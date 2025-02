Lenovo Yoga Tab Plus im Test: Besser als jedes Samsung Tablet?

Lenovo bringt mit dem Yoga Tab Plus seit langem wieder ein neues Premium-Tablet auf den Markt, das in mehreren Punkten überzeugen möchte: Ein sehr helles 12,7 Zoll IPS-Display mit 144 Hz, ein leistungsstarker Snapdragon 8 Gen 3 und viele spannende Funktionen für den mitgelieferten Stift und ein eigenes KI-System.

In unserem Praxistest haben wir uns das Gerät genau angeschaut und verraten euch, ob es sich lohnt, die rund 700 Euro (oder 800 Euro mit Tastatur) zu investieren und wie das Tablet im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

Design & Verarbeitung

Das Lenovo Yoga Tab Plus kommt mit einem Metallgehäuse und ist nur in der Farbe „Tidal Teal“ erhältlich. Das Gehäuse fühlt sich sehr hochwertig an und liegt angenehm in der Hand.

Die typische „Yoga-Form“ gibt es nicht mehr, dafür fällt das Tablet durch einen hervorstehenden Balken im Gel-Look auf der Rückseite auf, in den die Kameras eingelassen sind. Es wiegt insgesamt ca. 650 Gramm und ist damit für ein 12,7-Zoll-Gerät durchaus gut tragbar.

An der Seite sitzt ein USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss verbaut über den auch ein externer Monitor angeschlossen werden kann. Das Display kann darüber erweitert und auch gespiegelt werden.

Der Mitgelieferte Klappständer passt sich optisch gut an das Design des Tablets an und wir haben ihn nie wieder abgenommen, nachdem er einmal dran war. Bestehen tut dieser, sowie auch die mitgelieferte Tastatur, aus Kunststoff und ist mit Kunstleder bezogen.

Die Verarbeitungsqualität des Tablets ist vollkommen solide. Die Übergänge sind sauber und die Tasten sitzen fest.

Besonders gefällt uns, dass Lenovo einen Fingerabdruckscanner in den Einschaltknopf eingebaut hat. Er reagiert schnell und ist leicht zugänglich. Zudem ist ein solcher Scanner deutlich sicherer als ein Gesichtsscanner und damit hält Lenovo auch in puncto Sicherheit mit der Konkurrenz mit.

Display

Ein Highlight des Yoga Tab Plus ist das 12,7 Zoll große IPS-Display mit 3K-Auflösung (2944 x 1840 Pixel). Mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 900 Nits wird es deutlich heller als das iPad Air 13‘ und das Galaxy Tab S10+.

Im Outdooreinsatz ist das ein klarer Vorteil sogar gegenüber OLED-Konkurrenten, wie dem Samsung Galaxy Tab S10+, dessen Panel zwar kontrastreich leuchtet, aber nicht an die Helligkeit des Lenovo Yoga Tab Plus herankommt.

Eine weitere Stärke des S10+ ist die Antireflexionsbeschichtung, weshalb es zwar viel weniger spiegelt, aber auch einiges an Helligkeit einbüßt. Als wir das Yoga Tab Plus direkt mit dem S10+ verglichen, zeigte sich, dass beide Tablets aber wirklich wenig spiegeln. Das S10+ noch etwas weniger, aber das Lenovo Yoga Tab Plus wird dafür auch heller.

Mit 144-Hz-Bildwiederholrate scrollt alles sehr flüssig, was besonders beim Lesen langer Artikel, beim Surfen oder Spielen auffällt. Obwohl es kein OLED ist, überzeugt das Display mit einem sehr hohen Kontrast, einer P3-Farbraumabdeckung und sehr ausgewogenem Kontrast.

Für ein IPS-Panel ist das beeindruckend und macht Serien- und Filmgenuss zu einem echten Highlight. Streamen ließ sich im Test maximal in Full-HD mit Widevine L1 Klassifikation auf Netflix.

