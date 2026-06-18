Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Test: Bestes 13” Preis-Leistungsverhältnis?

Lenovos Idea Tab Pro Gen 2 ist das günstigste aktuelle 13-Zoll-Tablet, das es gerade zu kaufen gibt. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht es zu testen: Video-Streaming, Gaming, Notizen mit dem Stift und sogar Arbeiten im Desktop-Modus. Es gibt einen entscheidenden Haken, der uns zögern lässt, es jedem zu empfehlen, aber es hat auch jede Menge starke Features. Also legen wir los.

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Display und Lautsprecher

Das große Verkaufsargument des Idea Tab Pro Gen 2 ist sein riesiges 13-Zoll-LCD-Display. Die einzigen anderen echten Optionen in dieser Preisklasse sind Samsungs Galaxy Tab S10 FE+, das wirklich nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, oder das OnePlus Pad 3.

Das Display schafft in der Sonne bis zu 800 Nits Helligkeit, womit ihr es auch draußen gut benutzen könnt. Es gibt außerdem eine matte Variante, die zum Zeitpunkt der Aufnahme aber noch nicht erschienen ist. Die Auflösung ist mit 3504 x 2190 Pixeln gewaltig, das Bild ist also gestochen scharf und einzelne Pixel könnt ihr überhaupt nicht erkennen. Das 16:10-Format sorgt dafür, dass die meisten Videoinhalte super skalieren und nur sehr kleine schwarze Balken oben und unten lassen. Beim OnePlus Pad 3 oder einem iPad ist das beim Video-Streaming ein echtes Problem. Animationen und Spiele fühlen sich dank der 144 Hz Bildwiederholrate schön flüssig an, dafür müsst ihr allerdings in den Display-Einstellungen den „Extrem“-Modus aktivieren. Sonst liegt das Maximum bei 120 Hz.

Das Tablet hat außerdem ein Quad-Lautsprecher-Setup von JBL, das einen richtig schönen Stereo-Effekt erzeugt. Besonders beim Filmeschauen ist das klasse. Die Lautsprecher sind laut und klingen sehr klar. Im direkten Vergleich mit dem OnePlus Pad 3 klingt das OnePlus bei Musik besser, weil es einfach mehr Bass hat. Aber das hat auch die besten Lautsprecher in einem Tablet insgesamt.

Wir finden, dass das Idea Tab Pro Gen 2 das beste Tablet in dieser Preisklasse zum Filme- und Serienschauen ist. Der Bildschirm hat tolle Farben und einen guten Kontrast, auch wenn es natürlich kein OLED-Display wie bei den Premium-Tablets von Samsung ist. Und im direkten Vergleich mit dem OnePlus Pad 3 sind Helligkeit und Sättigung im HDR-Modus deutlich besser.

Akkulaufzeit

Kommen wir zur Akkulaufzeit. Im Idea Tab Pro steckt ein 10200-mAh-Akku. Für unseren Akkutest lassen wir immer ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen, bis das Tablet ausgeht. Hier hält das Gen 2 nur 5 Stunden und 52 Minuten durch. Das Idea Tab Gen 1 hielt ganze 7 Stunden und das OnePlus Pad 3 schafft im selben Test gute 9 Stunden und 40 Minuten. Die Akkulaufzeit könnte also deutlich besser sein.

Performance und Specs

Eines der großen Upgrades beim Gen 2 ist der Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ein Oberklasse-Midrange-Chip, den wir schon in vielen Geräten getestet haben. Das Wechseln zwischen Apps, das Scrollen durch Social Media und sogar das parallele Ausführen mehrerer Apps im Desktop-Modus laufen erwartungsgemäß flüssig. Das Tablet kommt standardmäßig mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, ihr könnt aber bis zu 12 GB RAM und 256 GB Speicher bekommen. Wir testen das Basismodell, das außerdem den langsameren UFS-3.1-Speicher statt UFS 4 nutzt.

Ein schönes Feature: Ihr könnt den Speicher per Micro-SD-Karte erweitern, also etwas Geld sparen und zur 128-GB-Version greifen.

