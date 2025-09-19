Samsung Galaxy Tab S10 Lite Test: Unser Budget Testsieger mit Stift?

Mit dem Samsung Galaxy Tab S10 Lite ist endlich der Nachfolger des Galaxy Tab S6 Lite erschienen, das fünf Jahre lang verkauft wurde. Samsung hat drei Editionen des S6 Lite herausgebracht, einfach weil es so beliebt ist. Und der Grund ist klar: Zu einem relativ günstigen Preis bietet es einen S Pen, der genauso gut ist wie der S Pen des teuren S10 Ultra.

Wir haben das S10 Lite sehr genau getestet, um herauszufinden, ob wir es genauso empfehlen können wie den Vorgänger. Dafür haben wir mit dem S Pen geschrieben und gezeichnet, Fortnite und andere Spiele gespielt, aber auch mit der Tastatur geschrieben und eine Weile mit dem Tablet gearbeitet.

Eine ganze Reihe an Features ist neu und das beginnt mit dem Design.

Design & Anschlüsse

Samsung hat sich vom Design des S6 Lite verabschiedet und das S10 Lite sieht nun fast genauso aus wie das S10 FE und das S9 FE davor. Es sind sogar die gleichen Zubehöre kompatibel, wie das Tastatur Cover, Hülle und Schutzhülle.

Das Design wirkt modern und hochwertig. Samsung setzt auf ein flaches Gehäuse mit mattem Finish, das sich angenehm in der Hand anfühlt. Die Ränder rund um das Display sind gleichmäßig dünn, die Rückseite schlicht und insgesamt wirkt das Gerät deutlich hochwertiger, als es der Name „Lite“ vermuten lässt. Uns gefällt auch sehr, dass man es nicht nur in Grau bekommen kann.

Im Vergleich zu den FE Modellen fehlen leider zwei Features: Nämlich ein Fingerabdruckscanner und eine IP68 Zertifizierung. Wenn man das haben möchte, lohnt es sich also, rund 100 Euro mehr in ein S10 FE zu investieren.

Und typisch Samsung hat es nur einen USB-C 2.0 Anschluss. Wenn ihr einen externen Monitor anschließen möchtet, reicht es auch nicht zum FE zu greifen. Ihr braucht ein normales S-Tablet wie das neue S11. Samsung DeX wird aber unterstützt – das ist ein Desktopmodus.

Ein Kopfhöreranschluss fehlt natürlich, doch immerhin bekommen wir einen MicroSD-Kartenslot.

Die Frontkamera löst mit 5 Megapixel auf und ist für Videochats ausreichend. Auch die 8 Megapixel Hauptkamera ist in Ordnung. Aber klar, für Fotografen sind Tablet-Kameras generell nicht geeignet.

Display & Lautsprecher

Das Galaxy Tab S10 Lite bietet ein 10,9 Zoll großes LCD mit einer Auflösung von 2112 x 1320 Pixeln. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die gesteigerte Bildwiederholrate auf: 90 Hz statt 60 Hz sorgen für deutlich flüssigeres Scrollen.

Die maximale Helligkeit liegt laut Samsung bei 600 Nits bei HDR-Inhalten, was für die Preisklasse ordentlich hell ist. Im direkten Vergleich zum iPad 11 ist das S10 Lite außerhalb von HDR fast genauso hell, nur ganz minimal dunkler. Aber im Vergleich fällt auch auf, dass das iPad bessere Blickwinkel hat.

Auch im Vergleich zum S10 FE ist das S10 Lite minimal dunkler. Aber insgesamt ist die Helligkeit gut und beispielsweise besser als beim Lenovo Idea Tab Pro, was ja ein direkter Konkurrent ist.

Die Lautsprecher liefern einen für diese Preisklasse guten Klang. Es handelt sich um ein klassisches Stereo-Setup mit Dolby Atmos Unterstützung. Im direkten Vergleich klingen sie ähnlich wie beim Galaxy Tab S9 FE und S10 FE, das heißt: ausreichend laut, solide Mitten, aber kaum Bass. Für Netflix oder YouTube völlig ausreichend, doch Musikliebhaber benutzen besser Kopfhörer.

