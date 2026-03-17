Vergleich: Xiaomi Pad 8 (Pro) vs Samsung Galaxy Tab S11 vs OnePlus Pad 3

Wie schlagen sich das neue Xiaomi Pad 8 und Pad 8 Pro im Vergleich zu den besten Android Tablets auf dem Markt? In diesem Video vergleichen wir sie mit dem Samsung Galaxy Tab S11 und dem OnePlus Pad 3, um herauszufinden, welches Tablet für wen Sinn macht und welches das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet.

Dafür haben wir stundenlang die Hardware verglichen, Spiele gespielt und Benchmarks laufen lassen. Und es gibt einen ganz klaren, aber überraschenden Gewinner.

Kurzer Specs-Überblick

Fangen wir mit den Specs und der Leistung an, damit ihr wisst, was die Tablets voneinander unterscheidet.

Das Samsung Galaxy Tab S11 ist das teuerste Tablet der Runde und sticht auch am meisten heraus. Im Galaxy Tab arbeitet der MediaTek Dimensity 9400+ Chipset, während die meisten anderen High-End Android Tablets auf Qualcomm setzen. Normalerweise bedeutet das schlechtere Spieleleistung, weil Entwickler weniger für MediaTek optimieren. Aber ob das immer noch so ist, sehen wir gleich.

Der Arbeitsspeicher des Galaxy Tab liegt bei 12 Gigabyte, was ordentlich ist, und der Speicher startet bei 128 Gigabyte. Das ist nicht gerade viel, aber ihr könnt den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern. Die sind meistens zu langsam, um Apps und Spiele darauf laufen zu lassen, aber für Dateien, Videos und Fotos ist das praktisch.

Das OnePlus Pad 3 hat den Qualcomm Snapdragon 8 Elite, also den letztjährigen Flaggschiff-Chip von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher startet bei großzügigen 12 Gigabyte und der Speicher bei 256 Gigabyte.

Das Xiaomi Pad 8 Pro hat den gleichen Snapdragon 8 Elite, aber nur 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher. Und das Pad 8 hat den gleichen RAM und Speicher, setzt aber auf den Mittelklasse-Chip Snapdragon 8s Gen 4. Das ist ein 4nm-Chip, die Effizienz dürfte also theoretisch schlechter sein als bei den anderen drei Tablets. Aber das Xiaomi Pad 8 ist auch das günstigste der vier.

Gaming

Springen wir direkt in die Spieleleistung. In Fortnite sind die Ergebnisse ziemlich wild.

Das Xiaomi Pad 8 ist erwartungsgemäß das langsamste und erreicht im Schnitt rund 60 FPS. Es gibt zwar die Option, 120 FPS mit niedrigen Einstellungen zu aktivieren, aber das funktioniert nicht.

Und jetzt kommt die Überraschung. Das Xiaomi Pad 8 Pro kann in Fortnite ebenfalls keine 120 FPS erreichen, egal wie weit man die Einstellungen runterschraubt. Der Durchschnitt liegt also bei perfekten 60 FPS, obwohl das Tablet eigentlich mehr schaffen müsste. Das scheint ein Software-Problem zu sein, das alle Xiaomi Geräte betrifft. Das Poco F8 Pro, das wir kürzlich getestet haben, hatte die gleiche Einschränkung in Fortnite.

Das OnePlus Pad 3 hat ein ähnliches, aber weniger gravierendes Problem. Mit epischen Einstellungen gibt es die Option, 120 FPS zu aktivieren, aber in der Realität läuft es bei 90 FPS. Trotzdem fühlt sich das Gameplay flüssiger an als auf den Xiaomi Tablets und das Gesamterlebnis ist besser.

Aber das schnellste Tablet für Fortnite ist tatsächlich das Samsung Galaxy Tab S11. In den Grafikeinstellungen gibt es sogar mit den allerhöchsten Settings eine 120-FPS-Option. Und anders als bei den anderen drei Tablets schafft das Galaxy Tab das auch tatsächlich. Dieses Ergebnis hat uns richtig überrascht, denn als das Tablet erschienen ist, lief Fortnite darauf noch mit 60 FPS. Der Support für den Dimensity 9400+ Chip wird offensichtlich immer besser.

