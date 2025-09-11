Lenovo Idea Tab Test: Wie gut ist es wirklich?

Lenovo hat uns mit dem neuen Idea Tab überrascht, einer günstigeren Version des Idea Tab Pro, das wir vor ein paar Monaten getestet haben. Ich denke es ist so ein bisschen der Nachfolger zum Lenovo Tab M11.

Zu einem UVP von 199 Euro bekommen wir ein überraschend hochauflösendes Display, ein Stift ist inklusive, und optional kann man es mit Tastatur bekommen.

Wird das Idea Tab unser neuer Budget-Geheimtipp? Genau das erfahrt ihr in diesem Test.

Design & Verarbeitung

Und wir beginnen mit dem Design. Wir bekommen eine Aluminium-Rückseite, durch die es sich für den Preis doch recht wertig anfühlt. Die Displayränder sind etwas breiter als bei teureren Tablets und es bringt 480 g auf die Waage. Nach IP52 ist es etwas gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Insgesamt ist die Verarbeitung sehr gut. Die Tasten sitzen fest und die Anschlüsse sind sauber eingelassen.

An Bord sind ein USB-C-2.0-Port, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss, ein microSD-Slot für bis zu 2 TB Speichererweiterung und ein Anschluss für das Tastaturcover. Ein Fingerabdruckleser fehlt leider.

Gerade Klinkenanschluss und der SD-Slot sind Pluspunkte. Schade aber, dass wir kein USB 3 bekommen und schade ist auch, dass man keine externen Monitore anschließen kann, obwohl es sogar einen Desktopmodus hat.

Display

Es hat ein 11-Zoll-IPS-LCD mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, unterstützt 90 Hz und hat eine maximale Helligkeit von 500 Nits.

Das Display ist zweifellos die größte Stärke des Idea Tab. Die Kombination aus hoher Auflösung und 90 Hz sorgt für ein scharfes und flüssiges Bild. Im Freien würden wir es uns noch ein bisschen heller wünschen, aber für den Preis ist das schon ziemlich gut. Das teurere iPad 11 ist genauso hell.

Das Lenovo Idea Tab (rechts) im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Wir haben es für diesen Test immer mal wieder mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Edition verglichen. Und im Vergleich dazu hat das Lenovo ein besseres Display.

Ein Nachteil sind aber die eher schwachen Blickwinkel. Frontal wirkt das Panel hell und kontrastreich, aber schon bei leichter seitlicher Betrachtung fällt die Helligkeit sichtbar ab. Das ist kein Problem, wenn ihr es alleine benutzt, wohl aber wenn ihr mit Freunden oder Familie auf dem Sofa sitzt und einen Film oder so schaut.

Netflix kann man übrigens mit HD-Qualität schauen. Das ist nicht immer bei günstigen Tablets der Fall.

Lautsprecher

Vier symmetrisch angeordnete Lautsprecher sorgen für Stereo-Sound mit Dolby Atmos. Die Lautstärke ist ziemlich gut, der Klang allerdings etwas unausgewogen und blechern. Auch am Bass fehlt es weitgehend.

Für YouTube und Streaming reicht es dennoch und der Stereoklang ist auch gut wahrnehmbar. Im direkten Vergleich ist das Galaxy Tab S6 Lite (2024) zwar etwas leiser, klingt dafür deutlich wärmer und ausgewogener mit mehr Bass.

Stift

Das Idea Tab unterstützt den Lenovo Tab Pen Plus sowie den mitgelieferten Tab Pen.

Dieser unterstützt Druckstufen und eine recht gute Handballenerkennung. Ansonsten verfügt der Stift leider über keine Funktionstasten oder so, ist aber für Notizen gut geeignet.

Wir haben ihn in Nebo, Noteshelf 3 und der Notepad App von Lenovo getestet und er performte in allen Apps solide, ohne große Latenz und mit mittelmäßig gutem Schreibgefühl. Er gefällt uns besser als der Stift des Lenovo Tab M11. Für ein paar Notizen und bisschen Kritzeln ist er gut. Aber der Apple Pencil und Samsung S Pen sind merkbar besser.

Ist euch der Stift besonders wichtig, empfehlen wir also das Galaxy Tab S6 Lite 2024 als Alternative. Dafür gibt es aber leider kein Tastatur Cover.

Performance

Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 6300 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Eine 4G oder 5G Version gibt es bisher nicht, aber vielleicht erscheinen noch weitere Optionen.

Für den normalen Alltag ist die Leistung ausreichend, insbesondere für YouTube, leichtes Internet Browsing, und so weiter. Auch ein kleiner Adobe Premiere Rush Export von ein paar Clips mit Musik darunter funktionierte, dauerte aber schon recht lange.

