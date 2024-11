Samsung Galaxy Tab S10+ Test und Vergleich mit Tab S9+

Das Samsung Galaxy Tab S10+ wird das neue Premium-Tablet der S-Serie und bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Erstmals mit einem MediaTek Prozessor, wieder mit einem 12,4-Zoll-AMOLED-Display und einer umfangreichen Ausstattung möchte Samsung erneut die Messlatte für Android-Tablets höher legen. Doch gelingt das auch? Trotz vieler Highlights bleiben Fragen offen: Lohnt sich der Umstieg vom Galaxy Tab S9+?

Samsung Galaxy Tab S10+ bei* Amazon

Und wie schlägt sich das Tablet in der Praxis im Vergleich zu günstigeren Alternativen? In unserem umfassenden Praxistest untersuchen wir die Stärken und Schwächen des Galaxy Tab S10+ im Detail.

Design und Verarbeitung

Das Samsung Galaxy Tab S10+ ist sehr flach, nur 5,6 mm dick und wiegt in der WLAN-Version 571 Gramm. Erhältlich ist es übrigens in den Farben Moonstone Gray und Platinum Silver.

Das Gehäuse ist sehr hochwertig verarbeitet, liegt gut in den Händen und fühlt sich auch sehr edel an. Es fallen im direkten Vergleich mit dem Galaxy Tab S9+ keine Unterschiede am Gehäuse oder der Bauform auf. Optisch erscheinen die beiden Tablets wirklich zum Verwechseln ähnlich.

Ein Unterschied besteht allerdings darin, dass Samsung bei dem S10+ den Rahmen mit stärkerem „Armor-Aluminium“ baut, was jedoch äußerlich nicht ersichtlich ist. Auch die Displayränder bleiben genauso breit wie beim Vorgänger und natürlich bietet auch das S10+ wieder eine IP68 Wasser- und Staubschutzzertifizierung.

Display

Verbaut ist ein 12,4 Zoll AMOLED Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 1752 x 2800 Pixeln (16:10). Ein schönes Display, aber fast identisch mit dem des Vorgängermodells. Nur in einer Sache unterscheidet es sich vom Galaxy Tab S9+.

Es ist nämlich mit einer Antireflexionsbeschichtung ausgestattet, welche wirklich einen guten Job macht, denn Spiegelungen sind dadurch deutlich reduziert. Allerdings leidet darunter die Leuchtkraft des Displays. Es kommt nämlich nur noch auf knappe 550 Nits, während der Vorgänger einen Wert von 580 Nits erreichte. Gerade bei viel Licht oder Sonneneinstrahlung wirkt das Display leuchtschwach gegenüber dem Honor MagicPad 2 oder dem Apple iPad Pro, was enttäuschend ist. Die Farben sind jedoch nach wie vor sehr schön und kontrastreich. Hier unterstützt es weiterhin den P3 Farbraum.

In unserem Praxisvergleich wirkten die Displays des S9+ und S10+ sehr ähnlich und neben den reduzierten Spiegelungen fiel auf, dass das Display des S10+ allgemein etwas gelblicher ist und auch minimal weniger gesättigte Farben abbildet als das S9+. Dies ist vermutlich der Beschichtung zu verschulden, jedoch kein großer Malus.

Lautsprecher

Genauso wenig innovativ sieht es bei den verbauten Lautsprechern aus. Denn im Samsung Galaxy S10+ stecken ebenso vier Stereolautsprecher, wie auch schon im Vorgängermodell. Da wir im Vergleich klanglich keine wahrnehmbaren Unterschiede feststellen konnten, handelt es sich hierbei vermutlich um genau die gleichen Bauteile. Wirklich schade, denn durch etwas verbesserte Lautsprecher könnte sich das neuere Modell so einfach etwas mehr vom S9+ abheben. Es sind aber allgemein sehr gute Lautsprecher, die mit denen des iPad Air (13-Zoll) vergleichbar sind. Die des Honor Magic Pad 2 oder des iPad Pro bieten allerdings nochmal bessere Klangqualität.