Weiter geht es mit Delta Force. Falls ihr das nicht kennt: Delta Force ist ein riesiger Multiplayer-Warzone-Shooter, ein bisschen wie Battlefield. Bei dem Chaos in diesem Spiel ist eine hohe Bildwiederholrate fast Pflicht.

Das Xiaomi Pad 8 ist auch hier das schwächste Tablet, keine Überraschung. Aber selbst damit läuft das Spiel mit Standard-Grafikeinstellungen bei nahezu konstanten 120 FPS schön flüssig. Man kann die Einstellungen bis auf HD hochdrehen, aber dann ist bei 60 FPS Schluss. Die bessere Grafik ist den niedrigeren Framerate unserer Meinung nach nicht wert.

Das Xiaomi Pad 8 Pro spielt in einer anderen Liga als das Pad 8. Ihr könnt das HD-Preset wählen und trotzdem 120 FPS einstellen, und die tatsächliche Framerate fällt selten unter 100 FPS. Man kann mit dem Pad 8 Pro sogar maximale Grafikeinstellungen wählen, aber dann ist man wieder bei 60 FPS. Sieht dafür aber richtig gut aus.

Das OnePlus Pad 3 liefert fast die gleiche Leistung wie das Xiaomi Pad 8 Pro, logisch, gleicher Snapdragon 8 Elite. Aber durch die größere Bauform bleibt das OnePlus Pad etwas kühler als das Xiaomi Tablet. Dadurch fühlt sich das Spiel auch minimal flüssiger an, auch wenn das Framerate-Limit natürlich weiterhin bei 120 FPS liegt.

Und wieder ganz oben steht das Samsung Galaxy Tab S11. Das Spiel läuft mit hohen Einstellungen bei flüssigen 120 FPS oder bei maximalen Settings bei 60 FPS. Das ist exakt das gleiche wie beim OnePlus Pad 3 und Xiaomi Pad 8 Pro. Das Galaxy Tab wird dabei sogar deutlich wärmer als das OnePlus Pad. Aber wir finden trotzdem, dass das S11 das beste Spielerlebnis bietet, und zwar wegen des wunderschönen OLED-Displays. Dazu gleich mehr. Erstmal zu den Benchmarks.

3DMark Benchmarks

Die 3DMark Benchmarks eignen sich hervorragend, um die GPU-Leistung zu messen. Im Wildlife Extreme Test führt das Galaxy Tab S11, aber nur mit 1,5 Prozent Vorsprung vor dem Xiaomi Pad 8 Pro. Das OnePlus Pad 3 ist quasi genauso schnell. Nur das Xiaomi Pad 8 ist deutlich langsamer, ganze 30 Prozent.

Noch aussagekräftiger ist der Wildlife Extreme Stress Test, der die Tablets über einen längeren Zeitraum an ihre Grenzen treibt und den Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Leistung misst.

Hier dreht das Xiaomi Pad 8 den Spieß um und ist mit einem Stabilitätswert von 91 Prozent das stabilste Tablet im Test. Dicht dahinter folgt das OnePlus Pad 3 mit 83 Prozent. Das Galaxy Tab S11 landet auf Platz drei mit nur 48 Prozent und wird dabei ziemlich warm. Aber das Xiaomi Pad 8 Pro hat den Test nicht mal geschafft, ohne sich wegen Überhitzung abzuschalten. Das ist richtig enttäuschend. Zum Glück ist es beim Spielen nie so heiß geworden.

Display und Lautsprecher

Da der Leistungsunterschied zwischen dem Galaxy Tab S11, OnePlus Pad 3 und Xiaomi Pad 8 Pro nicht riesig ist, macht die restliche Hardware den Unterschied.

