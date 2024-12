HONOR Pad X8a im Test: Zu teuer und zu schlechter Sound

In unserem Test präsentiert sich das HONOR Pad X8a als günstiges Mittelklasse-Tablet mit 90-Hz-Display und netten Software-Features. Im Alltag hat sich gezeigt, dass es mit der Konkurrenz nicht mithalten kann und wir es deshalb nicht zum Preis von 170 Euro empfehlen.

Wir haben es umfangreich getestet und mit Konkurrenten wie dem Lenovo Tab M11 oder dem Samsung Galaxy Tab A9+ verglichen. Außerdem testeten wir einige unterschiedliche Spiele auf dem Tablet und prüften die Performance in mehreren vergleichenden Benchmark Tests.

Design und Verarbeitung

Erhältlich ist das HONOR Pad X8a nur in der Farbe Space Grey, die an die gleichnamige Farbe von Apple erinnert. Von außen wirkt das Tablet mit seinem Unibody-Metallgehäuse gut verarbeitet. Die matte Metalloberfläche der Rückseite macht einen edlen Eindruck, ist aber auch anfällig für Fingerabdrücke und Schmutz.

Die Tasten sind alle gut verarbeitet und sitzen fest, was in diesem Preissegment durchaus anders sein kann. Ansonsten ist das Tablet insgesamt 7,25 mm dünn und wiegt 495 g.

Auch die Displayränder sind mit genau 1 cm etwas dicker als beispielsweise beim Lenovo Tab M11, einem ähnlichen Tablet dieser Preisklasse. Auffällig ist auch die ungewöhnlich aussehende Kamera auf der Rückseite, die etwas herausragt.

Als Anschluss ist übrigens ein USB-C 2.0 Port eingebaut. Als Sicherheitsoption bietet HONOR zudem ausschließlich die Entsperrung via Gesichtserkennung an, welche leider nicht sehr verlässlich funktioniert und nicht so sicher ist.

Abgesehen von den dicken Displayrändern macht das Tablet von außen einen recht ordentlichen Eindruck und liegt gut in der Hand.

Hardware und Performance

Das Tablet kommt mit nur einer Speicheroption von 128 GB plus 4 GB RAM. Der Speicher kann jedoch per microSD-Karte auf bis zu 1TB erweitert werden.

Innen arbeitet ein Snapdragon 680 Prozessorchip, der eine mittelmäßige Performance für alltägliche Aufgaben, wie Surfen, Lesen, Notizen, YouTube-Streaming oder auch Office Anwendungen bietet. Für alles, was über einfache Aufgaben hinausgeht, sei es Bild- oder Videobearbeitung oder Ähnliche grafik- und rechenintensive Anwendungen ist der Chip deutlich zu schwach.

Die Benchmark Tests zeigen, dass sich das HONOR Pad X8a in Bezug auf die Leistung noch hinter dem Xiaomi Redmi Pad SE und weit unter dem Samsung Galaxy Tab A9+ einreiht. Zusätzlich zeigt sich, dass es eine wirklich geringe Grafikperformance (GPU) hat. Das Lenovo Tab M11 hat zwar nach den Benchmark Tests eine fast gleiche Multi-Core Performance aber liegt in Bezug auf die GPU weiter vorne.

Im Praxistest fiel uns zudem auf, dass der Speicherzugriff leider sehr langsam ist und es teilweise etwas länger dauert Dateien abzurufen oder in eine App zu laden. So brauchte das Tablet deutlich länger als das Lenovo Tab M11 eine größere Videodatei vom internen Speicher abzuspielen.

Nach einigen Tests fiel uns aber auch ein interessanter und durchaus guter Punkt auf. Das HONOR Pad X8a bietet nämlich einen eigenen Multi-Window-Modus, mit dem man zunächst etwas umgehen lernen muss.

Allerdings arbeitet dieser sehr gut mit der Hardware zusammen und das Tablet schaffte es locker zwei Strategiespiele parallel laufen zu lassen, ohne das eines davon abstürzte.

Auch wenn der Speicher etwas lahmt, zeigt sich, dass die Software anscheinend so gut optimiert und abgespeckt ist, dass das Tablet sauber läuft und Hintergrundprozesse vermeidet.

Gaming-Test

Für einfache Spiele eignet sich das Tablet durchaus auch und die machen auch Spaß darauf. Anspruchsvollere Games, wie PubG Mobile laufen teilweise auch, aber nur mit geminderten Grafikeinstellungen.

So konnten wir im Test PubG mit Standard HD-Grafik mit wenigen Rucklern spielen, wobei das Tablet bereits an seine Grenzen kam. Grafisch einfachere Strategiespiele, wie zum Beispiel der Titel: Mindustry laufen hingegen ohne Probleme.

Nach dem Gaming Benchmark Test 3D-Mark lässt sich das Pad X8a mit Tablets wie dem Redmi Pad SE vergleichen und reiht sich etwas unter dem Lenovo Tab M11 ein. Vom Samsung Galaxy Tab A9+ wird es deutlich abgehängt.

