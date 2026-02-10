OnePlus Pad Go 2 Test: Schlägt es Xiaomi und Samsung?

Das OnePlus Pad 3 ist eines unserer Testsieger und deswegen war ich besonders gespannt, wie sich das deutlich günstigere OnePlus Pad Go 2 im Alltag schlägt. Für diesen Test habe ich das 300 Euro Tablet gegen das Samsung Galaxy Tab A11+, Redmi Pad 2 Pro und Honor Pad 10 antreten lassen. Und in einem Punkt schlägt das OnePlus alle Konkurrenten, doch perfekt ist es leider nicht.

OnePlus Pad Go 2 bei* Amazon

Design: Wertiger als es klingt

Das OnePlus Pad Go 2 ist 6,83mm dünn und bringt 599g auf die Waage. Obwohl die Rückseite aus Kunststoff besteht und wir nur einen Metallrahmen bekommen, hatte ich nie das Gefühl ein billiges Tablet in den Händen zu halten. Tatsächlich fühlt es sich ziemlich hochwertig an, auch weil die Übergänge schön sauber verarbeitet sind.

Ein Fingerabdruck fehlt, doch ist das in dieser Preisklasse leider üblich. Es gibt auch keinen Kopfhöreranschluss und keinen MicroSD-Slot, wohl aber Platz für eine SIM-Karte, falls ihr euch die 5G-Version holt. Auch der USB C Anschluss ist leider nur ein USB 2.0 Port ohne Displayausgang.

Display: Das beste der Preisklasse

Das Display ist definitiv eines der Highlights des OnePlus Pad Go 2. Wir bekommen ein 12,1 Zoll großen LCD mit 2800 x 1980 Pixeln, 120Hz Bildwiederholrate, 600 Nits Standardhelligkeit und 900 Nits im High Brightness Mode. Damit gehört es zu den hellsten Displays seiner Klasse und ist auch im Freien gut ablesbar.

Farben wirken gesättigt, der Kontrast ist für ein LCD sehr ordentlich und die Blickwinkel sind angenehm weit. Besonders im Vergleich zum Galaxy Tab A11+ sticht das OnePlus-Display heraus: Das Samsung wirkt im Vergleich pixelig und hat viel schwächere Blickwinkel. Es ist sogar etwas heller als das Honor Pad 10, das ein klasse Display hat. Und im Vergleich dazu ist auch das Display des Redmi Pad 2 Pro deutlich schwächer.

Spannend ist auch das Seitenverhältnis: OnePlus setzt auf ein 7:5 Format, das mehr in die Richtung eines iPads oder Surface Tablets geht. Das heißt: Mehr Platz nach oben und unten, was ich zum Surfen im Netz und für Office Apps klasse finde. Doch im Vergleich zum klassischen 16:10 Format von Samsung, Redmi und Honor sieht beim beim Filme schauen oben und unten schwarze Ränder.

Netflix läuft in FullHD und sogar HDR10 wird unterstützt. Und das sieht hier auch wirklich gut aus. Besser als beim Redmi Pad 2 Pro, auf dem HDR-Inhalte schlecht ausschauen. Das Honor Pad 10 wirkt bei HDR-Szenen allerdings minimal besser.

Lautsprecher im Vergleich

Vier Lautsprecher hat das OnePlus Pad Go 2 verbaut und die machen ihre Sache richtig gut. Bei maximaler Lautstärke klingt das Tablet angenehmer als das Galaxy Tab A11+, das bei hoher Lautstärke schnell unangenehm klingt. Auch gegenüber dem Honor Pad 10 ist das OnePlus etwas lauter, wobei die Qualität hier ähnlich ist.

Für Serien, YouTube und auch Spiele ist der Sound also richtig gut, zumindest in dieser Preisklasse. Das OnePlus Pad 3 bietet einen deutlich besseren Sound.

Hardware und Performance: Gute Mittelklasse, aber nicht mehr

Im Inneren steckt der MediaTek Dimensity 7300 Ultra mit 8GB RAM und wahlweise 128GB oder 256GB Speicher. Optional gibt es eine 5G-Version.

Die Leistung reicht für typische Alltags-Apps wie Chrome, YouTube, Gmail oder Office-Anwendungen problemlos aus. Multitasking läuft flüssig und Abstürze hatte ich keine.

Im Geekbench 6 Benchmark liegt das Go 2 auf dem gleichen Niveau wie das Galaxy Tab A11+, da beide den gleichen Prozessor nutzen. Auch gegen das Redmi Pad 2 Pro und Honor Pad 10 gibt es keine riesigen Ausreißer, doch ist die Grafikleistung bei diesen etwas besser.

