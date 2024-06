Ultradünn & riesengroß: Geleakte Bilder zeigen das Galaxy Tab S10 Ultra

Nachdem wir vorigen Monat über neue Hinweise zum Launch der Samsung Galaxy Tab S10-Serie berichteten und vor gut einer Woche erste Geekbech-Ergebnisse des Galaxy Tab S10 Plus anhand der registrierten Seriennummer aus der IMEI-Datenbank ausgemacht werden konnten, geht es heute mit dem Samsung Galaxy Tab S10 Ultra weiter. Zum Spitzenmodell der nächsten Generation der S-Serie sind erste Rendergrafiken im Netz aufgetaucht. Deren Echtheit ist zwar nicht gänzlich geklärt, allerdings steckt hinter dem Leak eine vertrauenswürdige Quelle. Es handelt sich hierbei um den X-Account OnLeaks, der in der Vergangenheit bereits mehrere Infos und Gerüchte verbreitet hat, die sich schlussendlich als die Wahrheit herausstellten. Veröffentlicht wurden die Fotos erstmals auf dem Android-News-Portal Android Headlines.

Auch zu den Abmessungen des Galaxy Tab S10 Ultra äußert sich die Quelle. Diese sollen beinahe identisch mit denen des Vormodells Galaxy Tab S9 Ultra sein. Man spricht von den Maßen 326,4 x 208,6 x 5,45 mm, was 0,05 mm dünner wäre als das bereits enorm flache S9 Ultra. Gleich bleiben soll auch das Design. Das Gehäuselayout zeigt eine Dual-Frontkamera und Dual-Rückkamera plus LED-Blitz sowie Vierfach-Lautsprecher. Diese werden vermutlich wieder von AKG stammen. Power-Taste und Lautstärkewippe bleiben ebenfalls rechts oben am Rand platziert. Auch die magnetische Aufladung des S Pen wird beibehalten. Mit seinem größentechnisch unveränderten 14,6″-Display wird das Galaxy Tab S10 Ultra weiterhin das größte Android-Tablet am Markt sein.

Wer nun darauf hofft, bald weitere Infos zum Galaxy Tab S10 Ultra und dem Schwestermodell Galaxy Tab 10 Plus sowie einem vermutlich ebenfalls anstehenden Galaxy Tab 10 (dessen Existenz bislang noch nicht bestätigt wurde) zu erfahren, den müssen wir leider enttäuschen. Beim für den 10. Juli geplanten Samsung Galaxy Unpacked Launch-Event wird sich voraussichtlich alles um neue Smartphones und Smartwatches des südkoreanischen Tech-Riesen drehen. So werden wir dort mit ziemlicher Sicherheit Details und Releases zu den faltbaren Telefonen Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 sowie der Samsung Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra bekommen. Eine offizielle Vorstellung der Galaxy Tab S-Serie ist dort nach bisherigen Informationen aber eher unwahrscheinlich.

Quelle(n): OnLeaks, Android Headlines