Red Friday bei Media Markt: Diese Tablet-Angebote sind wirklich gut

Neben vielen weiteren Shops feiert auch Media Markt heute den Red Friday – richtig, heute ist der Black Friday. Im Media Markt Onlineshop sind den ganzen Tag über unzählige Produkte teils sehr strak reduziert. Dazu gehören Artikel in sämtlichen Kategorien – inklusive Handy, Tablets, Notebooks, Zubehör, Waschmaschinen und mehr.

Eine komplette Übersicht über alle Red Friday Angebote findet ihr direkt hier bei Media Markt.

Ich habe für euch die in meinen Augen spannendsten Tablet-Angebote zusammengesucht. Hier findet ihr nur die Tablets aufgelistet, die ich auch tatsächlich empfehlen kann. Meine jeweiligen Testberichte sind verlinkt. Es gibt bei Media Markt noch viele weitere Tablets unter den Red Friday Deals. Dazu gehören das Samsung Galaxy Tab A 7.0, Lenovo Tab7 Essential, TrekStor Surftab Twin und einige weitere. Diese würde ich mir nicht mehr kaufen, da sie entweder zu alt sind oder es meiner Meinung nach bessere Alternativen gibt.

Huawei MediaPad M5 8 mit LTE für nur 329 Euro

Das Huawei MediaPad M5 8 ist meiner Meinung nach das beste 8 Zoll Tablet auf dem Markt. Es bietet ein hochauflösendes Display, sehr leistungsstarke Hardware und eine hochwertige Verarbeitung. Außerdem hat es zwei gute Lautsprecher und einen Fingerabdruckleser. Inklusive LTE wird es zum Red Friday für 329 Euro anstatt 399 Euro angeboten.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 8 Test

Huawei MediaPad T3 10 für nur 111 Euro

Bei dem Huawei MediaPad T3 10 handelt es sich um ein über ein Jahr altes Tablet. Es hat ein 9,6 Zoll großes HD-Display und einen Snapdragon 425 Quad-Core Prozessor, der für einfache Anwendungen schnell genug ist. Ich kann es als Alternative zum 99 Euro Amazon Fire HD 10 empfehlen, wenn ihr unter 150 Euro ausgeben möchtet und Googles Android bevorzugt. Sonst würde ich zum HD 10 greifen. Anstatt 199 Euro wird es gerade für 111 Euro angeboten.

Lesen: Mein Huawei MediaPad T3 10 Test

Huawei MediaPad T5 10 mit LTE für nur 229 Euro

Das Huawei MediaPad T5 10 hat in meinem Test ziemlich gut abgeschnitten. Hauptsächlich liegt das an der für den Preis sehr guten Performance und dem guten Display. Es ist so leistungsstark wie Tablets, die normalerweise um die 300 Euro kosten. Da es günstiger ist, fehlen aber Premium-Features wie Fingerabdruckscanner. Inklusive LTE kostet es zum Red Friday anstatt 279 Euro gerade nur 229 Euro.

Lesen: Mein Huawei MediaPad T5 10 Test

Huawei MediaPad M5 Lite 10 für nur 199 Euro

Das Huawei MediaPad M5 Lite 10 ist meiner Meinung nach das beste Tablet für unter 300 Euro. Es bietet nicht nur eine gute Leistung und ein gutes Display, sondern auch ein hochwertiges Metallgehäuse. Gleichzeitig hat es vier gute Lautsprecher, einen Fingerabdruckscanner und kann optional mit einem Stylus bedient werden. Bei Media Markt und Saturn wird die WLAN-Version für anstatt 279 Euro nur 199 Euro verkauft. Dieser Deal ist besonders spannend.

Lesen: Mein Huawei MediaPad M5 Lite 10 Test

Acer Switch Alpha 12 mit Tastatur und Stift nur 599 Euro

Das Acer Switch Alpha 12 ist zwar schon mehrere Jahre alt, aber dann spannend, wenn ihr für möglichst wenig Geld ein 12 Zoll Windows-Tablet mit einem Core i5 inklusive Zubehör für wenig Geld haben möchtet. Das Design ähnelt dem Surface Pro, ist aber bei weitem nicht so hochwertig. Im Inneren sitzt der gut zwei Jahre alte Intel Core i5-6200U Dual-Core Prozessor mit 4GB RAM und einer 256GB SSD. Inklusive Tastatur Cover und inklusive Aktivem Stift kostet es anstatt 699 Euro gerade nur 599 Euro.

Lesen: Mein Acer Switch Alpha 12 Test

Acer Switch 5 mit Tastatur für nur 789 Euro

Das Acer Switch 5 ist der Nachfolger des Switch Alpha 12. Sowohl das Design, als auch das Display sind sehr ähnlich. Doch beim Switch 5 setzt Acer auf den etwas besseren und gut ein Jahr alten Intel Core i5-7200U Chipset. Wir bekommen ebenfalls eine 256GB SSD, mit 8GB aber mehr RAM. Ausführlich habe ich es nicht getestet, sondern mir nur auf Messen und Pressekonferenzen angesehen. Inklusive Stift und Tastatur kostet es anstatt 999 Euro nur 789 Euro.

Lesen: Mein Acer Switch 5 Kurztest

Acer Switch 3 mit Tastatur für nur 359 Euro

Bei dem Acer Switch 3 handelt es sich ebenfalls um ein 12 Zoll großes Windows-Tablet mit eingebautem Kickstand, doch ist die Hardware deutlich schwächer. Den Intel Pentium N4200 würde ich nur für Office-Arbeiten empfehlen. Außerdem bekommen wir 4GB RAM und 64GB Speicher. Das Tastatur Cover ist wieder inklusive. Mit einem UVP von 399 Euro gehört es sowieso schon zu den günstigsten Windows Tablets überhaupt – und kostet gerade nur 359 Euro.

Lesen: Mein Acer Switch 3 Test

