Macht das neue Redmi Pad SE 8.7 das Galaxy Tab A9 überflüssig? Ein Vergleich

Nachdem das Redmi Pad SE 8.7 vor wenigen Wochen in Asien seinen Verkaufsstart feierte, ist das neue Tablet des chinesischen Herstellers Xiaomi nun auch bei uns offiziell verfügbar. Vorbesteller erhalten im Shop von Xiaomi Deutschland derzeit neben verschiedenen Rabatten weitere attraktive Angebote inklusive Gratis-Zubehör. So könnt ihr das Tablet noch bis zum 21.8. inklusive kostenlosen Redmi Buds 4 Active oder bis zum 20.9. mit einem Gratis-Cover bestellen. Doch auch ohne Goodies ist das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 ein interessantes Gerät, denn der Markt für erschwingliche und gleichzeitig gute 8-Zoll-Tablets bleibt überschaubar.

Umso gespannter sind wir, wie sich das neue Redmi Pad SE 8.7 in unserem Praxistest schlagen wird. Bis es so weit ist, schauen wir uns das kompakte Einsteigermodell von Xiaomi im direkten Vergleich mit einem Konkurrenten an: dem Samsung Galaxy Tab A9. Das Tab A9 liegt preislich nicht weit vom Redmi Pad entfernt, verfügt ebenfalls über ein 8,7″-LCD-Display und ähnelt sich in der sonstigen technischen Ausstattung. In einigen Bereichen hat das Redmi Pad SE 8.7 jedoch die Nase vorn. Der Frage, ob diese Vorteile das Galaxy Tab A9 am Ende sogar überflüssig machen könnten, möchten wir mit euch gemeinsam auf den Grund gehen.

Redmi Pad SE 8.7 vs. Galaxy Tab A9: Die technischen Daten im Überblick

Werfen wir zunächst einen Blick auf die wichtigsten Punkte im Datenblatt beider Tablets, bevor wir anschließend weiter ins Detail gehen.

Features Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Samsung Galaxy Tab A9 Display 8,7-Zoll-TFT-LCD, 1340 x 800 Pixel, 179ppi, 90 Hz, 600 Nits, Seitenverhältnis 5:3 8,7-Zoll-TFT-LCD, 1340 x 800 Pixel, 179ppi, 60 Hz, 500 Nits, Seitenverhältnis 5:3 Prozessor MediaTek Helio G85 Mediatek Helio G99 Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB / 8 GB Speicherplatz 64 GB / 128 GB (erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 2 TB) 64 GB / 128 GB (erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 1 TB) Betriebssystem (ab Werk) Android 14 mit HyperOS Android 13 mit One UI 5.1 Anschlüsse und Konnektivität USB Typ-C 2.0, 3,5mm-Kopfhöreranschluss, Wi-Fi 5 Dual band (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, 4G-Version mit Dual SIM erhältlich USB Typ-C 2.0, 3,5mm-Kopfhöreranschluss, Wi-Fi 5 Dual band (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3 Kameras Frontkamera: 5 Megapixel

Hauptkamera: 8 Megapixel (mit LED-Blitz) Frontkamera: 2 Megapixel

Hauptkamera: 8 Megapixel Akku 6650 mAh, unterstützt 10W-Ladung 5100 mAh, unterstützt 15W-Ladung Abmessungen 211,58 x 125,48 x 8,8 mm 211 x 124,7 x 8 mm Gewicht 370 g 332 g Farbvarianten Graphit, Himmelblau Graphit, Marineblau und Silber Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 vs. Samsung Galaxy Tab A9 Vergleichstabelle der technischen Daten

Display und Hardware

Eine bemerkenswerte Komponente, die im Datenblatt des Redmi Pad SE 8.7 direkt ins Auge sticht, ist sein kompaktes 8,7-Zoll-Panel mit 1340 x 800 Pixeln und stabilen 90 Hz. Eine derart schnelle Bildwiederholrate finden wir in diesem Größenbereich fast nie. Besser sind aktuell nur das Lenovo Legion Tab und Samsungs Galaxy Tab Active5, die aber beide mit spürbar höheren Preisen zu Buche schlagen. Selbst das iPad Mini von Apple schafft lediglich 60 Hz und leidet dabei auch noch unter sichtbarem Jelly-Scrollig-Effekt. Ebenso in puncto Helligkeit kann das Redmi Pad SE 8.7 mit soliden 600 Nits im Outdoor-Modus überzeugen, womit es gleich hell ist, wie die in diesem Jahr erschienene iPad Air Generation in 13 Zoll.

Allerdings hat Xiaomi es vor lauter Fokus auf das Display verschlafen, seinem neuen Tablet auch einen zeitgemäßen Antrieb mit auf den Weg zu geben. In dieser Disziplin schafft es das China-Tablet mit seiner MediaTek Helio G85 CPU, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher nicht an der südkoreanischen Konkurrenz vorbei. Das Galaxy Tab A9 läuft mit seinem Helio G99-Prozessor aus gleichem Hause deutlich runder und ist zudem optional in einer höherwertigeren Speicher-Konfiguration mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz verfügbar, womit dieser Punkt klar an Samsung geht. Erwähnt werden sollte aber, dass der Speicher des Redmi Pad SE 8.7 mit einer doppelt so großen microSD-Speicherkarte erweitert werden kann.

