch zahlreiche Apps vorinstalliert und dazu gehört ein eigener Browser. Die Apps funktionieren, aber ich hab sie kaum genutzt.

Design und Verarbeitung

Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 schaut wie ein Premium-Tablet aus und fühlt sich auch so an. Wir bekommen ein komplettes Metallgehäuse und sogar der Einschaltknopf und die Lautstärkeregler bestehen aus Metall. Der Übergang vom Display zum Gehäuse ist nicht ganz so hochwertig wie beim iPad Pro oder Galaxy Tab S8, aber ziemlich gut. Es ist 6,6mm dünn und wiegt 620g.

Einige Premium-Features wie ein Fingerabdruckleser fehlen und es gibt keinen MicroSD-Kartenslot. Klasse ist hingegen, dass wir einen USB C 3.2 Gen 1 Anschluss bekommen, an den ihr auch externe Monitore anschließen könnt. Es hat vier Lautsprecherschlitze an der Seite, sowie hinten einen Anschluss für ein optionales Tastatur Cover.

Das Tablet kann per Gesichtserkennung entsperrt werden. Dafür gibt es keinen extra Sensor, allzu sicher ist es also nicht. Es funktioniert aber gut. Mit der 20 Megapixel Webcam konnte ich gute Selfies aufnehmen und für Videochats ist sie ebenfalls gut geeignet. Auf der Rückseite sitzt eine 50 Megapixel Kamera, die ebenfalls ziemlich gut ist, vor allem für ein Tablet. Zusätzlich hat es zwei Sensoren.

Xiaomi Tastatur Cover

Ihr könnt für das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ein offizielles Tastatur Cover bekommen, das ihr aber separat kaufen müsst. Das habe ich gemacht und es auch nicht bereut. Ich finde die Tastatur funktioniert super und ich habe viele Artikel inklusive diesen Test damit geschrieben. Bedenken müsst ihr aber, dass es kein deutsches, sondern ein US-Tastenlayout hat. Softwareseitig könnt ihr sie natürlich auf Deutsch stellen.

Je nachdem nach was genau ihr sucht, ist die Tastatur aber nicht perfekt. Ich finde sie klasse, wenn ihr eine dünne Tastaturhülle haben möchtet, die das Tablet schützt und eine Tastatur eingebaut hat. Die Tasten kann man ordentlich herunterdrücken und da es ein 12 Zoll Display hat, sind sie groß genug. Ich konnte schnell bequem damit schreiben.

Das gesagt: Sie ist nicht so gut wie das Apple Magic Keyboard. Es fehlt ein Touchpad, es hat keine Hintergrundbeleuchtung, und ihr könnt das Tablet nur in zwei Winkeln aufstellen. Positiv ist aber, dass das Cover sehr leicht ist. Außerdem ist es deutlich günstiger als die Angebote von Samsung und Apple.

Akkulaufzeit

In meinem Akku-Test kam das Tablet auf eine Laufzeit von erstaunlich guten 9 Stunden. Kein Wunder, denn der Akku hat eine Kapazität von 10.000mAh. Für meinen Akku-Test lasse ich immer ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Test: Mein Fazit

Also, solltet ihr zum Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 greifen? Vor allem wenn ich den Preis bedenke, ist das Display hervorragend, wir bekommen einen starken Prozessor, gute Lautsprecher, eine solide Tastatur, sowie einen guten Stift. Die Akkulaufzeit ist lang, das Metallgehäuse fühlt sich hochwertig an und es ähnelt sehr dem Samsung Galaxy Tab S8+, ist aber deutlich günstiger.

Nicht alles ist jedoch perfekt. Da wir es bisher nur aus China importieren können, bekommen wir keine lokale Garantie. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr den Google Play Store selbst installieren müsst. Aus dem gleichen Grund kann man Netflix nicht mit HD-Auflösung genießen. Außerdem fehlen einige Features wie ein Fingerabdruckleser und Software-Updates sind ungewiss.

Solange das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 nicht international erscheint, kann ich es für die Meisten nicht empfehlen. Ich finde es ist ein klasse Tablet, aber es könnte einfach sein, dass ihr irgendwann irgendein Problem habt, um das ihr euch alleine kümmern müsst. Das ist in der Regel nicht der Fall, wenn ihr es direkt in Europa kauft. Wenn euch das egal ist, und bei mir ist das oft so, ich bin ein großer Geek, der gerne mit Technik spielt, dann ist es für den Preis natürlich ein klasse Tablet. Aber schaut euch lieber in Europa um.

Kommen wir zu den Alternativen.

Die interessanteste Alternative zum Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ist das Samsung Galaxy Tab S8+. Zwar kostet es deutlich mehr, ist aber fast immer etwas besser. Oft nicht viel, aber oft etwas. Es hat ein schickeres 12,4 Zoll Super AMOLED Display, der S Pen ist inklusive und hat mehr Software-Funktionen, die Leistung ist besser, und es wird vermutlich deutlich länger Updates bekommen. Ihr könnt es auch mit zwei verschiedenen Arten von Tastaturen kaufen und es hat Features wie einen Fingerabdruckleser.

Ein weiterer direkter Konkurrent ist das 12,9 Zoll Apple iPad Pro. Klar, das ist deutlich teurer, aber auch in fast jedem Punkt besser. Hier ist der größte Vorteil der Apple M1 Chipset, wodurch es leistungsstärker ist als jedes Android-Tablet. Es hat ein klasse Liquid Retina XDR Display, Face ID, funktioniert mit dem Apple Pencil 2, und wird vermutlich noch länger als Samsung Updates bekommen.

Möchtet ihr einfach nur ein günstiges 12 Zoll Tablet haben, dann schaut euch das Honor Pad 8 an. Es ist dem Xiaomi in nahezu jedem Punkt unterlegen. Die Displayauflösung ist niedriger, die Leistung deutlich schwächer, es unterstützt keinen Stift, hat kein offizielles Tastatur Cover, und wird möglicherweise ebenfalls kaum Updates bekommen. Dafür ist es aber deutlich günstiger und ist direkt in Deutschland erschienen. Ihr könnt Netflix in HD schauen, der Play Store ist vorinstalliert und ihr bekommt eine normale Garantie.

7 Von Andrzej Tokarski Test: Das Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 tritt direkt gegen die Flaggschiffe von Samsung und Apple an, ist aber deutlich günstiger. Trotzdem bietet es ein schickes 12,4 Zoll Display, einen leistungsstarken Snapdragon 870 Prozessor, ein optionales Tastatur Cover, sowie einen guten aktiven Stift. Es hat auch gute Lautsprecher, aktuelle Software und ein hochwertiges Metallgehäuse. Schade ist jedoch, dass es bisher nur in China erschienen ist. Dadurch kann der Google Play Store fehlen, Netflix nicht in HD geschaut werden und auf Garantie müsst ihr vermutlich auch verzichten.

