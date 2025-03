Lenovo Legion Tab Gen 3 Test: 8 Zoll Mini-Tablet ist ein Gaming-Monster

Mit dem Legion Tab Gen 3 bringt Lenovo ein neues 8,8-Zoll Spiele-Tablet auf den Markt, das High-End-Leistung bietet und nahezu keine Konkurrenz hat. Fast alle anderen Hersteller bringen nur kleine Billig-Tablets auf den Markt – die einzige Ausnahmen sind dieses Lenovo und natürlich das iPad Mini 7, mit dem wir es sehr genau verglichen haben.

Wie gut ist dieses Mini-Tablet also und eignet es sich wirklich als Konsolen-Alternative? Um das herauszufinden, haben wir sehr viele Spiele gespielt, aber natürlich auch den Stift, das Display, Lautsprecher und die Software sehr genau getestet.

Design und Verarbeitung

Wir beginnen mit dem Design. Von außen macht das kleine Tablet schon wirklich was her. Ein edles Vollmetallgehäuse wie bei Apple, sauber verarbeitete Knöpfe, die fest sitzen und generell eine sehr solide Verarbeitung.

Auf der Rückseite befindet sich eine rechteckige hervorgehobene Fläche mit den beiden Kameralinsen, die in Plastik eingelassen sind.

Einzig bei der Verbindung zwischen Rahmen und Displayglas passt sich der Rahmen nicht perfekt an die Ebene des Glases an. Das können Premium-Geräte von Apple und Samsung besser.

Dennoch macht das Legion Tab Gen 3 einen guten Eindruck und fühlt sich wertig an. Mit der zusätzlichen Hülle aus Plastik erhält es noch mehr Grip und liegt noch besser in der Hand. Die eingelassenen Schlitze dienen zur Kühlung.

Ziemlich cool ist, dass es gleich zwei USB-C Anschlüsse hat. Über einen davon kann auch ein externer Monitor angeschlossen werden.

Leistung und Hardware

Innen verbaut ist ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, einer der aktuell schnellsten und stärksten Chips für Androidgeräte. Zusätzlich gibt es 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Weitere Speicheroptionen gibt es nicht, das ist ein bisschen schade. Aber immerhin sind 256GB Speicher recht viel. Und der Prozessor ist der schnellste, den wir generell gerade in Android-Tablets sehen.

Spiegeln tut sich das im Geekbench Benchmark Test, wo das Legion Tab Gen 3 bei der CPU-Leistung auf ähnliche Werte wie das Samsung Galaxy Tab S10+ kommt und beim GPU Test dieses sogar leicht abhängt. Gegenüber seinem Vorgänger, dem Legion Tab Gen 2, zeigt es eine starke Verbesserung. Und mit seinem 8-Zoll-Premium Konkurrenten, dem iPad Mini 7, kann es ziemlich gut mithalten. Nur die Grafikleistung ist bei Apple besser.

Multitasking in mehreren Apps klappt ohne Probleme, obwohl sich das auf dem kleinen Display weniger gut managen lässt als auf einem größeren Tablet. Mit anspruchsvollen Apps kommt es gut klar, dazu gehören beispielsweise Adobe Premiere Rush und ein 3D-Tool, mit dem wir designt haben.

Unterstützt werden WiFi 7 und Bluetooth 5.1. Schade finden wir, dass es keine 5G Version gibt. Dann könnte man damit auch ein Smartphone ersetzen. Ebenso fehlt ein SD-Kartenslot, um den Speicher zu erweitern.

Gaming-Test

Kommen wir zum wichtigsten Part, denn da das Tablet hauptsächlich für Gaming beworben wird, sollte es das auch am besten können.

Tatsächlich zeigt das Legion Tab Gen 3 hier eine richtig gute Leistung und performt wirklich gut.

Im Benchmark Test 3D Mark verdeutlicht sich das Ergebnis des Geekbench Tests. Das Lenovo konkurriert mit dem Samsung S10 Ultra und schlägt das iPad Mini 7 in allen drei Tests. Gegenüber dem Vorgänger sehen wir auch hier eine deutliche Steigerung.

Aber weiter mit Gaming: Lenovo hat einen Spiele-Assistent eingebaut und ein Gaming Hub namens Legion Hub, worüber alle Spiele gestartet werden. Außerdem sieht man eine Live Anzeige über die aktuelle Auslastung der CPU und GPU Module, sowie deren Temperatur.

Das Hub soll vermutlich das Konsolen-Gefühl imitieren, kann aber aktuell nichts weiteres. Interessanter wird es bei dem Spieleassistenten. Dieser kann nämlich in jedem Spiel durch Wischen von der Seite als Overlay angezeigt werden und dient als Kontrollzentrum für die wichtigsten Einstellungen.

