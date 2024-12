Vergleich: Galaxy Tab S10+ vs. iPad Air? Duell der Premiumtablets

Wenn ihr auf der Suche nach einem großen Premium-Tablet für rund 1000 Euro seid, fallen das Samsung Galaxy Tab S10+ und das 12 Zoll Apple iPad Air sofort in die engere Auswahl. Wir haben natürlich beide Tablets intensiv getestet und ausführlich miteinander verglichen. Und unser Ergebnis ist eindeutig. In diesem Vergleich erfahrt ihr, welches Tablet für wen besser ist.

Design und Verarbeitung

Wir beginnen beim Äußeren. Das Galaxy Tab S10+ hat ein 571g leichtes und 5,6mm dünnes sehr hochwertiges Gehäuse, das zudem nach IP68 staub- und wasserdicht ist. Das iPad Air ist mit 6,1 mm ähnlich dünn, wiegt jedoch etwas mehr, weil es aber auch etwas größer ist.

Während das S10+ ein Seitenverhältnis von 16:10 hat, bietet das Air ein Seitenverhältnis von 4:3. Es ist also fast genauso lang wie das Samsung, aber rund 2,5cm höher. Die Bildschirmränder sind ähnlich breit.

Als Schnittstelle bietet das Galaxy Tab S10+ USB-C 3.2, während das iPad Air USB-C 3.1 nutzt. Beider unterstützen externe Monitore und beide verzichten auf einen Kopfhöreranschluss. Der Speicher des Air ist nicht per microSD-Karte erweiterbar, man kann jedoch externe Festplatten anschließen. Das Tab S10+ kann mit bis zu 1,5 TB über microSD erweitert werden.

Samsung Galaxy Tab S10+ Das Samsung Galaxy Tab S10+ ist ein Premium-Tablet mit einem MediaTek Prozessor, einem 12,4 Zoll AMOLED-Display und 7 Jahren Software-Updates. Es bietet eine solide Leistung, besonders beim Gaming, und verfügt über den sehr guten S-Pen sowie eine anständige Kamera. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy Tab S9+, gibt es allerdings wenige Neuerungen. Der Unterschied liegt hauptsächlich im Prozessor und einer neuen Displaybeschichtung. Für Nutzer des S9+ ist ein Umstieg wenig lohnenswert, aber das S10+ ist eine gute Wahl für alle, die ein leistungsstarkes Android-Tablet in dieser Größenordnung suchen suchen. Pros: sehr guter Prozessor

sehr guter Prozessor AMOLED Display

AMOLED Display 7 Jahre Software Updates

7 Jahre Software Updates inklusive S-Pen Cons: wenig innovative Verbesserungen Zu Amazon Unser Test

Erhältlich ist das iPad Air in den Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau, während das Galaxy Tab S10+ in den Farben Moonstone Gray und Platinum Silver bestellt werden kann.

Das Samsung Tab punktet also durch die IP68-Zertifizierung und ein an Medieninhalte angepasstes 16:9-Seitenverhältnis, während das iPad Air etwas größer ist und durch das 4:3-Format als ein Allrounder für diverse Arbeiten oder auch fürs Lesen geeignet ist.

Starkes AMOLED-Display

Beim Vergleich der Displays fallen die Unterschiede der beiden Tablets etwas klarer auf. Apples iPad Air mit einem 13 Zoll IPS-Display kommt mit einer Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln.

Das Samsung Galaxy Tab S10+ mit seinem 12,4 Zoll AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1752 x 2800 Pixel. Die Pixeldichte ist bei beiden Geräten fast gleich, sie unterscheiden sich aber wie bereits erwähnt in ihrem Seitenverhältnis und auch im Displaytyp.

Denn Samsung wartet hier mit einem hochwertigen OLED-Display auf, während das iPad Air bei einem inzwischen veralteten IPS-LCD-Panel bleibt. Zudem ist das S10+ mit einer Antireflexionsbeschichtung überzogen, die im direkten Vergleich auffallend gut funktioniert. Denn im iPad Air spiegeln sich direkte Lichtquellen, wie Deckenlampen oder Sonnenlicht immer dann sehr gut, wenn das Display etwas dunkler ist. Das ist beim Galaxy Tab S10+ nicht so stark und deswegen eignet es sich deutlich besser für Medienkonsum oder für Draußen, denn Serien und Filme haben häufig viele dunkle Szenen.

Apple schafft es heller

Dennoch schlägt das iPad Air das Display des Samsung in einem Punkt: Die Helligkeit. Es liegt vermutlich an der Beschichtung, denn hier büßt Samsung Nits ein und das Display des Tab S10+ kommt nur auf maximale 550 Nits, während das iPad Air auf glatte 600 Nits maximale Helligkeit kommt.

Diesen Unterschied bemerkt man leider schon und so wirkt das Display des iPad Air trotz IPS etwas angenehmer als das Galaxy Tab S10+. Gerade, wenn das Umgebungslicht sehr hell ist.