Lautsprecher

Das Tablet kommt mit 6 großen Lautsprechern, die oben und unten im Rahmen verbaut sind und einen sehr lauten und vergleichsweise kräftigen und klaren Sound liefern.

Gerade bei Filmen und Serien macht sich das positiv bemerkbar, und für ein Tablet in dieser Größenordnung ist der Klang echt beeindruckend.

In unserem Praxisvergleich zeigt sich zudem, dass das Yoga Tab Plus deutlich lauter als das Galaxy Tab S10+ und auch das Magic Pad 2 ist und sich ebenso mit sehr starken Bässen abhebt.

Es kommt mit Dolby Atmos Zertifikat und die Lautsprecher sind von Harman/Kardon designt. Insgesamt schneidet das Yoga Tab Plus hier sehr gut ab und das Soundsystem gehört zu den Besten der Tabletwelt.

Gaming

Wir haben im Praxistest Fortnite auf dem Lenovo Yoga Tab Plus auf allerhöchsten Grafikeinstellungen mit nahezu durchgehend 90 FPS flüssig spielen. Gaming macht auf dem hellen Bildschirm und mit den guten Lautsprechern auf jeden Fall Spaß und in der Android Spielewelt kommt das Gerät nicht an seine Grenzen.

Die Gaming-Benchmark Tests bestätigen diese super Leistung. Hier kommt das Yoga Tab Plus auf ein hervorragendes Ergebnis, schneidet besser ab als das OnePlus Pad 2 und konkurriert auch mit dem Samsung Galaxy Tab S10+.

Leistung & Hardware

Innen verbaut ist ein Snapdragon 8 Gen 3, ein guter Chip der Oberklasse, der vergleichbar mit dem MediaTek Dimensity 9300+ des Galaxy Tab S10+ ist. Im Praxistest zeigt der Chip des Yoga Tab Plus eine sehr flüssige Performance. Apps starten schnell, Multitasking läuft ohne Ruckler, und auch bei grafisch anspruchsvollen Games blieb das Tablet stets souverän.

Außerdem arbeitet eine Qualcomm Hexagon NPU (Neural Processing Unit) mit 20 TOPS (Tera Operations Per Second) unterstützend und hilft vor allem bei allen lokalen KI-Prozessen, wie dem lokalen Modell der Lenovo AI Now.

Damit hält Lenovo auch in diesem Sektor mit der Konkurrenz mit, denn vor allem Samsung und auch Apple setzen seit längerem auf NPUs in modernen Chips.

Die gute Leistung des Geräts spiegelt sich auch in unserem Geekbench 6 Benchmark Test Vergleich.

Hier zeigt sich, dass das Lenovo Yoga Tab Plus Kopf an Kopf mit dem Samsung Galaxy Tab S10+ konkurriert. In Sachen GPU liegt es sogar ein Stück weiter vorne, während das S10+ mehr Punkte im Multi-Core Test holt.

Die stolzen 16GB RAM sorgen dafür, dass auch sehr viele Apps im Hintergrund weiterhin reibungslos funktionieren und unterstützen den Chip bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem Exportieren von Videos.

Hier lassen sich bis zu 9 GB des Systemspeichers zusätzlich als RAM aktivieren, wodurch allerdings Systemspeicher reserviert wird. Verglichen mit ähnlich teuren Android-Tablets gehört das Yoga Tab Plus hier zweifellos zur Spitzenklasse.

Stift

Der Stift bietet umfangreiche Gesten und Shortcuts, um Text schnell zu kopieren, einzufügen oder zu verschieben. Wischt man mit dem Finger am Stift nach oben, wird zum Beispiel ausgewählter Text kopiert, und wischt man nach unten, wird der Text eingefügt.

Das erleichtert das Bearbeiten längerer Texte deutlich und ist eine innovative Ergänzung zur klassischen „Lange Tippen + Copy & Paste“-Routine.

Im Praxistest gefiel uns sehr gut, wie präzise der Pencil Handschrift umsetzte. Rundungen erkennt der Stylus sauber und verschönert aktiv die Handschrift.

