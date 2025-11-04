Lenovo Idea Tab Plus Test: Geheimtipp oder Riesenenttäuschung?

In unserem Test vom Lenovo Idea Tab Plus haben wir eine große Schwachstelle entdeckt, aber tatsächlich auch ein riesiges Highlight. Lest euch unseren Test unbedingt bis zum Ende durch, denn wir verraten euch, wann es besser ist, genau dieses Tablet zu kaufen und wann ihr besser zum Redmi Pad 2 Pro greifen solltet – ein sehr spannender Konkurrent, denn der UVP beider liegt bei 299 Euro.

Lenovo Idea Tab Plus bei* Amazon

Hardware und Performance

Im Lenovo Idea Tab Plus steckt ein Mediatek Dimensity 6400 Prozessor, der mit 8 oder 12 GB RAM kombiniert wird. Dazu kommen großzügige 256 GB interner UFS 2.2 Speicher – und wer möchte, kann den Speicher per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern. Echt klasse, dass wir 256GB als Standard bekommen.

In unseren Benchmarks sehen wir allerdings schnell, dass der Dimensity 6400 leistungstechnisch nicht so klasse ist. Die Ergebnisse im Geekbench 6 Test sind nahezu identisch mit denen des Dimensity 6300 im regulären Lenovo Idea Tab, das 100 Euro günstiger ist. Und das Redmi Pad 2 Pro ist in so ziemlich allen Benchmarks mehr als doppelt so schnell.

Im normalen Alltag reagiert es durchaus gut und wenn ihr ein bisschen im Internet surft, YouTube und Netflix schaut, dann merkt ihr von den schlechten Benchmark-Ergebnissen nichts.

Aber unser Gaming-Test spiegelt die Benchmarks leider wider. Fortnite macht auf Dauer keinen Spaß. Bei niedrigsten Einstellungen kann man nur 30 FPS auswählen, doch werden die real nur selten erreicht. Wir haben meistens um die 15 bis 20 FPS bekommen und das macht natürlich keinen Spaß. Auf dem Redmi Pad 2 Pro läuft Fortnite mit bis zu 120FPS bei niedrigen Einstellungen, das ist also ein deutlich besseres Gaming-Tablet.

Klar, Fortnite ist sehr anspruchsvoll und natürlich könnt ihr vor allem einfache Spiele gut spielen. Dazu zählt sogar Call of Duty: Mobile, das zwar nicht perfekt aussieht, aber erstaunlich flüssig läuft und auf dem Idea Tab Plus Spaß macht. Und noch einfachere Spiele laufen natürlich gut.

Display und Lautsprecher

Während Gaming die große Schwachstelle des Idea Tab Plus ist, ist der Bildschirm ein echtes Highlight. Wir bekommen ein 12,1 Zoll große IPS-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Es unterstützt 90 Hz und erreicht eine typische Helligkeit von 600 Nits, bei HDR-Inhalten sogar bis zu 800 Nits.

In der Praxis bedeutet das: Das Display ist angenehm hell und besonders von der Seite betrachtet zeigt es deutlich bessere Blickwinkelstabilität als das Redmi Pad 2 Pro. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt es gut ablesbar.

In unserem Vergleich mit dem Redmi Pad 2 Pro wirkt das Display des Lenovo von oben betrachtet sogar ein wenig heller. In HDR-Videos punktet es mit kräftigeren Farben und besserer Helligkeit – hier sieht es wirklich deutlich, deutlich, deutlich besser aus als das Redmi. Auch im Vergleich zum Honor Pad 10 schneidet es gut ab.

Möchtet ihr für unter 300 Euro ein richtig gutes Display haben, ist das Idea Tab Plus also eine klasse Wahl. Insbesondere wenn ihr Zeitschriften und Comics lesen möchtet.

Für Netflix und YouTube ist das Display natürlich auch klasse. Aber hier würden wir uns bisschen bessere Lautsprecher wünschen. Die Tonqualität ist schon in Ordnung. Aber Xiaomi und Honor bieten in der gleichen Preisklasse bessere Lautsprecher.

Design und Verarbeitung

Mit nur 530 Gramm Gewicht und einer Dicke von 6,29 mm wirkt das Idea Tab Plus angenehm leicht und schlank. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet und hebt sich deutlich von nahezu allen Konkurrenten in dieser Preisklasse ab. Das Gehäuse fühlt sich stabil an und erinnert mehr an ein Premium-Tablet.