S Pen

Der mitgelieferte Standard-S Pen gehört zu den Highlights des Galaxy Tab S10 Lite. Er funktioniert wunderbar und liegt angenehm in der Hand. Wie bei anderen Samsung-Tablets lässt sich der Stift magnetisch an der Seite befestigen – allerdings wird er nicht kabellos aufgeladen, weil er gar keinen Akku hat. Richtig, dieser S Pen muss niemals aufgeladen werden.

In Samsung Notes schreibt der S Pen präzise und ohne Lag. Da das Display laminiert ist, gibt es keinen störenden Abstand zwischen Spitze und digitaler Tinte. Gerade im Vergleich zum iPad 11 – dessen Display nicht laminiert ist – bietet das S10 Lite hier ein deutlich besseres Schreibgefühl. Somit ist es ab jetzt das beste untere Mittelklasse-Tablet mit Stift. Besser als die Konkurrenten von Xiaomi, Lenovo und Honor.

Wir finden Samsung in diesem Punkt echt klasse. Der S Pen funktioniert nahezu genauso wie beim deutlich teureren S10 Ultra. Klar, das war auch schon beim S6 Lite der Fall. Aber bei Apple, Lenovo, Honor und Xiaomi muss man im Vergleich zur Spitzenklasse immer Abstriche hinnehmen. Bei Samsung nicht.

Schade ist im Vergleich zu iPads nur, dass es nicht ganz so viele professionelle Apps zum Zeichnen gibt. Aber ein iPad Air mit laminiertem Display ist eben auch gut doppelt so teuer wie das S10 Lite.

Tastatur Cover

Samsung bietet für das Galaxy Tab S10 Lite zwei Tastatur-Cover an: das reguläre Book Cover Keyboard und das Book Cover Keyboard Slim. Wir haben das normale Book Cover getestet, das eine abnehmbare Tastatur mit Touchpad und eine separate Rückseite mit integriertem Standfuß bietet.

Diese Tastatur ist identisch mit der, die man auch fürs Tab S7, S8, S9, S9 FE und S10 FE bekommen kann – sie ist also seit Jahren erprobt und bewährt. Der Tastenhub ist gut und das Touchpad reagiert zuverlässig. Für längere Texte ist die Tastatur auf jeden Fall geeignet, auch wenn man sich an das etwas kleinere Layout zunächst gewöhnen muss. Aber ich habe schon viele, viele tausende Wörter mit genau dieser Tastatur geschrieben und kann sie auf jeden Fall empfehlen.

Schön ist, dass man die Tastatur gebraucht oder reduziert recht günstig bekommt. Wer das Tablet häufig im DeX-Modus nutzt oder damit produktiv arbeiten möchte, sollte definitiv zur Tastatur greifen. Ich empfehle auch die Version mit Touchpad, weil wenn man in Word damit schreibt, kann man mit einer Maus viel schneller zwischen Zeilen und Wörtern hin und her springen, als es per Touchscreen möglich ist.

Hardware & Gaming Test

Im Inneren des S10 Lite arbeitet der Exynos 1380, derselbe Prozessor wie im älteren Tab S9 FE. Je nach Modell gibt es 6GB oder 8GB RAM und 128GB oder 256GB internen Speicher. Optional ist auch eine 5G-Version verfügbar.

In der Praxis läuft das System mit 6GB RAM größtenteils flüssig. Apps starten schnell, Multitasking mit geteiltem Bildschirm funktioniert gut. Allerdings kommt das Tablet schnell an seine Grenzen, wenn man mehrere anspruchsvolle Apps gleichzeitig nutzt oder Spiele im Hintergrund laufen lässt. In Samsung DeX kam es bei unserem Test regelmäßig zu kleinen Lags, als wir im Hintergrund ein Spiel laufen hatten.

Klar, in dieser Preisklasse können wir keine Spitzenleistung erwarten und es ist eher für Office-Aufgaben und einfache Spiele gedacht. Das zeigt auch unser Benchmark-Vergleich. In Geekbench 6 ist es deutlich schwächer als das Xiaomi Pad 7 und das Apple iPad 11. Wer keinen S-Pen braucht und beispielsweise ein Gaming-Tablet sucht, ist mit den beiden deutlich besser aufgehoben.

Wir sehen auch, dass die Leistung gleichauf ist mit dem S9 FE mit dem gleichen Chip. Und das S10 FE ist etwas stärker, das hat den Exynos 1580. Im Vergleich dazu ist die Leistung real aber nur minimal besser.

