Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Test: Ehrliche Meinung nach 30 Tagen

Wir haben das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra gut einen Monat lang getestet, viele Spiele gespielt, Netflix geschaut und mit dem S Pen geschrieben. Wir haben außerdem zwei Wochen lang mit dem S11 Ultra unseren PC ersetzt und nur auf dem Tablet mit Samsung DeX gearbeitet.

Vieles ist klasse, aber das S11 Ultra ist auf keinen Fall eine Empfehlung für jeden.

Riesiges AMOLED-Display und starke Lautsprecher

Reden wir zuerst über das Highlight: Dieses 14,6-Zoll-Monster von einem AMOLED-Display ist hervorragend, richtig klasse. Die Ränder sind sehr dünn, der Kontrast ist großartig und es bietet eine gestochen scharfe Auflösung von 1848 x 2960 Pixeln. Es macht viel Spaß damit Filme und Serien zu schauen und ist hübscher als so ziemlich jeder Fernseher und Laptop.

Da es eine Standardhelligkeit von 1000 Nits hat und Samsung eine klasse Anti-Reflexions-Beschichtung aufgetragen hat, kann man es problemlos in der Sonne nutzen. Es ist dadurch grob so hell wie das iPad Pro und heller als fast jedes Android-Tablet auf dem Markt. Auch heller als die 600 Nits vom letzten Jahr.

Animationen und Spiele wirken dank der 120 Hz Bildwiederholrate ebenfalls flüssig. Es ist eindeutig eines der besten Displays auf dem Markt.

Zum Entsperren gibt es übrigens einen optischen Fingerabdruckscanner unter dem Display. Der funktioniert gut, ist aber nicht der Schnellste.

Die Lautsprecher sind ebenso klasse wie das Display. Sie sind laut, klingen sehr klar und haben ordentlich Bass. Dolby Atmos wird auch unterstützt. Für Filme und Musik ist das S11 Ultra hervorragend und macht viel Spaß.

Der S-Pen Stylus

Von der Android-Konkurrenz hebt sich das S11 Ultra vor allem durch den S Pen Stylus ab, der ein neues Design bekommen hat und inklusive ist. Der neue Stift verzichtet zwar auf Air Gestures und andere kabellose Funktionen, muss dafür aber niemals aufgeladen werden und liegt durch die Bleistift-Form noch besser in der Hand als zuvor.

Notizen aufschreiben und Skizzieren fühlt sich sehr natürlich an. Samsung Notes ist natürlich wieder dabei, die wir für eine der besten Notiz-Apps auf Android halten.

Wir haben in Sketchbook gezeichnet und das ist eine solide App, die wir empfehlen können. Der S-Pen funktioniert hier wunderbar. Neigungserkennung und Druckempfindlichkeit sind präzise, es gibt null Verzögerung und absolut keine Ruckler.

Trotzdem ist es etwas schade, dass kein Gyroskop eingebaut ist, um Drehungen zu erkennen. Das ist etwas, was der Apple Pencil Pro besser macht. iPads unterstützen außerdem professionellere Zeichen-Apps wie Procreate, aber auch Photoshop und andere, die es so für Android nicht gibt.

Das Tastatur-Cover

Das offizielle Samsung Tastatur-Cover hat ebenfalls ein Redesign bekommen, was leider bedeutet, dass das Tab S11 Ultra nicht mehr mit den alten Tastatur-Covern der Ultra-Serie kompatibel ist. Schade, vor allem weil das neue Design nicht besser, sondern nur anders ist.

Bisher ist nur das Book Cover Keyboard Slim erhältlich, also ein Tastatur Cover ohne Touchpad. Das Tippgefühl ist klasse und wir empfehlen es auf jeden Fall, einfach weil Tastatur Cover von Drittanbietern oft ziemlich schlecht sind. Aber wir hoffen, dass es noch ein großes Book Cover Keyboard mit Touchpad geben wird.

Hardware & Performance

Das S11 Ultra kommt mit dem Flaggschiff-Prozessor Mediatek Dimensity 9400+, was ein leichtes Upgrade gegenüber dem Dimensity 9300 des S10 Ultra ist. Der Speicher startet bei 12 GB RAM und 256 GB UFS-Speicher, geht aber hoch bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Übrigens könnt ihr es auch mit 5G bekommen.

Es ist mehr als leistungsstark genug für einfache Aufgaben bis hin zu komplexem Multitasking mit Samsung DeX. Ein 50-Megapixel-RAW-Foto in Adobe Lightroom zu bearbeiten ist kein Problem; Effekte werden fast sofort angewendet und der Export geht schnell. Dabei wird das Gerät fast nie warm, das ist super.

