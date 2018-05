Ab dem 7. Juni gibt es bei Aldi Süd ein durchaus spannendes Android-Tablet im Angebot. Das Tablet trägt den Namen Medion Lifetab E10604 und soll nur 199 Euro kosten. Zu den Highlights gehören integriertes LTE, aber auch ein Tastatur Cover und sogar Android 8.1 Oreo. Es gibt bisher nur sehr wenige Tablets mit Oreo. Dass das Lifetab E10604 dazugehört, ist ungewöhnlich, aber großartig.

Richtig spannend ist die interne Hardware nicht. Interessant ist das Lifetab in meinen Augen nur, wenn ihr für rund 200 Euro tatsächlich LTE oder die Tastatur benötigt und auf möglichst aktuelles Android wert legt. Bis auf Premium-Tablets wie dem Samsung Galaxy Tab S3 ist das E10604 das derzeit einzige Billig-Tablet mir Oreo. Ich glaube jedoch nicht, dass es zukünftig Updates auf Android P gibt.

Medion Lifetab E10604: Langweilige Hardware?

Wie gesagt, die interne Hardware ist nicht allzu spannend. So hat das 10,1 Zoll große Display eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel. In dieser Preisklasse ist das mittlerweile normal. Allzu viel Leistung solltet ihr auch nicht von dem 1,4GHz MediaTek MT8735A erwarten. Für viele Anwendungen wird die Performance des Quad-Core Chips ausreichen. Doch anspruchsvolle Spiele wird man nicht in den höchsten Grafikeinstellungen spielen können.

Zu den weiteren Features gehören 2GB RAM und ein 32GB großer interner Speicher. Es gibt einen microSD-Kartenslot, einen normalen microUSB 2.0 Port und einen 6000mAh starken Akku. Neben WLAN a/b/g/n unterstützt es auch Bluetooth 4.1 und LTE.

Lesen: Das sind die 10 besten Android Tablets

Die Tastatur wird anscheinend über einen PIN-Anschluss mit dem Medion Lifetab E10604 verbunden. Dadurch muss man sie nicht separat aufladen. Unter der Tastatur sitzt außerdem ein Touchpad und es ist ein Klappständer eingebaut.

Ist das Lifetab E10604 ein gutes Tablet? Getestet habe ich es nicht, kann es also nicht abschließend sagen. Anhang des Datenblatts bietet es für 199 Euro aber eine gute Ausstattung. Interessant ist es in meinen Augen aber nur, wenn ihr LTE und die Tastatur benötigt, sowie unbedingt Android 8.1 Oreo haben möchtet. Andernfalls ist das Amazon Fire HD 10 günstiger.