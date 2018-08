Super-Deal: Amazon Fire HD 8 nur heute für nur 64,99 Euro

Bei Amazon gibt es heute einen ziemlich spannenden Deal in den Angeboten des Tages. Nur heute kostet dort das Amazon Fire HD 8 nur 64,99 Euro. Normalerweise kostet das 8 Zoll Android-Tablet 109,99 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart man also 45 Euro, oder 41 Prozent. Schön ist, dass das Angebot nicht nur für Prime-Mitglieder, sondern für alle gilt.

Amazon Fire HD 8 bei* Amazon

Ich habe das Amazon Fire HD 8 bereits getestet und für ziemlich gut befunden. Das liegt vor allem an der guten Akkulaufzeit und der soliden Performance. So ist die Hardware dem Huawei MediaPad T3 8 (Test) und Lenovo Tab4 8 (Test) sehr ähnlich. Doch beide kostet in der Regel 129 bis 169 Euro – sind also deutlich teurer. Schon immer war das Fire HD 8 deswegen ein kleines Schnäppchen, für nur 64,99 Euro aber sowieso.

Der einzige Nachteil ist in meinen Augen, dass auf dem Tablet nicht Googles, sondern Amazons Android läuft. Es gibt also keinen Play Store, kein YouTube und kein Gmail. Wer möchte, kann den Play Store jedoch nachträglich installieren. Schön ist auch, dass auf dem Fire HD 8 der Sprachassistent Alexa läuft.

Bei dem Preis solltet ihr bedenken, dass das Fire HD 8 nicht das perfekte Spiele-Tablet ist. Man kann damit zwar durchaus die meisten Games zocken, doch ich glaube nicht, dass Spiele wie Fortnite funktionieren werden. Es ist aber gut geeignet um im Internet zu surfen, Videos bei YouTube, Netflix oder Prime Video zu schauen, aber auch um E-Books zu lesen.

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm

Amazon Fire HD 8: Eine schnelle Übersicht

Das Amazon Fire HD 8 hat ein 8 Zoll großes IPS-Display mit einer HD-Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Darunter sitzt ein 1,3GHz Quad-Core Prozessor, der je nach Version auf 16GB oder 32GB internen Flash-Speicher zugreifen kann. Wer möchte, kann den Speicherplatz mit einer microSD-Karte erweitern. Aufgeladen wird das Tablet über einen microUSB-Anschluss. Hinten sitzt eine 2-Megapixel Hauptkamera und die Frontkamera bietet eine VGA-Auflösung.

Zwar ist das Fire HD 8 recht solide gebaut, doch besteht das Gehäuse komplett aus Kunststoff. Es ist mit 9,7 Millimeter vergleichsweise dick und wiegt 369 Gramm.