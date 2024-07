Prime Day 2024: Die 14 besten Tablet Deals bei Amazon

Am 16. und 17. Juli findet der diesjährige Amazon Prime Day statt, im Rahmen dessen es immer viele spannende Angebote gibt. Ich habe für euch die besten Tablet Deals herausgesucht. Alle Tablets auf dieser Liste habe ich selbst getestet und alle Tablets auf dieser Liste kann ich zu den jeweiligen Preisen empfehlen.

Eine Liste mit allen Prime Day Angeboten findet ihr direkt hier bei Amazon.

Es gibt übrigens noch viele weitere Tablet Deals, aber die haben es aus verschiedenen Gründen nicht auf diese Liste geschafft. Entweder weil sie zu alt sind, der Preis nicht günstig genug ist, sie in meinen Tests durchgefallen sind, oder weil ich einfach finde, dass es bessere Alternativen gibt.

Top-Empfehlungen zum Prime Day

Wir beginnen mit meinen Top-Empfehlungen zum Prime Day.

Amazon Fire HD 10 2023

Amazon Fire HD 10 2023 Das Amazon Fire HD 10 2023 Edition ist ein solides Einsteiger-Tablet, das in keinem Punk richtig gut, dafür in den meisten Bereichen aber ausreichend ist. Wichtig zu wissen ist, dass ab Werk der Google Play Store fehlt - den kann man aber selbst dazu installieren. Interessant ist das Tablet dann, wenn es ein gutes Angebot gibt. Zum UVP würde ich es nicht kaufen. Zu Amazon Unser Test

Das erste Tablet, dass ich zum Prime Day empfehlen kann, ist das Amazon Fire HD 10 und zwar die neuste 2023 Edition. Anstatt rund 165 Euro kostet es nur 84,99 Euro (Link zum Angebot), also fast die Hälfte vom UVP.

In meinem Test habe ich gesagt, dass das Tablet zum UVP gut ist, so richtig spannend aber an Tagen wie dem Prime Day ist. Für rund 85 Euro bekommt ihr hier ein sehr robustes Gehäuse, ein gutes 10,1 Zoll FullHD-Display und eine sehr lange Akkulaufzeit.

Für das Fire HD 10 könnt ihr einen USI 2 Stift dazu kaufen. Ich hab letztens nochmal alle Tablets mit Stift miteinander verglichen und dieser Stift ist nicht so gut wie der S Pen oder Apple Pencil. Er ist aber besser als bei vielen anderen günstigen Tablets wie dem Lenovo Tab P11 Gen 2 und für den Preis tatsächlich gut.

Den Google Play Store müsst ihr selbst installieren, das ist der einzige große Nachteil.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition

Günstig mit klasse Stift Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition ist ein 10,4 Zoll großes Tablet, das im Vergleich zu den Vorgängern einen besseren Exynos 1280 Prozessor bietet. Standardmäßig ist der S Pen inklusive, das 10,4 Zoll große 60Hz Display bietet eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel, es ist Android 14 installiert und wir bekommen ein wertiges Metallgehäuse. Zu Amazon Unser Test

Die zweite Top-Empfehlung zum Prime Day von mir ist die 2024 Edition vom Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Das ist ein ziemlich neues Tablet mit S Pen und einer hohen unverbindlichen Preisempfehlung von 429 Euro. Zum Prime Day gibt es aber darauf satte 42% Rabatt und es kostet nur 249 Euro (Link zum Angebot).

Für 249 Euro bekommt ihr also ein aktuelles Samsung Tablet mit aktueller Software und S Pen. Der S Pen ist hier tatsächlich fast genauso gut wie bei der teuren S9 Serie und deutlich besser als bei anderen Tablets in dieser Preisklasse.

Wenn ihr euch meinen Test vom S6 Lite 2024 anschaut werdet ihr sehen, dass ich es zum UVP von über 400 Euro für die meisten nicht empfehle. Einfach weil im Vergleich zum Samsung S9 FE viele Premium-Features fehlen. Aber für rund 250 Euro bietet es eine richtig gute Leistung, wie gesagt, aktuelle Software und den S Pen.

