Samsung Galaxy Tab A11+ Test: Totaler Flop oder Budget-Champion?

Hier ist es endlich, der lang erwartete Nachfolger des sehr beliebten Galaxy Tab A9+. Das ist das Samsung Galaxy Tab A11+. Es ist Samsungs neustes und günstigstes 11-Zoll-Tablet, bei dem der Preis schon langsam Richtung 200 Euro fällt. Und genau das ist auch der Grund, warum alle Galaxy Tab A Vorgänger so beliebt waren.

Wir haben es in den letzten Wochen sehr genau getestet, mit der Konkurrenz verglichen und geschaut, wo Samsung hier spart. Und tatsächlich sind wir auf einen großen Nachteil und ein paar Kleinigkeiten gestoßen, die es für viele unbrauchbar macht.

Samsung Galaxy Tab A11+ bei* Amazon

Display & Lautsprecher

Bei einem Tablet starrt jeder die ganze Zeit aufs Display, das muss also gut sein.

Leider hat sich im Vergleich zum Galaxy Tab A9+ hier nichts geändert. Es ist ein LCD-Panel mit flüssigen 90 Hertz und einem 16:10-Seitenverhältnis. Die Spitzenhelligkeit von 480 Nits reicht für drinnen auch völlig aus und soweit klingt alles gut.

Aber jetzt zum Nachteil: Der 11 Zoll Bildschirm hat nur eine FullHD-Auflösung. Wenn man genau hinsieht, erkennt man einzelne Pixel. HDR wird nicht unterstützt und die Farben wirken weniger lebendig als bei ähnlich teuren Konkurrenten wie dem Honor Pad 10 oder dem Lenovo Idea Tab.

Auch die Blickwinkel sind nicht besonders stabil. Wir finden, dass andere Tablets wie das Lenovo die bessere Wahl sind, wenn ihr einfach nur ein Netflix oder YouTube Tablet sucht. Es ist definitiv die größte Schwachstelle des A11+.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Unterstützung für aktive Stifte. Zu allen Galaxy Tab A Tablets bekomme ich ständig die Frage, welchen Stift wir empfehlen können. Und die Antwort ist keiner, denn der S Pen funktioniert nicht und andere aktive Stifte auch nicht. Ihr könnt höchstens einen kapazitiven Stylus benutzen, der eigentlich genauso wie euer Finger funktioniert und für Unterschriften oder so ist das auch okay. Aber wenn ihr einigermaßen regelmäßig Notizen aufschreiben wollt, ist das A11+ keine Empfehlung. Schaut euch lieber das Galaxy Tab S10 Lite an.

Die vier Lautsprecher hauen einen auch nicht vom Hocker. Im Vergleich zum Galaxy Tab S10 Lite klingt das Tab A11+ flach und es fehlt an Bass und Klarheit. Für einen Podcast ist es okay, aber für Filme würden wir eher Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer empfehlen.

Leistung & Spezifikationen

Der spannendste Punkt beim neuen Galaxy Tab A11+ ist definitiv die verbesserte Leistung. Im Inneren steckt der Mediatek Dimensity 7300 Chip im 4-Nanometer-Verfahren, dazu gibt es standardmäßig 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Es gibt sogar eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher.

Der Basisspeicher ist also doppelt so groß wie beim Galaxy Tab A9+ von 2023, und der Arbeitsspeicher ist auch um 2 GB gewachsen. Das ist ordentlich. Der neue Chip verspricht auch bessere Effizienz und Leistung, da hier vom 6-Nanometer Snapdragon 695 auf den 4-Nanometer Mediatek-Chip gewechselt wurde.

Wir können bestätigen: Das Tablet fühlt sich beim Surfen schneller an und Apps starten sehr flott. Wenn man allerdings viele Apps im Samsung DeX Desktop-Interface offen hat, kommt das Tablet schnell an seine Grenzen. Apps frieren ein und manchmal reagiert das Gerät gar nicht mehr.

Schauen wir uns also mal die Performance in den Benchmarks an und vergleichen sie mit der Konkurrenz und dem Tab A9+.

Mit Geekbench 6 können wir die CPU-Geschwindigkeit verschiedener Tablets standardisiert vergleichen. Im Single-Core ist das A11+ nur 10 % schneller als das Tab A9+. Das ist kaum der Rede wert, aber im Multi-Core ist es 55 % schneller. Das bedeutet, Multitasking und anspruchsvolle Spiele sollten deutlich besser laufen. Zum Vergleich: Das ähnlich teure Lenovo Idea Tab ist im Single-Core 20 % langsamer, und das teurere Galaxy Tab S10 Lite liegt in etwa gleichauf.

Der „Wildlife Extreme“-Test von 3D Mark misst die Grafikleistung. Hier holt das Tab A11+ satte 150 % Vorsprung gegenüber dem Tab A9+ raus und zieht mit dem Galaxy Tab S10 Lite gleich. Das ist eine gewaltige Verbesserung, die für deutlich mehr Gaming-Power sorgen sollte. Aber: Wenn ihr euer Budget etwas aufstocken könnt: Das iPad 11 ist im gleichen Test fast dreimal so schnell und ist ein richtig gutes Gaming Tablet.

Gaming

Fortnite ist auch heute noch ein sehr anspruchsvolles Spiel und als wir das Galaxy Tab A9+ damit getestet haben, war es auf niedrigen Einstellungen kaum spielbar. Das Tab A11+ schneidet hier deutlich besser ab. Ihr könnt mit 45 bis 55 FPS bei niedrigen Voreinstellungen und hohen Texturen rechnen. Und sogar 30 FPS bei hohen Voreinstellungen. Klar, nichts für Hardcore Gamer, aber erstaunlich gut.

