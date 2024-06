Surface Pro 11 5G: An diesem Tag erscheint das neue Microsoft Tablet mit eSIM

Erst gestern berichteten wir über den offiziellen Verkaufsstart des Microsoft Surface Pro 11 in Deutschland und heute flattert uns gleich die nächste News zum neuen Copilot+ Tablet mit innovativen KI-Features ins Haus. Wie unser Chefredakteur Andrzej heute auf einem Surface Presseevent in Berlin erfuhr, steht auch bereits ein Termin für eine 5G-Version des Flaggschiffs fest, mit der ihr mittels Mobilfunkdaten – eine stabile Netzabdeckung eures jeweiligen Anbieters vorausgesetzt – jederzeit und überall in Internet surfen und Mails und andere Daten versenden und empfangen könnt. Hierüber hatte sich Hersteller Microsoft bislang in Schweigen gehüllt.

Für ein klar auf Produktivität ausgelegtes Profi-Tablet wie das Surface Pro 11 ist diese Option unserer Meinung nach immens wichtig. Denn nur so könnt ihr die Stärken dieses Tablets voll ausspielen und derer gibt es genug: Seine Qualcomm Snapdragon X Plus bzw. X Elite CPU und die integrierte Qualcomm Hexagon NPU (Neural Processing Unit) machen das neue Surface im Zusammenspiel mit bis zu 32 GB RAM, 1 TB SSD-Speicher und je nach gewähltem Prozessor hochauflösendem, 13 Zoll großen LCD- oder OLED-Display mit 2880 x 1920 Pixeln und 120HZ zu einem wahren Kraftpaket für sämtliche Aufgaben im Homeoffice oder unterwegs im Job.

Heute können wir euch mitteilen: Das Surface Pro 11 5G wird laut Microsoft, wenn nichts dazwischen kommt, voraussichtlich am 15. Oktober 2024 im Handel erscheinen. Unseren aktuellen Informationen nach wird es sich hierbei vermutlich um eine elektronische eSIM-Option handeln. Ihr könnt also keine eventuell bereits vorhandene physische SIM-Karte von vorherigen Tablets ins neue Surface Pro Modell einlegen. Wir sind gespannt, wie sich das Surface Pro 11 mit und ohne Mobilfunkdaten im Vergleich zu den Vormodellen und zum iPad Pro M4 schlägt. Besonders interessant wird sein, welchen Mehrwert die Copilot-Features in der alltäglichen Anwendung bieten. Das erfahrt ihr hoffentlich bald in unserem Praxistest.

