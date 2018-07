Huawei MediaPad M5 Lite 10 & T5 10: Tablets für ab 199 Euro vorgestellt

Huawei hat in Italien zwei neue Android-Tablets vorgestellt, die Huawei MediaPad M5 Lite 10 und Huawei MediaPad T5 10 heißen. Beide Tablets sind sich sehr ähnlich, im Detail gibt es aber kleine Unterschiede. Wie der Name ja schon sagt, handelt es sich bei beiden um deutlich günstigere Versionen der normalen MediaPad M5 Serie. Preise starten bei nur 199 Euro.

Zwar hat Huawei die beiden Tablets bisher nur in Italien vorgestellt, doch bin ich mir sicher, dass sie auch nach Deutschland kommen. Die Vorgänger, das MediaPad T3 10 (Test) und MediaPad M3 Lite 10 (Test), sind hierzulande seit gut einem Jahr erhältlich.

Wie gesagt, das MediaPad M5 Lite 10 und MediaPad T5 10 sind sich sehr ähnlich. Insgesamt ist das T5 10 mit nur zwei Lautsprechern, niedrig auflösenden Kameras und einem kleineren Akku aber schwächer. Schauen wir uns mal beide genauer an.

Huawei MediaPad M5 Lite 10: Mit Stift & Fingerabdruckleser

Das Huawei MediaPad M5 Lite 10 sieht dem Vorgänger, aber auch dem hochwertigeren MediaPad M5 10 (Test) sehr ähnlich. So besteht das Gehäuse größtenteils aus Metall und oben und unten sind jeweils zwei Lautsprecher eingebaut. Insgesamt hat das Tablet also vier Lautsprecher. Es gibt zwei Kameras mit einer Auflösung von 8 Megapixel, einen USB C Port und sogar einen Kopfhöreranschluss. Der fehlt bei der hochwertigeren Version.

Schön ist aber, dass wir unter dem Display wieder einen Fingerabdruckleser bekommen. Damit kann man das Tablet schnell entsperren.

Merkbar schwächer als beim normalen M5 ist das 10,1 Zoll große Display. Dieses hat nämlich „nur“ eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel. Für die meisten ist das aber hochauflösend genug.

Spannend ist, dass Huawei tatsächlich wie beim M5 Pro einen aktiven Stylus als Zubehör anbietet. Dieser heißt M Pen Lite. Anders als der normale M Pen unterstützt die Lite-Version nicht 4096, sondern 2048 Druckstufen. Er ist also nicht ganz so präzise, aber auch hier gilt: Für die meisten dürfte das gut genug sein.

Bei der internen Hardware setzt Huawei auf einen HiSilicon Kirin 659 Octa-Core Prozessor, dessen acht Kerne mit bis zu 2,36GHz laufen. Dazu gibt es 32GB internen Speicher, 3GB RAM und einen MicroSD-Kartenslot. Hardwareseitig ist das MediaPad M5 Lite 10 also in der oberen Mittelklasse angesiedelt.

Zu den weiteren Features gehören WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, optionales LTE 4G und ein 7500mAh starker Akku. Das Tablet ist 7,7mm dünn und wiegt 475g. Beim Betriebssystem setzten die Chinesen auf Android 8.0 Oreo und die EMUI in Version 8.0.

Huawei MediaPad T5 10: Günstiger, aber schwächer

Das Huawei MediaPad T5 10 ist eine etwas schwächere Version des MediaPad M5 10 Lite. Sowohl das 10,1 Zoll große Display, als auch der Kirin 659 Octa-Core Prozessor sind nämlich identisch. Wer möchte, kann es auch mit 3GB RAM und 32GB Speicher bekommen. In den günstigsten Modellen sitzen aber nur 2GB RAM und 16GB Speicher.

Größere Unterschiede gibt es bei den Kameras. Die bieten nämlich nur eine Auflösung von 2 und 5 Megapixel. Außerdem gibt es nur unten zwei Lautsprecher. Das MediaPad T5 10 hat also zwei weniger als das MediaPad M5 10 Lite, obwohl das Design sonst ebenfalls fast identisch ist.

Es unterstützt zwar auch WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2 und GPS, aber der Akku ist mit 5100mAh deutlich kleiner. Das Android 8.0 Oreo Betriebssystem ist hingegen wieder das gleiche. Und man kann es ebenfalls mit LTE bekommen.

Für das MediaPad T5 10 gibt es keinen aktiven Stift. Auch der Fingerabdruckleser unterm Display fehlt.

Preise starten bei nur 199 Euro

Am günstigsten ist das Huawei MediaPad T5 10 mit WLAN, 2GB RAM und 16GB Speicher. Dieses kostet in Italien nur 199,90 Euro. Wer auch LTE haben möchte, muss 249,90 Euro auf den Tisch legen. Das Modell mit 3GB und 32GB kostet 229,90 Euro und die gleiche Version mit LTE 279,90 Euro.

Für das Huawei MediaPad M5 10 Lite werden mindestens 299,90 Euro fällig. Wer auch LTE haben möchte, muss hier 349,90 Euro zahlen. Beide Tablets sollen wohl Ende August erscheinen.

Wie gesagt, bisher gelten die Preise und alle Infos nur für Italien. Doch ich vermute, dass wir spätestens zur IFA die gleichen Tablets auch in Deutschland bekommen werden.