Hardware und Performance

Endlich kann das neue Samsung Galaxy Tab S10+ punkten, denn es wird als erstes Gerät in der Flaggschiff-Serie von Samsung mit einem MediaTek Chipsatz ausgestattet. Während im Galaxy Tab S9+ ein Snapdragon 8 Gen 2 verbaut war, setzt Samsung nun auf einen MediaTek Dimensity 9300+, welcher hinsichtlich der Leistung mit dem Snapdragen 8 Gen 3 vergleichbar ist. Mit dem neuen Chip schafft das neue S10+ sich vom Vorgänger abzuheben und das zeigt sich auch in den Benchmark Tests, wo es eine deutlich verbesserte Performance liefert.

Allerdings auch nicht zu gut, denn gerade in Bezug auf die Grafikleistung lässt der Chipsatz Wünsche offen und schneidet nicht nur weit unter der Apple Konkurrenz ab, sondern liefert sich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem OnePlus Pad 2.

Mit einer wählbaren Speicherkapazität von 256 GB oder 512 GB, welche via microSD auf bis zu 1,5 TB erweiterbar ist, sowie festen 12GB RAM kommen auch keine neuen Optionen gegenüber dem Vorgänger.

Als Sicherheitsoption gibt es den verbauten Fingerabdruck-Sensor, der sehr gut funktioniert. Für den Alltagsgebrauch wünschen wir uns jedoch, dass der gesamte Bildschirm den Finger erkennt oder zumindest an mehreren Stellen Scanner eingebaut sind, da man mit dem Finger immer relativ genau die Stelle treffen muss.

Außerdem ist im Praxistest aufgefallen, dass das Gerät auch beim Spielen von grafiklastigen Spielen oder bei Bildbearbeitung nur wenig warm wurde und meistens angenehm kühl bleibt. Hier zeigt sich die sehr gute Leistung des neuen Chips.

Spiele Test

Für ein hervorragendes Gamingerlebnis eignet sich das Samsung Galaxy Tab S10+ als eines der Premiumgeräte von Samsung gut. Im Test spielten wir beispielsweise Fortnite auf dem Gerät auf sehr hohen Grafikeinstellungen flüssig mit viel Freude. Auch Spiele wie PubG Mobile oder CPU-fordernde Strategiespiele laufen sehr sauber auf dem Gerät.

In unseren Benchmark Tests kommt es auf sehr gute Ergebnisse und hebt sich hier vom Vorgänger durchaus ab. Allerdings kann man auch auf dem S9+ grafikaufwendige Spiele auf sehr hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen.

Für das Spielen oder Filme schauen unterwegs lohnt sich die Antireflexionsbeschichtung hierbei übrigens sehr gut, denn direktes Licht wird sehr gut abgeschirmt und man kann auch mit verminderter Helligkeit noch alles gut erkennen. Einige Spiele, die wir testweise installierten gaben uns Hinweise, dass das jeweilige Spiel nicht mit der Hardware des Geräts kompatibel ist oder noch nicht getestet wurde, was zu Performanceeinbrüchen oder Spielabstürzen führen könnte. Gerade letzteres war jedoch im Praxistest nie der Fall.

Software

Auf dem Gerät läuft Android 14 mit der OneUI 6.1 und mit der neuen S10-Serie offeriert Samsung ein neues Update Versprechen. Während man bei dem Samsung Galaxy Tab S9+ 4 Jahre Android Versionsupdates und folgend noch 5 Jahre Sicherheitsupdates bekam, verspricht Samsung bei dem S10+ ganze 7 Jahre Versionsupdates, sowie weitere 7 Jahre Sicherheitsupdates, was eine sehr erfreuliche Neuerung ist. Außerdem hebt sich das Tablet damit von vielen Konkurrenten, wie zum Beispiel auch dem OnePlusPad 2 ab und hält mit den Updateversprechen von Apple mit.

Außerdem ist das S10+ mit dem vollen Umfang der Galaxy-AI Funktionen ausgestattet.

Gerade die KI-Features für die Notizen-App, das Zusammenfassen von PDFs und Dolmetschen oder Sprache zu Text erwiesen sich im Test als durchaus praktisch.

Auch wenn die Zusammenfassungen aktuell noch sehr kurz und oberflächlich ausfallen und nicht der Qualität entsprechen, wie man sie beispielsweise von ChatGPT gewohnt ist, kann man damit schnell einen Überblick über PDFs bekommen.