Microsoft Surface Pro 9

Bestes Windows Tablet Microsoft Surface Pro 9 Das Microsoft Surface Pro 9 hat sich in meinem Test als das derzeit beste Windows-Tablet erwiesen. Es bietet ein schickes 13 Zoll Display mit 120Hz, aktuelle Intel Prozessoren, einen guten Slim Pen 2 und ein hervorragendes Tastatur Cover. Das Design ist wie gewohnt hochwertig mit eingebautem Klappständer. Die SQ3 ARM-Version halte ich für die meisten jedoch für ungeeignet. Bei Amazon anschauen Unser Test

Die nächste Top-Empfehlung von mir ist das Microsoft Surface Pro 9, zumindest dann, wenn ihr ein Windows Tablet sucht. Mittlerweile gibt es das Surface Pro 10 und Pro 11, klar, aber die sind richtig teuer. Das Pro 9 war auch mal richtig teuer, der UVP liegt bei ab 1299 Euro. Der Normalpreis ist bei Amazon aber auf 898 Euro gesunken und zum Prime Day kostet es nur 699 Euro (Link zum Angebot).

Ich habe das Surface Pro 9 privat über ein Jahr lang genutzt und finde vor allem für rund 700 Euro ist es ein großartiges Windows Tablet. Und bei Windows Geräten ist es ja anders als bei Android oder iPads. Windows Geräte bekommen ja immer direkt von Microsoft Updates und das geht sehr, sehr lange weiter und hört nicht nach 2 Jahren auf. Hier ist es also wirklich egal, dass es eine Generation alt ist.

Amazon Fire Max 11

Klasse Preis-Leistung Amazon Fire Max 11 Das Amazon Fire Max 11 bietet ein hochwertiges Metallgehäuse, eine gute Leistung, ein helles Display und ein klasse Tastatur Cover. Leider fehlt ab Werk der Google Play Store. Zu Amazon Unser Test

Beim Amazon Fire Max 11 gilt das gleiche wie beim HD 10. Für den UVP ist es gut, so richtig spannend ist es aber am Prime Day. Anstatt des UVP von rund 270 Euro kostet es nur 149,99 Euro (Link zum Angebot). Damit ist es so billig wie normalerweise ein Redmi Pad SE, das deutlich schwächer ist.

Das Fire Max 11 bietet ein gutes und helles 11 Zoll Display, ein Metallgehäuse, Features wie einen Fingerabdruckleser und natürlich eingebautes Alexa, sowie eine solide Leistung und ein gutes optionales Tastatur Cover. Schade ist auch hier, dass ihr den Google Play Store selbst installieren müsst, doch ist das einfach möglich.

Apple iPad 10

Starke Mittelklasse Apple iPad 10 64GB WiFi In vielen Punkten ähnelt das iPad 10 dem iPad Air, ist aber ein gutes Stück günstiger. Einen realen Leistungsunterschied wird kaum einer merken. Es ist hochwertig bearbeitet, hat ein schickes Display und ein gutes Tastatur Cover. Schade ist jedoch, dass das Display nicht laminiert ist und es nur mit dem Apple Pencil 1 funktioniert. Bei Amazon anschauen Unser Test

Es kommt nicht oft vor, dass iPads reduziert sind. Doch zum Prime Day gibt es tatsächlich 14% Rabatt auf das Apple iPad 10 mit 64GB Speicher. Hier liegt der UVP bei 429 Euro, der Normalpreis bei 389 Euro und heute kostet es nur 369 Euro (Link zum Angebot).

Das iPad 10 hat in meinem Test sehr gut abgeschnitten, vor allem die Prozessor- und Grafikleistung sind zu diesem Preis erstaunlich gut. Außerdem bekommen wir eine hervorragende Verarbeitung, einen Fingerabdruckleser, ein sehr helles Display und natürlich iPadOS.

Hier ist der einzige Nachteil, dass das Display nicht laminiert ist. Aber dafür ist die Leistung deutlich, deutlich besser als bei Android-Tablets dieser Preisklasse.

