HP Elite x2 1013 G3: 13 Zoll Windows-Tablet für 1799 Euro vorgestellt

Der US-Computerhersteller HP hat ein neues Windows-Tablet vorgestellt, das HP Elite x2 1013 G3 heißt. Es bietet aktuelle Hardware, ein Tastatur Cover, einen Stylus und einen Fingerabdruckleser. Die meisten Windows-Tablets wie das Surface Pro haben ein 12 Zoll großes Display, doch das des HP Elite x2 1013 G3 ist 13 Zoll groß. Im Juni soll es in Deutschland für ab 1799 Euro erscheinen.

Natürlich sind 1799 Euro ziemlich teuer. Doch die Elite-Serie richtet sich nicht an Konsumenten, sondern hauptsächlich an Geschäftskunden. Wer das 2-in-1 Tablet nicht für oder von der Arbeit bekommt, kann sich die HP Envy x2 Serie anschauen.

Das HP Elite x2 1013 G3 hat ein Metallgehäuse, ist 13,3 Millimeter dünn und wiegt 1,174 Gramm. Auf der Rückseite ist ein Klappständer eingebaut. Es wird mit einem Tastatur Cover angeboten, das wie Microsofts Type Cover magnetisch mit dem Tablet verbunden wird. In die Tastatur ist außerdem eine Schlaufe für den HP Active Stylus eingebaut. Die Tastatur bietet außerdem eine Hintergrundbeleuchtung.

Trotz des 13 Zoll großen Displays soll das Gehäuse aufgrund schmalerer Rahmen genauso groß wie der Vorgänger sein. Beim Kauf kann man zwischen einer Auflösung von 1920 x 1080 und 3000 x 2000 Pixel wählen. Beides sind IPS-Displays und letztere Auflösung bietet auch das Microsoft Surface Book 2.

Spannend ist, dass in das Display ein Sichtschutz eingebaut ist. HP nennt das HP Sure View und damit kann man die Blickwinkel reduzieren. Dadurch kann im Zug oder Flugzeug der Sitznachbar nicht das Display lesen. Es soll das erste Tablet mit eingebautem Sichtschutz sein.

Wie üblich kann man die Hardware beim Kauf genau konfigurieren. So hat das Einsteigermodell einen Intel Core i3-8130U Dual-Core Prozessor. Man kann es aber auch mit bis zu einem Intel Core i7-8650U bekommen. Das ist ein Quad-Core Chip der achten Generation. Der Arbeitsspeicher ist bis zu 16GB groß und die SSD bis zu 1TB. Optional wird HP es auch mit LTE anbieten.

Das HP Elite x2 1013 G3 hat zwei Kameras mit einer Auflösung von 5 und 8 Megapixel, sowie eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung von Windows Hello. Außerdem sitzt auf der Rückseite ein Fingerabdruckleser. Es gibt zwei USB C Thunderbold 3 Anschlüsse, sowie einen USB C 3.1 Port. Über die Typ C Anschlüsse wird es auch aufgeladen.

Brad Linder von Liliputing hat bereits ein Video von dem Tablet: