Samsung Galaxy Tab A 8 SM-T290: Billig-Tablet erscheint in Deutschland

Samsung wird in Kürze ein Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Tablet auf den Markt bringen, das die Produktnummern SM-T290 (WLAN) und SM-T295 trägt. Das 8 Zoll große Tablet dürfte sehr günstig sein und wir können es als eine kleinere Version des beliebten Galaxy Tab A 10.1 2019 (Test) sehen. Zwar haben die Koreaner das Tablet noch nicht offiziell der Öffentlichkeit präsentiert, doch konnte Roland Quandt von WinFuture bereits ein Datenblatt und einige Bilder einsehen.

Das Galaxy Tab A 8.0 2019 SM-T290 ist ein Tablet mit recht schwacher Hardware und ich gehe davon aus, dass es nur rund 200 Euro kosten wird. In Asien ist bereits ein 8 Zoll Galaxy Tab A 8.0 2019 mit S Pen erschienen, das SM-T200 und SM-T205 heißt und deutlich bessere Hardware bietet. Doch in Deutschland wird offenbar nur die billige Ausführung erscheinen.

Schauen wir uns das Tablet mal im Detail an.

Galaxy Tab A 8 2019: HD-Display und Snapdragon 429

Von vorne schaut das Tablet nicht sehr modern aus. Das liegt hauptsächlich an den breiten Rahmen, die das Display zieren. Trotzdem gibt es weder einen physischen Homebutton, noch einen Fingerabdruckscanner. Die Rückseite könnte wie der große Bruder größtenteils aus Metall bestehen, doch kann das auf den Bildern täuschen. Mit 8mm ist es zwar relativ dünn, doch soll es 347g wiegen.

Das 8 Zoll große Display hat ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine einfache HD-Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Zwar ist eine HD-Auflösung auf 8 Zoll noch in Ordnung, aber FullHD wäre natürlich besser gewesen. So spielt das Display in der gleichen Liga wie das Amazon Fire HD 8. Das ist nicht schlimm, doch kostet das Amazon Tablet nur 90 Euro.

Auch die interne Hardware dürfte zwar für vieles ausreichen, doch beeindrucken tut sie nicht. So setzt Samsung auf einen Qualcomm Snapdragon 429 SoC, dessen vier Kerne mit bis zu 2GHz laufen. Unterstützt wird der Chip von 2GB RAM und 32GB Speicher – letzteres ist wenigstens in Ordnung.

Die Kameras bieten eine Auflösung von 8 und 2 Megapixel. Außerdem unterstützt es Bluetooth 4.2, WLAN a/b/g/n und optional 4G LTE. Der Akku hat eine Kapazität von 5100mAh.

Samsung liefert das Galaxy Tab A 8 2019 offenbar ab Werk mit Android 9.0 Pie aus. Darauf dürfte die gleiche One UI liegen, die auch die anderen Galaxy Tablets dieses Jahr bieten.