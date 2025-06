Google Pixel 9a Test: Mit Android 16 & Kamera Vergleich

Wir haben das Pixel 9a zwei Wochen lang als unser Haupt-Smartphone genutzt, mit auf einen Camping-Trip genommen und jede Menge Fortnite gezockt. Wir waren damit auch auf einem Fotoshooting und haben die Kamera mit dem Xiaomi 15 und dem Samsung A36 verglichen. Außerdem haben wir die Android 16 Beta installiert, um auszuprobieren, mit was wir alle zukünftig leben müssen.

Ja, wir haben viel gemacht – aber, das Pixel 9a wird sehr beliebt sein. Also wollten wir es ganz genau testen. Also: Solltet ihr es kaufen? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Test.

Design & Verarbeitung

Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung an. Optisch reißt das Pixel 9a keine Bäume aus – denn die typische Kamera-Leiste der Pixel-Modelle fehlt hier. Stattdessen ist es 8,9 mm dick und die Kamera ist bündig verbaut. Vorteil: Endlich mal ein Handy, das nicht auf dem Tisch wackelt, wenn man es ohne Hülle hinlegt. Durch das dickere Gehäuse passt außerdem ein größerer Akku rein – dazu später mehr.

Im Vergleich zu den teureren Pixel 9 und 9 Pro ist das 9a etwas weniger edel verarbeitet, aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Das Display ist mit Gorilla Glass 3 geschützt ud die Rückseite besteht aus einem Kunststoff-Polymer statt Glas.

Der Kunststoff fühlt sich erstaunlich hochwertig an und gibt keine Fingerabdrücke wieder, das gefällt uns.

Die Seiten sind flach, die Ecken leicht abgerundet und angenehm in der Hand. Trotzdem wirkt es größer als man bei einem 6,3-Zoll-Display erwarten würde. Das liegt ganz klar an den dicken Display-Rändern.

Die sind deutlich breiter als bei anderen Handys, die wir zuletzt getestet haben. Nach 5 Minuten hat man sich aber dran gewöhnt. Schade ist nur, dass es dadurch größer wird, ohne dass wir mehr Display bekommen.

Immerhin: Es ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt. Sehr gut!

Kameras: Wie gut sind sie?

Kameras sind traditionell eine Stärke bei den Pixel-Geräten – und das 9a bildet da keine Ausnahme. Google musste für das flache Kameradesign zwar beim Sensor Abstriche machen, aber die Hauptkamera mit 48 Megapixeln und 25 mm Brennweite liefert richtig gute Ergebnisse. Dank Googles Software sehen Fotos und Videos sehr scharf und lebendig aus. Und es gibt einen Makro-Modus, der automatisch aktiviert wird – damit könnt ihr Nahaufnahmen mit vielen Details machen.

Kameravergleich Samsung Galaxy A36, Google Pixel 9a und Xiaomi 15

Auch wenn der Sensor 48 MP hat, werden Fotos nur mit 12 MP gespeichert. Trotzdem sind die Bilder deutlich schärfer als zum Beispiel beim Galaxy A36 mit seinen 50 MP. Ziemlich beeindruckend. Sogar die 50 MP-Fotos vom teureren Xiaomi 15 zeigen kaum mehr Details – sie sind auf Augenhöhe.

Die Ultraweitwinkelkamera hat nur 13 MP, aber auch hier sind die Ergebnisse erstaunlich gut. Leider kann man damit nur in FullHD filmen.

Testbild mit der Google Pixel 9a Ultraweitwinkelkamera

Die gleiche 13 MP-Kamera sitzt auch vorne – und das ergibt ein ziemlich großes Sichtfeld für Selfies. Die sind okay, aber nicht ganz so scharf wie bei Flaggschiffen. Im direkten Vergleich mit dem günstigeren Galaxy A36 wirken die Selfies vom Samsung sogar etwas schärfer. Und das ist deutlich günstiger.

Testbild mit der Google Pixel 9a Frontkamera

Filmt ihr mit der Frontkamera, wird das Bild leicht beschnitten – dafür gibt’s sehr gute Bildstabilisierung und Autofokus. 4K mit 30 FPS wird unterstützt.

Die Hauptkamera hinten schafft auch 4K mit 60 FPS. Die Videos sehen gut aus, Stabilisierung funktioniert top, und es gibt keine störenden Artefakte, wie man sie bei günstigen Handys manchmal sieht.

Testbild mit der Google Pixel 9a Hauptkamera

Das 9a kann auch RAW-Fotos aufnehmen – perfekt zum Bearbeiten in Lightroom. Leider wirken RAWs in Lightroom aktuell etwas neblig bzw. glänzend, wahrscheinlich weil das Pixel 9a dort noch nicht richtig unterstützt wird. Ein bisschen Klarheit und Struktur hilft aber – wie man hier sieht. Wir haben alle diese Fotos in RAW geschossen und es macht richtig Spaß, mit dem 9a zu fotografieren.

