Xiaomi 15 Test: 3 Wochen gegen iPhone 16 Pro & S25 Ultra

Xiaomi hat heute endlich ihr neues Flagschiff global auf den Markt gebracht, in China ist es ja schon länger erhältlich. Ich habe die deutsche Version des Xiaomi 15 drei Wochen lang sehr ausführlich getestet. Dafür habe ich stundenlang Fortnite gespielt, hunderte Fotos mit den Kameras gemacht und es gegen das iPhone 16 Pro und Galaxy S25 Ultra antreten lassen.

Die beiden sind ein bisschen teurer und das klingt unfair, ja. Aber tatsächlich ist das rund 1000 Euro teure Xiaomi 15 in einigen Punkten ein gutes Stück besser als die Flaggschiffe von Samsung und Apple.

Design und Verarbeitung

Nicht besser, sondern ähnlich gut wie Apple ist Xiaomi auf jeden Fall beim Design, denn sie scheinen riesige Fans vom iPhone 16 Pro zu sein. Die beiden Geräte sehen sich sehr ähnlich, das Xiaomi ist nur minimal größer. Beide haben einen Metallrahmen mit abgerundeten Ecken und eine Glasrückseite und wenn wir dann bei beiden die Schnelleinstellungen runterwischen, sehen sie sich noch ähnlicher.

Ich mag das iPhone Design und somit mag ich auch das Design des Xiaomi 15. Dieses sanft gesättigte Grün finde ich ebenfalls schick.

Wenigstens sieht das Kameramodul anders aus. Und die Rückseite besteht aus sogenanntem Dragon Crystal Glas, das besonders bruchsicher sein soll. Klasse finde ich auf jeden Fall, dass es nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist.

Es ist 8,1mm dünn und an den Seiten bekommen wir rechts einen Einschaltknopf und eine Lautstärkewippe und ganz unten einen Dual-SIM-Slot, Lautsprecher und einen USB C 3.2 Anschluss. Platz für eine MicroSD gibt es nicht.

Zwar konnte ich es problemlos kabellos per Qi2 aufladen, doch unterstützt es ab Werk kein MagSafe. Das habe ich aber mit einer passenden Schutzhülle geändert und dann passen auch diese coolen magnetischen Akkupacks und es wird kabellos geladen.

Unter dem Display sitzt ein Ultraschall-Fingerabdruckleser, der sehr schnell und zuverlässig funktioniert.

Display und Lautsprecher

Das Display ist genau 6,36 Zoll groß und wie ihr seht, sind die Displayrahmen wirklich sehr schmal. Wir bekommen hier ein OLED mit einer Auflösung von 2670 x 1200 Pixel, es ist also schön hochauflösend und somit scharf. Auf dem Display sitzt ab Werk übrigens eine Schutzfolie.

Durch das OLED sehen Farben klasse aus und Schwarz ist echtes Schwarz.

Es unterstützt bis zu 120Hz und kann ganze 3200 Nits hell werden. Wenn ihr HDR-Inhalte schaut, natürlich, die Standard-Helligkeit dürfte eher bei rund 1000 Nits liegen. Tatsächlich ist es dann aber ein gutes Stück heller als das iPhone 16 Pro und auch heller als das Samsung Galaxy S25 Ultra. Und es ist heller ohne Sonnenlichtmodus. Schaltet ihr den ein, ist es noch mal heller.

Das Xiaomi 15 eignet sich vom Display her also wunderbar, um Filme, Serien und YouTube zu schauen. Und zwar auch dann, wenn die Sonne mit voller Wucht von oben auf euch runter scheint.

Die Lautsprecher sind tatsächlich auch klasse, aber nicht so gut wie bei Apple und Samsung. Im direkten Vergleich hat das iPhone 16 Pro mehr Volumen, mehr Bass und der Sound fühlt sich angenehmer an. Das S25 Ultra ist nochmal ein bisschen lauter als das iPhone.

Hardware und Performance

Im Xiaomi 15 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite Chipset mit 12GB Arbeitsspeicher und 256GB oder 512GB internen Speicher. Das sind zumindest die beiden Modelle, die vorerst in Deutschland erscheinen sollten. In China gibt es noch weitere Versionen und eventuell erscheinen die hierzulande noch.