Display

Das 11-Zoll IPS Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln bietet schöne 90 Hz Bildwiederholrate, was durchaus ein Highlight des Geräts ist und schnelles Scrollen auf dem Display angenehm flüssig aussehen lässt.

Hell wird es allerdings leider nicht so sehr. Das Display des HONOR Pad X8a schafft maximale 400 Nits und ist damit für die Nutzung bei Sonnenlicht nicht besonders gut geeignet. Auch direktes Licht spiegelt sich im Display sichtbar wider.

Für Medienkonsum ist das Tablet zumindest in Bezug auf das Display gut gerüstet, denn das HD-Display des Pad X8a unterstützt Full-HD-Streaming auf Plattformen wie Netflix, Amazon Video oder Disney+, da es mit Widevine L1 klassifiziert ist.

Zudem bietet es einige augenfreundliche Funktionen, wie einen „Low-Blue-Light“-Filter oder einen E-Book-Modus, bei dem das Display auf einen Schwarz-Weiß-Modus wechselt. Dieser eignet ich sehr gut zum Lesen.

Insgesamt ist das Display vergleichbar mit dem von Konkurrenzgeräten wie dem Lenovo Tab M11 oder dem Samsung Galaxy Tab A9+.

Lautsprecher

Einen deutlichen Abstrich gibt es bei den verbauten Lautsprechern des Tablets, denn diese bieten einen vergleichsweise schlechten blechernen und teils dumpfen Klang.

Die Lautsprecher des Lenovo Tab M11 oder des Samsung Galaxy Tab A9+ hingegen waren deutlich besser in der Gesamtleistung und Klangqualität und kommen mit Dolby Atmos Unterstützung.

Hinzu kommt, dass im Pad X8a kein 3,5 mm Klinkenanschluss verbaut ist, was für ein Tablet, dass sich gut für Medien eignen würde recht ungünstig ist, da Kopfhörer mit Klinkenanschluss lange nicht vom Markt verschwunden sind.

Somit stellt sich die Frage für welche Nutzung das Tablet konzipiert ist, denn als Tablet für Medienkonsum ist es aufgrund der mangelhaften Lautsprecher und Kopfhörerbuchse nicht empfehlenswert.

Software

Das HONOR Pad X8a kommt mit Android 14 und HONORs MagicOS 8.0. Dazu verspricht HONOR noch zwei Jahre Versionsupdates, sowie drei Jahre Sicherheitsupdates, was durchaus solide ist in dieser Preisklasse.

Das MagicOS bietet die bereits genannten Multi-Window Funktionen, HONOR Share und viele Anspassungsfunktionen der Oberfläche.

Akkutest

In unserem Akkutest kam das HONOR Pad X8a auf 8 Stunden Laufzeit, bei Wiedergabe eines HD-Youtube Videos bei maximaler Bildschirmhelligkeit. Das ist eine gute Leistung für diesen Preis und damit sollte sich das Tablet auch gut für unterwegs eignen.

Der Akku kann übrigens leider nur mit maximal 20 W aufgeladen werden, wodurch das Laden bei einer Kapazität von 8300 mAh etwas länger dauern kann.

Kameras

Eine 5 Megapixel Haupt- und Frontkamera bieten gerade genügend Qualität, um ein Dokument zu scannen oder einen Schnappschuss aufzunehmen. Für mehr als das, sollte die Kamera nicht genutzt werden.

Die Frontkamera ist an der Längsseite zentriert verbaut, wodurch sie sich gut für Videotelefonie eignet. Allerdings nur bei einigermaßen guten Lichtverhältnissen, denn wenn es dunkler wird ist die Kamera sehr schwach.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das HONOR Pad X8a zwar schön aussieht und mit einem 90 Hz 11-Zoll Display, sowie einer normalen Performance zwar der Preisklasse standhält, jedoch an einigen Stellen wie den Lautsprechern, einem fehlenden Klinkenanschluss, einfach gehaltenen Kamera oder schlechter GPU-Performance unschöne Mängel zeigt.

Zum Preis von rund 170€ zwar alles hinnehmbar, aber wir fragen uns nach wie vor, für welche Art von Nutzung das Tablet ausgelegt ist und können es zu diesem Preis nicht empfehlen.

Wenn ihr zum Beispiel ein Tablet in dieser Preisklasse sucht, mit dem ihr gut Streamen könnt, dann empfehlen wir euch eher das Lenovo Tab M11 (UVP 159€), dass bessere Lautsprecher und einen Klinkenanschluss bietet. Wer hingegen mehr Performance braucht, der sollte mal einen Blick auf das Honor Pad 9 oder auch das Samsung Galaxy Tab A9+ für noch längere Updates werfen.

An Verkaufstagen wie dem Black-Friday oder Cyber-Monday lohnt es sich vielleicht nachzuschauen, ob das Tablet im Angebot ist, aber solange es teurer als das Lenovo Tab M11 gehandelt wird raten wir vom Kauf ab.