Testbild mit der Google Pixel 9a Telekamera

Wie zu erwarten ist die Bildqualität nicht auf dem Niveau eines iPhone 16 Pro – vor allem nicht im RAW Format. Gleiches gilt fürs S25 Ultra – beide haben bessere Hauptkameras und sie sind merkbar schärfer und zeigen mehr Details.

Android 16 Beta: Ein erster Blick

Wir haben die Beta-Version von Android 16 installiert. Bis zum finalen Launch kann sich noch einiges ändern, aber so grob sollte es die gleichen Features bei der finalen Version geben.

Android 16 mit „Material 3 Expressive“ bringt viele neue UI-Änderungen: leuchtendere Icons, neue Slider für Lautstärke und Helligkeit und kleinere Icons in den Schnelleinstellungen. Benachrichtigungen wegzuwischen und Apps schließen fühlen sich besser an – Elemente „springen“ jetzt weg und es gibt Vibration dazu. Außerdem werden Icons quadratisch, wenn ihr sie antippt.

Insgesamt wirkt alles lebendiger, bunter und weniger minimalistisch – Google hat sich vom alten, nüchternen Android-Design verabschiedet.

Auch der Sperr- und Homescreen haben sich verändert: Live-Wettereffekte, automatische Bildzuschnitte und Animationen für den Hintergrund sind jetzt möglich. Wenn ihr ein Farbschema auswählt, passt sich auch die Google-Suchleiste und das „At a glance“-Widget an. Leider kann man diese Widgets noch immer nicht komplett entfernen.

Live-Benachrichtigungen für Lieferungen oder Taxis sind noch nicht aktiv, hören sich aber vielversprechend an. Es wirkt so, als hätte sich Google viele gute Ideen von iOS, OneUI und NothingOS abgeschaut – das Ergebnis ist ein großer Schritt nach vorne.

Und apropos OneUI: Stock-Android bekommt endlich einen Desktop-Modus wie Samsung DeX. Noch nicht in der Beta, aber das 9a sollte ihn bekommen, denn es kann über USB 3.2 bereits an externe Monitore angeschlossen werden.

Vielleicht nicht was für alle – aber wenn dieser Modus zum Standard wird, könnte man viele Android-Handys als Laptop-Ersatz nutzen. Auf Tablets testen wir das immer und wir wünschen uns schon lange eine gute Standardlösung.

Software-Support

Ein riesiger Pluspunkt: Google bietet 7 Jahre Software-Updates. Das ist richtig stark. Seit dem Pixel 8 verspricht Google Updates für Android-Versionen, Sicherheits-Patches und mehr – ganze 7 Jahre lang.

Display & Lautsprecher

Das Display ist klasse – trotz der dicken Ränder. Mit 2700 Nits ist es schön hell und auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Fast 2K-Auflösung, bis zu 120 Hz – das sorgt für scharfe, flüssige Bedienung.

Achtung: Standardmäßig ist das Display auf 60 Hz begrenzt. Ihr müsst in den Einstellungen „Smooth Display“ aktivieren, um die vollen 120 Hz zu nutzen. Solltet ihr unbedingt tun!

Die Stereo-Lautsprecher sind auch gut. Laut, mit etwas Bass und kaum Verzerrung bei hoher Lautstärke. Bei niedriger Lautstärke hört man den Bass besser.

Durch das gute Display und die soliden Lautsprecher ist das 9a super für TikTok und Spiele.

Hardware & Performance

Das Pixel 9a hat 8 GB RAM und 128 GB oder 256GB Speicher. Das ist heute das Minimum. Fürs Multitasking und Gaming reicht das locker, aber in Zukunft könnten Apps RAM-hungriger werden.

Einige KI-Features wie Google Gemini funktionieren auf dem 9a schlechter oder fehlen ganz – weil es weniger RAM hat als das Pixel 9. Features wie Call Notes oder KI-Screenshots gibt’s hier nicht. Wer darauf Wert legt, sollte zum Pixel 9 greifen. Eine Speichererweiterung per SD-Karte gibt’s leider auch nicht.

Die Tensor-Chips standen oft in der Kritik – vor allem in Flaggschiffen, weil sie nicht ganz so leistungsstark sind. Aber in der Mittelklasse sieht das anders aus. Im 9a steckt der gleiche Chip wie im 9 Pro – aber zu einem viel besseren Preis.

Multitasking, Fotos und Videobearbeitung, sowie so ziemlich alle Spiele laufen super.

