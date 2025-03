Samsung Galaxy Book5 Pro 360 Test: Lohnt sich ein 1800€ Convertible?

Das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 verspricht auf dem Papier sehr, sehr viel. Dazu gehören ein hochauflösendes AMOLED-Display, die neuesten Intel Core-Prozessoren, bis zu 32 GB RAM und ein 16-Zoll-Touchscreen, den man drehen kann, um es in ein großes Windows-Tablet zu verwandeln. Sogar ein S Pen ist dabei.

Doch mit einem Preis von mindestens 1800 Euro ist es ziemlich teuer. Ist es das wirklich wert? Wir haben es sehr ausführlich getestet, fangen wir an.

Design und Verarbeitung

Das neue Samsung Galaxy Book5 Pro 360 sieht sehr elegant aus. Es bietet ein Aluminiumgehäuse und sehr dünne Displayrahmen.

Abgesehen vom Samsung-Logo gibt es auf der Rückseite des Laptops nicht viel zu sehen. Die Ecken sind abgerundet und wie viele Laptops erinnert es ein bisschen an ein MacBook.

Das Gehäuse macht einen sehr hochwertigen Eindruck und die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung. Die Tasten der Tastatur sind quadratischer als die des MacBooks, und die Kanten des Gehäuses sind etwas schärfer und weniger abgerundet. Es sieht wie ein seriöses Business-Notebook aus.

Es gibt unserer Meinung nach auf jeden Fall genug Anschlüsse. Auf der linken Seite finden wir 2 USB Typ C Thunderbolt 4 Ports und einen vollwertigen HDMI-Ausgang. Auf der rechten Seite gibt es einen USB 3.2 Typ-A-Port, einen 3,5 mm Audio-Ausgang und einen microSD-Karten-Slot. Ein vollwertiger SD-Kartenleser wäre natürlich besser, besonders für Fotografen und Content-Creator, aber immerhin kann man so den Speicher erweitern.

Oben rechts auf der Tastatur befindet sich der Power-Button, der auch als Fingerabdruckscanner fungiert. Der funktioniert meistens gut.

Display

Das Galaxy Book5 Pro 360 ist 16 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixel. Es ist ein richtig schickes AMOLED-Display, solche Bildschirme kennen wir ja auch von der Samsung Galaxy Tab S Serie.

Leider wird das Display nur 400 Nits hell, doch geht die Spitzenhelligkeit bei HDR-Inhalten immerhin auf 500 Nits hoch. Im alltäglichen Alltag hat uns das tatsächlich nicht gestört, denn drinnen und auch in hellen Cafés oder so ist es hell genug. Vor allem weil es so wenig spiegelt, das ist echt klasse. Aber mit dem Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition wurde bereits ein Windows Laptop angekündigt, der bis zu 1600 Nits schafft.

Die Pixeldichte ist hervorragend, die Farben sind lebendig und kräftig, und es unterstützt eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120Hz.

Das echte Highlight ist, dass dieses Display fast gar nicht spiegelt! Samsung benutzt offenbar die gleiche Antireflexionsbeschichtung, die auch das Galaxy Tab S10+ und S10 Ultra haben. Dadurch wirkt das Display heller als es eigentlich ist.

Das hier ist das Galaxy Book5 Pro 360, man kann das Display also um 360 Grad drehen und in ein Tablet verwandeln. Und tatsächlich funktioniert das wunderbar und man kann es gut als Windows-Tablet benutzen, auch wenn es mit 16 Zoll natürlich ziemlich groß ist. Zu groß, um es lange in einer Hand zu halten.

Der Touchscreen funktioniert ausgezeichnet, und der mitgelieferte S Pen funktioniert auch viel besser als man es von einem Windows-Gerät erwarten würde. Auf das Schreiberlebnis mit dem S Pen kommen wir später zurück.

Tastatur und Trackpad

Nicht nur Lob haben wir für die Tastatur. Die Kanten des unteren Metallgehäuses sind relativ scharf. Wenn man auf einer erhöhten Oberfläche die Handgelenke darauf ablegt, ist das unbequem.

