Prime Deal Days: Top 9 Tablet Angebote am 7. und 8. Oktober

Am 7. und 8. Oktober starten es bei Amazon die Prime Deal Days. Es gibt wieder viele spannende Angebote und wir haben für euch die besten Tablet Deals herausgesucht. Alle Tablets dieser Liste haben wir selbst getestet – und verlinkt sind jeweils unsere vollständigen Testberichte und die Angebote bei Amazon.

Hier könnt ihr euch alle Prime Deal Days Angebote anschauen!*

Alle Tablets dieser Liste können wir empfehlen, übrigens auch unabhängig davon, ob es ein Deal gibt oder nicht. Tablets, die wir nicht empfehlen können, sind auch nicht auf dieser Liste.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite bei Amazon*

Und wir beginnen direkt mit einem sehr neuen Tablet, das wir erst kürzlich getestet haben, nämlich mit dem Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Das ist ein unteres Mittelklasse-Tablet und das schöne ist hier, dass der S Pen inklusive ist und nahezu genauso funktioniert wie beim richtig teuren S11 Ultra.

Wir empfehlen das S10 Lite vor allem dann, wenn ihr ein möglichst preiswertes Tablet mit richtig gutem Stift und auch klasse Tastatur-Option sucht. Beispielsweise für Schüler und Studenten. Es wird lange Updates bekommen, ist hochwertig gebaut, hat ein gutes Display und unseren Test findet ihr natürlich hier auf dem Kanal.

Xiaomi Pad 7 mit Stift bei Amazon*

Klasse finden wir auch den Deal zum Xiaomi Pad 7. Das ist eine bessere Alternative zum S10 Lite, wenn ihr ein Spiele-Tablet sucht. Vor allem anspruchsvolle Spiele laufen hierdrauf nämlich deutlich besser. Es ist ebenfalls hochwertig gebaut, hat ein sehr gutes Display und bei diesem Deal ist ein Stift inklusive. Vor allem aufgrund der Software ist das S10 Lite besser, wenn euch der Stift besonders wichtig ist. Sonst ist das Pad 7 auch gut und, wie gesagt, insbesondere wenn ihr viel Leistung für Spiele braucht ist das Xiaomi besser und eine klasse Wahl.

Apple iPad 11 bei Amazon*

Sehr spannend finde ich auch den iPad 11 Deal, denn auf iPads gibt es ja generell eher selten Rabatte. Es bietet einen sehr leistungsstarken Prozessor, ist ebenfalls klasse für Gamer, aber auch gut für Schüler und Studenten. Besonders das große Ökosystem an Software und Zubehör ist bei Apple natürlich klasse. Es ist ein direkter Konkurrenz zum Xiaomi Pad 7 und S10 Lite. Mögt ihr Android, wählt ihr eines von denen. Mögt ihr iPadOS lieber, dann das iPad 11.

Redmi Pad Pro bei Amazon*

Soll es bisschen günstiger sein, ist das Redmi Pad Pro eine klasse Wahl. Es ist eines unser Preis/Leistungssieger, weil wir ein schön großes Display bekommen und die Leistung zu diesem Preis richtig gut ist. Möchtet ihr ein möglichst preiswertes aber trotzdem echt gutes Tablet für Netflix, YouTube und ja auch Spiele haben, ist das Redmi Pad Pro eine gute Wahl. Stift und Tastatur sind etwas schlechter als beim S10 Lite, aber noch gut, es ist ja auch deutlich günstiger.

Lenovo Tab Plus bei Amazon*

Möchtet ihr ein Tablet hauptsächlich für Netflix und YouTube haben, ist das Lenovo Tab Plus eine gute Wahl. Es ist auch schon ein bisschen älter, aber die Lautsprecher sind nahezu genauso gut wie beim 1000 Euro iPad Pro. Das ist echt verrückt. Lautsprecher und Display sind gut und somit ist es klasse als Entertainment Tablet. Für Gamer, Schüler und Studenten empfehlen wir es eher nicht, sondern wirklich nur für Netflix und Co.

Lenovo Tab M11 bei Amazon*

Soll es so günstig wie möglich sein, ist das Lenovo Tab M11 mit Stift eine gute Wahl. Der Stift ist schlecht, aber der ist nunmal dabei. Empfehlen tun wir das Lenovo Tab M11 echt nur, wenn ihr was einfaches sucht für YouTube, um im Internet zu surfen, so als Sofa Tablet. Man kann damit durchaus auch das ein oder andere einfache Spiel spielen, klar. Aber erwartet hier auf keinen Fall Spitzenperformance.

Amazon Fire HD 10 bei Amazon*

Fast schon verrückt günstig ist das Amazon Fire HD 10. Es ist bisschen schlechter als das Lenovo Tab M11 und den Google Play Store müsst ihr selbst installieren. Aber es bietet ein solides FullHD-Display und die Leistung ist für einfache Spiele okay und für Netflix und Prime Video ja sowieso und zu diesem Preis ist es klasse z.B. für eure Kinder, die damit auf dem Rücksitz im Auto spielen können und so. Das hier ist übrigens die einzige Ausnahme von meiner generellen Empfehlung, denn den UVP würde ich nicht bezahlen. Aber das hier ist ja echt günstig.

Samsung Galaxy Tab S10+ bei Amazon*

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra bei Amazon*

Zwei Premium-Tablets gibt es tatsächlich auch im Angebot und zwar das 12,4 Zoll Samsung Galaxy Tab S10+ und das 14,6 Zoll große Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Mit der S11 Serie sind bereits die Nachfolger erschienen aber ich habe die S11 Serie hier und der Unterschied ist relativ gering, eigentlich sind nur die Displays heller und sie sind etwas leistungsstärker, aber den Unterschied merkt man im Premium-Bereich von Jahr zu Jahr ja immer nur kaum.

Also, wenn ihr hochwertige Android Tablets sucht, sind das S10+ und S10 Ultra richtig gut und ihr könnt eben im Vergleich zur S11 Serie bisschen Geld sparen.

Microsoft Surface Pro 11 bei Amazon*

Im Angebot ist auch das Microsoft Surface Pro 11, das derzeit beste Windows-Tablet auf dem Markt. Es bietet eine hochwertige Verarbeitung, ein schickes Display, leistungsstarke Hardware und gutes Zubehör. Sowohl der optionale Stift, als auch die optionale Tastatur sind klasse. Bedenken müsst ihr nur, dass im Inneren ein ARM Prozessor sitzt und alte Windows Programme eventuell nicht gut laufen.

Welches Tablet holt ihr euch?