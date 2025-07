Vergleich: Apple iPad 11 vs. Samsung Galaxy Tab S10 FE vs. Xiaomi Pad 7 Pro

Die Mittelklasse ist auf dem Tablet Markt derzeit am härtesten umkämpft. Am spannendsten sind das Samsung Galaxy Tab S10 FE, das Xiaomi Pad 7 Pro und natürlich das Apple iPad 11. Für wen ist welches der drei Tablets besser? Genau das erfahrt ihr in diesem Vergleich.

Kurz zu den Preisen. Derzeit kosten das iPad 11 und Xiaomi Pad 7 Pro rund 400 Euro und das S10 FE ist ein bisschen teurer mit 440 Euro. Dafür ist hier der Stift bereits inklusive, der bei den anderen fehlt.

Design & Verarbeitung

Wir beginnen den Vergleich mit dem Design und der Verarbeitung. Alle drei fühlen sich sehr hochwertig an und alle drei haben ein Aluminiumgehäuse mit sauberen Übergängen zum Display. Das iPad 11 ist zwar minimal dicker, dafür aber auch minimal leichter als die anderen beiden. Aber grob sind die Maße sehr ähnlich.

Das S10 FE ist das einzige Tablet in dieser Preisklasse, das nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist. Ein nützliches Alleinstellungsmerkmal.

Schön finde ich, dass alle drei einen Fingerabdruckleser im Power Button haben und der funktioniert jeweils sehr zuverlässig. Alle verzichten auf einen Kopfhöreranschluss und nur Samsung hat einen MicroSD-Kartenslot. Dafür ist das S10 FE das einzige, an das man keine externen Monitore anschließen kann. Bei Xiaomi und Apple ist das möglich.

Das Pad 7 Pro hat den schnellsten USB 3.2 Gen 1 Anschluss, die anderen beiden sind USB 2.0.

Display & Lautsprecher

Zwar sind alle drei Tablets in etwa gleich groß, doch gibt es bei den Displays kleine Unterschiede auch bei den Seitenverhältnissen. Das iPad 11 ist 11 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2360 x 1640 Pixel und das Xiaomi Pad 7 Pro misst 11,2 Zoll mit 3200 x 2136 Pixel. Beim S10 FE bekommen wir ein 10,9 Zoll Display mit 2304 x 1440 Pixel.

Das Xiaomi ist also mit Abstand am schärfsten und es unterstützt sogar bis zu 144Hz. Samsung schafft nur 90Hz und Apple bietet uns sogar nur 60Hz. Das ist mit 500 Nits auch am dunkelsten, gefolgt von jeweils 800 bei Xiaomi und Samsung.

Zumindest besagen das die Spezifikationen. Real gesehen ist das iPad mindestens genauso hell, sieht manchmal sogar heller aus, und hat etwas bessere Farben. Auch bei HDR-Inhalten.

Dafür ist das iPad das einzige Tablet in dieser Preisklasse, bei dem das Display nicht laminiert ist. Zwischen IPS-Panel und Touchscreen ist also eine Luftlücke sichtbar. Mich stört das und auch die 60Hz – viele werden das aber nicht merken.

Letztendlich müsst ihr entscheiden, was euch wichtiger ist: Eine scharfe Auflösung, eine hohe Bildwiederholungsrate oder schönere Farben.

Bei den Lautsprechern gibt es einen klaren Gewinner: Samsung. Sie hören sich etwas angenehmer an als beim iPad 11, es gibt mehr Bass und es ist etwas lauter. Am schlechtesten sind die von Xiaomi. Im direkten Vergleich wirken sie etwas blechern.

Hardware & Performance

Während Samsung die besten Lautsprecher hat, schneidet es in unserem Leistungstest am schlechtesten ab. Im Inneren sitzt hier ein Exynos 1580 Chip mit 8 bis 12GB RAM und 128 bis 256GB Speicher. Das iPad 11 hat einen Apple A16 Chip mit 6GB RAM und 128 bis 512GB Speicher. Xiaomi bietet uns einen Snapdragon 8S Gen 3 mit 8 bis 12GB RAM und 128 bis 512GB Speicher. Nur das Samsung und Apple kann man mit 5G bekommen.

Unser Geekbench 6 Benchmark-Vergleich zeigt eindeutig, dass das S10 FE langsamer als die anderen beiden ist. Die CPU-Leistung beim iPad 11 ist am stärksten. Interessant ist auch, dass das iPad 11 bei Geekbench zwar bessere Grafik-Werte hat, im 3D-Mark Vergleich hier aber das Xiaomi Pad 7 Pro führt.