Vergleichen wir das Idea Tab Pro Gen 2 in Benchmarks mit der Konkurrenz. Im Geekbench-6-CPU-Single-Core-Test schlägt sich das Idea Tab Pro richtig gut und ist nur 32 Prozent langsamer als das OnePlus Pad 3, das schnellste Android-Tablet, das wir bisher getestet haben. Das deutlich teurere Lenovo Yoga Tab Plus ist im CPU-Single-Core auch nur 3 Prozent schneller und im Multi-Core sogar 2 Prozent langsamer. Auch die GPU-Leistung liegt etwa gleichauf. Gegenüber dem Gen 1 legt das Idea Tab Pro Gen 2 im CPU-Single-Core um 50 Prozent zu, Aufgaben wie das Starten von Apps und das Surfen sollten jetzt also deutlich schneller gehen.

Mit 3DMark messen wir die GPU- und Gaming-Leistung. Im Wildlife-Extreme-Test ist das Idea Tab Pro Gen 2 nur 28 Prozent langsamer als das OnePlus Pad 3. Gegenüber dem Idea Tab Pro Gen 1 ist es hier außerdem 95 Prozent schneller. Das ist ein riesiges Upgrade.

Gaming

Mit diesem Snapdragon 8s Gen 4 ist das Tablet beim Gaming ein echtes Biest. Wir konnten praktisch jedes Spiel mit den richtigen Einstellungen in 120 FPS laufen lassen, was sich auf dem riesigen Display klasse anfühlt. Wir haben mit Fortnite angefangen, wo die FPS bei niedrigen Einstellungen und nativer Auflösung um die 90 liegen. Mit dem ausbalancierten Qualcomm-Upscaling steigen die FPS auf flüssige 120, allerdings leidet die Bildqualität ein bisschen.

Auch Delta Force liefert gute Ergebnisse. Ihr könnt das Spiel mit 60 FPS im HD-Preset laufen lassen oder mit 120 FPS bei Standard-Grafik. Das Gameplay ist dabei richtig flüssig und die Framerate konstant.

In Rainbow Six Siege: Mobile könnt ihr das FPS-Limit aufheben, und das Idea Tab Pro quetscht bei den Ultra-Einstellungen im Schnitt 95 FPS heraus. Allerdings wird das Tablet mit diesen Einstellungen 50 Grad warm, ihr solltet sie also vielleicht etwas herunterschrauben. Das Spiel sieht aber wirklich gut aus. Insgesamt ist die Gaming-Leistung richtig stark und macht selbst Premium-Tablets wie dem OnePlus Pad 3 Konkurrenz.

Lesen: Die besten Gaming Tablets zum Spielen im Test

Tastatur

Das Idea Tab kann also spielen, aber kann es auch arbeiten?

Wir haben uns das recht günstige offizielle Lenovo-Keyboard-Pack für das Idea Tab Pro Gen 2 geholt, ein graues Tastatur-Cover aus Kunststoff mit Trackpad, das sich überraschend hochwertig anfühlt. Die Tasten haben einen guten Hub, was das Tippen angenehm macht. Der einzige Nachteil ist, dass sie ein bisschen laut sind.

Auch das integrierte Trackpad funktioniert einwandfrei. Es hat eine recht große, glatte Oberfläche und Klicks werden sauber registriert. Insgesamt macht dieses Keyboard-Pack das Idea Tab zu einem guten Begleiter für unterwegs, wenn ihr schnell eine E-Mail schreiben oder im Desktop-Modus surfen wollt. Es ersetzt damit praktisch einen Laptop.

Stift

Für handschriftliche Notizen ist der Lenovo Tab Pen Plus der passende Stift, den ihr fürs Idea Tab dazukaufen könnt. Er ist längst nicht so teuer wie ein Apple Pencil Pro, was gut ist.

Zum Schreiben und Zeichnen ist es allerdings nur durchschnittlich. Echte Probleme gibt es zwar keine. Die Druckempfindlichkeit funktioniert sauber, Apps ruckeln beim Zeichnen nicht und es braucht nicht mal eine Bluetooth-Verbindung. Aber der Apple Pencil Pro oder der S-Pen von Samsung fühlen sich in der Hand einfach viel hochwertiger an und man kann damit bisschen angenehmer und präziser schreiben. Digitale Künstler sollten lieber zu einem Samsung oder Apple Tablet greifen. Für handschriftliche Notizen ist das Idea Tab aber völlig in Ordnung.

Der Stift lädt über USB-C und haftet magnetisch an der Seite des Tablets. Die Akkulaufzeit wirkt solide, Lenovo verspricht 35 Stunden pro Ladung.