Minecraft kann ebenfalls überraschend anspruchsvoll sein. Mit maximaler Sichtweite und Grafikeinstellungen sinkt die Framerate beim schnellen Fliegen auf durchschnittlich 15 FPS. Schaltet man aber den Performance-Modus ein, liefert Minecraft flüssige 60 FPS bei maximaler Sichtweite.

Roblox ist bei weitem nicht das anspruchsvollste Spiel, aber da es sehr beliebt ist und manche älteren Tablets Probleme damit haben, haben wir es trotzdem getestet. Und ja: Roblox läuft auf dem Tab A11+ tadellos, egal mit welchen Einstellungen. Es ist ein klass Roblox Tablet.

Was Spiele betrifft hat sich Samsung im Vergleich zum Vorgänger also deutlich verbessert. Und wenn ihr ein 11 Zoll Tablet für unter 200 Euro für Spiele sucht, ist das A11+ eine gute Wahl. Wenn ihr mehr Geld ausgeben könnt, lohnt es sich aber einen Blick auf das iPad 11 und Redmi Pad 2 Pro zu werfen.

7 Jahre Software-Support

Unser großes Highlight ist Samsungs Update-Versprechen. 7 Jahre lang soll es große Android-Updates und Sicherheitspatches geben. Das ist viel mehr, als jeder andere Konkurrent in dieser Preisklasse bietet. Das Lenovo Idea Tab kriegt zum Beispiel nur 4 Jahre Sicherheitspatches. In dieser Preisklasse gibt es nichts Vergleichbares mit so langem Support.

Vorinstalliert ist OneUI 8.0 auf Basis von Android 16. Es gibt nicht viele Änderungen gegenüber OneUI 7.0 und das ist auch gut so. Wie bei günstigen Geräten üblich, ist es ab Werk bisschen überladen. Monopoly GO, Mahjong und Temu sind vorinstalliert, doch kann man die zum Glück einfach entfernen. Samsung bietet auch eigene Apps parallel zu den Google-Apps an aber wir finden die von Google fast immer besser.

Samsungs DeX Desktopmodus ist auch dabei und der ist klasse, wenn ihr eine Maus und Tastatur anschließt. Schade ist aber, dass man keine externen Monitore anschließen kann.

Design & Verarbeitung

Das Tab A11+ sieht im Grunde genauso aus wie der Vorgänger. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Metall mit einem kleinen Plastikstreifen oben, und Buttons sowie Anschlüsse sitzen an denselben Stellen. Das passt auch so, aber das etwas teurere Galaxy Tab S10 Lite fühlt sich deutlich hochwertiger an. Die Maße sind gleich wie beim A9+, aber es wiegt mit 482 Gramm etwas weniger.

An den Seiten die vier Lautsprecheröffnungen und rechts den USB 2.0-Port zum Aufladen und Daten transferieren. USB 3.0 wäre besser gewesen.

Unten fällt auf, dass Samsung die drei Pogo-Pin-Anschlüsse gestrichen hat, die das A9+ für das offizielle Tastatur-Cover hatte. Wir gehen deshalb davon aus, dass es für das A11+ keines geben wird.

Immer schön zu sehen sind der 3,5mm-Kopfhöreranschluss und der Micro-SD-Slot zur Speichererweiterung auf bis zu 2 TB. Beides funktioniert wie es sollte.

Über dem Display sitzt eine Webcam, die auch eine einfache, aber nicht sichere Gesichtserkennung unterstützt. Ein Fingerabdruckscanner fehlt leider.

Kameras

Sonst sind beide Kameras brauchbar aber wie zu erwarten natürlich nicht herausragend. Die Hauptkamera bietet 8 Megapixel und die Frontkamera 5.

Die Fotos sind nicht die schärfsten und Videos sind bei beiden Kameras auf Full-HD mit 30 FPS begrenzt. Für Zoom und andere Videochats ist das auf jeden Fall ausreichend.

Akkulaufzeit

Der Akku ist mit 7040mAh relativ klein, genauso wie beim Vorgänger, lädt jetzt aber schneller mit 25 Watt statt 15.

In unserem Akku-Test hält es knapp über 8 Stunden. Dafür lassen wir immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen. Es schneidet also besser ab als das A9+ und Lenovo Idea Tab und schlägt sogar minimal das Galaxy Tab S10 Lite.

Galaxy Tab A11+ Test: Unser Fazit

Wir sind beim Galaxy Tab A11+ wirklich hin- und hergerissen. Einerseits bietet es ein deutliches Upgrade bei Leistung und Akkulaufzeit gegenüber dem Galaxy Tab A9+, und dann sind da natürlich die 7 Jahre Android-Updates. Für unter 200 Euro ist es ein gutes Tablet, aber mehr würden wir nicht ausgeben. Denn das Display ist eher unterdurchschnittlich und schade finden wir auch, dass es weder einen S Pen, noch ein Tastatur Cover gibt.

Unser Rat: Vergleicht die Preise genau und überlegt euch, was euch wichtig ist. Wenn ihr ein Tablet nur für Netflix, YouTube oder Entertainment sucht, könnt ihr das A11+ vergessen. Dann nehmt lieber das Lenovo Idea Tab. Sucht ihr was für die Schule oder Uni, holt euch lieber das Galaxy Tab S10 Lite. Das A11+ macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr ein günstiges Gaming Tablet und wirklich sehr lange Updates haben wollt.

Bevor ihr euch entscheidet, schaut euch unbedingt unseren Test vom Samsung Galaxy Tab S10 Lite an. Es kostet nur ein bisschen mehr und wir finden, dass es für fast jeden besser geeignet ist.