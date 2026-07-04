Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 vs OnePlus Pad 3 vs Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Vergleich

Das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ist gerade erschienen und ist ein starkes Preis-Leistungs-Tablet mit solider Performance und, am wichtigsten, einem 13-Zoll-Display. Deshalb vergleichen wir es heute mit dem OnePlus Pad 3 und dem Samsung Galaxy Tab S10 FE+, zwei weiteren erschwinglichen Tablets mit 13 Zoll und mehr, um herauszufinden, welches das beste große Tablet fürs Geld ist.

Wir fangen mit dem besten Tablet insgesamt an, dann kommt das beste für Studierende, das beste für Entertainment, das beste für Gamer, das beste zum Arbeiten und zum Schluss das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und je nachdem, wofür ihr das Tablet braucht, gibt es echte Unterschiede. Also legen wir direkt los.

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Das beste Tablet insgesamt

Wenn ihr einfach nur wissen wollt, welches der drei das beste 13-Zoll-Tablet ist, und es direkt kaufen möchtet, machen wir es kurz. Das OnePlus Pad 3 hat den besten Mix aus Premium-Features im Trio und liefert dazu eine starke Performance. Warum es gewinnt, erklären wir in den folgenden Kategorien.

Das beste Tablet für Studierende

Studierende müssen handschriftliche Notizen mit einem ordentlichen Stift machen können. Dafür ist das Samsung Galaxy Tab S10 FE+ die beste Wahl.

Der S Pen von Samsung ist einfach der bessere Stift von den dreien. Er ist unkompliziert, liegt in der Box bei, braucht weder Ladung noch Bluetooth und fühlt sich trotzdem hochwertig an. Die Druckempfindlichkeit passt genau, und ihr bekommt Zugang zu Samsung Notes, einer der besten und umfangreichsten Notiz-Apps überhaupt. Für alle, die es mit Zeichnen und Notizen ernst meinen, ist ein Samsung-Tablet fast ein Selbstläufer. Die einzige echte Alternative ist ein iPad Air mit dem Apple Pencil Pro, das aber deutlich mehr kostet.

Der Stylo 2 von OnePlus und der Tab Pen Plus von Lenovo sind ordentliche Tablet-Stifte für Notizen. Der Lenovo-Stift fühlt sich in Drittanbieter-Apps wie Notewise, OneNote und Sketchbook etwas präziser an als der OnePlus-Stift. Trotzdem lassen beide bei präzisen Skizzen ein bisschen zu wünschen übrig.

Das beste Tablet für Entertainment

Eines der Dinge, die ich am meisten mit meinem Tablet mache, ist YouTube schauen, Netflix streamen und damit einen Film auf dem Fernseher abspielen. Dafür holt sich das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 einen überraschenden Sieg.

Der große Unterschied beim Display ist das Seitenverhältnis. OnePlus geht den Nischenweg mit einem 7:5-Format, das Tablet ist also fast quadratisch. Lenovo und Samsung setzen auf das bewährte 16:10-Format. Damit skalieren Videoinhalte deutlich besser. Die schwarzen Balken oben und unten im Vollbild bei YouTube oder Netflix sind beim OnePlus viel sichtbarer.

Alle drei Displays erreichen in der Sonne fast die gleiche Spitzenhelligkeit, aber beim HDR-Streaming gibt es einen deutlichen Qualitätsunterschied. Das OnePlus Pad 3 sieht im HDR-Modus im Vergleich zum Lenovo und Samsung richtig schlecht aus. Bei allem, was kein HDR ist, sind sie aber ungefähr gleichauf. Außerdem schaffen das Lenovo und das OnePlus bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und wirken damit einen Tick flüssiger als das Galaxy Tab mit seinem 90-Hz-Display.

Beim S10 FE+ sind die Lautsprecher außerdem nicht so laut oder kräftig wie das Quad-JBL-Setup des Idea Tab Pro. Damit macht das Anschauen von Videoinhalten auf dem Lenovo mit Abstand am meisten Spaß, und wenn das alles ist, was ihr mit dem Tablet machen wollt, ist es die beste Wahl. Zum reinen Musikhören klingt allerdings das OnePlus Pad 3 mit kräftigerem Bass etwas besser als die anderen.

