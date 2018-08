Microsoft Surface Go jetzt mit Zubehör bei Amazon etwas günstiger

Nachdem man das Microsoft Surface Go bereits seit der offiziellen Ankündigung bei Microsoft selbst und bei einigen Onlineshops vorbestellen kann, ist es nun auch bei Amazon gelistet. Wie aktuell überall kostet die günstigste Version dort 449 Euro und erscheint am 28. August. Auch das teurere Modell mit mehr RAM und einer 128GB SSD kann dort für 599 Euro vorbestellt werden. Das Zubehör ist teilweise sogar etwas günstiger.

Ich habe das Microsoft Surface Go bereits bei Microsoft direkt bestellt, doch werde ich das möglicherweise stornieren und zu Amazon wechseln. Wie die Kollegen von DrWindows anmerken, verschickt Microsoft in der Regel Produkte mit UPS, während sie bei Amazon meistens mit DHL kommen. Letztere haben bei mir eine Abstellgenehmigung, während ich Pakete mit UPS schon öfters verpasst habe.

Wie dem auch sei: Die Preise für das Surface Go selbst sind sowieso identisch. Für das Tastatur Cover gilt das ebenso. So kann man auch bei Amazon das schwarze Surface Go Type Cover für 99,99 Euro vorbestellen (Link zum Angebot*). Wer die etwas edlere Signature Edition haben möchte, kann 10 Euro mehr ausgeben (Link zum Angebot*).

Surface Pen über 30 Euro günstiger

Spannend ist hier: Der Microsoft Surface Pen ist sogar etwas günstiger. In Silber und Bordeaux Rot kostet der aktive Stylus anstelle von 109,99 Euro jeweils deutlich unter 80 Euro (Link zum Angebot*).

In Deutschland wird das Surface Go erst am 28. August ausgeliefert. Aber Achtung: Wenn ihr den Surface Pen schon jetzt bei Microsoft, Amazon oder bei anderen Shops bestellt, wird er sofort verschickt. Der Stift ist nämlich genau der gleiche wie beim großen Surface Pro.

Eine kleine Auffrischung: Das Microsoft Surface Go ist ein 10 Zoll großes Tablet mit einer FullHD-Auflösung und einem Intel Pentium Gold 4415Y Prozessor. Je nach Ausführung gibt es dazu 4GB oder 8GB Arbeitsspeicher, sowie ein 64GB eMMC Flash-Speicher oder eine 128GB große SSD.

Alle Modelle haben eine IR-Kamera, um das Tablet per Gesichtserkennung und Windows Hello zu entsperren. Auch sonst ist alles gleich: Das Gehäuse besteht aus Metall, es gibt einen USB C Port, aber auch einen MicroSD-Kartenslot.