Ziemlich spannend ist mein Geekbench 6 Vergleich, denn hier ist die Single Core Leistung gleichauf mit dem S25 Ultra, das einen Snapdragon 8 Elite for Galaxy hat, der etwas höher getaktet ist. Im Multi-Core Test ist das tatsächlich auch minimal schneller. Und im GPU-Test ebenfalls ein wenig.

Das iPhone 16 Pro ist im Multi-Core Test sogar schwächer, im Single Core aber stärker. Hier ist echt spannend zu sehen, wie stark Qualcomm hier aufholt.

Um die reale Leistung zu testen, habe ich eine ganze Reihe an anspruchsvollen Spielen und ein bisschen Leo‘s Fortune gespielt. Letzteres läuft auch auf schwachen Handys, aber ich finde, es ist ein cooles Spiel.

Bei Fortnite habe ich alle Einstellungen auf Maximum gesetzt, also 90 FPS, epische Grafik und die 3D-Auflösung auf 100%. Und es läuft wunderbar flüssig mit stabilen 60 FPS und macht sehr viel Spaß.

Aus irgendeinem Grund ist Fortnite auf dem Xiaomi 15 auf maximal 60FPS beschränkt. Der Snapdragon 8 Elite schafft eigentlich mehr. Und da die FPS-Anzeige nie stark von 60 abweicht, denke ich, dass es künstlich beschränkt ist. Auf dem S25 Ultra schafft es locker 90. Eventuell muss hier noch irgendwas optimiert oder eingestellt werden.

Diablo Immortal konnte ich ebenfalls mit maximalen Einstellungen schön flüssig spielen, auch das ist aber bei 60 gekappt.

So richtig an seine Grenzen kommt das Xiaomi 15 mit Call of Duty Warzone Mobile. Das Spiel läuft wunderbar flüssig, aber bei maximalen Grafikeinstellungen wird es sehr, sehr warm. Der Metallrahmen wird sogar unangenehm warm. Nicht so warm, dass man sich verbrennt, klar, aber echt ziemlich warm.

Am Anfang läuft es mit zwischen 90 und 100 FPS, wie gesagt, bei maximalen Einstellungen. Doch es wird dann recht schnell heiß und begrenzt offenbar automatisch die Framerate auf 60. Auch mit 60FPS bleibt es sehr warm.

Also habe ich die Grafik runter geschraubt, das meiste auf „Mittel“. Hier hat es dann tatsächlich ein bisschen länger mit 90 bis 100 FPS durchgehalten, wurde aber auch dann ziemlich warm und automatisch auf 60 gedrosselt. Ich denke das Smartphone hat echt ein Hitzeproblem.

Beim Galaxy S25 Ultra wird es mit den gleichen Einstellungen auch sehr warm, aber nicht ganz so unangenehm. Hier startet es bei 110 FPS und pendelt sich mit der Zeit bei 70 FPS ein. Es bleibt auch deutlich länger bei zwischen 80 und 110 FPS als das Xiaomi. Das S25 Ultra managt die Temperatur also merkbar besser.

Trotz des Hitzeproblems gehört das Xiaomi 15 natürlich zu den leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt und ist ein Leistungsmonster – vor allem auch außerhalb von Spielen. Mit flottem Multitasking kommt es problemlos klar und ich habe auch wunderbar 50 Megapixel RAW-Fotos in Adobe Lightroom bearbeitet und exportiert. Der Snapdargon 8 Elite ist echt ein klasse Chip.

Kamera

Bei Smartphones freue ich mich immer besonders auf den Kamera-Test, denn Fotografie ist mein größtes Hobby. Das Xiaomi 15 hat insgesamt vier Kameras, eine davon ist die 32 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f/2.

Sie hat eine Brennweite von 21mm und ist somit schön weitwinklig. Selfies schauen damit gelungen aus und man kann auch Videos in 4K mit 60FPS aufnehmen. Sieht auch gut aus. Schade finde ich nur, dass man die Frontkamera nicht im Pro-Modus steuern und nicht im RAW-Format aufnehmen kann.

Im direkten Vergleich zum iPhone 16 Pro und Samsung Galaxy S25 Ultra habe ich jedoch gemerkt, dass die beiden Konkurrenten ein gutes Stück schärfere Frontkameras haben.

Auf der Rückseite sitzen drei Kameras mit LEICA Branding, von denen alle eine Auflösung von 50 Megapixel bieten. Standardmäßig werden Fotos aber mit 12 Megapixel aufgenommen, es werden also mehrere Pixel zu einem runtergerechnet. Das machen alle Hersteller so. Neben dem Kameramodul sitzt noch ein LED-Blitz.

