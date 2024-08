Huawei MatePad Pro 12.2: Kann dieses Android-Tablet Apple vom Thron stoßen?

Es kommt äußerst selten vor, dass uns Ankündigungen zu neuen Tablets über Gebühr aufhorchen lassen, doch beim Huawei MatePad Pro 12.2 war es tatsächlich mal wieder so weit. Warum fragt ihr euch? Das ist leicht beantwortet: Das neue MatePad Pro nutzt ein Tandem-OLED-Display. Hierbei werden zwei OLED-Panels miteinander kombiniert, um durch das von beiden gebündelte Licht eine extrem hohe HDR-Spitzenhelligkeit zu erzielen. Im Falle des MatePad Pro 12.2 sprechen wir von strahlenden 2000 Nits, womit das Tablet stolze 400 Nits heller ist als das aktuelle iPad Pro Modell. Nach Apple ist Huawei übrigens erst der zweite Hersteller weltweit, der diese Technologie in einem Tablet verwendet.

Auch abseits der Helligkeitswerte ist das Display des Huawei MatePad Pro 12.2 ein wahrer Hingucker. Es liefert euch knackig scharfe 2800 x 1840 Pixel (entspricht einer Pixeldichte von 274 ppi) im bildbearbeitungsfreundlichen Seitenverhältnis 3:2 inklusive P3-Farbraum mit 1,07 Milliarden Farben und schafft eine spitzenmäßige Bildwiederholrate von 144 Hz. Als Bonus-Feature wird eine teurere Variante mit besonders reflexionsarmem Softlight-Finish erhältlich sein, bei der das Displayglas durch ein spezielles Nano-Etching-Verfahren angeätzt wird. Dieses Prozedere soll einen deutlichen Qualitätsvorteil gegenüber handelsüblicher matter Beschichtung bieten und soll sich beim Zeichnen und Schreiben mit dem Huawei M Pencil spürbar bemerkbar machen.

Bei der Hardware stellt Huawei verschiedene Optionen mit 12 bis 16 GB RAM und 256 GB bis 1 TB Speicherplatz zur Auswahl, hüllt sich allerdings in Schweigen, was den Prozessor betrifft. Mehrere Quellen gehen davon aus, dass es sich um den HiSilicon Kirin 9000 Octa-Core-SoC handelt. Mit seinem USB-C-3.1-Port, Fingerabdrucksensor, 13MP-Hauptkamera und 8MP-Frontkamera, Quad-Speakern, vier Mikros und Anschlussmöglichkeit für die Huawei Xingyue Tastatur bietet das 508 Gramm wiegende Metallgehäuse des Huawei MatePad Pro 12.2 eine ausgewogene Ausstattung. Mit 5,5 mm ist es zudem erstaunlich flach und kaum dicker als das aktuell dünnste iPad Pro (5,1 mm).

Als Betriebssystem ist auf dem MatePad Pro erfreulicherweise HarmonyOS 4.2 vorinstalliert. Es handelt sich also noch nicht um das von Huawei angekündigte „Android-freie“ HarmonyOS Next, mit welchem man seine Tablets künftig in China vertreiben möchte. Der integrierte Xiaoyi Smart Assistant soll mit unterschiedlichen KI-Funktionen wie Zeichen-, Notiz- und Sprachunterstützung zur Steigerung der Produktivität beitragen. Mit Strom versorgt wird das MatePad Pro durch einen 10100-mAh-Akku, der mittels 100W-Schnellladung in 55 Minuten voll aufgeladen sein soll.

Preis und Verfügbarkeit des Huawei MatePad Pro 12.2

In China kostet das Huawei MatePad Pro 12.2 als Basismodell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher 4199 Yuan, was ca. 538 Euro entspricht. Die nächstbeste Variante mit 12 GB und 512 GB gibt es für 4699 Yuan (ca. 602 Euro). Für die Top-Ausstattung mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1TB-Festplatte werden 6599 Yuan (ca. 845 Euro) fällig. Zudem ist das MatePad Pro in zwei verschiedenen Bundles mit Tastatur-Cover und Stylus erhältlich, nämlich der „Streaming Gold Collection“ mit 16 GB + 1 TB für rund 1051 Euro sowie einer Kunstleder Soft Edition mit 12 GB + 512 GB für umgerechnet etwa 885 Euro. Wann und zu welchem Preis das Flaggschiff-Tablet für Kreativschaffende in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang leider nicht bekannt.

Quelle(n): Huawei