Ein Unterschied: Der Chip im 9a wird mit einem günstigeren Verfahren hergestellt – das leitet Wärme schlechter ab. Dafür hat Google eine Vapor Chamber eingebaut, die das wieder ausgleicht.

Im Geekbench 6 single-core liegt das Pixel 9a nur 10 % hinter dem OnePlus Nord 4 – das ist klasse. Im Vergleich zum Galaxy A36 ist es sogar doppelt so schnell.

Im GPU-Test 3DMark Wildlife Extreme ist es gleichauf mit dem Nord 4. Und im Steel Nomad Light ist es nur 35 % langsamer als ein iPhone 16 Pro. Richtig gute Werte!

Gaming

Dass das Pixel 9a auch in modernen Games mithält, überrascht nicht. In Fortnite erreicht es mit den höchsten Einstellungen rund 55 FPS im Schnitt. Maximal unterstützt werden 60, denn 90 kann man hier nicht auswählen.

In Genshin Impact läuft alles auf höchsten Einstellungen mit konstanten 60 FPS – und es bleibt dabei ziemlich kühl.

In Alien: Isolation kommen wir auf 43 FPS im „Performance“-Modus und 33 FPS im „Grafik“-Modus. Kein 60 FPS, aber sehr spielbar und sieht super aus.

Wir sind begeistert vom Gaming-Erlebnis: Gute Lautsprecher, schönes Display, effiziente Kühlung – da passt alles.

Akku

23 Watt Laden ist heutzutage nicht mehr top. Xiaomi und Oppo schaffen 100 % Akkuladung in 30 Minuten – das Pixel braucht über 2 Stunden. Immerhin: Wir bekommen einen 5100 mAh großen Akku. Kabelloses Laden wird unterstützt – aber nur mit 7 Watt.

Seit dem Pixel 6 wurde die Akkulaufzeit bei Googles Geräten oft kritisiert – zu Recht. Das 9a macht es deutlich besser.

In unserem YouTube-Test lief es 24 Stunden am Stück bei voller Helligkeit. Wir lassen dafür immer ein HD-Video in einer Endlosschleife laufen. Nur 10 % schlechter als das Galaxy S25 Ultra und auf Augenhöhe mit dem Xiaomi 15. Top-Ergebnis!

Uns ist aufgefallen, dass der Akku bei 5G-Datenverbindung etwas schneller entleert wird und das Telefon sich mehr erhitzt, was am älteren Samsung Exynos 5300-Modem liegt.

Entsperren

Die Gesichtserkennung funktioniert zuverlässig und soll angeblich sicher sein, obwohl sie mit nur einer Kamera funktioniert. Auf jeden Fall entsperrt es sehr schnell, auch bei schlechtem Licht.

Unter dem Display gibt es aber auch einen Fingerabdruckleser. Es ist nicht der genaueste den wir je benutzt haben – Ultraschall-Fingerabdrucksensoren sind besser – aber er ist zum Beispiel deutlich besser als der des Samsung Galaxy A36. In 90 % der Fälle funktioniert der Sensor beim ersten Versuch, selbst wenn ihr ihn aus einem ungewöhnlichen Winkel berührt.

Fazit: Ein starkes Mittelklasse-Handy

Googles Pixel 9a ist ein außergewöhnlich gut ausbalanciertes Mittelklassegerät. Die Kameras, das Display, der Update-Zeitraum und sogar die Performance sind mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar deutlich besser als bei anderen Konkurrenten in dieser Preisklasse. Android 16 wirkt bisher ebenfalls sehr vielversprechend und sollte bald für alle unterstützten Pixel-Geräte erscheinen.

Mehr Speicherplatz und eine bessere Frontkamera wären Dinge, die wir uns für das Pixel 10a wünschen. Aber aktuell ist es schwer, ein besseres Smartphone-Angebot auf dem Markt zu finden – wenn ihr also ein gutes Mittelklassegerät sucht, dann ist das Pixel 9a eine super Wahl.

9 Von Andrzej Tokarski Test: Googles Pixel 9a ist ein starkes Mittelklasse-Smartphone mit vielen Vorteilen. Es bietet eine gute Leistung, lange Software-Updates und ein tolles Display sowie gute Lautsprecher – und das zu einem akzeptablen Preis. Die Hauptkamera ist super, aber die Selfie Kamera ist etwas schwächer. Die Akkulaufzeit könnte vor allem mit 5G besser sein. Positiv 7 Jahre Software-Updates

Hochwertige Verarbeitung

Gute Kameras

Helles, schnelles Display Negativ Durchschnittliche Performance

Nur 8 GB RAM, weniger KI-Features

Relativ teuer