Die Hauptkamera hat eine Brennweite von 23mm, einen optischen Bildstabilisator und eine Blende von f/1.62. Cool finde ich, dass man einfach zwischen dem LEICA Vibrant und dem LEICA Authentic Look wechseln kann. Letzterer sieht realistischer aus. Und tatsächlich finde ich die Nachbearbeitung von LEICA bzw. Xiaomi richtig schick. Alle Fotos, die ihr hier gerade gesehen habt, sind unbearbeitet und meistens mit dem LEICA Authentic Look aufgenommen.

Kommen wir zur Ultra-Weitwinkel-Kamera, die eine schön weite Brennweite von 14mm und eine Blende von f/2.2 hat. Farben sehen genauso schick aus wie bei der Hauptkamera, doch sind Fotos damit im direkten Vergleich nicht so scharf.

Die Telephoto Kamera hat eine Brennweite von 60mm, was ein bisschen weniger als beim Vorgänger ist. Ich finde 60mm aber richtig klasse, da ich auch mit meiner großen Kamera gerne mit dieser Brennweite fotografiere.

Das ist übrigens der 2,6x Zoom in der Kamera-App. Ich finde das für mich viel nützlicher als den 5x Zoom beim iPhone 16 Pro – wobei letzteres natürlich besser ist, wenn ihr möglichst nah ran kommen wollt. Der 5x Zoom sieht beim Xiaomi nämlich nicht mehr soooo gut aus, ist aber noch brauchbar.

In der Kamera App gibt es zahlreiche nützliche Funktionen. Auch weniger nützliche, wie einen Beautymodus, aber cool ist der Supermakro-Modus und auch die Leica Filter, die man benutzen kann. Einen Portrait-Modus haben mittlerweile ja alle und hier könnt ihr die Tiefenschärfe manuell einstellen. Ich mach sowas lieber später in Lightroom.

Am spannendsten ist der Pro-Modus. Hier könnt ihr endlich im RAW-Format aufnehmen und, wenn ihr möchtet, auch mit den vollen 50 Megapixel. Die vollen 50 Megapixel machen hauptsächlich dann Sinn, wenn ihr mit guten Lichtverhältnissen aufnehmt, der ISO-Wert also Richtung 50 geht, oder ihr ein Stativ benutzt und den ISO manuell niedrig einstellt. Dann könnt ihr nämlich wirklich mehr Details genießen und ich finde die 50 Megapixel Fotos sehen klasse aus. Und dank dem RAW-Format habt ihr beim Bearbeiten in Lightroom und Co viel Spielraum.

Im Pro-Modus könnt ihr die Belichtungszeit, ISO-Wert und Weißabgleich manuell einstellen. Oder auf automatisch lassen.

Ziemlich schade finde ich, dass man die Ultra-Weitwinkel-Kamera und die Telekamera im RAW-Format nicht auf 50 Megapixel stellen kann. Mit der Ultra-Weitwinkel kann man immerhin 50 Megapixel JPGs aufnehmen.

Ich habe alle Kameras des Xiaomi 15 im Detail mit dem iPhone 16 Pro und Galaxy S25 Ultra verglichen. Erst mit Standardeinstellungen, das heißt bei allen im JPG oder HEIC Format und jeweils mit 12 Megapixeln.

Selbst auf einem großen 4K Monitor ist es echt schwer einen Unterschied zwischen den drei zu erkennen. Nur wenn wir auf 200% vergrößern, kann ich beim Xiaomi 15 und S25 Ultra ein bisschen mehr Details als beim iPhone erkennen. Interessant ist auch die Nachbearbeitung, die ich bei Xiaomi mit dem Leica Authentic Look viel hübscher finde.

Bei den Weitwinkelkameras ist es wieder schwer einen Unterschied zwischen den drei zu erkennen. Die Details sind nahezu identisch, wobei das Xiaomi 15 unschärfer aussieht als das iPhone und Samsung. Ich denke das liegt aber am starken Nachschärfen bei Samsung und Apple. Die tatsächlichen Details sind fast gleich.

Die 2,6-fache Kamera des Xiaomi ist deutlich schärfer als die 3-fach Kamera von Samsung.