Geekbench Single- und Multi-Core-Benchmarks geben einen guten Eindruck davon, wie Apps und Multitasking im Vergleich zur Konkurrenz laufen. In CPU-Single-Core-Tests ist das S11 Ultra nur etwa 10 % langsamer als das OnePlus Pad 3, welches momentan das schnellste Android-Tablet ist.

Im 3DMark-Grafiktest schlägt die integrierte GPU des S11 Ultra die Adreno-GPU des OnePlus Pad 3 in „Wildlife Extreme“ sogar um 7 %. Nur Apples iPad Pro M4 und iPad Air liegen davor. Das bedeutet: Die Gaming-Leistung sollte exzellent sein.

Exzellente Gaming-Performance

Trotz der starken Hardware und guten Benchmark-Ergebnisse ist das Tab S11 Ultra aufgrund seiner Größe schwer zum Spielen zu nutzen. Es wird auf Dauer anstrengend zu halten, daher ist ein Controller fast Pflicht.

Fortnite läuft entweder mit 120 FPS auf niedrigen Einstellungen oder mit 60 FPS auf „Episch“. Das S11 Ultra hat keine Probleme, die maximale Bildwiederholrate auf „Niedrig“ zu halten und bietet ein flüssiges, ruckelfreies 120-FPS-Erlebnis. Leider optimieren viele Entwickler ihre Spiele nicht so gut für Mediatek-Chips wie für Qualcomm-Chips, daher das 60-FPS-Limit bei epischen Einstellungen. Immerhin wird es dabei kaum warm und theoretisch sollte deutlich mehr drin sein. Zum Vergleich: Das OnePlus Pad 3 schafft 120 FPS auf „Episch“. Das hat einen Qualcomm Chip.

War Thunder ist sehr anspruchsvoll, wenn man Raytracing aktiviert und alle Regler hochdreht. Aber das Galaxy Tab S11 Ultra meistert das wunderbar. Ihr könnt Luftschlachten mit flüssigen, konstanten 120 FPS spielen. Und das Tablet erhitzt sich dabei ebenfalls kaum.

Minecraft kann auf maximalen Grafikeinstellungen überraschend anspruchsvoll sein. Nach 10 Minuten Herumfliegen im Kreativmodus fällt die Framerate auf 20 FPS. Auch wenn das schlecht klingt, ist es tatsächlich eines der besten Ergebnisse, die wir bisher auf irgendeinem Gerät hatten. Wenn ihr mit etwas niedrigeren Einstellungen leben könnt, ist das S11 Ultra perfekt für Minecraft.

Allgemein ist das Tab S11 Ultra ein gutes Gaming-Tablet, und das OLED-Display lässt die Grafik super aussehen. Aber ähnlich leistungsfähige Tablets gibt es für viel weniger Geld – die machen für Gamer mehr Sinn, zumindest wenn ihr mit einem LCD leben könnt.

DeX ist nicht perfekt

Für unseren Test haben wir zwei Wochen lang auf dem S11 Ultra mit eingeschaltetem Samsung DeX, einem Dock, Monitor und natürlich Maus und Tastatur gearbeitet. Doch nach den zwei Wochen wollten wir unbedingt zu unseren Windows-PCs zurück.

DeX bietet solides Multitasking, ist auf Dauer aber nicht so komfortabel. Dinge wie Doppelklick zum Markieren von Text, automatisches Einrasten von Fenstern, also Snapping, oder das gleichzeitige Abspielen von zwei Tonspuren funktionieren oft einfach nicht richtig oder nicht gut. Ganz zu schweigen von Inkonsistenzen bei Apps, Problemen beim Scrollen mit der Maus und anderen kleinen, aber nervigen Dingen.

Wir haben viel in Google Docs geschrieben, doch ist die App einfach nicht sonderlich gut. Auch die Dateiverwaltung über Google Drive ist viel schlechter als die Browser-Version. Am Ende haben wir die Google Workspace Apps deinstalliert und nur im Chrome Browser genutzt und das funktionierte dann tatsächlich ziemlich gut. Fast so wie auf einem Desktop.

Für mich ist eines der besten Features von Samsung DeX die Nutzung des Stylus in Samsung Notes, während auf einem externen Monitor ein separater Desktop offen ist. So könnt ihr Notizen machen, während ein Video läuft oder ihr ein PDF offen habt. Das ist großartig für Studenten oder Künstler, die mit Referenzbildern zeichnen wollen.

Klasse fanden wir, dass man mit Samsung DeX mit dem Stylus in Samsung Notes auf dem Tablet Notizen aufschreiben kann, während auf dem großen Monitor ein Video läuft, etwas wie eine Uni-Vorlesung. Es gibt schon ein paar coole Features.