Ein weiterer Pluspunkt fürs Lenovo ist der USB-3.2-Port. Darüber könnt ihr das Bild auf einen externen Monitor oder Fernseher erweitern. Auch das OnePlus Pad 3 bietet USB-3.2-Geschwindigkeit und Bildausgabe. Nur das Galaxy-Tablet kann über den USB-C-Port kein externes Display ansteuern, was richtig nervig sein kann, wenn ihr einfach nur eine Serie auf dem Smart-TV streamen wollt, ohne euch mit dem Betriebssystem des Fernsehers herumzuschlagen.

Akkulaufzeit

Für einen Serien-Marathon braucht ihr eine gute Akkulaufzeit, und da holt sich OnePlus etwas Boden zurück.

Für unseren Akkutest lassen wir ein YouTube-Video bei voller Helligkeit und in HD-Auflösung in einer Endlosschleife laufen, bis die Tablets komplett leer sind. Das OnePlus Pad hält ganze 9 Stunden und 40 Minuten durch. Das Galaxy Tab ist mit 9 Stunden Wiedergabe nicht weit dahinter, aber das Lenovo geht schon nach nur 5 Stunden und 52 Minuten aus. Und das, obwohl alle drei Tablets eine ähnliche Spitzenhelligkeit haben.

Ein wichtiger Faktor ist die Langlebigkeit des Akkus. Hier schneidet das Galaxy Tab S10 FE+ am besten ab und hält 2000 volle Ladezyklen durch, bevor die Akkugesundheit unter 80 Prozent fällt. Das Lenovo schafft 1000 Zyklen, das OnePlus nur 800. Auf lange Sicht könnte der Akku des Galaxy Tab die beiden anderen also tatsächlich überdauern.

Das beste Tablet für Gaming

Das OnePlus Pad 3 hat auf dem Papier die beeindruckendsten Specs. Es hat einen 3-nm-Snapdragon-8-Elite-Prozessor, das Flaggschiff vom letzten Jahr, dazu standardmäßig 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Galaxy Tab und das Lenovo Idea Tab starten beide mit knapperen 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Beide haben aber einen Micro-SD-Kartenslot, sodass ihr den Speicher bei Bedarf erweitern könnt. Das ist eine schöne Zugabe.

Von der Leistung her hat das Idea Tab ebenfalls einen schnellen Midrange-Chip, den Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Der ist allerdings ein 4-nm-Chip und damit weniger effizient als der im OnePlus. Und im Galaxy Tab steckt der Exynos 1580, ebenfalls ein 4-nm-Chip. Im Alltag liegen alle drei Tablets ziemlich gleichauf. Das OnePlus fühlt sich am flottesten an, das liegt aber vor allem an Software- und Animations-Optimierungen. Eine App starten, im Netz surfen und ein paar Notizen kritzeln laufen auf allen drei Tablets einwandfrei. Einen großen Unterschied merkt ihr nur beim Gaming oder beim Videoschnitt.

In Benchmarks wird der Unterschied ziemlich deutlich. Im CPU-Single-Core-Test von Geekbench 6 ist das OnePlus Pad 3 50 Prozent schneller als das Idea Tab Pro Gen 2 und 120 Prozent schneller als das Galaxy Tab. Im CPU-Multi-Core sieht es ähnlich aus. Auch der Geekbench-GPU-Wert zeigt denselben Trend: Das OnePlus Pad ist 40 Prozent schneller als das Idea Tab und 200 Prozent schneller als das Galaxy Tab.

Gaming-Performance

Die tatsächliche Gaming-Leistung folgt praktisch dem gleichen Trend wie die Benchmarks. In Fortnite kommt das Idea Tab bei niedrigen Einstellungen mit ausgewogenem Upscaling auf bis zu 120 FPS. Das OnePlus Pad 3 schafft die gleichen 120 FPS bei Epic-Einstellungen und voller Auflösung. Das OnePlus sieht im Spiel also viel besser aus. Das Galaxy Tab S10 FE+ hängt bei rund 30 FPS mit 50 Prozent 3D-Auflösung fest, und das Spiel ist kaum spielbar. Es ist besser für leichtere Spiele wie Clash of Clans oder Teamfight Tactics geeignet.