Genau das gleiche zeigt der 3D Mark Benchmark-Vergleich, der die Grafikleistung misst und eine grobe Vorschau auf unseren Gaming-Test liefert.

Beim Zocken wird’s spannend

Asphalt Legends passt die Grafikqualität immer automatisch der Leistung an und standardmäßig sieht das Spiel ziemlich pixelig aus. In den Einstellungen kann man die Grafik aber noch etwas hochschrauben und dann sieht es zwar nicht so gut aus wie auf dem OnePlus Pad 3, aber deutlich besser als vorher und macht dann auch viel Spaß.

Roblox macht keine Probleme und läuft größtenteils flüssig, aber kein Wunder, das läuft auch auf Geräten mit sehr schwacher Hardware.

Minecraft ist mit höchsten Einstellungen leider unspielbar, es laggt viel zu stark. Aber wenn man die Leistung priorisiert und alles entsprechend runterschraubt, kann man es wunderbar spielen.

Fortnite ist die größte Überraschung. Mit epischen Einstellungen und maximaler Grafik läuft es mit 20 bis 25 FPS und sieht dabei klasse aus. Klar, das sind zu niedrige FPS, aber wenn man die Einstellungen runterschraubt, kann man es wunderbar mit durchschnittlich 40 FPS spielen und das ist für ein 300 Euro Tablet gut.

Stift und Tastatur: Viel Potenzial, aber…

OnePlus bietet einen Stylus an, der je nach Angebot zwischen 40 und 80 Euro kostet oder sogar im Lieferumfang enthalten sein kann, wenn ihr ein passendes Bundle findet. Leider war mein Stift defekt und hat nur sporadisch funktioniert. Ich bin gerade dabei, ihn über den OnePlus-Support austauschen zu lassen.

Ich hoffe mal, dass das ein Einzelfall ist. Sobald der neue Stift da ist, werde ich meine Eindrücke nachreichen.

Eine Tastatur gibt es offiziell nicht. Das ist schade, denn für das Redmi Pad 2 Pro und Honor Pad 10 gibt es solide Tastaturhüllen. Und möchtet ihr ein Tablet mit Tastatur haben, schaut euch unbedingt unsere Bestenliste zu den besten Tablets mit Tastatur an.

Software: Android 16 und OxygenOS 16

Auf dem OnePlus Pad Go 2 läuft OxygenOS 16, das auf Android 16 basiert. Die Software wirkt angenehm aufgeräumt und es ist kaum Bloatware installiert, das finde ich klasse. Laut einem Support-Mitarbeiter soll es drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates geben. Das ist nicht so gut wie bei Samsung, aber für diese Preisklasse noch in Ordnung.

Kameras

Die 8 Megapixel Haupt- und Frontkamera sind okay und in einem normal beleuchteten Raum gut genug für Zoom und andere Videochats. Aber ich würde damit beispielsweise keine YouTube Videos aufnehmen wollen. Vor allem Selfies werden mit der Frontkamera außerdem stark nachgeschärft.

Akkulaufzeit: Solide, aber keine Rekordwerte

Mit seinem 10050 mAh Akku erreicht das OnePlus Pad Go 2 in unserem Standard-Test 7 Stunden Laufzeit. Wie immer lasse ich dafür ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

Diese 7 Stunden sind kein Spitzenwert, aber völlig in Ordnung, vor allem angesichts des hellen Displays.

Bei normaler Nutzung kommt man locker durch den Tag und wer sparsam ist, auch länger.

Ziemlich cool ist übrigens, dass es dank eines Updates Bypass-Laden unterstützt. Das schont den Akku und sorgt für weniger Hitze, wenn ihr beispielsweise ein Spiel spielt und währenddessen das Tablet ans Netzteil hängt.

OnePlus Pad Go 2 Test: Mein Fazit

Das OnePlus Pad Go 2 ist in einigen Punkten richtig gut. Vor allem das Display, die Lautsprecher, die Verarbeitung und die aufgeräumte Software sind für rund 300 Euro hervorragend.

Schade ist, dass es kein offizielles Tastatur Cover gibt und wie gut der Stift ist, werden wir erst später wissen. Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr mit dem Galaxy Tab A11+ genau die gleiche Leistung für 100 Euro weniger bekommt. Und mit dem Redmi Pad 2 Pro eine bessere Spiele-Leistung für derzeit rund 60 Euro weniger. Beide haben aber deutlich schwächere Displays als das OnePlus.

Das Honor Pad 10 ist der spannendste Konkurrent und bevor ihr irgendwas kauft, solltet ihr euch unbedingt unseren Test davon anschauen. Es bietet eine etwas bessere Leistung, ein 16:10 Seitenverhältnis, einen optionalen Stift und Tastatur, und das Display ist fast genauso gut wie beim Pad Go 2.