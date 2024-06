Galaxy Tab S10 Plus gesichtet: Wann erscheint Samsungs Antwort auf das M4 iPad Pro?

Erst vor kurzem berichteten wir von einem Leak zum Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Nun gibt es erneute Hinweise auf das Tablet.

Das heiß ersehnte Tablet wurde jetzt bei Geekbench entdeckt, was darauf schließen lässt, dass das Gerät bereits fleißig auf Herz und Nieren getestet wird, wie MySmartPrice berichtet.

Laut jüngsten Gerüchten soll die Galaxy TabS10 Serie Anfang Juli 2024 im Rahmen des „Galaxy Unpacked“- Events zusammen mit weiteren Samsung-Produkten angekündigt werden.



Das Galaxy Tab S10 Plus konnte aufgrund der Model-Nummer (SM-X828U) bei Geekbench identifiziert werden, die wiederum durch die IMEI Datenbank bereits bekannt ist.

Das Galaxy Tab S10 Plus erreichte bei Geekbench 2.141 Punkte im Single-Core und 6.952 Punkte in Multi-Core Test. Zum Vergleich: Das Galaxy Tab S9 Plus erreichte 2.050 Punkte im Single-Core und 5.584 Punkte in Multi-Core Test. Inwiefern diese Performance-Verbesserung in der Praxis eine Rolle spielt werden wir testen, sobald das Galaxy Tab S10 Plus in unserer Redaktion eintrifft.

Das Galaxy Tab S10 Plus wird laut den Daten mit 8 Kernen und 12GB RAM ausgestattet sein und natürlich läuft das aktuelle Android 14 auf dem Gerät. Laut Geekbench wird im Galaxy Tab S10 Plus die Mali-G720 Immortalis MP12 GPU zum Einsatz kommen, die Leistung und Effizienz gleichermaßen vereint.

Galaxy Tab S10 Serie – Die leistungsstärksten Android-Tablets?

Bereits die aktuelle Galaxy Tab S9 Serie hat jede Menge Hardware-Power und bildet die Speerspitze der leistungsstärksten Android-Tablets aus dem Markt. Noch flotter sind lediglich das iPad Air, iPad Pro und die Grafikleistung vom iPad 10. Diese laufen jedoch bekanntermaßen mit iPadOS und bieten kein Android.

Doch nicht nur die Rechenleistung überzeugte uns im Test. Die Samsung Galaxy Tab S9 Serie bietet darüber hinaus hochwertige AMOLED Displays, vielfältige Speicheroptionen, optionales 5G, hervorragende Lautsprecher und den erstklassigen S Pen. Auch die optionalen Tastaturen sind super.



Mit der Samsung Galaxy Tab S10 Serie erwarten uns also waschechte Android-Flaggschiffe und wir sind gespannt, welche Neuheiten und Features die Südkoreaner auf ihrem „Galaxy Unpacked“- Event noch präsentieren werden.