Das Display des S10+ hat allerdings eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, um bewegte Bilder, wie bei Spielen oder schnellem Scrollen, sehr flüssig darstellen zu können. Das Air hingegen bietet nur schlappe 60 Hz.

In Bezug auf die Farbwiedergabe decken beide Geräte den großen DCI-P3 Farbraum ab und beide bieten Augenkomfortfeatures wie True Tone und Blaulichtfilter. Die Farbwiedergabe wirkt auf dem iPad Air allerdings akkurater. Auch weil das Tab S10+, vermutlich durch die Beschichtung, einen leichten Gelbstich zeigt, der vor allem bei der Abbildung von weiß im Vergleich zum iPad Air auffällt.

Im direkten Vergleich empfanden wir das Display des iPad Air als überzeugender. Wer jedoch auf schöne Schwarztöne und HDR-Inhalte Wert legt, dem sollte das Display des Galaxy Tab S10+ mehr zusagen.

Lautsprecher

In beiden sind vier Stereolautsprecher verbaut, die sich klanglich relativ ähnlich sind. Leichter Unterschiede hörten wir in der Höhen- und Bassausteuerung. Das Tab S10+ zeigte im Praxistest etwas definiertere Höhen, während das iPad Air eher etwas kompressierter klang. Beide Lautsprecher bieten allerdings eine insgesamt hervorragende Qualität.

Hardware und Performance

Im Hinblick auf die Leistung hat Apple schon seit langem einen weiten Vorsprung. Das Samsung Galaxy Tab S10+ hat einen MediaTek Dimensity 9300+ verbaut, während das Apple iPad Air mit Apples eigenem M2 Chip ausgestattet ist.

In unseren Benchmark-Tests zeigen sich ganz klar die Unterschiede der beiden Chips. Gerade in Bezug auf die Grafikleistung (GPU) ist das iPad Air dem Tab S10+ deutlich überlegen. Der M2-Chip bietet 10 GPU-Kerne, die speziell auf grafikintensive Anwendungen optimiert sind. So können kreative Aufgaben wie 3D-Modellierung, Videobearbeitung und Rendering von hochauflösenden Animationen auf dem iPad Air schneller und flüssiger erledigt werden.

Der Dimensity 9300+ des Galaxy Tab S10+ ist zwar ein sehr guter Prozessor für die Android-Welt und ermöglicht auch sehr gute Leistungen bei Spielen wie Fortnite oder PubG Mobile.

Bei professionellen Anwendungen zeigt er jedoch Schwächen, vor allem im Vergleich zu Apples M2-Chip, der Apps wie Adobe Premiere Rush, ProCreate oder Affinity Designer mühelos bewältigt. Während das Tab S10+ beispielsweise für das Rendern eines einminütigen HD-Videos in Adobe Rush fast 20 Sekunden benötigt, schafft das iPad Air den gleichen Vorgang in nur 4 Sekunden.

Spiele Test

Als Gaming-Tablets eignen sich beide sehr gut. Sowohl auf dem Samsung Galaxy Tab S10+, als auch auf dem Apple iPad Air könnt ihr alle aktuell erhältlichen Spiele aus den Stores auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen.

In Benchmarks bietet das iPad jedoch eine deutlich bessere Leistung.

Aufgrund des M2-Chips dürfte das Air also zukunftssicherer sein und auch in ein paar Jahren noch mit den neusten Spielen mit hoher Grafikqualität klarkommen. Das zeichnet sich schon jetzt ab an Spielen wie Assassin’s Creed: Mirage. Ein sehr anspruchsvolles Spiel, dass nur in Apples App Store erhältlich ist und definitiv neue Grafikstandards für mobile Spiele setzt.

Software

Wenn man ein Samsung und Apple Tablet gegenüberstellt, muss dabei auch die Softwarewelt berücksichtigt werden. Auf dem Papier ist das iPad Air dem S10+ von der Leistung her sehr stark überlegen. Allerdings ist das S10+ in der Android-Welt eines der stärksten und besten Tablets auf dem Markt und kommt fast nie an seine Grenzen.

Allerdings gibt es im Play Store generell weniger professionelle Apps, sodass für viele Aufgaben gar keine oder nur abgespeckte Softwarelösungen zur Verfügung stehen.

Im App Store ist das Angebot hingegen für kreative Aufgaben deutlich größer. Es gibt professionelle Apps wie Davinci Relsolve, Affinity Photo und Designer, sowie Adobe Photoshop. Das ist ein klarer Vorteil vom iPad.

Ansonsten sind die beiden Geräte auf den neuesten Versionen der konkurrierenden Betriebssysteme. Das Galaxy Tab S10+ läuft auf Android 14 mit Samsungs OneUI 6.1 und das iPad Air auf iPadOS 18.

Das Air bekommt neue Softwareupdates für vermutlich 5-7 Jahre und anschließend noch für einige Zeit Sicherheitsupdates. Apple gibt hierbei für gewöhnlich keine festen Auskünfte und auch keine Versprechen ab, jedoch kümmert sich Apple in der Regel gut um die eigene Software und so werden oft Sicherheitslücken auch von deutlich älteren iPadOS Versionen noch gepatcht.