Samsung Galaxy Tab A9+

Gute Preis/Leistung Samsung Galaxy Tab A9+ Das Samsung Galaxy Tab A9+ ist ein gutes Einsteiger-Tablet, dessen Prozessorleistung sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert hat. Außerdem bekommen wir ein gutes 90Hz Display, vergleichsweise große Speicheroptionen und aktuelle Software. Besonders vorbildlich sind bei Samsung die lange Softwareupdates. Schade ist, dass kein S Pen unterstützt wird und die Verarbeitung könnte hochwertiger sein. Pros: Gutes 90Hz Display

Gutes 90Hz Display Verbesserte Hardware

Verbesserte Hardware Große Speicheroptionen

Große Speicheroptionen Lange Software-Updates

Lange Software-Updates Samsung DeX Cons: Schwache Verarbeitung

Schwache Verarbeitung Kein S Pen

Kein S Pen Kurze Akkulaufzeit Zu Amazon Unser Test

Gut reduziert ist auch das Samsung Galaxy Tab A9+, von dem habt ihr sicherlich schon gehört, denn die Galaxy Tab A Serie gehört immer zu den beliebtesten Tablets von Samsung. Einfach weil sie so günstig sind. Der UVP liegt bei 249 Euro, der Normalpreis bei 199 Euro und zum Prime Day kostet es nur 179 Euro (Link zum Angebot).

Ich finde das Galaxy Tab A9+ ist ein sehr gutes Einsteiger Tablet mit einem guten 11 Zoll Display, einer für den Preis sehr guten Leistung, und natürlich Samsungs aktueller Software. Die Verarbeitung finde ich nicht ganz so gut, aber das ist bei dem Preis okay. Übrigens, anders als das S6 Lite unterstützt die A Serie keinen S Pen.

Samsung Galaxy Tab A9

Klasse Preis-Leistung Samsung Galaxy Tab A9 Das Samsung Galaxy Tab A9 hat sich in meinem Test als gutes 8 Zoll Einsteiger-Tablet erwiesen. Es bietet in gutes Display, eine solide Performance und soll zwei große Android-Updates bekommen. Bedauerlich finde ich hingegen, dass die Akkulaufzeit kurz ist, kein S Pen unterstützt wird und wir nur ein 60Hz Display bekommen. Pros: Solide Verarbeitung

Solide Verarbeitung Helles Display

Helles Display Gute Performance

Gute Performance Lange Software-Updates

Lange Software-Updates GPS Cons: Kurze Akkulaufzeit

Kurze Akkulaufzeit Nur 60HZ HD Display Zu Amazon Unser Test

Für Fans kleiner Tablets kann ich auch das Samsung Galaxy Tab A9 mit einem 8,7 Zoll Display empfehlen. Anstatt des UVP von 179 Euro kostet es gerade nur 139 Euro (Link zum Angebot). Ich finde es eine deutlich besser Wahl als die Amazon Fire HD 8 Tablets, die auch reduziert sind. Aber ich finde hier lohnt es sich einfach bisschen über 100 Euro für das A9 auszugeben.

Das A9 bietet lange Updates, ein solides Display und eine gute Performance. Klar ist, dass ihr für 139 Euro kein Spitzengerät bekommt. Aber für den Preis ist es echt ein gutes 8 Zoll Tablet.

Gute Deals zum Prime Day

Das waren Angebote, bei denen ich den Preis echt klasse finde, vor allem beim Fire HD 10, Samsung S6 Lite und Surface Pro 9. Nun kommen wir zu den Deals, bei denen die Tablets immer noch klasse sind, aber die Preise nicht so stark reduziert sind. Klar, ihr spart noch immer, aber es sind eben keine Mega-Schnäppchen.

Samsung Galaxy Tab S9 FE und S9 FE+

Beste Mittelklasse mit Stift Samsung Galaxy Tab S9 FE Das Samsung Galaxy Tab S9 FE ist ein hervorragendes Mittelklasse-Tablet mit S Pen. Zu den Highlights gehören ein helles 90Hz Display, der S Pen ist inklusive und das Gehäuse ist gegen Wasser und Staub geschützt. Es bietet ein insgesamt hervorragendes Gesamtpaket zu einem guten Preis. Zu Amazon Unser Test

Wir beginnen mit dem 10,9 Zoll Samsung Galaxy Tab S9 FE und dem 12,4 Zoll Galaxy Tab S9 FE+. Beides sind meine Lieblings-Tablets in der Mittelklasse, denn sie bieten wirklich sehr viel. Zum Prime Day sind beide reduziert, mit 379 Euro (Link zum Angebot) und 549 Euro (Link zum Angebot) aber nicht so stark wie die ersten dieser Liste.