So kann man hier schnell die Helligkeit und Lautstärke einstellen, die WLAN Latenz einsehen, eine schwebende Überwachungsanzeige über die FPS, Temperatur und CPU/GPU anzeigen lassen und zwischen drei Performance Modi wechseln. Dem Energiesparmodus, dem Balance-Modus und dem Leistungsmodus.

Unser Highlight fürs Gaming ist eine andere Funktion, denn über den Spieleassistent ist außerdem Bypass-Laden aktivierbar, wenn das Tablet über einen der beiden USB-C Anschlüsse geladen wird. Diese Funktion ermöglicht es, die Hauptplatine direkt mit dem Netzstrom zu versorgen und nicht den Akku zu laden.

Das ist beim Spielen nützlich, weil der Akku nicht warm wird, was sich auch auf die Temperatur des Prozessors auswirken kann, und der Akku geschont wird. Ein echt cooles Feature.

Wir haben mehrere Spiele auf maximalen Grafikeinstellungen im Leistungsmodus getestet und außerdem geschaut, ob sich die Leistung beim längeren Spielen durch Bypass-Laden verbessert, da meist nach einiger Zeit aufgrund der Erhitzung die FPS einbrechen. Hier sind die Ergebnisse:

Call of Duty Warfare:

ohne Bypass-Laden: 70-80 FPS, nach ca. 30 Minuten 50-60 FPS

mit Bypass-Laden: 80 FPS, nach ca. 30 Minuten 70-80 FPS

PubG: Mobile:

ohne Bypass-Laden: 60 FPS, nach ca. 30 Minuten

mit Bypass-Laden: 60 FPS (konstante Temperatur)

Fortnite: (max. 90 FPS)

ohne Bypass-Laden: 90 FPS, nach ca. 30 Minuten 60 FPS

mit Bypass-Laden: 90 FPS, nach ca. 45 Minuten 70-80 FPS

Alien Isolation: (max. 30 FPS)

ohne Bypass-Laden: 30 FPS (konstante Temperatur)

mit Bypass-Laden: 30 FPS (konstante Temperatur)

Als Vergleich haben wir einmal getestet, wie lange man Call Of Duty: Warfare auf einem Xiaomi 15 Smartphone mit Snapdragon 8 Elite spielen kann. Das schafft am Anfang zwar über 100 FPS, wird dann aber schnell heiß und die Framerate wird auf 60 gedrosselt. Beim Legion Tab kann man also länger mit mehr FPS spielen.

Display

Neben der Leistung ist beim Gaming auch das Display entscheidend, denn was bringt ein guter Chip, wenn die Grafikqualität nicht entsprechend dargestellt werden kann. Lenovo setzt hier auf ein 2,5K IPS Panel mit 2560×1600 Pixel im Seitenverhältnis von 16:10.

Eine ziemlich gute Auflösung für ein 8,8 Zoll Tablet. Die Farben sehen für ein modernes IPS Display gut aus, auch wenn im Vergleich zu anderen ein ganz leichter Blaustich zu erkennen ist. In den Einstellungen kann dieser aber ausbalanciert werden.

Generell ändern sich die Farben deutlich, wenn man in den Displayeinstellungen die Farben vom standardmäßig eingestellten Modus “Pulsierend” auf “Standard” stellt. Wir fanden letzteres deutlich angenehmer und natürlicher.

Als wir das Legion Tab Gen 3 mit dem iPad Mini 7 verglichen, sahen beide Displays sehr ähnlich aus. Bei maximaler Helligkeit erreicht das Tab mit knappen 500 Nits eine befriedigende Helligkeit, genauso wie das iPad.

Wir finden es schade, dass es nicht heller ist, denn so ein kleines Tablet kann man auch wunderbar draußen nutzen. In der direkten Sonne sind 500 Nits aber zu wenig. Leider gibt es keine hellere Konkurrenz.

Sehr schön ist allerdings die Bildwiederholrate von maximal 165 Hz, was für Actionspiele hervorragend ist. Das iPad Mini hat nur 60 Hz und einen unschönen Jelly-Effekt, den das Lenovo bei 165 Hz natürlich nicht hat.

Lautsprecher

Wirklich überraschend waren für uns die Lautsprecher. Es sind zwei längliche Stereo Lautsprecher oben und unten verbaut, die sich ziemlich gut anhören. Im Vergleich mit dem iPad Mini 7 sind die Lautsprecher ein Stück weit lauter, aber klingen weniger klar und weniger balanciert als die von Apple.

Vor allem bei Spielen liefern sie aber ein 3D-Klangerlebnis, das deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dolby Atmos wird in den bekannten Modi Dynamisch, Film und Musik unterstützt und lässt sich im Musik Modus mit einem Equalizer anpassen. Das funktioniert richtig gut. Der Bass lässt einige Wünsche offen, aber sonst eine sehr solide Performance.