Software und Mobilfunkdaten

Kommen wir nun zu einem Kriterium, dem beim Kauf eines Tablets oft wenig Beachtung geschenkt wird: der Aktualität der Software. Das Redmi Pad SE 8.7 wird ab Werk mit Xiaomis hauseigenem HyperOS ausgeliefert, das auf Android 14 basiert. Auf dem Galaxy Tab A9 läuft als vorinstalliertes Betriebssystem Android 13 mit One UI 5.1. Allerdings wurde das entsprechende Android 14 Update bereits ausgerollt und auch beim nächsten großen OS-Update auf Android 15 werdet ihr mit dem Galaxy Tab A9 nicht leer ausgehen. Was Sicherheitsupdates angeht, ist der Support von Samsung zudem unschlagbar. Wie es mit Software-Updates für das Redmi Pad SE 8.7 aussieht, ist hingegen nicht bekannt. Wir beobachten hier in den letzten Jahren jedoch auch bei Xiaomi eine positive Entwicklung.

Einen klaren Vorteil bietet das Redmi Pad SE 8.7 bei der Konnektivität. Während das Galaxy Tab A9 nämlich nur als „Wi-Fi only“ erhältlich ist, bekommt ihr Xiaomis Tablet optional auch mit 4G. Ihr könnt also nach Herzenslust unterwegs im Internet surfen, E-Mails schreiben oder Serien bei Netflix und Co. streamen (eine stabile Internetverbindung mit eurem Netzbetreiber vorausgesetzt). Erfreulicherweise bietet die Cellular-Version zudem Dual SIM Unterstützung. Wer häufig Reisen ins Ausland unternimmt, kann also einfach zwei verschiedene SIM-Karten einlegen. Bedenkt dabei aber, dass der Kartenslot auch als Steckplatz für die microSD-Speicherkarte fungiert.

Akku, Gehäuse und sonstige Features

Um die Akkuleistung verlässlich zu bewerten, müssen wir natürlich unseren standardisierten Akkutest abwarten. So richtig überzeugen konnte uns die Laufzeit des Tab A9 von unter 7 Stunden mit seinem 5100mAh-Akku nicht und wir gehen davon aus, dass das Redmi Pad SE 8.7 mit 6650 mAh bei vergleichbarer Hardware trotz der höheren Helligkeit und Refreshrate zumindest knapp an Samsungs Einsteiger-Tablet vorbeiziehen wird. Bei den Kameras geht der Punkt den nackten Zahlen nach ebenfalls an Xiaomi. Die mit durchschnittlichen 8 Megapixeln auflösende Hauptkamera ist im Gegensatz zum Tab A9 nämlich mit einem LED-Blitz ausgestattet und auch die Frontkamera ist mit 5 statt 2 MP deutlich besser.

Was Design und Gehäuse angeht, nehmen sich das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 und das Samsung Galaxy Tab A9 nicht viel, womit hier der individuelle Geschmack kaufentscheidend sein sollte. Auch bei den Anschlüssen sind beide Tablets mit jeweils einem USB Typ C 2.0 Port sowie einer 3,5mm-Kopfhörerbuchse gleichauf. Beim Sound müssen wir den Test des Redmi Pad abwarten, haben es aber wie beim Samsung mit Dual-Lautsprechern inklusive Dolby Atmos Support zu tun. Einen Fingerabdrucksensor suchen wir an den Gehäusen beider Hersteller leider vergebens, was in dieser Preisklasse aber dem Normalfall entspricht und kein Manko darstellt.

Preis und Verfügbarkeit

Am günstigsten startet das Redmi Pad SE 8.7 in der Basisversion in den Farboptionen Grau und Blau mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,90 Euro. Vorerst nicht erhältlich ist das Tablet hierzulande in Grün. Für doppelt so viel Speicherplatz werden 169,90 € fällig. Die 4G-Cellular-Version ist je nach Konfiguration für 179,90 € beziehungsweise 199,90 € und nur in Grau erhältlich. Die Verfügbarkeit ist limitiert, bislang könnt ihr das Redmi Pad SE 8.7 direkt beim Hersteller vorbestellen, findet es in Deutschland aber noch nicht bei Amazon oder anderen Händlern.

Das Samsung Galaxy Tab A9 ist etwas teurer und beginnt mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher bei 179 Euro UVP. Möchtet ihr eine Verdoppelung von Arbeitsspeicher und Speicherplatz, so steht am Ende ein maximaler Preis von 229,00 Euro auf der Rechnung. Das Tab A9 ist in den Farbvarianten Graphit, Silber und Marineblau verfügbar. Ihr bekommt das Tablet überall im Fachhandel und zum Teil ordentlich rabattiert wie zum Beispiel aktuell bei Amazon*.

Fazit: Besseres Display versus schnellere Hardware

Wir haben uns eingangs die Frage gestellt, ob das Redmi Pad SE 8.7 das Samsung Galaxy Tab A9 überflüssig macht und die Antwort darauf ist Stand jetzt eher nein. Entscheidet ihr euch für Xiaomi, bekommt ihr flüssige 90 Hz und helle 600 Nits zum Schnäppchenpreis. Dafür werdet ihr gegenüber dem Konkurrenzmodell von Samsung höchstwahrscheinlich einige Abstriche bei der Performance machen müssen. Denn mit MediaTeks moderneren Helio G99 CPU unter der Haube und bei Bedarf auch 8 GB RAM wird das Tab A9 das Redmi Pad SE 8.7 im Benchmark-Test ziemlich sicher ein paar Plätze hinter sich auf Abstand halten können.

Für welches der beiden Tablets ihr euch entscheiden solltet, bleibt schlussendlich also eine persönliche Abwägung zwischen Display und Leistung und nicht zuletzt natürlich auch eine Frage eures zur Verfügung stehenden Budgets.