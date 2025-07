Sony Xperia 1 VII Test: Krasse Enttäuschung für Sony Fans?

Ich nutze seit der ersten Sony Alpha 7 die Kameras von Sony, und auch dieses Video nehme ich mit einer A7 IV auf. Umso gespannter war ich auf das Sony Xperia 1 VII, das neue Flaggschiff des Herstellers für stolze 1500 Euro.

Als Sony Fan waren meine Erwartungen besonders hoch – auch weil Sony ja so ziemlich alle guten Kamerasensoren für alle Hersteller baut. Doch ich habe es im Detail mit dem iPhone 16 Pro und Samsung Galaxy S25 Ultra verglichen und einige Probleme bei Sony entdeckt. Wir starten den Test direkt mit den Kameras.

Sony Xperia 1 VII bei* Amazon

Kamera Allgemein

Das Xperia 1 VII hat auf der Rückseite drei Kameras. Die Hauptkamera bietet 48 Megapixel, eine Blende von f/1.9 und eine Brennweite von 24mm. Die Telekamera ist besonders spannend, denn sie arbeitet mit variabler Brennweite von 85mm bis 170mm, bietet 12 Megapixel Auflösung und eine Blende zwischen f/2.3 und f/3.5.

Im Vergleich zum Vorgänger neu ist die Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln, f/2.0 Blende und 16mm Brennweite. Vorne sitzt übrigens eine 12 Megapixel Frontkamera mit f/2.0 und 24mm.

Alle Rückkameras unterstützen sowohl JPG- als auch RAW-Aufnahmen sowie Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 120p.

Ziemlich cool finde ich, dass das Interface im Foto-Pro- und Video-Pro-Modus nahezu identisch ist zu professionellen Sony-Kameras wie meiner A7 IV. Wer mit diesen Kameras vertraut ist, findet sich sofort zurecht. ISO, Verschlusszeit, Fokus, Weißabgleich – alles lässt sich manuell einstellen. Genau das macht Spaß und verleiht dem Smartphone fast schon DSLM-Feeling.

Ich habe sogar Langzeitbelichtungen gemacht und ND-Filter auf die Kameras gesetzt. Für Fotografen ist das Interface echt klasse.

Lesen: Galaxy A36 Test: Das BESTE Samsung Handy unter 300€?

Hauptkamera-Vergleich

Ich finde auch, dass die Fotos insgesamt richtig gut aussehen. Aber im direkten Vergleich zu den Flaggschiffen von Apple und Samsung sind die Ergebnisse nicht immer so gut.

Vergleichen wir erst die Hauptkameras mit Standardeinstellungen bei allen drei.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Hauptkamera

Im direkten Vergleich zum iPhone 16 Pro hat das Xperia 1 VII bei Tageslicht minimal mehr Details, wirklich sehr gering, aber das Sony zeigt schönere Farben. Samsung bietet ähnliche Details.

Bei Nacht hat das iPhone deutlich mehr Details, Sony aber wieder die schöneren Farben. Wobei das natürlich auch Geschmackssache ist.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Hauptkamera

Ziemlich bedauerlich finde ich, dass man mit dem Xperia RAW-Fotos nur mit 12 Megapixel aufnehmen kann. Bei Samsung kann man 200 Megapixel auswählen und diese bietet deutlich mehr Details als Sony. Wirklich merkbar mehr. Auch das iPhone 16 Pro mit seinen 48 Megapixeln nimmt detailreicher RAW-Fotos auf.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Hauptkamera

Übrigens: Das gilt für Aufnahmen bei gutem Licht. Sobald der ISO hochgeschraubt werden muss, verschwindet der Vorsprung. Auch die 200MP Samsung Fotos haben dann so viel bzw. so wenig Details wie Sony.

Nachts haben die Hauptkameras von Sony und Apple übrigens ähnlich viele Details. Beim Xperia ist mehr Rauschen zu sehen und ich finde wieder, es hat schönere Farben. Apple reduziert das Rauschen offenbar auch bei RAW.

Ultraweitwinkel-Kamera

Dafür überzeugt die Ultraweitwinkelkamera von Sony, die im Vergleich zum Vorgänger auch die einzige neue ist. Sie zeigt deutlich mehr Details als das iPhone 16 Pro und S25 Ultra und produziert weniger Rauschen in dunklen Bildbereichen.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Ultraweitwinkelkamera

Aber die Sony Ultraweitwinkel ist nicht ganz so weitwinkelig wie bei Apple und Samsung. Möchtet ihr so viel wie möglich ins Bild bekommen, geht das mit dem Xperia also schwerer.