Spannender ist der RAW-Vergleich, bei dem das Xiaomi mit 50 Megapixel, das iPhone mit 48 Megapixel und Samsung mit 200 Megapixel aufnimmt. Und tatsächlich ist die S25 Ultra Kamera ein gutes Stück schärfer als das Xiaomi. Wenn ihr Fotos groß ausdrucken möchtet, machen die 200 Megapixel also durchaus Sinn. Und das Xiaomi ist auch ein bisschen schärfer als das iPhone.

Bei der Ultra Weitwinkel Kamera kann man im RAW-Format bei dem Xiaomi ja nur mit 12 Megapixel aufnehmen. Aber tatsächlich bieten das Samsung und iPhone trotz rund 50 Megapixel kaum mehr Details. Ich denke das liegt daran, dass diese Weitwinkelobjektive einfach nicht scharf genug sind, um die volle Auflösung wirklich auszunutzen.

Mit dem Xiaomi 15 könnt ihr Videos in bis zu 8K mit 30FPS oder 4K mit 60FPS aufnehmen und ich finde die Videoqualität ist insgesamt gut. Auch von der Frontkamera und bei schwachem Licht. Im direkten Vergleich zum iPhone performt das Xiaomi ebenfalls solide, wobei letzteres 4K 120FPS schafft.

Software

Das Xiaomi 15 wird ab Werk mit Android 15 und HyperOS 2 ausgeliefert, das ist die eigene Oberfläche von Xiaomi. Sie versprechen 4 Jahre lang große Android-Updates und 6 Jahre lang Sicherheitsupdates.

Allzu viele Neuigkeiten bietet HyperOS 2 nicht, es ist eben nahezu die gleiche Software, die auf anderen aktuellen Geräten des Herstellers läuft. Das Interface erinnert mich immer an eine Mischung aus Android und iOS. Vor allem die Schnelleinstellungen sehen einfach genauso wie bei Apple aus.

Wie bei allen Herstellern sind jetzt haufenweise KI-Features eingebaut. Google Gemini ist ab Werk vorinstalliert und funktioniert wunderbar. Circle To Search ist ebenfalls dabei. Damit könnt ihr etwas auf eurem Bildschirm einkreisen und Google danach suchen lassen.

Im Audiorekorder können Aufnahmen automatisch transkribiert werden und das funktioniert richtig gut.

Es wird noch viele weitere KI-Funktionen geben, unter anderem für die Galerie und die Notizen-App. Viele davon erscheinen aber erst heute mit einem Update und schaffen es somit nicht in dieses Video.

Akkulaufzeit

Im Xiaomi 15 sitzt ein 5240mAh Akku und in meinem Akku-Test kam der auf eine Laufzeit von starken 24,75 Stunden. Für diesen Test lasse ich immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Bei normaler Nutzung könnt ihr mit dem Xiaomi 15 gut auf ein bis zwei Tage kommen. Aber es kommt eben wirklich darauf an, was ihr macht. Macht ihr sehr viele Fotos, ist es eher ein Tag. Und spielt ihr Call of Duty Warzone Mobile mit maximalen Einstellungen, sind es nur ein paar Stunden, das ist ja klar.

Fazit

Es hat mir viel Spaß gemacht, das Xiaomi 15 zu testen. Ich finde es bietet ein sehr schickes Design, eine solide Akkulaufzeit, ein wirklich schön helles Display und solide Kameras. Mir gefällt vor allem der Leica Authentic Look und die 60mm Kamera und ihr habt in meinem Vergleich ja auch gesehen, dass es sich vor allem gegen das iPhone ziemlich gut schlägt.

Perfekt ist es aber nicht. Der Snapdragon 8 Elite ist richtig leistungsstark, aber braucht ihr die Leistung dauerhaft wie bei Call Of Duty Warzone, dann überhitzt es bzw. schraubt eben die Leistung runter. Und bei den Kameras ist das 60mm Objektiv im direkten Vergleich zwar klasse, die Hauptkamera ist beim S25 Ultra aber etwas schärfer.

Aber das Xiaomi 15 ist mindestens 200 Euro günstiger als die beiden Samsung und Apple Konkurrenten und somit halte ich das Preis/Leistungsverhältnis für richtig gut. Für einen UVP von 1000 Euro bekommen wir ein klasse Smartphone – vor allem weil der Preis ja recht schnell fallen dürfte.