Der Spiele-Test bestätigt nochmal, dass das S10 FE am schwächsten ist. In Benchmarks ist es ja gar nicht mal so viel schlechter. Aber viele Spiele sind nicht für Exynos Chips optimiert und deswegen schneidet es real etwas schwächer ab als in Benchmarks.

Richtig angenehm flüssig kann man Fortnite nur mit mittleren Einstellungen und 50% 3D-Auflösung spielen. Das läuft zwar dann gut, aber sieht nicht so schön aus. Beim Xiaomi Pad 7 Pro kann man eine deutlich höhere Grafik wählen und es läuft schön flüssig. Zwar kann man beim iPad 11 nur mittlere Einstellungen auswählen, doch sieht die Grafik hier deutlich, deutlich besser aus als bei Xiaomi. Die Fortnite Einstellungen sind von Plattform zu Plattform also nicht identisch.

Letztendlich sind das iPad 11 und Xiaomi Pad 7 Pro beides gute Gaming Tablets. Das iPad 11 hat bei fast allen Spielen eine etwas bessere Grafik, doch bietet Xiaomi dafür für Gamer wichtige Features wie ein 144Hz Display.

Das Samsung empfehlen wir eindeutig nicht als Spiele-Tablet.

Stift: Welcher schreibt besser?

Dafür ist das Samsung aber ein hervorragendes Tablet, wenn ihr eines mit einem richtig guten Stift sucht. In diesem Punkt das das Galaxy Tab S10 FE der Testsieger in der Mittelklasse. Nicht nur ist der S Pen inklusive, sondern dieser funktioniert auch nahezu genauso gut wie beim teuersten Galaxy Tab S10 Ultra.

Für handschriftliche Notizen und zum Zeichnen ist das S10 FE also klasse und richtig gut. Auch weil der Stift softwareseitig gut unterstützt wird.

Softwareseitig ist Apple ebenfalls klasse. Doch mit Apple Pencil ist es ein gutes Stück teurer und durch das Nicht-Laminierte-Display gibt es eben diese Luftlücke. Wenn man mit dem Stift das Display berührt, sieht es so aus, als würde man das Display nicht richtig berühren. Beim Schreiben stört das nicht. Aber wenn man ganz präzise zeichnen möchte, ist das nervig.

Der Xiaomi Focus Pen ist ein ziemlich guter Stift und fast so gut wie der S Pen. Hier ist allerdings die Software nicht auf dem gleichen Niveau wie bei Apple und Samsung.

Software: Android vs. iPadOS

Bei der Software schneiden das S10 FE und iPad 11 besser ab als das Xiaomi Pad 7 Pro. Letzteres hat keinen so guten Desktop- bzw. Multitasking-Modus, manchmal wirken Apps nicht ausgereift, und vor allem ist die Update-Politik schlechter. Das Pad 7 Pro soll nur zwei große Versions Updates von Android 15 bis zu Android 17 und Sicherheitspatches bis 2031 erhalten.

Samsung verspricht für das S10 FE 7 Jahre lang Android – und Sicherheitsupdates.

Apple sagt nie, wie lange genau ihre Tablets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Aber erfahrungsgemäß ist das sehr, sehr, sehr lange. Schade ist nur, dass aufgrund der 6GB RAM kein Apple Intelligence und kein Stage Manager unterstützt werden. Dafür ist das Angebot an für Tablet optimierten Apps aber größer als unter Android. Es gibt beispielsweise nicht nur Adobe Photoshop, sondern auch viele gute Alternativen dazu.

Akkulaufzeit

In unserem Akku-Test schneiden LCD-iPads immer schlecht ab. Es kommt hier auf 5 Stunden, während das Pad 7 Pro 7,5 Stunden schafft und das S10 FE schafft 8,5 Stunden. Wir lassen für diesen Test immer ein HD-YouTube Video bei maximaler Helligkeit in einer Endlosschleife laufen.

iPad 11 vs. Galaxy Tab S10 FE vs. Pad 7 Pro: Mein Fazit

Letztendlich müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, welches Tablet am besten zu euch passt. Ihr habt gesehen, alle drei haben Vor- und Nachteile. Das Galaxy Tab S10 FE hat den besten Stift, das iPad 11 die bessere Spiele-Leistung, doch bietet das Xiaomi dafür ein schärferes und flüssigeres Display.

Wenn euch nicht klar ist, welches der drei Tablets zu euch passt, empfehle ich aber das iPad 11. Ich weiß, hier werde ich in den Kommentaren kritisiert werden, aber mit einem iPad könnt ihr nicht viel falsch machen. Es hat eine starke Leistung, wird sehr lange Software-Updates bekommen, das Ökosystem an guten Apps und Zubehör ist größer, und ihr werdet es später gebraucht für mehr Geld verkaufen können.