Außerdem fühlt sich die Tastatur beim Tippen etwas eng an, obwohl wir hier dank des 16 Zoll Displays sehr viel Platz hätten. Das liegt an dem Nummernblock, den Samsung unterbringen wollte. Für viele Geschäftskunden ist das vielleicht klasse. Doch wenn man nicht ständig in Excel Zahlen einträgt, wäre eine bisschen größere Tastatur, die in der Mitte sitzt, besser.

Auch die Pfeiltasten sind viel zu klein, und die Tasten fühlen sich etwas flach an, mit wenig Tastenhub.

Um es klar zu stellen: Die Tastatur ist nicht schlecht, ganz und gar nicht, das hier ist Kritik auf hohem Niveau. Aber es geht eben auch besser.

Samsung hat ein sehr großes Trackpad verbaut. Auf den ersten Blick sieht es etwas seltsam aus, dass es nicht genau in der Mitte platziert ist. Stattdessen ist es so platziert, dass es unter der Tastatur ohne Nummernblock zentriert ist. Das Touchpad funktioniert gut und da es so groß ist, ist immer genug Platz da, um unendlich lange zu scrollen.

Hardware und Performance

Die Leistung des Galaxy Book5 Pro 360 ist gut. Aktuell gibt es das Notebook entweder mit einem Intel Core Ultra 5 Prozessor oder mit einem Ultra 7 und 16GB oder 32GB RAM. Unser Testmodell hat einen Ultra 7 256v mit verlötetem 16GB RAM. Leider kann man den Arbeitsspeicher nicht selbst aufrüsten.

Abgesehen von den RAM-Beschränkungen ist der Core Ultra 7 256v ein klasse Chip für ein ultra-dünnes und leichtes Notebook wie dieses. Mit 8 CPU-Kernen und 7 GPU-Kernen ist es auf jeden Fall für alle Officearbeiten, aber auch für Photoshop und andere Apps mehr als leistungsstark genug. Noch besser ist der geringe Energieverbrauch von nur 37 Watt bei maximaler Leistung, was es dem Laptop ermöglicht, viel länger ohne thermisches Drosseln zu laufen.

Um ein besseres Gefühl für die Leistung zu bekommen, haben wir ihn verschiedenen Benchmarks unterzogen.

Im Geekbench 6 sehen wir, dass das Galaxy Book fast genauso gut abschneidet wie der Core Ultra 7 258v im Acer Swift 14 AI, das in CPU- und GPU-Benchmarks nur etwa ~5% langsamer ist. Im Vergleich zu den älteren Intel-Prozessoren im Microsoft Surface Pro 9 und 10 ist die Leistung deutlich besser. Das Galaxy Book übertrifft den Core i5 135U im Surface Pro 10 um ganze 65%. Auch die Leistung des Qualcomm X Elite-basierten Surface Pro 11 ist deutlich schlechter.

Auch der integrierte Grafikchip ist sehr leistungsstark. In 3DMark liegt das Acer Swift 14 AI nur 10% vor dem Galaxy Book. Real kann man kaum einen Unterschied merken.

Für Photoshop ist das Galaxy Book 360 klasse, vor allem mit dem S Pen. Wir haben große RAW-Dateien zum Bearbeiten importiert und die Leistung ist gut. Erst mit sehr vielen Ebenen und Filtern kommt es langsam ins Schwitzen, da selbst 16GB RAM schnell voll werden können.

Mit dem S Pen kann man in Photoshop wunderbar zeichnen und Fotos retuschieren oder Sensorstaub entfernen. Insgesamt ist es ein klasse Laptop für Office- und Photoshop-Arbeiten.

Galaxy Book5 Pro 360 im Spieletest

Für Gamer empfehlen wir es eher nicht, aber es soll auch kein Gaming-Notebook sein. Es gibt einfach viele Spiele-Laptops ohne Touchscreen, die günstiger sind und eine bessere Leistung bieten. Für einfache Spiele ist es aber auf jeden Fall ausreichend.

Wir haben Counter Strike 2, Fortnite und Marvel Rivals sowie einige andere Spiele getestet. Was uns sofort aufgefallen ist: Das HDR-fähige 120Hz OLED-Display hebt die Grafik von Videospielen auf ein ganz neues Niveau. Der Prozessor und der Grafikchip haben aber Probleme, die möglichen 120Hz tatsächlich zu erreichen.

