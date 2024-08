Redmi Pad SE 8.7 4G: Enttäuscht Xiaomis Kompakt-Tablet trotz Mobilfunkdaten?

Mitte Juni berichteten wir erstmals über einen Leak zum Redmi Pad SE 8.7 und hofften dort bereits sehnlichst auf einen schnelleren Prozessor als beim Schwestermodell. Denn das 11 Zoll große Redmi Pad SE konnte uns mit seiner Hardware-Leistung im Praxistest leider nicht gänzlich überzeugen, was angesichts des hellen 90Hz-Displays und weiterer interessanter Komponenten dieses günstigen Einsteiger-Tablets wirklich schade war. Ein leistungsfähigerer Prozessor in der kompakteren 8,7″-Variante wäre wünschenswert gewesen und ein Tweet des indischen Tech-Reporters Sudhanshu Ambhore auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schürte unsere Hoffnung dahingehend. Dort war von einer Helio G99 CPU die Rede.

Nun ist das Redmi Pad SE 8.7 4G offiziell in Indien erschienen, womit wir Gewissheit über sämtliche technischen Daten des Android-Tablets haben. Die gute Nachricht vorab: Wir haben wirklich Mobilfunkdaten-Unterstützung. Zwar nicht 5G, sondern nur 4G, aber immerhin. Cellular-Tablets sind bei Xiaomis beliebter Marke Redmi weiterhin eine Seltenheit und nach unserem Kenntnisstand hat derzeit nur das Redmi Pad Pro eine 5G-Option erhalten. Mit dem Redmi Pad SE 8.7 4G könnt ihr also auch unterwegs problemlos Mails verschicken und im Internet surfen. Aber wie schlägt sich das Tablet leistungstechnisch?

Das Display überzeugt weiterhin, aber die CPU enttäuscht auf ganzer Linie

Beim Chipsatz haben wir leider keine guten Neuigkeiten, ganz im Gegenteil. Der im Leak versprochene Helio G99 ist es nämlich nicht geworden. Stattdessen steckt im Redmi Pad SE 8.7 Mediateks älterer Helio G85 Prozessor. Und der ist in Geekbench 5 Benchmark-Tests sogar schwächer als der Qualcomm Snapdragon 680 des 11-Zoll-Modells. Dazu gibt es weiterhin 4 GB RAM in Kombination mit 64 oder 128 GB internem Speicher. Dieser ist per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 2 Terabyte. In Sachen Konnektivität wurde mit Bluetooth 5.3 leicht nachgebessert, leider aber nicht beim USB-C-Anschluss mit seinem langsamen 2.0-Standard.

Das 8,7″-LCD-Display erreicht HD+ mit einer Auflösung von 1340 x 800 Pixeln (entspricht 179ppi) und erfreut uns weiterhin mit 90 Hz Bildwiederholfrequenz und 600 nits Helligkeit. Auch bei den Kameras ändert sich gegenüber dem 11″-Redmi Pad SE nichts und wir haben es auch hier mit einer Hauptkamera mit 8 Megapixeln und einer 5-MP-Frontlinse für Videocalls und Selfies zu tun. Letztere unterstützt auch Face Unlock. Mit Strom versorgt wird das 370 g leichte Redmi Pad SE 8.7 4G durch einen 6650mAh-Akku. Das Metallgehäuse hat zwei Speaker mit Dolby Atmos Support, eine Kopfhörerbuchse und Dual SIM, was auf Reisen praktisch ist.

Ausgeliefert wird das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G mit Android 14 und HyperOS-Oberfläche. In Indien ist es ab dem 8. August in den Farbvarianten Forest Green, Ocean Blue und Urban Grey in der höheren Speicheroption mit 128 GB zu einem Angebotspreis von 11.999 Rupien erhältlich. Das sind umgerechnet knapp über 130 Euro. Das Basismodell soll rund zehn Euro weniger kosten. Ob und wann das Redmi Pad SE 8.7 4G in Deutschland erscheint, ist derzeit nicht bekannt.