Als wir zum Beispiel Alien Isolation spielten, konnten wir genau hören und identifizieren, von wo welches Geräusch kam. Wirklich ein ziemliches Highlight und gerade für Gaming ein Vorteil.

Und wo wir über ein schönes Audio Erlebnis sprechen: Es ist echt schade, dass es keinen Kopfhöreranschluss hat. Aber gut, wenigstens kann man USB-C Kopfhörer an einen der beiden Anschlüsse stecken.

Akkulaufzeit

Bei unserem Akkutest waren wir ebenfalls positiv überrascht, denn bei Wiedergabe eines HD-Youtube Videos auf maximaler Displayhelligkeit schaffte der Akku ganze 8,5 Stunden. Im Vergleich zum iPad Mini 7 ist das deutlich mehr, denn der Apple Konkurrent kam hier nur auf 5,5 Stunden Laufzeit.

Software

Auf dem Legion Tab Gen 3 läuft von Hause aus Android 14 mit Lenovos ZUI 16 Oberfläche. Der Hersteller gibt ein Updateversprechen für drei Jahre Systemupdates. Demnach wird das Tab bis maximal Android 17 Android Updates bekommen. Sicherheitsupdates soll es für 4 Jahre geben.

Klingt insgesamt ganz ordentlich, doch wäre es natürlich schöner gewesen, wenn es direkt mit Android 15 erschienen wäre. Das wird übrigens so langsam schon ausgerollt.

Die Spiele-Features haben wir ja schon erwähnt und sonst ist es größtenteils ganz normales Android. Cool ist, dass es einen Desktopmodus gibt, der nicht ganz so umfangreich ist wie Samsung DeX, aber solide funktioniert. Das ist natürlich nur dann wirklich praktisch, wenn ihr über den USB-C Port einen externen Monitor anschließt.

Stift

Als Stift wird der Lenovo Tab Pen Plus angeboten, den ihr euch dazu kaufen könnt. Dieser ist ein recht leichter Stylus, der sich per Bluetooth mit dem Tablet verbindet und per USB-C geladen wird.

Einfache Notizen kann man damit gut aufschreiben und druckempfindlich ist der Stift in manchen Notizenapps auch. Leider funktioniert die Taste zum Umschalten sehr unzuverlässig und oft gibt es dabei einen Lag. Das haben wir auch schon beim Idea Tab Pro mit dem gleichen Stift beobachtet. Und das sind zwei unterschiedliche Stifte, also wir hatten den zwei Mal, es liegt also nicht an einem Modell.

Wenn ihr unbedingt ein Android-Tablet in 8 Zoll haben möchtet, kann man damit schon einigermaßen ordentlich Notizen aufschreiben. Hier empfehlen wir aber auf jeden Fall nicht die vorinstallierte Notizen-App von Lenovo, sondern Noteshelf 3 oder Nebo. Insgesamt ist der Apple Pencil Pro des iPad Mini 7 aber deutlich besser.

Kamera

Die Hauptkamera hat 13-Megapixel und macht solide Aufnahmen, die auch scharf genug sind. Durchaus praktisch für Dokumente mit kleiner Schrift oder anderen Details.

Außerdem ist neben der Hauptkamera noch eine 2-Megapixel Makro-Linse verbaut, auf die man über die Kamera App separat im Macro Modus zugreifen kann. Wer auch immer vor hat, mit seinem Tablet Makro-Fotografien anzufertigen, der wird damit viel Spaß haben.

Die Frontkamera hat 8 Megapixel und sitzt an einer der Seiten, wenn man das Tablet in der Landschafts-Orientierung hält. Somit sitzt man bei Videochats nicht direkt in der Mitte. Die Qualität ist aber okay.

Lenovo Legion Tab Gen 3 Test: Unser Fazit

Das Lenovo Legion Tab Gen 3 wird einem Spiele-Tablet auf jeden Fall gerecht. Der schnelle Bildschirm mit 165 Hz in Kombination mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3, die guten Lautsprecher und die solide Akkulaufzeit sind klasse. Uns haben auch die Gaming-Spezifischen Funktionen wie Bypass-Laden gefallen.

Es ist auch dann eine klasse Wahl, wenn ihr generell ein kleines 8 bis 9 Zoll großes Tablet sucht. Möchtet ihr etwas hochwertiges mit Android haben, ist das hier aktuell die einzige Wahl. Und aufgrund der Größe kann es eben auch ein guter E-Book, Comic oder Zeitschrift-Reader sein.

Bedauerlich ist, dass es keinen Fingerabdruckleser hat und es keine Option mit 5G gibt. Außerdem könnte der Stift besser sein. Liegt euer Fokus auf diesen Features und benötigt ihr nicht speziell ein Gaming-Tablet, solltet ihr euch unbedingt unseren Test vom iPad Mini 7 anschauen. Dafür haben wir sogar eine ziemlich gute Tastatur gefunden.