Fangen wir mit den Xiaomi Tablets an. Die haben beide das gleiche 11,2 Zoll LCD mit 800 Nits Helligkeit und 144Hz Bildwiederholrate. Farben sind kräftig, die Displays sind scharf und gut. Das 3:2 Seitenverhältnis ist klasse zum Spielen, aber nicht so toll für Filme.

Das Display des OnePlus Pad 3 ist riesig. Es ist ein 13,2 Zoll großes LCD mit einem etwas ungewöhnlichen 7:5 Seitenverhältnis. Das Format ist richtig gut zum Arbeiten mit Splitscreen oder zum Spielen, weil es einfach so viel vertikalen Platz gibt. Aber beim Videoschauen bleiben oben und unten dicke schwarze Balken. Die Bildwiederholrate liegt bei flüssigen 144Hz und die Helligkeit bei maximal 900 Nits.

Übrigens: Ohne Gamepad wollt ihr mit dem OnePlus Pad 3 vermutlich nicht spielen. Das riesige Tablet wird nach 30 Minuten Halten recht schwer, entweder stützt man es ab, oder nutzt eben einen Xbox Controller oder so.

Das Samsung Galaxy Tab S11 ist mit nur 11 Zoll das kleinste Tablet hier. Aber die Größe ist nicht alles, denn das S11 ist das einzige mit einem OLED-Display. Das bedeutet einen besseren Kontrast, bessere Schwarzwerte und insgesamt kräftigere Farben als beim OnePlus Pad 3 und den Xiaomi Pad 8 Tablets. Und damit nicht genug: Das S11 erreicht bis zu 1000 Nits Standardhelligkeit, was auf einem OLED richtig hell ist. Netflix schauen oder einfach YouTube streamen sieht auf dem S11 fantastisch aus.

Neben der besten Bildqualität ist das Samsung mit seinem 16:10 Seitenverhältnis auch am besten für Video-Streaming geeignet, aber Spiele skalieren ebenfalls gut. Objektiv betrachtet hat es das schönste Display der vier. Und das Galaxy Tab S11 ist mit nur 469 Gramm auch etwas leichter als die anderen.

Und da hört es nicht auf: Die Lautsprecher des S11 sind ebenfalls eine Stufe besser als die Konkurrenz. Das Gerät hat vier Stereo-Lautsprecher, die zu den besten unter allen Tablets gehören. Sie schlagen sogar das OnePlus Pad 3 bei Bass und Klangqualität. Und das OnePlus Pad hat insgesamt acht Lautsprecher!

Aber die größte Enttäuschung sind die Lautsprecher der Xiaomi Tablets. Sowohl das Pad 8 als auch das Pad 8 Pro haben ein Quad-Speaker-Setup. Letztes Jahr haben wir die Xiaomi Pad 7 Serie noch für ihre tollen Lautsprecher gelobt. Aber Xiaomi hat in der neuen Generation heimlich schlechtere Lautsprecher verbaut und wir können sie für den Sound leider nicht mehr empfehlen.

Akkulaufzeit

Kommen wir zur Akkulaufzeit. Überraschenderweise gewinnt auch hier Samsung. In unserem HD-YouTube-Videotest hält das S11 ganze 12 Stunden und 45 Minuten durch. Das liegt am OLED-Display, das bei dunklen Szenen einzelne Pixel komplett abschalten und so Strom sparen kann. Das OnePlus Pad 3 landet auf Platz zwei mit 9 Stunden und 40 Minuten, was auch solide ist.

Die Xiaomi Tablets hinken wieder hinterher. Das Pad 8 hält 6 Stunden und 55 Minuten, das Pad 8 Pro kommt auf 7 Stunden und 30 Minuten.

Auch die Ladegeschwindigkeit unterscheidet sich gewaltig. Das Galaxy Tab S11 und das Xiaomi Pad 8 laden mit normalen 45 Watt, während das Xiaomi Pad 8 Pro mit 65 Watt lädt und das OnePlus sogar mit 80 Watt. Das heißt, obwohl das OnePlus Pad 3 den größten Akku hat, ist es trotzdem sehr schnell wieder aufgeladen.

