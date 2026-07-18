OnePlus Pad 4 im Test: Brutale Leistung mit einer großen Schwäche

Irgendwie schafft es OnePlus, ein wunderschönes 13,2-Zoll-Display, acht Lautsprecher und den brandneuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 in das Pad 4 zu packen, und das für gerade einmal 699 Euro. Und damit nicht genug: OnePlus bringt sogar einen neuen Stift heraus, der auf dem Papier mit dem Apple Pencil Pro mithält. Wenn das Datenblatt nicht lügt, gibt es kaum noch einen Grund, überhaupt ein iPad Air zu kaufen.

Wir haben das OnePlus Pad 4 in den letzten drei Wochen nonstop getestet: damit gearbeitet, zu Hause gestreamt und natürlich auch gezockt. Und obwohl uns das Tablet insgesamt überzeugt hat, gibt es tatsächlich einen wichtigen Punkt, der sogar schlechter ist als noch beim OnePlus Pad 3. Reden wir darüber.

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Performance und Specs

Das Pad 4 ist das schnellste Android-Tablet, das wir je getestet haben, und schiebt sich damit am OnePlus Pad 3 vorbei, das jetzt auf Platz zwei liegt. Verantwortlich dafür ist der neueste Top-Chip, der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Erwartet aber nicht, dass sich das Tablet im Alltag deutlich flotter anfühlt, meistens ist der Unterschied kaum zu merken. Die höhere Leistung fällt vor allem dann auf, wenn ihr anspruchsvolle Spiele zockt oder Videos direkt auf dem Tablet schneidet.

Dem Snapdragon-Chip stehen standardmäßig 12 GB RAM und 256 GB Speicher zur Seite. In manchen Regionen gibt es stattdessen eine Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Für die meisten Zwecke reichen 8 GB locker aus, sogar für aufwendige Spiele. Achtet nur darauf, welches Modell ihr kauft. Für etwas mehr Geld bekommt ihr 512GB Speicher und das wird für manche das beste Modell sein, denn einen microSD-Slot zum Erweitern gibt es leider nicht.

Wie viel schneller das OnePlus Pad 4 als jedes andere Android-Tablet ist, zeigen am besten die Benchmarks, mit denen wir die theoretische Leistung einordnen. Im CPU-Test von Geekbench 6 liegt das Pad 4 im Single-Core 17 Prozent vor dem OnePlus Pad 3 und im Multi-Core 20 Prozent. Gegenüber dem Galaxy Tab S11 Ultra ist der Abstand noch größer, da ist das Pad 4 im Single-Core 30 Prozent und im Multi-Core 25 Prozent schneller. Apples ähnlich teures iPad Air M4 ist im Single-Core allerdings 6 Prozent schneller und im Multi-Core sogar 23 Prozent.

Der Wildlife-Extreme-Benchmark von 3DMark gibt uns ein besseres Bild davon, wie sich das Tablet in Spielen schlägt. Hier ist das OnePlus Pad 4 20 Prozent schneller als das Pad 3 und 12 Prozent schneller als das Galaxy Tab S11 Ultra. Nur das iPad Air liegt mit 3 Prozent knapp vorn. Unterm Strich ist das Pad 4 zwar richtig schnell, aber kein großes Upgrade gegenüber dem Pad 3.

Gaming

Schauen wir uns die Gaming-Leistung an. Wir starten mit Fortnite, wo das Tablet einen flüssigen Schnitt von 120 Bildern pro Sekunde bei den maximal möglichen Einstellungen schafft. Es gibt kein Mikroruckeln, und die Rückseite wird nur bisschen warm. Das ist klasse, aber andere Flaggschiff-Tablets wie das OnePlus Pad 3 und das Galaxy Tab S11 schaffen in Fortnite dasselbe.

Bei Delta Force kann der Snapdragon 8 Elite Gen 5 seine Muskeln spielen lassen. Ihr könnt das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde bei maximalen Einstellungen spielen oder mit 120 bei hohen. Aber auch hier liefert das OnePlus Pad 3 in Delta Force exakt die gleiche Leistung.

Selbst das neue Rainbow Six Siege: Mobile kann der geballten Leistung des Pad 4 nichts entgegensetzen. Leider ist das Spiel unabhängig von den Einstellungen auf 60 Bilder pro Sekunde begrenzt, aber ihr könnt trotzdem alles auf das jeweilige Maximum stellen und bekommt eine gute Framerate.

OnePlus‘ eingebaute App „Game Booster“ ist außerdem praktisch, wenn ihr eure Leistungseinstellungen für jedes Spiel einzeln anpassen wollt. Sie hat auch einen FPS-Zähler integriert, mit dem wir unsere Messungen gemacht haben. Insgesamt ist das Pad 4 ein hervorragendes Gaming-Tablet. Es ist allerdings ziemlich groß, deshalb holt ihr euch vielleicht noch einen Controller dazu. Alle Zubehörteile, die wir empfehlen, haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt.