Lenovo verpasst dem Gerät eine IP52-Zertifizierung, was immerhin Schutz gegen Staub und tropfendes Wasser bietet. Kein Tablet für den Strand oder Starkregen, aber zumindest gegen den Alltag gewappnet.

Anschlusstechnisch sieht es schlicht aus: Es gibt einen USB-C-2.0-Port sowie einen microSD-Kartenslot. Leider unterstützt der USB-Anschluss keine Bildausgabe – externe Monitore können also nicht angeschlossen werden. Ein Fingerabdruckleser fehlt ebenfalls.

Vorne bekommen wir eine 8-Megapixel-Webcam und hinten eine 13-Megapixel Hauptkamera und die Qualität beider ist für diese Preisklasse solide.

Software

Ausgeliefert wird das Lenovo Idea Tab Plus mit Android 15, also nicht das allerneueste, aber noch okay. Positiv hervorzuheben ist, dass Lenovo nahezu keine Bloatware vorinstalliert. Das Betriebssystem ist angenehm schlank und wirkt aufgeräumt.

Lenovo verspricht zwei große Android-Updates – also bis Android 17 – sowie vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist solide für diese Preisklasse, aber nicht perfekt.

Stift und Tastatur

Super finden wir, dass der Stift inklusive ist, ihr müsst ihn also nicht extra dazu kaufen. Aber wenn ihr ein hervorragendes Tablet mit Stylus sucht, können wir das Idea Tab Plus leider nicht empfehlen. Der Stift eignet sich gut, um gelegentlich etwas zu kritzeln oder für Kinderzeichnungen. Für ernsthafte Notizen im Studium oder auf der Arbeit ist er jedoch nicht präzise genug.

Möchtet ihr ein möglichst günstiges Tablet mit gutem Stift haben, empfehlen wir das Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Bei günstigeren Geräten ist der Stylus leider fast nie richtig gut.

Lenovo bietet auch eine Tastatur an, die wir uns auf der IFA bereits genauer angeschaut haben. Sie wirkt solide verarbeitet und ermöglicht flüssiges Tippen und erinnert aber stark an die Tastaturen vom Honor Pad 10 und Redmi Pad 2 Pro. Genauso wie bei denen fehlt ein Touchpad und man kann sie nur in einem Winkel aufstellen.

Also die Tastatur ist schon okay und, wie gesagt, die der Konkurrenz sind nahezu identisch.

Akkulaufzeit

Im Inneren steckt ein 10.200 mAh großer Akku. In unserem standardisierten Akku-Test, bei dem wir ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen lassen, erreicht das Tablet eine Laufzeit von 6,85 Stunden.

Das ist kein Spitzenwert, aber durchaus akzeptabel – insbesondere wenn man die hohe Displayhelligkeit bedenkt. Der Akku hält immerhin länger als beim iPad 11, obwohl dessen Display dunkler ist.

Fazit

Das Lenovo Idea Tab Plus hinterlässt bei uns einen gemischten Eindruck. Die Verarbeitung ist klasse, das Display hell und kontrastreich, die Software angenehm schlank und der große Speicher ein echtes Plus.

Die große Schwäche bleibt jedoch die Performance. Wer gerne anspruchsvolle Spiele spielt oder ein besonders leistungsfähiges Tablet sucht, wird hier enttäuscht. Das deutlich flottere Redmi Pad 2 Pro zeigt, was in dieser Preisklasse möglich ist.

Am liebsten Hätten wir einen Mix aus dem hervorragenden Display des Idea Tab Plus und der hervorragenden Leistung des Redmi Pad 2 Pro. Aber so müsst ihr euch entscheiden, was euch wichtiger ist. Gaming-Performance oder Display. Für uns ist das Idea Tab Plus am besten, wenn ihr ein Tablet zum Lesen, für Comics und Zeitschriften, sowie zum Surfen im Internet sucht.

Mit dem Honor Pad 10 gibt es noch ein spannendes Tablet in dieser Preisklasse und diesen Test müsst ihr euch unbedingt anschauen. Erst dann solltet ihr euch entscheiden, ob ihr das Idea Tab Plus, Redmi Pad 2 Pro oder Honor Pad 10 wählt.