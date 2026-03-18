Samsung Galaxy Tab A11+ vs. Tab S10 Lite: Fehlkauf vermeiden!

Wir haben 2026 und Samsung macht uns die Entscheidung der Mittelklasse-Tablets so schwer wie nie zuvor. Da ist das Samsung Galaxy Tab A11+, ein nettes Budget-Tablet, das inzwischen teilweise für unter 200€ zu finden ist, und auf der anderen Seite das Samsung Galaxy Tab S10 Lite, das auch preislich stark auf nur knapp 260€ gesunken ist.

Wir haben beide Tablets noch einmal gründlich miteinander verglichen und gemerkt, dass sie sich in einem Punkt fundamental unterscheiden. Für manche ist ganz klar das A11+ das bessere Tablet. Für andere ist das A11+ aber ein katastrophaler Fehlkauf und sie sollten unbedingt zum S10 Lite greifen. In diesem Vergleich verraten wir euch, welches für wen das Richtige ist.

Samsung Galaxy Tab A11+ Das Samsung Galaxy Tab A11+ ist ein würdiger Nachfolger des beliebten A9+ und bietet nun ganze 7 Jahre Android-Updates. Die Leistung wurde deutlich verbessert, sodass fast alle Spiele sehr flüssig laufen. Zwar sind Display und Lautsprecher für diese Preisklasse nicht überragend und es fehlt die Unterstützung für ein offizielles Tastatur-Cover oder den S-Pen. Wer darauf jedoch verzichten kann, erhält unserer Meinung nach trotzdem ein gutes Tablet. Pros: 7 Jahre Updates

7 Jahre Updates Ordentliche Gaming-Leistung

Ordentliche Gaming-Leistung Lange Akkulaufzeit

Lange Akkulaufzeit Robuste Verarbeitung Cons: S-Pen und Tastatur nicht unterstützt

S-Pen und Tastatur nicht unterstützt Unterdurchschnittliches Display

Unterdurchschnittliches Display UVP zu teuer Zu Amazon Unser Test

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Aufgrund des hervorragenden S Pens und der guten Tastatur-Option, ist das Samsung Galaxy Tab S10 Lite ein gutes Tablet für Schüler und Studenten. Und allgemein für jeden, der gerne mit einem Stift schreibt oder zeichnet. Als Spiele-Tablet können wir es aufgrund des schwachen Chipsets jedoch nicht empfehlen. Pros: Klasse S Pen

Klasse S Pen Gute Tastatur-Option

Gute Tastatur-Option 7 Jahre Updates

7 Jahre Updates Hochwertiges Design Cons: Langsamer Prozessor

Langsamer Prozessor Schwache Spiele-Leistung

Schwache Spiele-Leistung Kein Fingerabdruckleser

Kein Fingerabdruckleser Nur USB 2 Zu Amazon Unser Test

Design

Wenn man beide Geräte nebeneinander legt, merkt man sofort, wo die Reise hingeht. Das Galaxy Tab S10 Lite orientiert sich nämlich optisch eher an den teureren Modellen von Samsung.

Es ist mit 6,6 mm recht dünn, hat gleichmäßige dünne Display Ränder und ein mattes, hochwertiges Unibody-Design, sehr ähnlich den FE-, oder Flaggschiff-Serien von Samsung und sieht wirklich schick aus.

Das Samsung Galaxy Tab A11+ hingegen ist eher etwas Retro, denn das Gehäuse ist fast identisch mit dem des Vorgängers, dem Tab A9+. Es besteht zwar größtenteils aus Metall, ist aber kein Unibody, also kein Gehäuse aus einem Stück, sondern besteht zu einem Viertel aus einem Plastik-Segment auf der Rückseite.

Es ist nicht ganz so schick, hat aber tatsächlich mehr Anschlüsse. Während das S10 Lite nur einen USB-C 2.0 Port hat, bietet das Tab A11+ noch einen 3,5 mm-Kopfhöreranschluss. Beide haben MicroSD-Kartenslots.

Display

Wenn man genauer hinsieht, bemerkt man auch einen großen Unterschied bei den Displays.

Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite hat eine etwas höhere Auflösung als das A11+, doch ist die Pixeldichte auf dem Papier nur gut 10% höher. Trotzdem merkt man diesen Unterschied, gerade große Icons sehen bisschen pixeliger aus und die Blickwinkel sind beim A11+ schwächer.

Beides sind 90Hz Displays, doch nur das S10 Lite unterstützt HDR und kann bis zu 600 Niits hell werden. Beim A11+ sind es 480 Nits, es ist merkbar dunkler.

Wer also auf ein schönes Bild Wert legt, viel liest oder gerne Videos oder Serien streamt, wird mit dem keinen Aufpreis für das S10 Lite-Display glücklicher sein.

Performance

Teure Tablets sind oft leistungsstärker, aber genau da liegt der entscheidende Unterschied in diesem Vergleich. Denn unser Performance-Vergleich zeigt, dass das Samsung Galaxy Tab A11+ das Tab S10 Lite etwas in den Schatten stellt und damit für manche deutlich interessanter ist. Und das, obwohl es sogar günstiger ist.

Die Speicheroptionen sind gleich. Beide sind mit 128 bis 256 GB Speicherplatz und 6 GB bis 8 GB RAM erhältlich. Das Tab A11+ hat einen Mediatek Dimensity 7300 Chip und das S10 Lite einen Exynos 1380 Prozessor.

Im Geekbench 6 CPU-Benchmark Vergleich kommen die beiden auf sehr ähnliche Punkte, wobei das S10 Lite minimal führt. Doch im 3D Mark Wild Life Extreme Test, der die Grafikleistung für Spiele vergleicht, führt das A11+ minimal.

