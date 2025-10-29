Lenovo Yoga Tab Test: Bester Galaxy Tab S11 Konkurrent?

Für 500 Euro verspricht das Lenovo Yoga Tab fast alles, was das 900 Euro teure Samsung Galaxy Tab S11 auch kann. Es kommt sogar ebenfalls mit einem Stift. Ist vor allem das Preis/Leistungsverhältnis also deutlich besser als bei Samsung? Um das herauszufinden, haben wir jede Menge Spiele gespielt, Benchmarks laufen lassen, gezeichnet, Notizen aufgeschrieben und den Desktop-Modus getestet.

Spoiler: Das Yoga Tab ist in fast allen Punkten richtig gut, hat aber einen großen Nachteil.

Lenovo Yoga Tab bei* Amazon

Design & Verarbeitung

Das Lenovo Yoga Tab besteht komplett aus Metall, die Kanten sind schön abgerundet und die Displayränder sind dünn. Es ist mit 6,2 mm nur ein bisschen dicker als das Samsung S11 und mit 458g etwa gleich schwer.

Ihr könnt es in Silber und in Weiß bekommen. Auf der Rückseite gibt es ein Lenovo-Logo und einen fast flachen Kamera-Buckel. Dadurch wackelt es kaum, wenn man mit dem Stift auf dem Display schreibt.

Auf der rechten Seite findet ihr den Power-Button und 2 Lautstärkeregler. Leider fehlt ein Fingerabdruckscanner. Dafür hat es aber einen USB C 3.1 Anschluss, über den ihr das Tablet auch an einen externen Monitor anschließen könnt. Das ist super und bei Samsung in dieser Preisklasse nie so.

Zumindest derzeit gibt es keine Version mit 5G und ein MicroSD-Kartenleser fehlt ebenfalls.

Display & Lautsprecher

Für den UVP von 500 Euro finden wir das Display super. Es ist ein 11,1-Zoll-LCD-Panel mit ganzen 800 Nits Spitzenhelligkeit und einer schnellen Bildwiederholrate von 144 Hz.

Klar, der Kontrast ist nicht ganz so gut wie beim Galaxy Tab S11 mit seinem AMOLED, aber dank der Auflösung von 3200 x 2000 Pixeln sieht alles trotzdem lebendig und vor allem scharf aus. Geschützt ist das Display durch Gorilla Glass 7i.

Schon seit einer Weile verbaut Lenovo richtig gute Lautsprecher in ihren Tablets und das ist auch diesmal wieder so. Das Yoga hat 4 Lautsprecher in einer Stereo-Konfiguration mit 2 Tieftönern und 2 Hochtönern. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt.

Wir finden den Klang richtig gut, mit klaren Stimmen und starkem Bass. In diesem Punkt spielen sie in der höchsten Liga.

Hardware & Leistung

Im Lenovo Yoga Tab sitzt der zwei Jahre alte, aber immer noch sehr leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB UFS 3.1-Speicher bei der Basisversion. Optional könnt ihr es auch mit 12 GB RAM und 256 GB schnellerem UFS 4.0-Speicher bekommen.

Zu einem ähnlichen Preis gibt es tatsächlich ein bisschen leistungsstärkeres Tablet mit dem Snapdragon 8 Elite Chip, nämlich das OnePlus Pad 3. Es ist mit 13 Zoll deutlich größer und in 11 Zoll gibt es bisher keines mit Elite Chipset.

Im Geekbench CPU-Single-Core-Test ist das Yoga Tab rund 30 % langsamer als das OnePlus Pad 3 und 22 % langsamer als das Galaxy Tab S11. Gleichzeitig ist es natürlich leistungsstärker als günstigere Tablets.

Im 3D-Mark Wildlife Extreme Test ist die Leistung 25 % schlechter als beim Galaxy Tab S11. Ja, wir wissen, dass das deutlich teurer ist, aber wir wollen ja schauen, wie gut das Yoga Tab als Alternative ist.

Richtig gut ist übrigens die Stabilität. Es erreicht im Wildlife Extreme-Stress-Test einen Wert von 81 %. Das bedeutet, dass Lenovo es schafft den Chip gut runterzukühlen und das Tablet den Chip nicht runtertakten muss.

Das sind natürlich nur Benchmark-Ergebnisse, kommen wir zu unserem Spiele-Test.

Gaming-Test

Selbst sehr anspruchsvolle Games sind für das Yoga Tab kein Problem. Fortnite läuft auf epischen Einstellungen und 100% 3D-Auflösung mit nahezu konstanten 120 FPS. Das ist das Maximum, das ihr auf jedem Android-Gerät erreichen könnt, und es macht viel Spaß es auf diesem Gerät zu spielen.

Übrigens: Aufgrund dessen MediaTek Chip, kann man Fortnite mit diesen Einstellungen auf dem Samsung S11 nur mit 60 FPS spielen. Das zeigt, dass Benchmarks nicht immer die Realität wiederspiegeln.

Once Human, ein weiterer anspruchsvoller Android-Titel, läuft selbst auf den höchstmöglichen Einstellungen sehr flüssig. Wirklich klasse, vor allem zu dem Preis. Weniger intensive Spiele wie Vampire Survivors machen das Tablet nicht einmal warm.