Im Geekbench 6 schneidet das Idea Tab vergleichsweise schwach ab, vor allem bei der GPU-Leistung. Geräte wie das Redmi Pad Pro oder das teurere Idea Tab Pro hängen es stark ab. Auch das Galaxy Tab S6 Lite (2024) liegt in manchen Tests vorne.

Ähnliche Ergebnisse zeigt der 3D Mark Gaming Benchmark. Auch hier schneidet das Idea Tab eher schlecht ab und reiht sich auch deutlich hinter dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ein. Das Redmi Pad Pro wird zweiter in dieser Aufstellung. Es kostet meist so zwischen 200 und 250 Euro.

Klar, das Redmi Pad Pro und Samsung S6 Lite sind bereits im Preis gefallen und die UVPs liegen deutlich über diesem Lenovo. Aktuell sind die Preise ähnlich. Wir gehen aber davon aus, dass das Idea Tab recht schnell mehr Richtung 180, 170 vielleicht sogar auf bis zu 150 Euro runter gehen wird.

Gaming

Fortnite lässt sich leider nicht spielen, außer man möchte bei durchgängig 3-15 FPS mit niedrigen Texturen und 0% 3D-Auflösung ein visuell einzigartiges Erlebnis erfahren.

Weniger fordernde Titel wie Minecraft oder PUBG Mobile laufen dagegen stabil und ohne große Einbrüche. Für Gelegenheitsspieler ist die Leistung damit ausreichend, für ernsthaftes Gaming nicht.

Software

Ab Werk läuft Android 15 mit Lenovo ZUI 17. Lenovo verspricht zwei große OS-Updates bis Android 17 und vier Jahre Sicherheitspatches.

Die ZUI wirkt aufgeräumt und kommt nur mit wenigen vorinstallierten Apps. Das ist klasse, da andere günstige Tablets oft auch mal mit einem Haufen an Bloatware kommen.

Wer die Tastatur dazu kauft, kann von einem Dektopmodus profitieren, denn mit angeschlossener Tastatur und Desktopmodus sollte das Idea Tab sogar ein leichtes Laptop-Feeling erzeugen. Gerade der Desktopmodus ist in der Budget-Preisklasse nicht typisch.

Kameras

Hinten sitzt eine 8-MP-Kamera, vorne eine 5-MP-Kamera. Die Qualität reicht für Videotelefonie oder Dokumentenscans aus. Für hochwertige Fotos oder Videos aber wirklich nicht. Videos können mit maximal 1080p mit festen 30 FPS aufgenommen werden.

Akku

Der Akku umfasst 7040 mAh und kann mit 20W geladen werden. In unserem Test kam das Lenovo Idea Tab bei Wiedergabe eines HD-YouTube-Videos bei maximaler Helligkeit auf 7 Stunden. Klingt nicht nach viel, ist es auch nicht, aber tatsächlich ist das in dieser Preisklasse oft normal.

Das recht neue Honor Pad 10, das sogar teurer ist, kommt in unserem Test zum Beispiel nur auf 6,5 Stunden.

Fazit

Für unter 200 Euro gefällt uns das Lenovo Idea Tab durchaus. Es bietet eine gut zusammengestellte Ausstattung, die ein hochauflösendes 11-Zoll-Display, vier Lautsprecher, eine ausreichende Update-Garantie und einen brauchbaren Stift kombiniert.

Perfekt ist es aber nicht. Wir wünschen uns eine bisschen bessere Gaming-Leistung und einen Fingerabdruckleser. Klasse wäre auch, wenn das sonst gute Display bessere Blickwinkel hätte. Denn so können wir es beispielsweise nicht als Familien-Tablet für zwei Kinder empfehlen, die zusammen Cartoons schauen wollen.

Langsam, aber möglich: Das Lenovo Idea Tab im Performance-Test mit Adobe Premiere Rush

Aber abgesehen davon ist es ein solides Tablet, wenn man es alleine nutzt, und etwas möglichst günstiges haben möchte. Zum Browsen im Internet, YouTube und für einfache Spiele ist es gut. Vor allem wenn der Preis mehr Richtung 150 Euro fällt und ich vermute, dass es an Tagen wie dem Prime Day grob so viel kosten wird.

Wenn ihr ein merkbar besseres Tablet haben möchtet, empfehle ich euch unseren Test vom Lenovo Idea Tab Pro. Das ist tatsächlich schon gut im Preis gefallen, ist etwas größer, und hat eine deutlich bessere Leistung, insbesondere für Spiele.