Letztendlich würden wir mit dem S11 Ultra und DeX aber nicht dauerhaft einen Arbeitscomputer ersetzen. Es ist aber ein klasse Zweitgerät, beispielsweise auf Reisen.

Lange Akkulaufzeit

Bezüglich der Akkulaufzeit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Kapazität ist mit 11.600 mAh etwas höher als beim S10 Ultra, und es lädt mit 45 Watt.

In unserem standardisierten YouTube-HD-Streaming-Test hält das Tab S11 Ultra beeindruckende 14,2 Stunden bei maximaler Helligkeit durch, bevor der Akku leer ist. Das ist länger als die 13 Stunden des S10 Ultra und viel besser als bei der Konkurrenz. Ihr kommt locker 2 bis 3 Tage mit einer Ladung aus, wenn es sein muss.

Design & Verarbeitung

Vom Design her ist das Galaxy Tab S11 Ultra fast identisch mit dem S10 Ultra, abgesehen davon, dass es 0,3 mm dünner ist. Es hat das riesige 14,6-Zoll-Display und wiegt mit 692 Gramm etwas weniger.

In der Box findet ihr nur das Tablet, den überarbeiteten S-Pen und ein Ladekabel. Das offizielle Samsung-Ladegerät und das Tastatur-Cover kosten extra.

Vorne gibt es eine kleine, halbkreisförmige Einkerbung für die Selfie-Kamera. Die Displayränder sind sehr dünn, was einem das Gefühl gibt, nur eine riesige Glasscheibe zu halten. Trotzdem ist das S11 Ultra robust. Es ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und das gesamte Gehäuse besteht aus Aluminium – abgesehen vom 5G-Modell, das Antennenstreifen für den Empfang hat.

Neben dem Power-Button und der Lautstärkewippe gibt es einen Slot für SIM- und Micro-SD-Karten zur Speichererweiterung bis zu 2 TB.

Der USB-3.2-Anschluss sitzt auf der rechten Seite und unterstützt externe Monitore.

Kameras: Nichts Besonderes

Anders als beim Dual-Kamera-Setup vom letzten Jahr gibt es vorne nur noch eine einzelne Ultraweitwinkel-Kamera für Selfies mit 12 MP. Sie ist gut genug für Videoanrufe, aber nichts Besonderes. Hinten gibt es zwei Kameras: Eine 8-MP Ultra Weitwinkel-Kamera und eine 13-MP-Hauptkamera. Auch die sind okay, ersetzen aber nicht euer Smartphone.

Ihr könnt Videos in 4K mit 30 FPS aufnehmen. Die Qualität ist insgesamt in Ordnung, aber in dunklen Umgebungen haben die Kameras etwas zu kämpfen.

Software: 7 Jahre Support

Das Galaxy Tab S11 Ultra wird mit OneUI 8 ausgeliefert, das auf dem neuesten Android 16 basiert. Samsung verspricht 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates, was viel länger ist als bei den meisten anderen Herstellern. iPads bekommen normalerweise auch 7 Jahre Support.

Es gibt eine gute Menge an vorinstallierten, aber meist nützlichen Apps. Samsung Notes, Notion, LumaFusion und Goodnotes sowie die Standard-Google-Apps sind dabei. Und natürlich habt ihr Zugriff auf einige grundlegende KI-Bildgenerierungs- und Bearbeitungstools sowie Googles Gemini. Das ist heutzutage Standard auf fast allen Android-Tablets.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Test: Das Fazit

Samsungs Galaxy Tab S11 Ultra ist ohne Zweifel das insgesamt beste Android-Tablet. Das Display ist eines der besten, die Lautsprecher sind klasse und das dünne Gehäuse sticht wirklich hervor.

Und natürlich habt ihr den S-Pen, der jeden anderen Android-Stylus schlägt. Wenn ihr das ultimative Entertainment-Tablet sucht, das beste Android-Tablet mit Stift oder einfach ein riesiges AMOLED-Display wollt, ist das hier das Richtige. Wir können es als das derzeit beste Android-Tablet empfehlen.

Möchtet ihr mit eurem Tablet ernsthaft professionell Zeichnen und Fotos und Videos bearbeiten, lohnt es sich aber auf jeden Fall auch ein iPad Pro oder iPad Air in Betracht zu ziehen. Dafür gibt es einfach bessere Apps.

Und wenn ihr ein Gaming-Tablet sucht, solltet ihr euch unseren Test zum OnePlus Pad 3 ansehen. Ja, es fehlen einige Premium-Features, aber es hat eine fantastische Leistung und ist viel, viel günstiger.