Letztlich merkt man aber schnell, dass die KI-Funktionen derzeit noch im Aufbau sind, mit kommenden Updates wird Samsung die Software vermutlich laufend aktualisieren und mehr Funktionen, sowie Verbesserungen präsentieren.

Akkuleistung

In unserem Akkutest kam das Tablet bei Wiedergabe eines HD-YouTube Videos bei maximaler Helligkeit auf ganze 11 Stunden. Auf genau die gleiche Zeit ist der Vorgänger, das S9+ allerdings auch gekommen. Das Aufladen ist mit maximal 45 Watt möglich.

Außerdem ist es zudem auch schade, dass kein Netzteil mehr im Lieferumfang enthalten ist.

Stift und Tastatur

Wie auch beim Vorgänger wird wieder der S-Pen direkt mitgeliefert und funktioniert einwandfrei. Er ist wasserfest und magnetisch auf der Rückseite des S10+ andockbar, wie es auch schon beim Vorgänger konzipiert war. Notizen aufschreiben in der großartigen Samsung Notes-App oder zeichnen funktioniert sehr leicht und äußerst flüssig. In Bezug auf den Stylus und dessen Performance bleibt Samsung neben Apple also weiterhin Vorreiter.

Das Keyboard von Samsung eignet sich gut zum Schreiben von Emails oder längeren Texten und ist eine gute Ergänzung zum Stift. Wenn man das Arbeiten am Laptop gewöhnt ist und auch mal am Tablet Emails verfassen möchte, erfordert das etwas Umstellung, aber wenn man einmal warm geworden ist mit dem Desktopmodus von Samsung (DeX), dann wird man immer schneller damit. Einen externen Bildschirm kann man über die USB-C Schnittstelle via Adapter übrigens auch verbinden.

Kameras

Es ist eine 12 Megapixel Selfie Kamera auf der Längsseite verbaut, die sich auch gut für Videokonferenzen eignet und auf der Rückseite eine Duale Kamera mit 13 Megapixeln (Weitwinkel) und 8 Megapixeln (Ultraweitwinkel), die eine schöne Bildqualität bietet.

Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger, wirken die Bilder des S10+ etwas farbenfroher und weicher, was vermutlich an Softwareanapassungen liegt, da die die Kameraausstattung sonst identisch ist.

Aufgefallen ist im Test des S10+ außerdem ein Knacken beim Umschalten der Linse der Rückkamera. Dies sei nach Samsung jedoch nicht weiter bedenklich und sollte bei längerer Verwendung von allein aufhören.

Fazit

Das Samsung Galaxy Tab S10+ hält durchaus mit dem Niveau der S-Serie mit und kommt mit einem neuen besseren Prozessor, sowie einem Updateversprechen von ganzen 7 Jahren Versionsupdates. Leider hören die großen Neuerungen an dieser Stelle schon auf und gegenüber dem Vorgänger ist das S10+ in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich.

Gerade von außen sehen die Geräte täuschend gleich aus und bis auf unterschiedliche Prozessoren und eine nette Displaybeschichtung bieten sie auch vorwiegend die gleichen Bauteile. Es wirkt fast so, als wolle Samsung einzig mit Software und erweiterten KI-Funktionen zum Kauf motivieren. Zu einem Preis von aktuell 1.119€ bei der 256 GB Variante, bleibt Samsung immerhin preislich stabil und im Gegensatz zu Apple gibt es den guten S-Pen Stylus ohne Aufpreis dazu.

Im Vergleich mit anderen Modellen auf dem Markt geht der Preis für ein OLED-Tablet mit einer Top Leistung auch vollkommen in Ordnung. Einen Umstieg vom S9+ empfehlen wir allerdings nicht, da das neue Modell einfach zu ähnlich ist und zu wenige Innovationen hervorbringt.

Wer allerdings auf der Suche nach einem Premium Android-Tablet ist, dass noch lange Updates bekommt und sich zum täglichen Arbeiten, Studieren oder auch zum Spielen bestens eignet, für den sollte das S10+ eine sehr gute Wahl sein.

Wer ein noch größeres Display möchte, sollte sich auf jeden Fall auch mal das Galaxy Tab S10 Ultra ansehen, dass sich mit 14,6 Zoll sogar noch besser für Desktopanwendungen eignet.