Bei der S9 FE Serie bekommen wir sehr viele Premium-Features. Dazu gehören der hervorragende S Pen, ein gegen Wasser und Staub geschütztes Gehäuse, schön hochauflösende Displays mit 90Hz, Fingerabdruckleser und gute Tastatur Cover Optionen. Die Leistung ist ebenfalls ziemlich gut und sogar für Spiele wie Fortnite ausreichend.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra

Bestes Android-Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Das Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra sind die besten Android-Tablets auf dem Markt. Wir bekommen einen leistungsstarken Prozessor, richtig schicke AMOLED Displays, der S Pen ist inklusive und es bekommt Updates bis Android 17. Wir bekommen gute Lautsprecher, Fingerabdruckleser, optionale Tastatur Cover und vieles mehr - echt klasse! Zu Amazon Unser Test

Reduziert sind zum Prime Day auch meine Testsieger unter den Android Tablets und zwar die komplette Galaxy Tab S9 Serie. Wie bei den FE Tablets gilt auch hier, dass es zwar Angebote gibt, die aber nicht so krass sind. Aber wie gesagt, die S9 Tablets sind meine Testsieger und zwar auch zur unverbindlichen Preisempfehlung.

Das 11 Zoll Galaxy Tab S9 kostet im Angebot 549 Euro (Link zum Angebot) und das S9+ kostet 849 Euro (Link zum Angebot). Den stärksten Rabatt gibt es tatsächlich für das 14,6 Zoll Galaxy Tab S9 Ultra, das anstatt 1339 Euro nur 888 Euro kostet (Link zum Angebot).

Mit den S9 Tablets bekommen wir richtig gute Flaggschiff-Hardware. Sie sind leistungsstärker als andere Android-Tablets auf dieser Liste, haben richtig schicke OLED Display, sind ebenfalls gegen Wasser und Staub geschützt, der S Pen ist inklusive und sie sind vollgestopft mit viel Speicher und weiteren Premium-Features wie Fingerabdruckleser.

Lenovo Tab P11 Gen 2 und Lenovo Tab P12

Klasse Preis-Leistung Lenovo Tab P12 Das Lenovo Tab P12 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Wir bekommen ein hochauflösendes 12,7 Zoll Display, gute Lautsprecher, eine solide Leistung und einen guten Stift. Optional bietet Lenovo außerdem ein Tastatur Cover an. Besser wäre nur, wenn die Akkulaufzeit länger wäre. Zu Amazon Unser Test

Zum Abschluss hab ich noch zwei Tablet-Deals für euch, die ich nur dann spannend finde, wenn ihr günstige Tablets mit sehr guten Tastatur Covern sucht. Die Tablets sind an sich auch gut, im Vergleich zur Konkurrenz aber eben hauptsächlich wegen den guten Tastatur-Optionen spannend, die ihr jeweils separat dazu kaufen müsst.

Die beiden Tablets sind das Lenovo Tab P11 Gen 2 und das Lenovo Tab P12. Beide bieten ein insgesamt gutes Preis/Leistungsverhältnis und sind hochwertig verarbeitet. Das P12 ist mit 12,7 Zoll sehr groß und bietet eine schön hohe Auflösung und sogar einen ziemlich guten Stift, der inklusive ist.

Bei dem P11 Gen 2 bekommen wir ein 11 Zoll Display, das 120Hz unterstützt. Die Leistung ist gut, aber es ist mehr ein Einsteiger-Tablet. Hier ist auch ein Stift inklusive, doch kann ich den nicht empfehlen. Möchtet ihr ein günstiges Tablet mit Stift, greift besser zum Samsung S6 Lite das ich am Anfang erwähnt habe. Richtig klasse ist hier aber das optionale Tastatur Cover, vor allem für Schüler.

Das Lenovo Tab P12 kostet zum Prime Day 319 Euro (Link zum Angebot) und das P11 Gen 2 nur 199 Euro (Link zum Angebot).