Counter Strike 2 schafft es mit ein bisschen Upscaling auf 120 FPS, und League of Legends läuft auf diesem Laptop auch ohne Probleme. Überraschend ist jedoch, wie schlecht Marvel Rivals läuft; bei sehr niedrigen Einstellungen mit aktiviertem Ultra Performance XeSS Upscaling erreichen wir nur durchschnittlich 70 FPS. Das Spiel sieht bei diesen Einstellungen auch absolut schlecht aus.

Sehr anspruchsvolle Games eignen sich eher nicht, aber leichte Spiele wie Risk Of Rain 2, Minecraft oder Civilisations laufen wunderbar.

Wir haben auch festgestellt, dass der Touchscreen in Geoguessr und anderen Browser-Spielen einen Wettbewerbsvorteil liefert!

Akkulaufzeit

Das Galaxy Book5 Pro 360 hat eine hervorragende Akkulaufzeit und hält ganze 15 Stunden. Für unseren Test lassen wir immer ein HD-YouTube Video in einer Endlosschleife laufen. Es ist die längste Laufzeit, die wir bei unseren Tests bisher erzielt haben!

Real haben wir es oft geschafft, 2 Tage ohne neues Aufladen auszukommen, vor allem wenn wir nur leichte Büroaufgaben erledigt haben, ein bisschen Netflix geschaut und im Internet gesurft sind.

Der S Pen

Ein großes Highlight ist der S Pen, der im Lieferumfang enthalten ist. Unser Test hat gezeigt, dass er nahezu genauso funktioniert wie mit den Android-Tablets, die Samsung auch mit S Pen anbietet. Schreiben und Zeichnen funktioniert wunderbar und fühlt sich sehr flüssig an. Der Handballen wird dabei ignoriert und, wie gesagt, das Display selbst ist auch klasse.

Samsung hat ihre eigene Notizen App vorinstalliert, die Samsung Notes heißt, und quasi genau die gleiche ist, die bei jedem ihrer Android Tablets und Smartphones vorinstalliert ist. Dadurch eignet es sich auch gut für handschriftliche Notizen. Alternativ könnt ihr natürlich auch OneNote verwenden, das ebenfalls gut funktioniert.

Lautsprecher

Die Lautsprecher des Galaxy Book feuern direkt nach unten, wodurch der Klang etwas matschig klingt und wir vermissen einen starken Bass. Viel Lob haben wir für die Lautsprecher nicht, auch weil das kleinere 13-Zoll Surface Pro 11 besser klingt. Im Zelt-Modus sind die Lautsprecher allerdings ok, weil der Ton dann nicht unten auf den Tisch gerichtet ist.

Webcam-Qualität

Wie bei vielen Laptops ist die FullHD-Webcam nicht herausragend. Bei viel Licht ist sie natürlich brauchbar, klar, und sie ist schön weitwinkelig. Aber bei schwachem Licht ist das Bild schnell matschig.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 Test: Unser Fazit

Das Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ist insgesamt gesehen ein sehr gutes Convertible. Es hat ein gutes Display, einen hervorragenden Stift, eine sehr lange Akkulaufzeit und ein elegantes Design. Auch die Prozessorleistung ist gut. Gleichzeitig ist es mit ab 1800 Euro aber auch sehr teuer. Zu diesem Preis hätten wir uns eine bessere Tastatur, Webcam und Lautsprecher gewünscht.

Braucht ihr keinen Touchscreen, macht es natürlich gar keinen Sinn, zu diesem Convertible zu greifen. Holt euch dann lieber ein günstigeres Notebook ohne drehbaren Touchscreen.

Sucht ihr aber ein Windows Laptop mit Touchscreen, vielleicht sogar mit Stift, dann ist das Galaxy Book5 Pro 360 eine klasse Wahl. Beispielsweise dann, wenn ihr unterwegs viel in Photoshop arbeitet und mit dem S Pen retuschieren möchtet. Oder wenn ihr ein Business-Laptop sucht, mit dem ihr gleichzeitig handschriftliche Notizen aufschreiben könnt.