Das Yoga Tab eignet sich also genauso gut zum Gamen wie das S11, zumindest wenn ihr kein OLED braucht.

Akkulaufzeit

In unserem standardisierten Akku-Test hält das Yoga beim HD-Streamen mit maximaler Helligkeit nur 5 Stunden durch. Das ist ziemlich wenig, auch wenn manch andere LCD-Tablets wie das iPad 11 ähnlich kurz durchhalten. Aber das Xiaomi Pad 7 Pro hält beispielsweise gut 50 % länger und das OnePlus Pad 3 schafft sogar fast die doppelte Laufzeit.

Stift & Tastatur-Cover

Der Lenovo Tab Pen Pro ist ein überraschend guter Stift, der sogar im Lieferumfang enthalten ist. Wir finden das klasse, denn während der Stift bei Samsung auch immer inklusive ist, muss man den bei Xiaomi, OnePlus und Honor oft separat dazukaufen.

Mit 8192 Druckstufen, Neigungserkennung und einer austauschbaren weichen Spitze konnten wir damit zuverlässig zeichnen. Eingabe und Druck werden präzise registriert, und die Akkulaufzeit ist ebenfalls solide. In unterstützten Apps nutzt der Stift sogar haptisches Feedback, um das Gefühl des Schreibens auf Papier nachzuahmen.

Wir haben den Stift in Notewise, Nebo und Infinite Painter getestet. Insgesamt gefällt uns das Yoga Tab zum handschriftlichen Schreiben richtig gut. Also der Stift ist klasse.

Optional könnt ihr für das Tablet auch ein Tastatur Cover bekommen, das wir nicht hier haben. Aber auf der IFA haben wir die Tastatur ausprobiert und fanden sie sehr gut. Wir konnten angenehm darauf tippen und klasse ist, dass ein Touchpad eingebaut ist.

Die Tastatur wird über 3 Pogo-Pins an der Unterseite befestigt. Sie wiegt nur 375 g. Wenn ihr ein leichtes Tablet sucht, das ihr als zweites Arbeitsgerät auf Reisen oder beim Pendeln nutzen könnt, ist dies eine solide Wahl.

Alternativ könnt ihr jede andere Bluetooth-Tastatur wie die Logitech Keys 2 Go mit dem Yoga Tab verwenden.

Lesen: Unsere Testsieger – Die besten Tablets mit Tastatur im Test

Software

Bis jetzt fanden wir das Yoga Tab richtig gut, aber wie gesagt, es hat einen großen Nachteil und das ist die Software. Vorinstalliert ist leider noch Android 15 und nicht Android 16. Dazu kommt, dass es nur drei Jahre große Versionsupdates bekommen soll, also bis Android 18. Dazu kommen 4 Jahre Sicherheitspatches.

Samsung und Apple versprechen 7 Jahre lang Softwareupdates.

Lenovos ZUI 17 ist ein leicht modifiziertes, fast reines Android, was wir gut finden. Und das Einzige, was Lenovo wirklich hinzufügt, sind vorinstallierte Apps, die euren Speicherplatz verschwenden. Temu und Solitaire und so weiter sind standardmäßig dabei. Zum Glück kann man die einfach deinstallieren.

Ein Pluspunkt bei der Software ist der Desktop-Modus, der ähnlich wie Samsung DeX funktioniert und vor allem mit Tastatur Cover klasse ist. Aber auch ohne kann man es dank USB C 3.1 an einen externen Monitor anschließen und das Tablet als portable Workstation mit soliden Multitasking-Funktionen nutzen.

Die „Smart Connect“-App lässt euch euer Tablet auch mit einem Windows-Computer verbinden. Ihr könnt Dateien zwischen den Geräten verschieben oder euer Tablet als erweitertes Display für euren PC nutzen. Funktioniert erstaunlich gut.

Kamera

Positiv überrascht waren wir von den Kameras. Es gibt eine 13-MP-Weitwinkel-Frontkamera, die gut für Selfies ist, und eine gute 13-MP-Hauptkamera auf der Rückseite. Beide können Videos in 4K-Auflösung aufnehmen. Auf der Rückseite gibt es eine zusätzliche Makrokamera, die wir bei einem Tablet ziemlich nutzlos finden, aber stören tut sie auch nicht.

Testaufnahme mit der Selfie-Kamera des Lenovo Yoga Tab

Lenovo Yoga Tab Test: Unser Fazit

Für uns ist das Lenovo Yoga Tab ein solides Tablet, das vieles richtig macht. Das Display und die Lautsprecher sind gut und die Gaming-Leistung ist großartig. Aber das Samsung Galaxy Tab S11 macht vieles besser. Es hat ein OLED-Display, den S-Pen und viel längere Software-Updates.

Also, wenn ihr das beste 11-Zoll-Android-Tablet wollt, führt kein Weg am S11 vorbei. Aber wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, ist das Yoga Tab eine großartige Alternative. Vergleicht auf jeden Fall die Preise, wir finden, das Yoga Tab sollte mindestens 250 Euro günstiger sein.