Samsung Galaxy Tab S10: Schlechte Neuigkeiten für 11-Zoll-Fans

Nachdem Mitte Mai auf Androidheadlines geleakte Modellnummern die Existenz des Samsung Galaxy Tab S10+ und Galaxy Tab S10 Ultra bestätigten und uns erste Hinweise zum Launch der Samsung Galaxy Tab S10-Serie gaben, sollten bald weitere Gerüchte zur nächsten Generation von Flaggschiff-Tablets des koreanischen Herstellers folgen. Ein letzten Monat veröffentlichter Leak zu Geekbench-Ergebnissen des Galaxy Tab S10+ gab uns Einblicke, ob das leistungsstarke Android-Tablet es mit dem ultradünnen iPad Pro 2024 und dessen M4-Chip aufnehmen könnte. Kurz danach wurden Bilder des Galaxy Tab S10 Ultra im Netz gesichtet. Zwar steht das für den 10. Juli geplante Galaxy Unpacked Event noch aus, beide Modelle gelten für uns diesen Indizien nach aber als bestätigt.

Dies gilt bislang aber nicht für eine „normale“ Version des Samsung Galaxy Tab S10, womit wir die kleinere 11-Zoll-Variante der S-Serie meinen, welche in der nächsten Generation vermutlich von einer MediaTek Dimensity 9300+ CPU mit acht Kernen sowie einer Mali-G720 Immortalis MP12 GPU für entsprechende Grafikleistung angetrieben werden wird. Auf diese Hardware lassen zumindest Informationen aus dem Geekbench-Leak schließen. Was ist nun also mit dem 11″-Basismodell, dessen fehlende Seriennummern in den Datenbanken wir zunächst darauf schoben, dass Samsung noch nicht mit der Arbeit an einer Cellular-Version mit Unterstützung für 5G-Mobilfunkdaten begonnen hatte?

Ein aktueller Artikel des koreanischen News-Portals Naver lässt befürchten, dass ein kompaktes Galaxy Tab S10 mit 11″-AMOLED-Display niemals das Licht der Welt erblicken wird. Branchenberichten zufolge möchte sich Samsung künftig auf die größeren Modelle beschränken. Mit dieser Entscheidung würde Hersteller Samsung erstmals kein direktes Konkurrenzmodell zu Apples iPad Pro 11 anbieten. Das Galaxy Tab S10+ startet bei 12,4 Zoll, während das Galaxy Tab S10 Ultra weiterhin seine Vormachtstellung als eines der größten Tablets auf dem Markt verteidigen würde. Das größte Tablet der Serie wird bisherigen Infos nach vermutlich die 14,6 Zoll des Vorgängermodells Tab S9 Ultra beibehalten.

Quelle(n): Gizmochina, Naver