Im RAW-Format bietet Samsung tatsächlich minimal mehr Details als Sony. Hier kann man nämlich 50 Megapixel Fotos machen, was beim Xperia ja nicht geht.

Telephoto-Vergleich

Recht enttäuschend finde ich die Telephoto-Kamera des Xperia. Das iPhone 16 Pro mit seinem 5x Zoom zeigt im JPG-Modus deutlich mehr Details und schärfere Bilder. Und zwar sowohl im Vergleich zum 85mm, als auch 170mm Zoom. Obwohl letzteres eigentlich besser sein müsste, zumindest auf dem Papier. Aber auch Samsung hat mehr Details als Sony und das gilt übrigens auch für RAW-Dateien.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Telephotokamera

Ich finde das echt schade. Vor allem RAW-Fotos mit dem Telephoto sehen oft gar nicht scharf aus. Details sind durchaus da, aber sie sind nicht scharf.

Testbild mit der Sony Xperia 1 VII Telephotokamera

Die Frontkamera macht insgesamt übrigens richtig gute Aufnahmen, aber leider kann man hier nicht mit RAW aufnehmen.

Lesen: Google Pixel 9a Test: Mit Android 16 & Kamera Vergleich

Kamera-Video-Vergleich

Im Videobereich zeigt das Xperia 1 VII seine Stärken. Alle Rückkameras nehmen in 4K mit bis zu 120p auf. So lassen sich auch mit der Telekamera Slow-Motion-Videos aufnehmen.

Besonders gefallen hat mir das S-Cinetone Farbprofil, das wir von den professionellen Sony-Kameras kennen. Es sorgt für einen filmischeren Look. Leider unterstützt Sony kein S-Log, was schade ist.

Die Telephoto-Kamera ist leider genauso wie bei den RAW-Fotos nicht sonderlich scharf. Details sind durchaus da, aber wirken verschwommen.

Natürlich habe ich auch Videos mit den beiden Konkurrenten verglichen. Und hier wieder: Auch Videos sind mit den Telefotokameras von Apple und Samsung deutlich schärfer. Den Test habe ich jeweils mit Standardeinstellungen in 4K 60p aufgenommen.

Beim Ultraweitwinkel zeigt sich wieder, dass das Sony gar nicht sooo weitwinkel ist. Außerdem sehen die anderen beiden wieder etwas schärfer aus.

Genau das gleiche bei der Hauptkamera. Ich denke, dass Sony einfach nicht so viel nachschärft, wie es Samsung und Apple tun. Viele Filmemache kritisieren das bei Smartphones. Und man könnte die Sony Videos natürlich nachschärfen, wenn man möchte.

Kamera-Fazit

Es zeigt sich schon, dass die Kameras insgesamt gut sind. Aber nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Und oft eben nicht so gut wie bei den Flaggschiffen von Apple und Samsung. Ich bin als Sony Fan ziemlich enttäuscht davon, denn ich hatte erwartet, Spitzenqualität zu bekommen. Das ist aber nicht der Fall.

Für manche Filmemacher kann das Xperia durchaus spannend sein. Wobei… mit dem iPhone kann man auch in ProRes aufnehmen.

Design & Verarbeitung

Weiter gehts mit dem Design des Xperia 1 VII. Es ist 197 Gramm schwer und 8,2mm dünn und wird in den Farben Moosgrün, Orchideenviolett und Tafelschwarz angeboten.

Die Rückseite besteht aus strukturiertem Glas, das keine Fingerabdrücke zeigt und angenehm griffig ist. Das Gerät rutscht dadurch kaum in der Hand und wirkt insgesamt robust.

Der Rahmen ist geriffelt und laut Sony aus Metall. Allerdings fühlt sich das Material eher wie Plastik an. Ich war lange überzeugt, dass es Kunststoff sei. Es ist Metall, sehr griffig, aber fühlt sich für mich nicht sonderlich hochwertig an.

Sony bietet viele Anschlüsse, die heute selten geworden sind: Einen 3,5mm Kopfhöreranschluss, einen MicroSD-Kartenslot, USB-C 3.2 mit Displayausgang, Dual-SIM-Unterstützung und eine dedizierte Kamerataste.

Besonders cool finde ich, dass man das SIM- und MicroSD-Fach ohne Werkzeug öffnen kann. Das lässt sich einfach mit dem Fingernagel rausziehen. Ideal, wenn man z. B. Videomaterial von einer GoPro importieren oder Smartphone-Fotos auf der MicroSD speichern und am PC bearbeiten möchte.