In den 3D Mark Tests sind die Ergebnisse sehr ähnlich, dieser Benchmark testet die Grafikleistung. Viele Tablets wie das Xiaomi Pad 7, Samsung S10 FE und iPad 11 sind deutlich leistungsstärker. Und tatsächlich zeigt auch unser Spiele-Test, dass das S10 Lite kein Leistungswunder ist.

Wir haben ausführlich Fortnite mit verschiedenen Einstellungen getestet. Mit den höchsten läuft es nur mit zwischen 3 und 9 FPS, ist also unspielbar. Auch mit mittlerer Grafik kann es auf bis zu 15 FPS runter gehen. Mit niedrigen Grafikeinstellungen und 75% 3D-Auflösung ist es aber tatsächlich mit gut 30 FPS spielbar.

Aber nur bedingt. Es läuft zwar flüssig, doch haben wir öfters seltsam flackernde Texturen und Glitches bemerkt. So oft, dass wir es sogar auf Video einfangen konnten. Das macht keinen Spaß. Wir vermuten, dass das eher an dem Exynos Chip und weniger an der reinen Leistung liegt. Tatsächlich haben wir oft beobachtet, dass manche Spiele für Exynos Chips schlecht optimiert sind.

Andere Spiele kann man aber solide spielen. Genshin Impact läuft mit den höchsten Einstellungen mit rund 45 FPS, was doch echt solide ist. War Thunder Mobile konnten wir ebenfalls mit 46 FPS spielen. Klar, bessere Tablets schaffen locker mehr, aber immerhin läuft es ordentlich.

Software: Android 15 & 7 Jahre Updates

Das Tablet wird mit Android 15 und OneUI 7 ausgeliefert und sollte bald Android 16 bekommen. Ein echter Pluspunkt im Vergleich zu anderen: Samsung verspricht 7 Jahre lang Android-Updates, was in der unteren Mittelklasse absolut vorbildlich ist.

Die Oberfläche ist gewohnt umfangreich: Neben Samsung Notes, Health, Kids und SmartThings sind auch Drittanbieter-Apps wie Notion und LumaFusion vorinstalliert. Viele dieser Apps sind sinnvoll, einige wird kaum einer brauchen, aber man kann sie sowieso einfach deinstallieren.

Samsung DeX ist ebenfalls mit an Bord, allerdings mit Einschränkungen: Externe Monitore lassen sich über USB-C 2.0 nicht anschließen. DeX funktioniert also nur auf dem Tablet-Display selbst. Für einige Nutzer mag das ausreichen, wer aber ein echtes Desktop-Setup möchte, muss zu einem höherwertigen Modell greifen.

Akkulaufzeit

In unserem standardisierten Akku-Test hielt der Akku genau 8 Stunden durch. Für diesen Test lassen wir immer ein HD-YouTube Video bei 100% Helligkeit in einer Endlosschleife laufen. Und diese 8 Stunden sind auf jeden Fall besser als beim iPad 11, aber es gibt auch einige Tablets, die länger halten. Insgesamt ist die Laufzeit aber gut und ich denke, die meisten werden damit gut durch einen Schul- oder Uni-Alltag kommen.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Test: Mein Fazit

Insgesamt ist das Galaxy Tab S10 Lite ein sehr gutes unteres Mittelklasse-Tablet. Klar ist aber, dass es nicht für jeden die perfekte Wahl ist. Wir finden es klasse, wenn ihr ein möglichst günstiges Tablet mit Stift und Tastatur sucht. Beide Zubehöre sind richtig gut und auch für Netflix und YouTube ist es gut. Auch die 7 Jahre Updates sind super. Wir finden es beispielsweise für Schüler und Studenten eine sehr spannende Wahl.

Eine Voraussetzung ist aber, dass der Preis fällt. Den UVP von 399 Euro finden wir zu teuer. So ab 320 Euro wird es sehr interessant.

Sucht ihr ein Gaming-Tablet, empfehlen wir es aber generell nicht. Dafür sind das Xiaomi Pad 7 und iPad 11 deutlich besser geeignet. Auch ein gebrauchtes iPad 10 wäre besser.

Es lohnt sich auch ein Vergleich mit dem Galaxy Tab S10 FE, das wir natürlich auch getestet haben. Das kostet ein bisschen mehr, hat dafür aber einen Fingerabdruckleser, ein nach IP68 geschütztes Gehäuse und etwas mehr Rechenleistung.