Das Schreibgefühl ähnelt dem Apple Pencil und setzt noch leichte Kritzelgeräusche und eine sanfte Vibration beim Schreiben dazu, was zunächst etwas ungewohnt erscheint aber ein sehr gutes Live-Feedback des Stylus liefert, wenn man schreibt.

Allerdings ist uns ein auffallend lautes Tippgeräusch zwischen Spitze und Bildschirm, ähnlich wie beim Apple Pencil, aufgefallen. Das muss man mögen oder sich daran gewöhnen. Bei Samsung ist der Stift übrigens leise.

Wer mit einem lauten Tippgeräusch wie beim Apple Pencil leben kann, der sollte mit dem Stift sehr zufrieden sein, denn er hat viele Funktionen, die Samsung nicht bietet und eine Gestensteuerung die auch Apples Pencil Konkurrenz macht.

Tastatur

Das Tastaturcover passt sehr gut zum Klappständer und verleiht dem Tablet nicht nur eine schützende Displayhülle, sondern auch ein abgestimmtes Design.

Die Tastatur ist sehr schnell, ist groß genug um angenehm darauf zu schreiben und fühlt sich gut verarbeitet an. Das Touchpad funktioniert erstaunlich gut und zudem wurden Shortcuts eingebaut, die das Multitasking vereinfachen sollen. Wirklich eine gelungene Umsetzung einer Tablettastatur.

Allerdings gibt es aktuell noch grundlegende Bugs: So kann man etwa nicht immer zuverlässig mit den Pfeiltasten in Vorschlägen oder Suchergebnissen navigieren.

Hier merkten wir, dass Lenovo zwar auf dem richtigen Weg ist, aber noch Feinarbeit benötigt. Ein schicker Desktopmodus ist auch vorhanden und funktioniert ebenfalls sehr gut.

Software & Updates

Lenovo stattet das Tablet standardmäßig mit Android 14 aus. Ein Updateversprechen gibt es bis Android 17 plus weitere 4 Jahre Sicherheitsupdates. Weniger als die 7 Jahre Versionsupdates vom Samsung Galaxy Tab S10+, aber für diese Preisklasse vergleichsweise immer noch vollkommen solide.

Lenovo AI Now

Ein besonders spannendes Feature ist die „Lenovo AI Now“, ein eigenes KI-System, das momentan noch in der Beta-Phase steckt. Damit lassen sich Dokumente (bis zu 5 GB) in eine persönliche Wissensdatenbank hochladen, um anschließend Zusammenfassungen zu generieren oder per Chat nach Inhalten zu fragen. Größere Dokumente müssen in Teilstücke aufgeteilt werden.

Aktuell ist das Feature nur auf Englisch verfügbar, wodurch es für deutsche Nutzer nur bedingt nützlich ist. Trotzdem wirkt das Potenzial enorm, um beispielsweise Skripte oder PDFs schnell zu erfassen.

Abgesehen von der Wissensdatenbank liefert Lenovo aber auch noch einige KI-Funktionen, die zum Beispiel in der wirklich guten eigenen Notepad-Notizen App verfügbar sind.

Dort kann man zum Beispiel Texte erweitern und zusammenfassen lassen und das auf sehr gutem Niveau. Zusätzlich kann man zur Generierung bestimmte Parameter einstellen, somit erhält man zwar nicht die Freiheit eines ChatGPT-Befehls, aber zumindest ein paar Möglichkeiten zur Individualisierung der Generierung.

Weitere Features wie Transkripte mit KI zu erstellen, KI-Fotobearbeitung oder die Integration von Google Gemini sind ebenfalls verfügbar und funktionieren mit den jeweiligen Apps gut. Hier zeigt sich auch das Potenzial der NPU, denn die KI-Prozesse von Lenovo AI Now laufen lokal und offline und meist flüssig, was sehr praktisch ist.