Lesen: Die 12 besten kostenlosen Android-Spiele: Alle Genres

Display und Lautsprecher

Das 13,2-Zoll-Display ist hier leider kein OLED. Aber in dieser Preisklasse müsste OnePlus an anderer Stelle sparen, um so ein großes OLED-Panel zu verbauen. Es ist ein scharfes LCD mit 2400 mal 3392 Pixeln, das mit aktivierter automatischer Helligkeit bis zu 1000 Nits erreicht. Richtig hell also. Und es ist ein wirklich schönes Display mit sehr dünnen Rändern.

Die Wahl des 7:5-Formats ist umstritten. Auf der einen Seite habt ihr viel Platz in der Höhe, was super fürs Arbeiten ist. Auf der anderen Seite skalieren die meisten Videoinhalte nicht so gut wie auf Tablets mit 16:10-Format. Beim Schauen von YouTube oder Netflix bleiben große schwarze Balken oben und unten am Display. Fürs reines Videoschauen würden wir eher etwas wie das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 empfehlen.

Beim Gaming sieht die Sache aber ganz anders aus. Die 144 Hz Bildwiederholrate sorgt dafür, dass Animationen und Gameplay butterweich laufen, auch wenn die meisten Spiele weiterhin auf 120 Hz begrenzt sind. Durch das Seitenverhältnis lässt sich das Tablet in Actionspielen außerdem deutlich leichter halten und steuern als andere große Tablets, gerade wenn ihr zum Zielen oft mit dem Finger über den ganzen Bildschirm fahren müsst.

Genau wie das OnePlus Pad 3 hat auch das Pad 4 acht Lautsprecher in Stereo-Anordnung. Sie gehören zu den am besten klingenden Tablet-Lautsprechern überhaupt, mit tiefem Bass und breitem Klang. Das ist klasse für Filme, Musik und natürlich Spiele, bei denen es auf Richtungshören ankommt.

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Stift

Wie schon erwähnt, unterstützt das neue Tablet auch einen neuen Stift, den OnePlus Stylo Pro. Er ist im Grunde ein Klon des Apple Pencil Pro, mit demselben Squeeze- und Doppeltipp-Feature, und er kostet sogar ungefähr genauso viel. Auf dem Papier ist er ein absolutes Monster mit 16.000 Druckstufen und sogar zwei verschiedenen Spitzen. Beim Schreiben kann er sogar leicht vibrieren, um ein Papiergefühl zu simulieren. Aber nachdem wir damit ein paar Notizen gemacht und gezeichnet haben, ist sofort klar: Der Stylo Pro kommt nicht ansatzweise an den Apple Pencil Pro heran.

In der vorinstallierten Notizen-App ist der Stift super. Er ruckelt nicht, die Druckempfindlichkeit ist gleichmäßig, und die Haptik ist echt cool. Aber das haptische Feedback funktioniert nur in dieser einen App, und OnePlus Notes ist keine ernstzunehmende Notiz-App. Damit ist dieses Feature also hinfällig.

Ein paar weitere Probleme sind uns aufgefallen. Erstens ist der Stift beim Schreiben super inkonsistent. Die Hälfte der Zeit ignoriert das Tablet eure Eingabe, wenn ihr einen Punkt setzen wollt. Dazu kommt eine spürbare Verzögerung beim Schreiben. Und manchmal registriert das Tablet die Eingabe ein bis zwei Millimeter neben der Stelle, wo die Spitze das Display berührt. All diese Probleme machen es uns schwer, das OnePlus Pad 4 für Künstler und Studierende zu empfehlen, die mit einem Stift Notizen machen wollen. Dafür solltet ihr euch lieber ein Samsung Galaxy Tab der S-Reihe oder ein iPad holen.

Lesen: Die 10 besten Notizen Apps für Android Tablets

Akkulaufzeit

Obwohl die Maße gleich geblieben sind, ist der Akku des Pad 4 auf beeindruckende 13.380 mAh gewachsen, verglichen mit 12.140 mAh im letzten Jahr. Die Ladeleistung liegt weiterhin bei 80 Watt, was das Tablet schnell genug wieder auffüllt.

Für unseren Akkutest lassen wir ein HD-Video bei voller Helligkeit in einer Endlosschleife laufen, bis das Tablet komplett leer ist. Das Pad 4 hält dabei 7 Stunden und 30 Minuten durch. Das sind 2 Stunden mehr als beim iPad Air 13 Zoll und für ein Tablet mit hellem LCD wirklich ordentlich. Verglichen mit den 14 Stunden und 12 Minuten des Samsung Galaxy Tab S11 Ultra im selben Test ist aber noch Luft nach oben.

