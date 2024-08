Samsung Galaxy Tab A9+: Demnächst auch bei uns als Kids Edition erhältlich?

In den USA wurde dieser Tage eine „Kids Edition“ des Galaxy Tab A9+ angekündigt. Diese besteht aus einem normalen Galaxy Tab A9+ mit allerlei zusätzlichen Features, die sich vor allem an kleine Kinder im frühen Kita- und Kindergarten-Alter richten. So verfügt die Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition über ein sogenanntes Puffy Cover, welches das Tablet vor Stößen und Beschädigung durch unachtsames Herunterfallen schützt. Im Cover, welches in den kräftig leuchtenden Farben Rot, Gelb und Blau erhältlich ist, ist zudem ein praktischer Kickstand integriert, mit dem euer Kind das Tablet auch selbst leicht aufstellen kann. Zudem kann ein in verschiedenen Farben erhältlicher optionaler Crayo-Pen am Gehäuse befestigt und darin verstaut werden.

Hierbei handelt es sich um einen einfachen Stift, mit dem Kinder nach Herzenslust auf dem Tablet malen und erste Schreibversuche machen können. Er ähnelt, wie der Name vermuten lässt, einem handelsüblichen Wachsmalstift, lässt sich gut greifen und es ist nicht so schlimm, wenn er mal im Mund landet. Die Trageschlaufe schützt den kleinen Stift vor versehentlichem Verloren gehen. Mit dem S Pen ist der Crayo-Pen natürlich nicht vergleichbar, denn wirklich gut schreiben lässt sich damit nicht. Samsungs Vorzeige-Stylus wird ja auch vom normalen A9+ gar nicht unterstützt. Für kleine Kinder ist so ein einfacher Stift aber eine tolle Sache.

Was Hard- und Software betrifft, bleibt alles beim Alten. Euer Kind bekommt ein 11-Zoll-LCD-Display mit 1920 x 1200 Pixeln und flotten 90 Hz Bildwiederholfrequenz, angetrieben von einer Qualcomm Snapdragon 695 CPU mit 4 GB Arbeitsspeicher plus 64 GB Speicherplatz. Der 7040mAh-Akku des A9+ hält in unserem standardisierten Test für etwa 6,5 Stunden. Auch ein Kopfhöreranschluss ist am Gehäuse vorhanden, falls eure Kleinen in Ruhe ihre Lieblings-Hörspiele hören möchten und mit 480 g ist das Tablet auch mit dünneren Ärmchen noch einigermaßen tragbar. Vorinstalliert ist auf der Kids Edition des Galaxy Tab A9+ auch die Samsung Kids App, mit der Eltern Sicherheitsoptionen wie Bildschirmzeit und gesperrte Apps festlegen können.

Preis und Verfügbarkeit der Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition

In den USA wurde der Verkaufsstart für die Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition auf den 11. August 2024 terminiert. Auf den Philippinen ist die kinderfreundliche Variante von Samsungs günstigem Einsteiger-Tablet bereits im Handel erhältlich. Ob und wann das Galaxy Tab A9+ als Kids Edition in Deutschland erscheinen wird, ist bislang leider unklar. Wir gehen aber stark davon aus, dass auch hierzulande Kinder bald ihre ersten Tablet-Erfahrungen auf dem Tab A9+ sammeln können. Vorherige Kids Editionen von Samsung-Tablets wie vom Schwestermodell Samsung Galaxy Tab A9 wurden zumindest nach und nach weltweit veröffentlicht. Die UVP liegt bei 269,99 US-Dollar, was umgerechnet aktuell einem Preis von rund 245 Euro entspricht.