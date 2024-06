Logitech Keys-To-Go 2: Die perfekte Tastatur für unterwegs

Wir schreiben das Jahr 2014. Der Schweizer Computerzubehör-Hersteller Logitech setzt sich das Ziel, eine möglichst kompakte und transportable Tastatur für Tablets, Smartphones und Laptops anzubieten. Dünn soll sie sein, natürlich kabellos, aber bei alledem nichts an ihrer Funktionalität einbüßen. Das Endergebnis dieser Planungen hört auf den treffenden Namen „Keys-To-Go“, misst 6,1 mm und gehört schnell zu den besten und zuverlässigsten Mobil-Tastaturen auf dem Markt. Zehn Jahre und einige Optimierungen später wird es Zeit für einen Nachfolger: Logitech Keys-To-Go 2.

Die neue Generation bringt ein rundum frisches Design mit und nutzt nun Scissor Tasten für präzises und effizientes Tippen in einem superflachen Gehäuse aus bis zu 36 Prozent recyceltem Kunststoff. Das integrierte Aluminium-Topcase schützt das Tastenfeld während des Transports vor Verschmutzung und äußeren Einflüssen und lässt sich im Betrieb um 360° auf die Rückseite umklappen. Kompaktheit steht dabei weiterhin im Vordergrund und so misst die neue Keys-To-Go 2 an der dünnsten Stelle lediglich 4,57 mm und für eine mobile Tastatur ebenfalls vertretbare 8,77 mm in geschlossenem Zustand.

Für einen USB-C-Port zum Aufladen hat es bei diesem Maßen leider nicht gereicht. Stattdessen wird die Logitech Keys-To-Go 2 durch Knopfzellenbatterien mit Strom versorgt, die laut Hersteller Logitech aber bis zu 36 Monate durchhalten sollen. Mit der gewohnten QWERTZ-Tastaturbelegung inklusive Cursortasten sowie einer Reihe Funktionstasten bringt die Tastatur alles mit, was das Herz begehrt. Außer einem Trackpad, wofür logischerweise kein Platz bleibt.

Dafür bekommen wir eine praktische Easy-Switch-Funktion, mit der wir bis zu drei Geräte gleichzeitig via Bluetooth koppeln können. So könnt ihr beispielsweise nahtlos zwischen Tablet und Telefon hin und her springen. Erhältlich ist die Tastatur in einer mit Android, ChromeOS, iOS/iPadOS/macOS und Windows kompatiblen Standard-Version oder in einer Apple-Variante mit speziell auf deren Betriebssysteme ausgelegtem Tasten-Layout.

Eine tolle Tastatur, auf der wir seit Jahren gern und viel schreiben: Die alte Keys-To-Go

Preis und Verfügbarkeit der Logitech Keys-To-Go 2

Die kompakte Logitech Keys-To-Go 2 Bluetooth-Tastatur soll noch im Juni 2024 an den deutschen Fachhandel ausgeliefert werden und ist im Onlineshop von Logitech bereits erhältlich. Ihr bekommt das kleine Keyboard dort in den Farben Lila, Pale Grey oder Graphit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,99 Euro. Wem das zu teuer ist, dem empfehlen wir als günstigere Alternative auch weiterhin die erste Generation der Keys-To-Go. Die bekommt ihr aktuell beispielsweise um 24 % reduziert für knapp 53 € bei Amazon*.

Quelle(n): Logitech