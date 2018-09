Spannend: Teclast T20 im Unboxing-Video & Mein erster Eindruck

Das Teclast T20 ist ein neues Android-Tablet aus China, das für unter 200 Euro ziemlich spannende Features bietet. Dazu gehören ein Metallgehäuse, ein sehr hochauflösendes 10,1 Zoll Display und ein Fingerabdruckleser. Zusätzlich bietet es einen Helio X27 Deca-Core Prozessor, 4GB RAM und 64GB Speicher. Bei mir ist das Teclast T20 nun eingetroffen und wie üblich starte ich meinen Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Übrigens: Dieses Testgerät hat mir GearBest zugeschickt. Das ist ein Shop aus China, die Tablets und andere Gadgets in die ganze Welt exportieren. Im Angebot kostet das Teclast T20 dort gerade 187,92 Euro. Normalerweise kostet es rund 200 Euro. Ich gehe davon aus, dass man auf die hier üblichen Garantien und Gewährleistungen verzichten muss.

Design und Verarbeitung

Das Teclast T20 ist überraschend hochwertig verarbeitet. Tatsächlich besteht das Gehäuse komplett aus Aluminium und es scheint stabil gebaut zu sein. Zwar ist es mit 7,5mm nicht das dünnste Tablet, doch ist es noch dünn genug, um nicht als dick aufzufallen. Mit 550g ist es jedoch schwerer als viele Konkurrenten.

Auf der Rückseite sitzt ein Fingerabdruckleser. Die Position ist etwas ungewöhnlich, doch hält man das Tablet normal in der Hand, fällt der linke Zeigefinger ziemlich natürlich auf den Fingerabdruckscanner. Verglichen mit den Fingerabdrucksensoren anderer Hersteller ist der von Teclast relativ langsam, funktioniert aber zuverlässig. Schön ist, dass er Gesten unterstützt, um die „Zurück“ oder „Letzten Apps“ Buttons zu ersetzen.

Hinten sitzt außerdem eine 13-Megapixel Kamera und die Frontkamera bietet die gleiche Auflösung. An den Seiten gibt es einen USB C Port, einen Kopfhöreranschluss und einen MicroSD-Kartenslot. Dort kann man auch eine SIM-Karte einsetzten. Leider unterstützt das Teclast T20 nicht das für Deutschland wichtige LTE Band 20. Deswegen ist diese Funktion für uns eher uninteressant.

Display und Hardware

Ein großes Highlight des Teclast T20 ist das 10,1 Zoll große Display. Dieses hat nämlich eine sehr hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Schön ist außerdem, dass der Bildschirm laminiert ist. Unter der Touchebene gibt es also keine Lücke. Es ist ein IPS-Panel mit guten Blickwinkeln. Gleichzeitig ist es vergleichsweise hell. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Farbwiedergabe nicht ganz so genau wie bei dem iPad 2018 ist.

Im Teclast T20 sitzt ein MediaTek MT6797T Helio X27 SoC. Das ist ein Deca-Core Chip, der aus insgesamt zehn Kernen besteht. Zwei davon takten mit bis zu 2,6GHz. Zusätzlich bekommen wir 4GB RAM und einen 64GB großen internen Flash-Speicher.

Dieser Chipset schneidet in Benchmarks wie Geekbench 4 und AnTuTu ziemlich gut ab. In letzterem ist es sogar schneller als die meisten Android-Tablets, bis auf die Flaggschiffe von Huawei und Samsung. Im realen Einsatz ist die Performance jedoch nicht ganz so gut und mehr mit einem normalen Mittelklasse-Tablet vergleichbar. So ist es preislich ja auch aufgestellt.

Ich habe Players Unknown Battlegrounds Mobile ausprobiert und mit den niedrigsten Grafikeinstellungen kann man das Game schön flüssig spielen. Auch wenn man die Grafik auf Mittel, also „Balanced“ setzt, läuft es größtenteils flüssig. Hin und wieder kann es aber vorkommen, dass man kleinere Ruckler sieht. Ich würde es aber als noch spielbar bezeichnen.

Software: Android 7.0 Nougat

Etwas schade ist, dass auf dem Teclast T20 noch Android 7 Nougat läuft. Auf der Webseite von GearBest steht zwar, dass es ein Update auf Android 8.0 Oreo geben soll, doch weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig diese Information ist. Oft erzählen mir auch namenhafte Hersteller, dass ein neues Tablet Updates bekommen wird. Das stellt sich aber ständig als nicht korrekt heraus. Aber wer weiß, vielleicht erscheint ja wirklich demnächst ein Update.

Schön ist wenigstens, dass Android 7 Nougat nicht großartig angepasst ist. Zwar gibt es ab Werk keinen App-Drawer, doch abgesehen davon ist es fast vanilla Android. Soweit ich bisher sehen konnte, läuft alles schön flüssig. Auch die Google Apps sind vorinstalliert.

Vorläufiges Fazit

Wie gut ist das Teclast T20? Ich muss es erstmal richtig testen, bevor ich das abschließend sagen kann. Mein erster Eindruck ist aber gut. Das liegt insbesondere an dem sehr hochauflösenden Display, dem Metallgehäuse und dem eingebauten Fingerabdruckleser. Für solche Eigenschaften müssen wir bei bekannteren Herstellern mindestens 100 Euro mehr zahlen.