Produktivität, Tastatur und Stift

Klar, Spielen und Videos schauen ist nicht alles, was man mit einem Tablet macht. Manche kaufen sich eins als Laptop-Ersatz und Studenten lieben es, damit Notizen aufzuschreiben. Schauen wir uns also diese Kategorie an.

Sofort fällt auf, dass das Samsung Galaxy Tab S11 mit dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen richtig attraktiv ist. Das ist ein hochwertiger Stift und es ist schön, dass man nicht extra dafür bezahlen muss. Für den Xiaomi Focus Pen Pro oder den OnePlus Stylo 2 müsst ihr jeweils rund 100 Euro ausgeben. Und der OnePlus Stift fühlt sich beim Notizenmachen leider nicht so gut an wie die anderen Optionen.

Dafür dreht OnePlus den Spieß um mit dem exzellenten Smart Keyboard Cover. Das tippt sich richtig gut und auch das Trackpad fühlt sich angenehm an. Hier ist nur schade, dass es die OnePlus Tastatur nur mit einem US-Layout gibt, deutsche Umlaute fehlen also. Man kann die Tastatur softwareseitig auf Deutsch stellen und Umlaute sind dann genau da, wo sie bei einer deutschen Tastatur sind, aber man sieht auf der Tastatur selbst eben nur die Sonderzeichen.

Samsung hat fürs Galaxy Tab S11 ebenfalls ein Tastatur Cover, aber bisher gibt es keine Version mit Trackpad, ideal ist sie also auch nicht. Sonst kann man darauf aber sehr gut schreiben.

Xiaomi bietet tatsächlich zwei Tastatur-Optionen für das Pad 8 und Pad 8 Pro an. Da wäre ein Standard-Tastatur-Cover ohne Trackpad, das das Tablet in einem festen Winkel aufstellt, damit kann man gut tippen. Und dann gibt es das magnetische Floating-Keyboard-Cover. Das ist im Prinzip wie Apples iPad Magic Keyboard. Es ist schwer, der Blickwinkel lässt sich kaum verstellen, aber Tastatur und Trackpad sind hochwertig.

Wenn ihr einen richtig guten Stift haben möchtet, ist das Galaxy Tab S11 die beste Wahl. Und es ist auch klasse, wenn ihr eine deutsche Tastatur haben wollt. Aber falls ihr mit einer US-Tastatur zurecht kommt, ist die OnePlus aber deutlich besser.

Fazit: Samsung gewinnt auf ganzer Linie

Wir sind selbst ein bisschen überrascht, aber das Samsung Galaxy Tab S11 gewinnt den Vergleich in fast jeder Kategorie, und das trotz MediaTek-Chip. Es ist schneller in Spielen, das AMOLED-Display ist fantastisch und die Lautsprecher klingen am besten. Wenn ihr einfach das beste Gesamtpaket unter den Android Tablets haben wollt und bereit seid, etwas mehr auszugeben, können wir es empfehlen. Und wir denken, es ist mit Abstand das beste 11-Zoll Android Tablet für Filme und Serien.

Das einzige Szenario, in dem ein anderes Tablet besser ist: Wenn ihr ältere Spiele emulieren wollt. Tablets mit Snapdragon-Chips haben bessere Treiberunterstützung für Dinge wie PS2- oder Nintendo-DS-Emulation, falls ihr alte Spiele spielen wollt, aber die Konsolen nicht mehr habt.

Wenn ihr aufs Budget achten müsst, aber trotzdem eine fast Flaggschiff-Leistung haben wollt, ist das Xiaomi Pad 8 die bessere Wahl. Es ist in den meisten Spielen genauso schnell wie die Flaggschiffe und dabei deutlich günstiger. Und wenn ihr mit einem Controller auf einem riesigen Bildschirm spielen wollt, ist das OnePlus Pad 3 die klare Empfehlung.

Schaut euch unbedingt unseren ausführlichen Test vom Xiaomi Pad 8 und Pad 8 Pro an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Dort vergleichen wir die beiden genauer und schauen uns die Unterschiede in vielen verschiedenen Bereichen an.