Samsung kommt hier allerdings mit einem großen Versprechen und sagt zu, das Galaxy Tab S10+ für ganze 7 Jahre mit Android-Versionsupdates und weitere 7 Jahre mit Sicherheitsupdates zu versorgen.

Abgesehen vom unterschiedlichen App-Angebot der Stores hat das Samsung praktische KI-Funktionen in der eigenen sehr guten Samsung Notes App, aber auch systemübergreifend bei PDFs, Fotobearbeitung oder mit Sprache-zu-Text Tools. Darüber hinaus bietet Samsung einen Desktopmodus, der DeX heißt.

iPadOS hat aktuell noch kaum KI-Funktionen, dafür aber ebenfalls Multitasking Funktionen, wie den Stage Manager und einen Side-By-Side Modus. Alle Apple Intelligence Features werden wir in Deutschland erst im April 2025 bekommen.

Akkulaufzeit

Das iPad Air hat auch eine Reihe an Schwachstellen. Unser Akkutest hat gezeigt, dass das iPad Air nur auf 5 Stunden Laufzeit bei Wiedergabe eines HD-Youtube Videos bei maximaler Helligkeit kommt. Hier schafft das S10+ ein sehr gutes Ergebnis von 11 Stunden, was vermutlich auch an dem AMOLED Bildschirm liegt.

Stift, Tastatur und Zubehör

Wenn es um Stylus und Tastaturen geht, bieten beide Tablets interessante, aber unterschiedliche Ansätze. Das Samsung Galaxy Tab S10+ wird direkt mit dem S-Pen geliefert. Der S-Pen ist magnetisch andockbar und wasserfest. Mit seiner präzisen Drucksensitivität und einer kugelschreiberähnlichen Spitze eignet er sich sehr gut für handschriftliche Notizen und Zeichnungen. Ein weiteres nützliches Zubehör ist das Samsung-Keyboard-Cover, das das Tablet für produktives Arbeiten aufwertet. Es ist separat für 260 Euro erhältlich und funktioniert sehr gut insbesondere im Desktopmodus.

Das Apple iPad Air unterstützt den Apple Pencil Pro und die USB-C Variante, jedoch müssen diese separat für 150 Euro (Pencil Pro) oder 90 Euro (USB-C) erworben werden. Der Pencil Pro bietet ein paar mehr Funktionen als der S-Pen. Darüber hinaus bietet Apple das Magic Keyboard an, dass man allerdings nur zum stolzen Preis von 350 Euro erwerben kann. Wenn man produktives Arbeiten mit dem iPad anstrebt, ist eine Tastatur fast unverzichtbar, wodurch die Gesamtkosten des iPad Air erheblich steigen.

Kameras

Die Kameras der beiden Tablets unterscheiden sich vor allem in ihrer Ausrichtung und Flexibilität. Das Galaxy Tab S10+ punktet mit einer Dualen-Rückkamera aus 13 Megapixel Weitwinkel und 8 Megapixel Ultraweitwinkel. Das iPad Air hat eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera, die dafür aber mit bis zu 60 FPS in 4K aufnimmt. Bei der Frontkamera setzen beide auf 12 Megapixel, jedoch hat das iPad Air mit der Center Stage-Technologie einen klaren Vorteil für Videokonferenzen, da es Gesichter automatisch im Bild hält. Die Kamera des iPad Air ist damit ideal für Videokonferenzen und hochwertige Videoaufnahmen, während das Galaxy Tab S10+ vielseitiger in der Fotografie ist.

Fazit

Das Samsung Galaxy Tab S10+ startet bei rund 1.119 Euro, während das 13 Zoll iPad Air ab 999 Euro erhältlich ist.

Beide Tablets sind Premium-Geräte mit klaren Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Das S10+ überzeugt mit einem brillanten AMOLED-Display, dem mitgeliefertem S-Pen und einer langen Akkulaufzeit: Es eignet sich wunderbar für Netflix und YouTube, aber auch für Spiele und für Office-Arbeiten.

In der Android-Welt ist es sehr stark aufgestellt, aber aufgrund der vergleichsweise schwächeren Leistung weniger für professionelle und leistungsaufwendige Arbeiten geeignet. Vor allem was die Foto- und Videobearbeitung betrifft.

Das iPad Air punktet hingegen mit dem überlegenen M2-Chip, optimierter Software und einem breiteren Angebot an professionellen Apps. Für Fotografen, Videografen und generell für kreative Berufe ist es deutlich besser geeignet. Es mangelt ihm aber an Akkuleistung und es hat leider kein OLED-Display.

Welches Tablet besser ist, hängt stark von euren individuellen Anforderungen ab. Für Android-Fans, die ein langlebiges, flexibles Tablet für Alltag, Arbeit oder Studium und Medien suchen, ist das S10+ eine klasse Wahl. Das iPad Air ist natürlich besser für Apple Fans, aber auch wenn ihr viel Leistung beispielsweise für Spiele benötigt und insbesondere mit eurem Tablet auch kreativ arbeiten möchtet.