Software

Auf dem Pad 4 läuft OxygenOS 16 auf Basis von Android 16. Das ist ein sauberes, gut durchdachtes Tablet-Betriebssystem mit ein paar tollen Funktionen fürs Multitasking und für produktives Arbeiten. Split-Screen-Apps und schwebende Fenster werden unterstützt, und mit der OpenCanvas-Funktion wechselt ihr schnell zwischen bis zu drei Apps. Leider gibt es keinen echten Desktop-Modus und keine Bildschirmerweiterung, wenn ihr einen externen Monitor anschließt. Bildschirmspiegelung funktioniert dank des USB C 3.2 Ports aber weiterhin.

Es gibt allerdings ein ernsteres Problem. OnePlus hat zum jetzigen Zeitpunkt nicht angekündigt, wie viele Jahre lang das Tablet Software-Updates und Sicherheitspatches bekommt. Laut der EU-Datenbank soll das Pad 4 drei Android-Upgrades bis hoch zu Android 19 und insgesamt fünf Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Das ist eine ordentliche Support-Dauer, aber es gibt keine offizielle Bestätigung von OnePlus, also können wir nur hoffen, dass es stimmt.

Design und Kameras

Das Pad 4 sieht genauso aus wie das Pad 3. Es ist weiterhin 13,2 Zoll groß, hat dieselben Maße und dasselbe Unibody-Aluminiumgehäuse. Auf der Rückseite prangt ein schlichtes OnePlus-Logo, dazu drei Pogo-Pins für ein magnetisches Tastatur-Zubehör, das wir aber noch nicht kaufen konnten. Es gibt eine ovale Kameraerhebung, in der die Rückkamera und der LED-Blitz sitzen.

Apropos Kameras: Das Setup ist hier überraschend gut, mit einer 8-Megapixel-Selfiekamera und einer 13-Megapixel-Rückkamera. Auf dem Papier klingt das nicht spektakulär, aber die Rückkamera macht bei Tageslicht sehr scharfe Aufnahmen, die es mit günstigeren Smartphones aufnehmen können. Videoaufnahmen in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde sind möglich, allerdings leidet die Qualität im Vergleich zu den Fotos ein bisschen.

Die Frontkamera macht sehr scharfe Selfies und kommt mit hartem Gegenlicht ganz gut zurecht. Videoaufnahmen sind zwar auf Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde begrenzt, aber die Videoqualität ist solide, gerade wenn ihr einfach nur Videotelefonie macht. Insgesamt haben uns die beiden Kameras überzeugt.

Der Power-Button sitzt oben an der linken Seite, die Lautstärketasten rechts darüber. Ein kleiner Kritikpunkt von uns: Der Power-Button ist etwas schwer zu erreichen, wenn ihr das Tablet ganz normal in der Hand haltet. Oben neben den Lautstärketasten wäre er besser aufgehoben gewesen, so wie bei einem modernen Smartphone. Außerdem fehlt dem Tablet ein integrierter Fingerabdrucksensor, und das ist im Vergleich zu praktisch jedem anderen Premium-Tablet ein echter Nachteil. Ihr müsst euch auf die einfache Gesichtsentsperrung verlassen, die nicht so sicher ist wie Apples Face ID und in Apps mit hohen Sicherheitsanforderungen oder Passkeys nicht funktioniert.

Fazit

Das OnePlus Pad 4 ist, genau wie das Pad 3, ein Android-Tablet mit Flaggschiff-Leistung und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es lässt jedes Spiel aus dem Google Play Store laufen, sieht beim Streamen von Videos klasse aus und hat eines der besten Lautsprecher-Setups, die es in Tablets gibt. Ein bisschen enttäuscht sind wir nur vom fehlenden Fingerabdrucksensor und davon, dass es keine offizielle Zusage zum Software-Support gibt. Und natürlich vom neuen Stylo Pro, der viel kostet, sich beim Schreiben aber nicht gut anfühlt.

Trotz dieser Schwächen ist das OnePlus Pad 4 für die gebotene Leistung und den riesigen Bildschirm immer noch ein toller Deal. Wenn ihr ein Android-Gaming-Tablet sucht, das auch zum Serienschauen oder für YouTube gut funktioniert, können wir es euch empfehlen.

Wenn ihr aber bereit seid, etwas Leistung gegen ein 13-Zoll-Display im 16:10-Format einzutauschen, das HDR-Inhalte deutlich besser darstellt, und dazu einen günstigeren und besseren Stift sowie eine richtige Tastatur wollt, dann schaut euch unbedingt unseren Test zum Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 an. Es ist ein richtig starker Konkurrent für das OnePlus-Tablet.