Oft spiegeln Benchmarks die Realität wieder. Manchmal aber auch nicht.

Bei den meisten Spielen performen beide Tablets mit niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen sehr gut.

Auf dem A11+ lässt sich Minecraft bei höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen und sogar Fortnite lässt sich bei niedrigen Grafikeinstellungen mit 45 bis 55 FPS und bei hohen Einstellungen sogar noch mit 30 FPS flüssig spielen.

Bei dem S10 Lite ist das leider anders. Fortnite läuft nur auf niedrigsten Einstellungen mit maximal 30 FPS und wir hatten im Test Glitches und Artefakte, die den Spielspaß rauben. Auf dem A11+ macht es einfach viel mehr Spaß.

Generell haben wir festgestellt, dass einige Spiele nicht für Exynos-Chips optimiert werden, obwohl die Leistung auf dem Papier gut genug wäre. Schade.

Wer also nach dem besten Gaming-Tablet sucht, oder ein Tablet benötigt, um die Kinder auf einer 8-stündigen Autofahrt mit Minecraft oder Roblox zu beschäftigen, dem empfehlen wir eher das Samsung Galaxy Tab A11+.

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Lautsprecher

Die Lautsprechersysteme der Tablets klingen beim ersten Hören recht ähnlich. Was aber auffällt, ist, dass das A11+ ein deutliches Stück lauter ist als das S10 Lite. Allerdings klingt das S10 Lite dafür insgesamt etwas voller und klarer, während das A11+ klanglich etwas übersteuert und dumpf in den Höhen ist. Für angenehmes Streaming sollte also das S10 Lite die bessere Wahl sein, aber auch das A11+ ist akzeptabel.

Stift und Tastatur

Möchtet ihr mit einem Stift zeichnen oder schreiben, könnt ihr das A11+ aber vergessen. Das unterstützt nämlich keinen S-Pen. Beim S10 Lite ist der S-Pen hingegen inklusive und funktioniert fast genauso wie beim teuersten S10 Ultra. Er ist einer der besten und präzisesten Stifte auf dem Markt.

Zum Zeichnen und zum handschriftlichen Schreiben ist das S10 Lite also sehr gut geeignet.

Für das A11+ kann zwar kapazitive Stifte kaufen, aber damit zu schreiben fühlt sich eher an, als würde man mit einem Boxhandschuh ein Portrait malen wollen. Höchstens für kleine Kritzeleien oder wenn die Kinder mal malen wollen, ist so ein Stift ausreichend.

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Seit kurzem gibt es für das A11+ ein brauchbares Tastatur Cover eines Drittherstellers, das speziell für das Tablet designed wurde. Zwar wird sie nur per Bluetooth verbunden, es fehlt ein Touchpad und sie fühlt sich recht billig an, doch die Tastatur funktioniert tatsächlich ordentlich.

Dennoch gewinnt hier das Tab S10 Lite, denn es lässt sich mit dem separat erhältlichen Book Cover Keyboard inklusive Touchpad in einen soliden Mini-Laptop verwandeln. Die Tastatur ist deutlich besser und fühlt sich hochwertiger an. Es ist sogar eine der besten Tablet Tastaturen, die wir getestet haben. Ich habe sie schon seit dem Galaxy Tab S7, denn diese Tastatur ist damit, mit dem S10 Lite, aber auch S9, S9 FE und S10 FE kompatibel.

Wo wir gerade über Laptop-Fähigkeiten sprechen: Beide Tablets unterstützen den ziemlich guten Samsung DeX Desktopmodus.

Dennoch: Aufgrund der besseren Tastatur und dem S Pen empfehlen wir eher das S10 Lite, wenn ihr mit eurem Tablet arbeiten wollt.

Software

Ein riesiges Lob muss man Samsung für das Update-Versprechen aussprechen. Beide Tablets laufen aktuell auf Android 16 und erhalten 7 Jahre lang Android-Updates und Sicherheitspatches. Das ist in dieser Preisklasse sehr vorbildlich und machen sie schön lange nutzbar.

Kamera

Die Kameras bei Tablets in dieser Preisklasse sind meistens eher funktional gedacht. Also, um Schnappschüsse zu machen oder auch mal ein Dokument zu scannen. Das Tab 10 Lite sowie das Tab A11+ haben hier die gleiche Ausstattung und kommen beide mit einer 8 MP Hauptkamera und einer 5 MP Frontkamera. Videos können in Full-HD mit 30 FPS aufgenommen werden.

Akkutest

Beim Akkutest herrscht ebenfalls fast ein Gleichstand. Das Samsung Galaxy Tab A11+ hielt in unserem standardisierten Akkutest 9 Minuten länger durch und zwar jeweils bei Wiedergabe eines HD-Youtube Videos bei maximaler Bildschirmhelligkeit.

Fazit

Das Samsung Galaxy Tab A11+ ist eine solide Wahl, wenn ihr ein robustes Tablet für die Couch oder eure Kinder sucht. Die Gaming-Leistung ist für diese Preisklasse sehr gut und wenn man nur surfen, streamen und zocken will oder nach einem günstigen Tablet für die Kinder sucht, können wir es empfehlen.

Wenn ihr aber auch nur im Entferntesten daran denkt, ernsthaft mit einem Stift zu schreiben oder zu zeichnen, solltet ihr unbedingt zum Samsung Galaxy Tab S10 Lite greifen. Das hat auch ein besseres Display, eine bessere Tastatur und sieht hochwertiger aus.

Und wenn ihr möglichst wenig Geld für ein gutes Tablet ausgeben möchtet, schaut euch unbedingt unsere Bestenliste mit den besten Tablets unter 200 Euro an. Dort gibt es auch spannende Alternativen zum A11+ von Lenovo und Xiaomi.