Microsoft Surface Pro 11 ist ab sofort in Deutschland verfügbar

Am 20. Mai wurde es offiziell vorgestellt, knapp einen Monat später könnt ihr es nun endlich kaufen und hoffentlich bald in euren Händen halten. Das Surface Pro 11 geht an den Start und damit erscheint erneut ein Windows-Tablet aus der Surface-Serie auf dem Markt, welches dem iPad Pro in Sachen Leistung und KI-Integration unverhohlen den Kampf ansagt.

Mitbringen tut es dafür neben bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1 Terabyte großen SSD (neben vielen weiteren Komponenten bei Bedarf unkompliziert auswechselbar) einen schnellen Qualcomm Snapdragon® X Plus oder Snapdragon® X Elite Chipsatz mit ARM-Architektur und integrierter Qualcomm Hexagon NPU (Neural Processing Unit) mit über 45 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) für KI-Workloads. Abgerundet wird das Paket je nach Prozessor mit einem 13 Zoll großen LCD- oder noch brillanterem OLED-Display mit jeweils 2880 x 1920 Pixeln und flüssigen 120Hz Bildwiederholfrequenz.

Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Erleichterung eures Arbeitsalltags

Vorinstalliert sind auf dem Surface Pro 11 das Betriebssystem Windows 11 Home sowie exklusive Apps mit Microsoft Copilot KI-Integration wie der Cocreator in Paint, mit dem ihr mit einfachen Textanweisungen gezielt Bilder erstellen und Fotos bearbeiten könnt. Live Captions übersetzt euch Audio in Echtzeit und die Front- und Rückkamera des Surface Pro 11 profitieren von optimierten Windows Studio Effects mit allerlei Kreativ-Filtern sowie verbesserter Belichtungsautomatik und Rauschreduzierung, damit ihr in Videocalls immer ein gutes Bild abgebt. Ein weiteres praktisches Gadget ist die neue Surface Pro Flex-Tastatur mit großem Touchpad, dessen Haptik ihr individuell anpassen könnt.

Preis und Verfügbarkeit des Microsoft Surface Pro 11

Ihr bekommt das Surface Pro 11 ab sofort bei Amazon, im Onlineshop von Microsoft und bei sämtlichen großen Technik-Fachhändlern. Preislich startet das High-End-Tablet mit Copilot KI-Integration in der Basisausstattung (13″-LCD, Snapdragon X Plus CPU, 16 GB RAM und 256 GB Speicher), bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1199 Euro. Den maximalen Kaufpreis erreicht ihr mit der Top-Konfiguration inklusive Snapdragon X Elite Chipsatz mit 12 Kernen, OLED-Display, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB auswechselbarem SSD-Speicher in der exklusiven Farbvariante Platin. Dann schlägt das Surface Pro 11 mit stolzen 2449 € zu Buche.

Quelle(n): Microsoft