Akkulaufzeit & Laden

Die maximale Ladeleistung des 10200 mAh Akkus liegt bei 45 Watt, was nicht schlecht ist, aber angesichts der beliebten 65W- oder gar 100W- Netzteile etwas veraltet wirkt.

Dennoch lädt sich das Tablet relativ schnell auf. Einen Netzstecker muss man sich wie auch bei Samsung oder Apple separat kaufen, denn es wird nur ein USB-C-Kabel mitgeliefert.

In unserem Akkutest kam das Yoga Tab Plus bei maximaler Helligkeit und Wiedergabe eines HD-YouTube Videos auf ganze 6 Stunden und 20 Minuten. Das ist im Vergleich zum Galaxy Tab S10+, dass ganze 11 Stunden geschafft hat, ganz schön wenig und echt schade.

Denn gerade als Premium-Entertainment Tablet für unterwegs ist es damit eher weniger geeignet, was gerade wegen der guten Lautsprecher und des wirklich schönen Displays eigentlich ein sinnvoller Anwendungsfall gewesen wäre.

Mit 6 Stunden erinnert die Akkuperformance sehr an die des iPad Air, dass ebenfalls mit einem hellen IPS-Panel und auf eine ähnliche Akkulaufzeit kommt. Das Yoga Tab Plus ist allerdings nochmal heller als das iPad Air 13‘ und das bei gleicher Akkuleistung. OLED-Displays sind übrigens prinzipiell um einiges Energieeffizienter.

Kameras

Auf der Vorderseite ist eine 13 Megapixel Fixfokus Weitwinkel Kamera zentriert auf der langen Seite verbaut und auf der Rückseite ebenfalls eine duale 13+2 Megapixel Autofokus Kamera. Gerade die Frontkamera mit 13 Megapixel eignet sich gut für Videokonferenzen und ist auch mit einem Gesichtsverfolgungsmodus ausgestattet.

Die duale Rückkamera ist einmal eine zoombare Weitwinkelkamera und eine separat anwählbare Makro Kamera, die man in der Kamera App extra auswählen muss. Beide geben ein gutes Bild gerade ab. Die Marko Kamera ist sehr interessant, weil man damit Objekte schön scharf abfotografieren kann, die gerade mal 3 cm von der Linse entfernt sind.

Das kann sehr praktisch sein. Mit Front- sowie Rückkamera kann man zudem Videos in 4k mit bis zu 30 FPS aufzeichnen.

Auch in diesem Punkt liefert Lenovo ab und bietet mit dieser Kameraausstattung keine kritikfähigen Punkte in dieser Preisklasse. Die Kameras sind durchaus vergleichbar mit denen des Samsung Galaxy Tab S10+.

Fazit

Lenovo bietet uns mit dem Yoga Tab Plus ein ziemlich gutes Gesamtpaket. Für rund 800 Euro bekommen wir ein sehr helles IPS-Display, einen aktuellen und sehr leistungsstarken Prozessor, einen guten Stift und auch ein gutes Tastaturcover.

Die beiden Zubehöre sind sogar im Lieferumfang enthalten. Besonders beeindruckend sind die Lautsprecher, die ein gutes Stück besser als bei all unseren Vergleichsgeräten sind.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist also richtig gut und wir empfehlen das Yoga Tab Plus vor allem dann, wenn ihr nicht über 1000 Euro ausgeben möchtet und trotzdem ein klasse Spiele-Tablet sucht, das aber auch wunderbar für handschriftliche Notizen und zum Arbeiten benutzt werden kann.

Ihr habt aber auch gesehen, dass es nicht perfekt ist. Vor allem die Akkulaufzeit ist ziemlich kurz und es ist schade, dass es kein OLED hat. Möchtet ihr das haben, empfehlen wir das Samsung Galaxy Tab S10+.

Je nachdem, ob ihr den Preis mit oder ohne Tastatur berechnet, müsst ihr dafür aber zwischen 200 und 300 Euro mehr bezahlen. Wir finden, dass sich das für viele nicht lohnen wird.