In Delta Force kann das OnePlus Pad 3 richtig zeigen, was es kann. Es läuft mit 120 FPS bei hohen Einstellungen, während das Idea Tab nur 60 FPS packt. Für 120 FPS müsst ihr beim Idea Tab Pro die Einstellungen auf das Standard-Preset herunterschrauben.

Insgesamt ist das OnePlus Pad 3 klar das beste Tablet für ernsthafte Gamer. Dank des Snapdragon-8-Elite-Chips läuft es einfach besser und heizt sich unter Last auch nicht so stark auf wie das Idea Tab Pro. Aber das Lenovo ist für Gamer auch nicht schlecht und ergibt vielleicht mehr Sinn, weil es aktuell deutlich günstiger ist. Vergesst aber das Samsung, wenn ihr irgendwelche Shooter spielen wollt. Dafür ist es einfach nicht gemacht.

Das beste Tablet zum Arbeiten

In dieser Kategorie gewinnt das Galaxy Tab S10 FE+ von Samsung.

Samsung bietet für das Tab S10 FE+ zwei verschiedene Premium-Keyboard-Cover an, eines mit Trackpad und eines ohne. Beide sind aber ziemlich teuer, ohne viele besondere Features zu bieten. Das OnePlus Pad 3 hat ein ausgezeichnetes Keyboard-Cover mit sehr schönen Tasten und einem präzisen Trackpad. Darauf tippt es sich am besten, es gibt es aber nur mit US-englischem Layout.

Lenovos Keyboard-Cover ist tatsächlich das günstigste der drei, ohne groß bei der Qualität Abstriche zu machen, und es hat sogar ein Trackpad. Das würden wir nehmen, wenn ihr einfach nur etwas zum Tippen wollt.

Software

Bei der Software laufen inzwischen alle drei Tablets mit Android 16 und kommen mit minimaler Bloatware. Aber das S10 FE+ bekommt noch 6 Jahre Updates und Sicherheitspatches, das OnePlus Pad 3 fünf Jahre. Lenovo landet mit nur noch 2 geplanten Android-Upgrades und 4 Jahren Sicherheitspatches klar auf dem letzten Platz. Vor allem, wenn ihr sensible Daten wie Passwörter speichert oder Banking-Apps auf dem Tablet nutzt, ist das ein ziemlich großer Minuspunkt.

Apropos Passwörter: Das Galaxy Tab S10 FE+ ist das einzige mit Fingerabdrucksensor. Die anderen setzen auf einfache Gesichtsentsperrung oder eine PIN, was nicht besonders sicher ist und im Dunkeln nicht funktioniert. In diesem Punkt gewinnt also Samsung.

Kameras

Diese Tablets haben überraschend ordentliche Kameras. Aber das OnePlus hinkt hier definitiv ein bisschen hinterher. Für Videocalls sind das Samsung und das Lenovo also einen Schritt voraus. Deshalb finden wir, dass das Galaxy Tab am besten zum Arbeiten geeignet ist.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Vielleicht überrascht es euch, aber das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 gewinnt diese Kategorie. Die schwache Leistung, das teure Zubehör und der hohe Preis disqualifizieren das S10 FE+. Das OnePlus Pad 3 macht sich mit günstigerem Zubehör als Samsung interessant, ist aber nur beim Gaming klar besser und erledigt die meisten anderen Aufgaben ähnlich wie die anderen beiden. Bleibt die günstigste Option, das Lenovo Idea Tab Pro. Das Zubehör ist erschwinglich, Stift und Tastatur kosten zusammen unter 100 Euro, und wir gehen davon aus, dass der Preis des Tablets bald in Richtung 400 Euro fällt. Zu diesem Preis bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, zumal es bei 13-Zoll-Tablets in dieser Preisklasse praktisch keine Konkurrenz gibt.