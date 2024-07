Teclast T50 Max: Spannendes 11″-Allround-Tablet angekündigt

Das Teclast T50 Max verspricht ein durchaus spannendes Tablet für preisbewusste Nutzer und Nutzerinnen zu werden. Erste Daten zur Neuerscheinung aus China stellen uns ein laminiertes 11-Zoll-IPS-Display in Aussicht, das zwar nur in Full-HD+ (1920 x 1200 Pixel) bei einer maximalen Helligkeit von 400 Nits auflöst, dafür aber immerhin eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bietet. Zusätzlich wirbt der Hersteller mit einer TÜV Rheinland Zertifizierung für geringen Blaulichtanteil, was bei längerer Nutzung des Tablets die Augen schonen soll.

Angetrieben wird das Teclast T50 Max von einer Mediatek Helio G99 CPU, einem Octa-Core-Chipsatz mit einer Taktung von bis zu 2,2 GHz und einer Mali G57 MC2 GPU für die Grafik. Der Arbeitsspeicher setzt sich aus 8 GB physischem und bis zu 12 GB virtuellem RAM zusammen, womit reibungsloses Multitasking gewährleistet werden soll. Als Speicherplatz dienen 256 GB UFS-Speicher, die bei Bedarf mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden können. Als Energiequelle nutzt das Entertainment-Tablet einen 8000mAh-Akku, der laut Datenblatt eine Nutzungsdauer von 10 Stunden ermöglichen soll und mit 18W geladen werden kann.

Verbaut ist das alles in einem robusten Aluminiumgehäuse mit gebürsteter Oberfläche und angenehm schmalen Displayrändern. Insgesamt bringt das Teclast T50 Max 520 g auf die Waage und ist an der flachsten Stelle nur 7,8 mm dick. Auf der Rückseite hat es eine leicht hervorstehende 13-MP-Kameraeinheit mit Dual-Linsensystem, Autofokus und LED-Blitz. Die Frontkamera mit 8 Megapixeln könnt ihr für Selfies, Videocalls oder schnelle Entsperrung des Tablets per Gesichtserkennung nutzen. Zudem bekommt ihr insgesamt vier Lautsprecher für raumfüllenden Stereo-Sound beim Streamen von Serien und Filmen, einen Kopfhöreranschluss und optionalen Zugriff auf LTE-Mobilfunkdaten via Dual-SIM. Als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz.

Preis und Verfügbarkeit des Teclast T50 Max

Zur Verfügbarkeit des T50 Max hat sich Teclast leider noch nicht näher geäußert. Weder stehen bisher ein Preis noch ein genaues Datum zum Verkaufsstart auf der Website des Herstellers. Unklar ist bislang auch, ob das Tablet hierzulande überhaupt auf den Markt kommen wird. Da aber zumindest über Amazon diverse Tablets von Teclast problemlos in Deutschland gekauft werden können, sind wir optimistisch, dass dort auch das T50 Max in naher Zukunft verfügbar sein wird.

Quelle(n): Gizmochina