In den Einschaltknopf ist ein Fingerabdruckleser eingebaut, der sehr schnell und zuverlässig funktioniert.

Display & Lautsprecher

Wir bekommen ein 6,5 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln und 120Hz. Das Display ist sehr, sehr hell und liefert hohe Kontraste sowie schöne Farben. Es macht richtig Spaß, darauf YouTube oder Filme zu schauen.

Apple iPhone 16 Pro, Sony Xperia 1 VII und Samsung S25 Ultra im Display-Vergleich

Im Vergleich zum S25 Ultra ist das Sony-Display im Standardmodus heller. Beim Samsung muss man in den Einstellungen erst die maximale Helligkeit aktivieren, dann sind beide grob gleich.

Die Stereo-Lautsprecher sind ebenfalls sehr gut. Sie sind laut, klar und liefern eine hohe Klangqualität. Im direkten Vergleich zu Samsung fehlt es minimal an Brillanz in den Höhen, aber insgesamt ist das ein sehr gutes Setup.

Hardware & Performance

Im Inneren sitzt der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Chipset. Dazu kommen 12GB RAM und 256GB interner Speicher.

Im Geekbench 6 Benchmark liegt es minimal über dem Xiaomi 15, das denselben Chip hat. Gegen das Galaxy S25 Ultra mit dem höher getakteten Snapdragon 8 Elite for Galaxy liegt es etwas zurück.

Die Ergebnisse der 3D Mark Tests sind sehr ähnlich. Die testen hauptsächlich Grafikleistung.

In der Praxis war es immer sehr schnell. Es hat nicht einmal gelaggt, sondern war immer schön flott. So sollte es mit dem Chip ja auch sein.

Spiele-Test

Fortnite läuft mit 90FPS, epischer Grafik und 100% 3D-Auflösung wunderbar flüssig. Die Framerate bleibt stabil, auch wenn man lange mit den höchsten Einstellungen spielt. Allerdings wird dabei der Rahmen sehr warm.

Call of Duty Warzone Mobile läuft ebenfalls sehr gut, auch hier wird es warm, aber nicht kritisch. Das Xiaomi 15 hat in meinem Test überhitzt, doch das Problem hatte ich hier nicht.

Am meisten Spaß hatte ich mit Asphalt Legends, vor allem weil ich mir einen neuen Controller gekauft habe. Rennspiele oder auch Fortnite machen mit Gamepad deutlich mehr Spaß. Die passenden Zubehöre verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Asphalt Legends läuft auch auf schwächerer Hardware gut.

Lesen: Xiaomi Redmi Pad Pro Test: Klasse Gaming-Tablet für Einsteiger

Android 15 & Software

Ab Werk wird es mit Android 15 ausgeliefert und darauf sitzt die eigene Oberfläche von Sony. Ich habe in Kommentaren gelesen, dass manche das Design der Oberfläche als altbacken empfinden. Mag sein, aber ich hab daran nichts auszusetzen.

Sony verspricht vier Jahre lang große Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitsupdates. Das ist solide, wenn auch nicht auf Spitzenniveau wie bei Samsung oder Apple.

Akkulaufzeit

Im Xperia 1 VII steckt ein 5000mAh Akku. In der Praxis hält das Gerät bei normaler Nutzung locker zwei Tage durch. Wenn man jedoch viele Fotos und Videos macht, ist es realistisch eher ein Tag. In unserem standardisierten Akku-Test erreicht es eine Laufzeit von 24 Stunden und 40 Minuten. Dafür lassen wir immer ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in Endlosschleife laufen.

Fazit

Das Sony Xperia 1 VII hat einige sehr coole Features. Besonders klasse sind der 3,5mm Audioanschluss, der praktische MicroSD-Kartenslot mit werkzeuglosem Zugriff und das helle und kontraststarke Display. Auch das Kamera-Interface macht es für Sony-Fans spannend.

Wenn ihr diese Features braucht, ist es ein gutes Smartphone. Aber wenn nicht, sehe ich keinen Grund, warum man zum Xperia 1 VII anstelle des iPhone 16 Pro oder Samsung S25 Ultra greifen sollte. Letztere bieten länger Updates und vor allem das Samsung ist mittlerweile günstiger.

Enttäuscht bin ich von den Kameras. Klar, man kann damit schon gute Fotos machen. Aber im direkten Vergleich sind das iPhone 16 Pro und S25 Ultra oft besser. Mal minimal besser, mal deutlich besser. Vor allem im RAW-Format.

Lesen: Xiaomi 15 Test: 3 Wochen gegen iPhone 16 Pro & S25 Ultra