Design

Gegenüber dem letztjährigen Idea Tab Pro Gen 1 hat das Gen 2 einen riesigen Sprung gemacht. Es ist jetzt mit 6,2 mm deutlich dünner, mit 598 g ganze 22 g leichter und der Bildschirm ist sogar auf 13 Zoll gewachsen. Es ist ein Unibody-Design aus Aluminium, das Tablet fühlt sich also angenehm hochwertig an. Auf der Rückseite gibt es einen kleinen Kamerabuckel für die Hauptkamera und den LED-Blitz, trotzdem wackelt das Tablet nicht, wenn es flach auf dem Tisch liegt.

An der Unterseite lässt sich die Tastatur über drei Pogo-Pin-Kontakte ankoppeln. Der Lenovo Tab Pen Plus haftet magnetisch oben rechts, wie bei den meisten anderen Tablets. Oben links sitzen die Power- und Lautstärketasten. Schade ist, dass Lenovo den integrierten Fingerabdrucksensor im Power-Button vom Gen 1 weggelassen hat. Jetzt müsst ihr mit dem weniger sicheren Face-Unlock oder einer PIN auskommen.

Auf der rechten Seite findet ihr den USB-C-Port mit USB-3.2-Geschwindigkeit. Darüber könnt ihr ein Bildsignal an einen externen Monitor ausgeben und Dateien schnell per Kabel übertragen. Das ist eine schöne Zugabe, die viele ähnlich teure Konkurrenten nicht haben.

Kameras

Die Kameras hier sind überdurchschnittlich. Die 13-MP-Weitwinkelkamera auf der Rückseite macht ordentlich scharfe Schnappschüsse. Scharf genug, um ein Whiteboard oder eine Präsentationsfolie abzufotografieren, oder zur Not auch mal für normale Fotos. Sie nimmt außerdem 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde auf, die überraschend scharf aussehen.

Die 8-MP-Frontkamera ist im Vergleich nicht ganz so stark und liefert nur Full-HD-Video mit 30 Bildern pro Sekunde. Sie macht aber recht genaue und detaillierte Selfies und funktioniert prima für Videocalls wie Zoom.

Software

So weit, so gut, aber Lenovos Schwachstelle war schon öfters die Software. Dieses Idea Tab bekommt nur 2 Android-Versions-Upgrades und gerade mal 4 Jahre Sicherheitsupdates. Das ist nicht viel, und laut den neuesten EU-Vorgaben eigentlich nicht mal zulässig, wobei das ein bisschen drauf ankommt, wie man die interpretiert. Und genau das ist der entscheidende Haken, den wir im Intro erwähnt haben. Andere chinesische Hersteller wie OnePlus und Xiaomi übertrumpfen Lenovo hier inzwischen sogar und bieten bei Flaggschiff-Tablets bis zu 6 Jahre Support.

Trotzdem hat Lenovo sich bei der Software auch verbessert. Es gibt keine vorinstallierte Bloatware wie Booking.com oder Temu mehr. Aber die neue, auf Android 16 basierende ZUI 18 bringt andere Probleme mit sich. Damit Splitscreen, Desktop-Modus und Bildschirmerweiterung richtig funktionieren, mussten wir die Entwickleroptionen aktivieren und den „One Vision Controller“ einschalten. Hoffentlich wird das bald behoben.

Fazit

Das Idea Tab Pro Gen 2 bietet für ein 13-Zoll-Tablet ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Display ist hell und kräftig, die Lautsprecher sind klasse und auch die Gaming-Leistung stimmt. Es ist ein super Tablet für Studierende, die gerne mit Tastatur und Stift Notizen machen, auch wenn der Stift etwas besser sein könnte, und ihr könnt es sogar als Laptop-Ersatz fürs Arbeiten nutzen.

Der einzige echte Nachteil ist die Dauer des Software-Supports. Wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, ist das Idea Tab Pro Gen 2 ein klasse Wahl, wenn ihr ein möglichst günstiges großes Tablet sucht.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Tablet mit großem Display seid und etwas ohne Kompromisse wollt, schaut euch unbedingt unseren Test vom Samsung Galaxy Tab S11 Ultra an. Es ist eines der besten Tablets auf dem Markt und der Preis ist seit dem Release deutlich gefallen.